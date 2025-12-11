Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

FC Porto - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Malmoe sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente FC Porto si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Malmoe si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

FC Porto ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.

FC Porto e Malmoe è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto e il Malmö non si sono mai incontrati in una competizione europea; le quattro partite del Porto contro squadre svedesi in Europa sono state tutte contro il Göteborg in UEFA Champions League, nel 1992/93 (1V, 1P) e nel 1996/97 (2V).

Il Malmö ha perso le ultime cinque partite nelle principali competizioni europee contro squadre portoghesi, non riuscendo a segnare in quattro di queste. L'ultima vittoria risale all'ottobre 1980 contro il Benfica in Coppa delle Coppe.

Il Porto ha vinto sette delle ultime dieci partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (2N, 1P), l'unica sconfitta è arrivata contro l'Olympiakos a gennaio nella fase a gironi di Europa League.

Il Malmö è la squadra che ha tentato il minor numero di tiri (37), il minor numero di conclusioni nello specchio (12) e che ha prodotto il più basso xG (3.12) in questa UEFA Europa League. Nella sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, è diventata solo la seconda squadra nella storia della competizione (dal 2009/10) a non aver effettuato alcun tocco nell'area avversaria in una partita, dopo il Partizan Belgrado contro il Club Brugge nell'ottobre 2009.

Nel 3-0 del Porto contro il Nizza, Gabri Veiga ha segnato il gol più veloce in UEFA Europa League (18 secondi) dal settembre 2021; inoltre è stato il primo gol dei portoghesi nel primo minuto di gioco in una gara delle principali competizioni europee da quello di Hulk contro il CSKA Mosca nel marzo 2011.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: