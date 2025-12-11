Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

FC Utrecht - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.

Arbitro di FC Utrecht - Nottingham Forest sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente FC Utrecht si trova 32° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

FC Utrecht ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

FC Utrecht e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

FC Utrecht-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'FC Utrecht e il Nottingham Forest non si sono mai affrontati nelle competizioni europee – l'unico precedente dell'Utrecht contro una squadra inglese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2010/11 (due pareggi per 0-0 con il Liverpool).

Il Nottingham Forest non affronta una squadra olandese in Europa dal doppio successo sul PSV nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1983/84 (2-1 in trasferta, 1-0 in casa).

L’FC Utrecht non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite nelle principali competizioni europee (6N, 10P), serie iniziata nel settembre 2004. Si tratta della serie di gare consecutive senza vittorie più lunga per una squadra olandese nelle principali competizioni europee.

Il Nottingham Forest ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare di UEFA Europa League (2V, 1N) e in generale ha registrato 25 clean sheet in 51 partite nelle principali competizioni europee (49%), la percentuale più alta tra le squadre che hanno disputato almeno 50 gare in questi tornei.

Tutti i cinque gol realizzati dal Nottingham Forest con Sean Dyche allenatore in questa UEFA Europa League sono arrivati da palla inattiva (due rigori, due calci d'angolo e una rimessa laterale), il numero più alto tra tutte le squadre a partire dal suo primo match (terza giornata). Dal primo incontro sotto la gestione Dyche (23 ottobre) il Nottingham Forest è anche l'unica formazione a non aver concesso reti.

