Incontro terminato, Utrecht 1, Nottingham Forest 2.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Utrecht 1, Nottingham Forest 2.
Secondo tempo terminato, Utrecht 1, Nottingham Forest 2.20:38
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Adrian Blake (Utrecht).20:38
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).20:36
Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Mike van der Hoorn da calcio d'angolo.20:35
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:34
Sostituzione, Utrecht. Miliano Jonathans sostituisce Miguel Rodríguez.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:33
Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:32
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).20:32
Igor Jesus (Nottingham Forest) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.20:30
Gol! Utrecht 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30
Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Callum Hudson-Odoi.20:30
Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Arnaud Kalimuendo.20:28
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).20:24
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:23
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).20:22
Sostituzione, Utrecht. Nick Viergever sostituisce Mike Eerdhuijzen.20:21
Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Yoann Cathline.20:21
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).20:20
Tiro respinto. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Miguel Rodríguez.20:20
Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Nicolás Domínguez.20:20
Fallo di mano di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:19
Tiro respinto. Yoann Cathline (Utrecht) un tiro di destro da fuori area.20:18
Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:17
Fuorigioco. Dani de Wit(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Sébastien Haller e' colto in fuorigioco.20:16
Gol! Utrecht 1, Nottingham Forest 1. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Souffian El Karouani con cross in seguito a un calcio da fermo.20:15
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:14
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Murillo.20:11
Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.20:10
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:08
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).20:08
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.20:07
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:07
Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Sostituzione, Utrecht. Mike van der Hoorn sostituisce Matisse Didden per infortunio.20:05
Gara riprende.20:05
Gara momentaneamente sospesa, Matisse Didden (Utrecht) per infortunio.20:03
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:02
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Nicolás Domínguez con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:02
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gjivai Zechiël (Utrecht).20:01
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:59
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).19:58
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:57
Gara riprende.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Matisse Didden (Utrecht) per infortunio.19:56
Gol! Utrecht 0, Nottingham Forest 1. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:54
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Elliot Anderson con cross.19:51
Miguel Rodríguez (Utrecht) e' ammonito.19:49
Miguel Rodríguez (Utrecht) cade ma ha simulato.19:49
Fuorigioco. Souffian El Karouani(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Sébastien Haller e' colto in fuorigioco.19:47
Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, Nottingham Forest 0.19:47
Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Douglas Luiz.19:47
Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce James McAtee.19:47
Primo tempo terminato, Utrecht 0, Nottingham Forest 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Matisse Didden (Utrecht).19:30
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).19:28
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).19:22
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:20
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tiro respinto. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolás Domínguez.19:20
Tiro parato. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Murillo.19:19
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:17
Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).19:16
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Yoann Cathline.19:14
Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.19:13
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Murillo (Nottingham Forest).19:12
Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).19:12
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da John Victor (Nottingham Forest).19:09
Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.19:09
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).19:08
Tentativo fallito. Siebe Horemans (Utrecht) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matisse Didden.19:07
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:07
Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra.19:06
Tiro parato. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:05
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Dani de Wit (Utrecht).19:04
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:04
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Matisse Didden (Utrecht).19:02
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).19:01
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).19:00
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mike Eerdhuijzen (Utrecht).18:59
Tiro respinto. Morato (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Douglas Luiz.18:59
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Dani de Wit (Utrecht).18:59
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).18:58
Tentativo fallito. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Callum Hudson-Odoi.18:56
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).18:53
Tentativo fallito. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Vasilios Barkas (Utrecht).18:52
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolás Domínguez.18:52
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolás Domínguez.18:50
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).18:49
Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area.18:48
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).18:47
Yoann Cathline (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Galgenwaard
Città: Utrecht
Capienza: 23750 spettatori17:41
FC Utrecht - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.
Arbitro di FC Utrecht - Nottingham Forest sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente FC Utrecht si trova 32° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
FC Utrecht ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
FC Utrecht e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.
FC Utrecht-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Utrecht
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|2
|9
|Gol totali subiti
|7
|5
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.0
|Percentuale possesso palla
|40.4
|55.8
|Numero totale di passaggi
|1737
|2546
|Numero totale di passaggi riusciti
|1341
|2212
|Tiri nello specchio della porta
|12
|30
|Percentuale di tiri in porta
|34.3
|56.6
|Numero totale di cross
|85
|112
|Numero medio di cross riusciti
|20
|25
|Duelli per partita vinti
|266
|263
|Duelli per partita persi
|261
|239
|Corner subiti
|24
|19
|Corner guadagnati
|16
|27
|Numero di punizioni a favore
|65
|71
|Numero di punizioni concesse
|68
|70
|Tackle totali
|80
|93
|Percentuale di successo nei tackle
|53.8
|76.3
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI