Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

FC Utrecht-Nottingham Forest: 1-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht
11 Dicembre 2025 ore 18:45
FC Utrecht
1
Nottingham Forest
2
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 52' 0-1 Arnaud Kalimuendo
  2. 73' 1-1 Mike van der Hoorn
  3. 88' 1-2 Igor Jesus
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Utrecht 1, Nottingham Forest 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Utrecht 1, Nottingham Forest 2.20:38

  3. 90'+6'

    Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  4. 90'+6'

    Fallo di Adrian Blake (Utrecht).20:38

  5. 90'+4'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).20:36

  6. 90'+4'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  7. 90'+3'

    Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Mike van der Hoorn da calcio d'angolo.20:35

  9. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:34

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Utrecht. Miliano Jonathans sostituisce Miguel Rodríguez.20:34

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33

  12. 90'+1'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:33

  13. 90'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:32

  15. 90'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32

  16. 90'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).20:32

  17. 89'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.20:30

  18. 88'

    Gol! Utrecht 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30

  19. 88'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Callum Hudson-Odoi.20:30

  21. 87'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Arnaud Kalimuendo.20:28

  22. 83'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).20:24

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:23

  24. 80'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  25. 80'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).20:22

  27. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Nick Viergever sostituisce Mike Eerdhuijzen.20:21

  28. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Yoann Cathline.20:21

  29. 79'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).20:20

  30. 79'

    Tiro respinto. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Miguel Rodríguez.20:20

  31. 78'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Nicolás Domínguez.20:20

  33. 78'

    Fallo di mano di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:19

  34. 76'

    Tiro respinto. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di destro da fuori area.20:18

  35. 75'

    Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:17

  36. 74'

    Fuorigioco. Dani de Wit(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Sébastien Haller e' colto in fuorigioco.20:16

  37. 73'

    Gol! Utrecht 1, Nottingham Forest 1. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Souffian El Karouani con cross in seguito a un calcio da fermo.20:15

  39. 72'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:14

  40. 72'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  41. 69'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Murillo.20:11

  42. 68'

    Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.20:10

  43. 67'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:08

  45. 67'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  46. 66'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).20:08

  47. 66'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  48. 65'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.20:07

  49. 65'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:07

  51. 65'

    Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  52. 63'

    Sostituzione, Utrecht. Mike van der Hoorn sostituisce Matisse Didden per infortunio.20:05

  53. 63'

    Gara riprende.20:05

  54. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Matisse Didden (Utrecht) per infortunio.20:03

  55. 61'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:02

  57. 61'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  58. 60'

    Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Nicolás Domínguez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:02

  59. 60'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gjivai Zechiël (Utrecht).20:01

  60. 58'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:59

  61. 57'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  63. 57'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).19:58

  64. 55'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  65. 55'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:57

  66. 55'

    Gara riprende.19:57

  67. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Matisse Didden (Utrecht) per infortunio.19:56

  69. 52'

    Gol! Utrecht 0, Nottingham Forest 1. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:54

  70. 50'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Elliot Anderson con cross.19:51

  71. 47'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) e' ammonito.19:49

  72. 47'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) cade ma ha simulato.19:49

  73. 46'

    Fuorigioco. Souffian El Karouani(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Sébastien Haller e' colto in fuorigioco.19:47

  75. Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, Nottingham Forest 0.19:47

  76. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Douglas Luiz.19:47

  77. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce James McAtee.19:47

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Utrecht 0, Nottingham Forest 0.19:32

  79. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  81. 45'

    Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  82. 45'

    Fallo di Matisse Didden (Utrecht).19:30

  83. 42'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  84. 42'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).19:28

  85. 37'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  87. 37'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).19:22

  88. 34'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:20

  89. 34'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  90. 34'

    Tiro respinto. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolás Domínguez.19:20

  91. 33'

    Tiro parato. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Murillo.19:19

  93. 32'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  94. 32'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:17

  95. 31'

    Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).19:16

  96. 31'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  97. 29'

    Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yoann Cathline.19:14

  99. 28'

    Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.19:13

  100. 27'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Murillo (Nottingham Forest).19:12

  101. 26'

    Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).19:12

  102. 26'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  103. 24'

    Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.19:10

  105. 24'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da John Victor (Nottingham Forest).19:09

  106. 24'

    Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.19:09

  107. 23'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).19:08

  108. 22'

    Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matisse Didden.19:07

  109. 22'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:07

  111. 22'

    Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  112. 20'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra.19:06

  113. 20'

    Tiro parato. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:05

  114. 19'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  115. 19'

    Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:04

  117. 19'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:04

  118. 17'

    Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  119. 17'

    Fallo di Matisse Didden (Utrecht).19:02

  120. 16'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).19:01

  121. 16'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  123. 15'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:00

  124. 15'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  125. 14'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mike Eerdhuijzen (Utrecht).18:59

  126. 14'

    Tiro respinto. Morato (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Douglas Luiz.18:59

  127. 13'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Dani de Wit (Utrecht).18:59

  129. 13'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).18:58

  130. 11'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Callum Hudson-Odoi.18:56

  131. 8'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  132. 8'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).18:53

  133. 7'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:53

  135. 7'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).18:52

  136. 7'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolás Domínguez.18:52

  137. 5'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolás Domínguez.18:50

  138. 4'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  139. 4'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).18:49

  141. 3'

    Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area.18:48

  142. 2'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).18:47

  143. 2'

    Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47

  144. Inizia il Primo tempo.18:46

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Galgenwaard
    Città: Utrecht
    Capienza: 23750 spettatori17:41

Formazioni FC Utrecht - Nottingham Forest

FC Utrecht
Nottingham Forest
TITOLARI FC UTRECHT
  • (1) VASILIOS BARKAS (P)
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (2) SIEBE HOREMANS (D)
  • (44) MIKE EERDHUIJZEN (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (20) DANI DE WIT (C)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (A)
  • (10) YOANN CATHLINE (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
  • (15) ADRIAN BLAKE (A)
  • (43) RAFIK EL ARGUIOUI (C)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (26) MILIANO JONATHANS (A)
  • (14) ZIDANE IQBAL (C)
  • (46) JAYGO VAN OMMEREN (C)
  • (5) KOLBEINN FINNSSON (D)
  • (53) JUSTIN EVERSEN (P)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (13) JOHN VICTOR (P)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (5) MURILLO (D)
  • (35) OLEKSANDR ZINCHENKO (D)
  • (4) MORATO (D)
  • (12) DOUGLAS LUIZ (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (14) DAN NDOYE (A)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (A)
  • (15) ARNAUD KALIMUENDO (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (63) AARON BOTT (P)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (30) WILLY BOLY (D)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (29) DILANE BAKWA (A)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (19) IGOR JESUS (A)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (37) NICOLÒ SAVONA (D)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Sean Dyche
PREPARTITA

FC Utrecht - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.
Arbitro di FC Utrecht - Nottingham Forest sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente FC Utrecht si trova 32° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
FC Utrecht ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

FC Utrecht e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

FC Utrecht-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'FC Utrecht e il Nottingham Forest non si sono mai affrontati nelle competizioni europee – l'unico precedente dell'Utrecht contro una squadra inglese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2010/11 (due pareggi per 0-0 con il Liverpool).
  • Il Nottingham Forest non affronta una squadra olandese in Europa dal doppio successo sul PSV nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1983/84 (2-1 in trasferta, 1-0 in casa).
  • L’FC Utrecht non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite nelle principali competizioni europee (6N, 10P), serie iniziata nel settembre 2004. Si tratta della serie di gare consecutive senza vittorie più lunga per una squadra olandese nelle principali competizioni europee.
  • Il Nottingham Forest ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare di UEFA Europa League (2V, 1N) e in generale ha registrato 25 clean sheet in 51 partite nelle principali competizioni europee (49%), la percentuale più alta tra le squadre che hanno disputato almeno 50 gare in questi tornei.
  • Tutti i cinque gol realizzati dal Nottingham Forest con Sean Dyche allenatore in questa UEFA Europa League sono arrivati da palla inattiva (due rigori, due calci d'angolo e una rimessa laterale), il numero più alto tra tutte le squadre a partire dal suo primo match (terza giornata). Dal primo incontro sotto la gestione Dyche (23 ottobre) il Nottingham Forest è anche l'unica formazione a non aver concesso reti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC UtrechtNottingham Forest
Partite giocate55
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati29
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita1.41.0
Percentuale possesso palla40.455.8
Numero totale di passaggi17372546
Numero totale di passaggi riusciti13412212
Tiri nello specchio della porta1230
Percentuale di tiri in porta34.356.6
Numero totale di cross85112
Numero medio di cross riusciti2025
Duelli per partita vinti266263
Duelli per partita persi261239
Corner subiti2419
Corner guadagnati1627
Numero di punizioni a favore6571
Numero di punizioni concesse6870
Tackle totali8093
Percentuale di successo nei tackle53.876.3
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli912
Numero totale di cartellini rossi10

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio