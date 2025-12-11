Incontro terminato, FC Porto 2, Malmö FF 1.
Incontro terminato, FC Porto 2, Malmö FF 1.
Secondo tempo terminato, FC Porto 2, Malmö FF 1.22:53
Autorete di Francisco Moura, FC Porto. FC Porto 2, Malmö FF 1..22:52
Erik Botheim (Malmö FF) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area in seguito a un calcio da fermo.22:52
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:52
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Tentativo fallito. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Deniz Gül in seguito a un contropiede.22:51
Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).22:50
Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).22:49
Tiro parato. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Tiro respinto. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area.22:48
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).22:46
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:45
Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tiro respinto. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:44
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:44
Oscar Lewicki (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Malmö FF. Daníel Gudjohnsen sostituisce Lasse Berg Johnsen.22:42
Sostituzione, Malmö FF. Johan Karlsson sostituisce Gabriel Busanello.22:42
Fallo di Ángel Alarcón (FC Porto).22:41
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di William Gomes con cross.22:40
Tiro parato. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Francisco Moura con cross.22:40
Sostituzione, FC Porto. Ángel Alarcón sostituisce Borja Sainz.22:39
Jens Stryger Larsen (Malmö FF) e' ammonito per fallo.22:38
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).22:38
Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stephen Eustaquio.22:36
Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).22:34
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Erik Botheim (Malmö FF).22:33
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:29
Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Borja Sainz (FC Porto).22:28
Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.22:28
Sostituzione, FC Porto. William Gomes sostituisce Pepê.22:28
Francisco Moura (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Erik Botheim (Malmö FF).22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Pontus Jansson (Malmö FF) per infortunio.22:26
Tentativo fallito. Francisco Moura (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jan Bednarek.22:25
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).22:23
Sostituzione, Malmö FF. Emmanuel Ekong sostituisce Salifou Soumah.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Erik Botheim sostituisce Sead Haksabanovic.22:22
Gabriel Busanello (Malmö FF) e' ammonito per fallo.22:21
Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Gabriel Busanello (Malmö FF).22:21
Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).22:19
Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).22:19
Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pepê.22:17
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Samu Aghehowa.22:15
Sostituzione, FC Porto. Stephen Eustaquio sostituisce Rodrigo Mora.22:15
Fallo di Samu Aghehowa (FC Porto).22:14
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Theodor Lundbergh per infortunio.22:13
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Theodor Lundbergh (Malmö FF) per infortunio.22:12
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Sead Haksabanovic (Malmö FF).22:11
Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).22:06
Salifou Soumah (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Martim Fernandes (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pepê da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Theodor Lundbergh (Malmö FF).22:05
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Gabriel Busanello (Malmö FF).22:03
Inizia il Secondo tempo FC Porto 2, Malmö FF 0.22:03
Primo tempo terminato, FC Porto 2, Malmö FF 0.21:48
Tentativo fallito. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Rodrigo Mora.21:47
Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Mora con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Salifou Soumah (Malmö FF) per infortunio.21:44
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).21:43
Salifou Soumah (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).21:41
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:38
Salifou Soumah (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Gol! FC Porto 2, Malmö FF 0. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Borja Sainz con suggerimento di testa.21:36
Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Martim Fernandes.21:34
Tiro parato. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Francisco Moura.21:34
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).21:33
Tiro parato. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33
Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).21:32
Gol! FC Porto 1, Malmö FF 0. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Mora.21:30
Fallo di Rodrigo Mora (FC Porto).21:27
Salifou Soumah (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tiro respinto. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodrigo Mora.21:27
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).21:26
Tiro parato. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê con passaggio filtrante.21:23
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Robin Olsen (Malmö FF).21:21
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Mora.21:21
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).21:18
Tiro parato. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Mora con cross.21:14
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Borja Sainz.21:13
Tentativo fallito. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:12
Tiro respinto. Salifou Soumah (Malmö FF) un tiro di sinistro da centro area.21:12
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:11
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Tiro parato. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:09
Tentativo fallito. Salifou Soumah (Malmö FF) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:09
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Robin Olsen (Malmö FF).21:07
Tiro parato. Martim Fernandes (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Mora.21:07
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).21:05
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori19:47
FC Porto - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Malmoe sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente FC Porto si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Malmoe si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
FC Porto ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.
FC Porto e Malmoe è la prima che si affrontano in campionato.
FC Porto-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|Malmoe
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|1
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|7
|2
|Gol totali subiti
|4
|10
|Media gol subiti per partita
|0.8
|2.0
|Percentuale possesso palla
|57.4
|43.6
|Numero totale di passaggi
|2460
|2090
|Numero totale di passaggi riusciti
|2098
|1707
|Tiri nello specchio della porta
|20
|12
|Percentuale di tiri in porta
|40.8
|38.7
|Numero totale di cross
|95
|54
|Numero medio di cross riusciti
|23
|10
|Duelli per partita vinti
|230
|198
|Duelli per partita persi
|236
|234
|Corner subiti
|13
|25
|Corner guadagnati
|32
|15
|Numero di punizioni a favore
|62
|61
|Numero di punizioni concesse
|62
|53
|Tackle totali
|75
|60
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|58.3
|Fuorigiochi totali
|9
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
