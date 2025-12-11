Virgilio Sport
FCSB-Feyenoord: 4-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio National Arena di Bucarest
11 Dicembre 2025 ore 21:00
FCSB
4
Feyenoord
3
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
  1. 11' 1-0 Siyabonga Ngezana
  2. 41' 1-1 Casper Tengstedt
  3. 44' 1-2 Quinten Timber
  4. 51' 1-3 Leo Sauer
  5. 54' 2-3 Mihai Toma
  6. 86' 3-3 Mamadou Thiam
  7. 90+5' 4-3 Florin Tanase
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3.22:54

  3. 90'+5'

    Gol! Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juri Cisotti.22:53

  4. 90'+3'

    Fallo di Jordan Bos (Feyenoord).22:51

  5. 90'+3'

    Adrian Sut (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).22:48

  9. 90'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Gonçalo Borges.22:48

  10. 89'

    Jan Plug (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  11. 89'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:47

  12. 88'

    Fuorigioco. Juri Cisotti(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Valentin Cretu e' colto in fuorigioco.22:46

  13. 86'

    Gol! Steaua Bucarest 3, Feyenoord 3. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:44

  15. 84'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:42

  16. 84'

    Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  17. 83'

    Tentativo fallito. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:41

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).22:41

  19. 80'

    Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:38

  21. 78'

    Gara riprende.22:36

  22. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Borges (Feyenoord) per infortunio.22:35

  23. 77'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  24. 77'

    Fallo di Adrian Sut (Steaua Bucarest).22:35

  25. 74'

    Gara riprende.22:32

  27. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Quinten Timber (Feyenoord) per infortunio.22:32

  28. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.22:32

  29. 73'

    Florin Tanase (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:32

  30. 73'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  31. 73'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:31

  33. 72'

    Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:30

  34. 72'

    Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).22:30

  35. 72'

    Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  36. 69'

    Fuorigioco. Jordan Bos(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:27

  37. 68'

    Tentativo fallito. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:26

  39. 67'

    Sostituzione, Feyenoord. Ayase Ueda sostituisce Casper Tengstedt.22:25

  40. 67'

    Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Luciano Valente.22:25

  41. 66'

    Tiro respinto. Quinten Timber (Feyenoord) un colpo di testa da centro area. Assist di Gonçalo Borges con cross.22:24

  42. 66'

    Tiro parato. Quinten Timber (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24

  43. 65'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Vlad Chiriches sostituisce Siyabonga Ngezana.22:23

  45. 64'

    Tentativo fallito. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Anel Ahmedhodzic.22:22

  46. 63'

    Tiro respinto. Quinten Timber (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:21

  47. 62'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).22:20

  48. 62'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  49. 62'

    Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).22:20

  51. 61'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  52. 61'

    Fallo di Mihai Toma (Steaua Bucarest).22:19

  53. 61'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Malcom Edjouma sostituisce Mihai Lixandru per infortunio.22:19

  54. 58'

    Sostituzione, Feyenoord. Gonçalo Borges sostituisce Leo Sauer per infortunio.22:16

  55. 58'

    Gara riprende.22:16

  57. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Feyenoord) per infortunio.22:15

  58. 54'

    Gol! Steaua Bucarest 2, Feyenoord 3. Mihai Toma (Steaua Bucarest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juri Cisotti con cross.22:12

  59. 51'

    Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 3. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jordan Bos con passaggio filtrante.22:09

  60. 48'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  61. 48'

    Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).22:06

  63. 48'

    Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:06

  64. 48'

    Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  65. 48'

    Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).22:06

  66. 45'

    Sostituzione, Feyenoord. Jordan Bos sostituisce Gijs Smal per infortunio.22:03

  67. Inizia il Secondo tempo Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2.22:04

  69. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Daniel Graovac sostituisce Baba Alhassan.22:03

  70. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Valentin Cretu sostituisce Alexandru Pantea.22:03

  71. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Toma sostituisce Octavian Popescu.22:03

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2.21:48

  73. 45'+3'

    Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Baba Alhassan.21:48

  75. 45'+2'

    Tentativo fallito. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa in seguito a un contropiede.21:47

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  77. 44'

    Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2. Quinten Timber (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luciano Valente con cross.21:44

  78. 44'

    Tiro respinto. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.21:43

  79. 43'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  81. 43'

    Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).21:42

  82. 41'

    Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 1. Casper Tengstedt (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luciano Valente con cross da calcio d'angolo.21:40

  83. 40'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:40

  84. 38'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  85. 38'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:38

  87. 31'

    Decisione VAR: nessun rigore Feyenoord.21:31

  88. 30'

    Fallo di Casper Tengstedt (Feyenoord).21:30

  89. 30'

    Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  90. 29'

    Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:28

  91. 26'

    Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luciano Valente con passaggio filtrante.21:26

  93. 25'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  94. 25'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:25

  95. 23'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:23

  96. 22'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  97. 22'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).21:22

  99. 22'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:21

  100. 15'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:15

  101. 13'

    Gara riprende.21:13

  102. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) per infortunio.21:12

  103. 11'

    Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 0. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.21:11

  105. 11'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Feyenoord).21:10

  106. 10'

    Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  107. 10'

    Fallo di Casper Tengstedt (Feyenoord).21:09

  108. 8'

    Gara riprende.21:07

  109. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Gijs Smal (Feyenoord) per infortunio.21:06

  111. 6'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:05

  112. 6'

    Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  113. 3'

    Leo Sauer (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  114. 3'

    Fallo di Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:02

  115. Inizia il Primo tempo.21:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: National Arena
    Città: Bucarest
    Capienza: 55611 spettatori19:53

Formazioni FCSB - Feyenoord

FCSB
Feyenoord
TITOLARI FCSB
  • (32) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (28) ALEXANDRU PANTEA (D)
  • (16) MIHAI LIXANDRU (D)
  • (33) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (30) SIYABONGA NGEZANA (D)
  • (37) OCTAVIAN POPESCU (C)
  • (31) JURI CISOTTI (C)
  • (8) ADRIAN SUT (C)
  • (42) BABA ALHASSAN (C)
  • (10) FLORIN TANASE (C)
  • (93) MAMADOU THIAM (A)
PANCHINA FCSB
  • (20) DENNIS-DORIAN POLITIC (A)
  • (18) MALCOM EDJOUMA (C)
  • (4) DANIEL GRAOVAC (D)
  • (2) VALENTIN CRETU (D)
  • (38) LUKÁS ZIMA (P)
  • (34) MIHAI UDREA (P)
  • (21) VLAD CHIRICHES (D)
  • (22) MIHAI TOMA (C)
ALLENATORE FCSB
  • Ilias Charalampous
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (5) GIJS SMAL (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (8) QUINTEN TIMBER (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (16) LEO SAUER (C)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (C)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (47) THIJS KRAAIJEVELD (C)
  • (9) AYASE UEDA (A)
  • (11) GONÇALO BORGES (A)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (15) JORDAN BOS (D)
  • (1) JUSTIN BIJLOW (P)
  • (10) CYLE LARIN (A)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (36) JADEN SLORY (A)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
PREPARTITA

FCSB - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di FCSB - Feyenoord sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente FCSB si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8; Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

FCSB e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

FCSB-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Steaua Bucarest e Feyenoord non si sono mai incontrate in una competizione europea; la squadra rumena ha già vinto contro una formazione olandese in questa stagione: 1-0 contro i Go Ahead Eagles alla prima giornata del torneo in corso.
  • L'ultimo precedente del Feyenoord contro una squadra rumena risale alla Coppa UEFA 2005/06, quando venne eliminato al primo turno dal Rapid Bucarest (1-2 in totale: 1-1 in casa, 0-1 in trasferta).
  • Lo Steaua Bucarest ha perso le ultime quattro partite in UEFA Europa League. Nelle maggiori competizioni europee, non registra una serie di sconfitte più lunga da febbraio-novembre 2007 tra Coppa UEFA e Champions League (sei).
  • Il Feyenoord ha vinto sei delle prime nove partite della fase a gironi di UEFA Europa League (3P), ma da allora ha ottenuto solo cinque successi nelle ultime 26 gare di questo tipo (7N, 14P).
  • Darius Olaru è il giocatore che ha sia commesso più falli (15) che quello che ne ha subiti di più (24) in UEFA Europa League in questa stagione. Tra i giocatori che hanno disputato più di 300 minuti in una singola edizione del torneo dal 2009/10, gli unici ad aver subito più falli in media per 90 minuti rispetto a Olaru (6.1) sono Diego Capel nel 2012/13 (7.5) e Danko Lazovic nel 2014/15 (6.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FCSBFeyenoord
Partite giocate55
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati34
Gol totali subiti89
Media gol subiti per partita1.61.8
Percentuale possesso palla43.448.2
Numero totale di passaggi18452092
Numero totale di passaggi riusciti14481758
Tiri nello specchio della porta2425
Percentuale di tiri in porta46.259.5
Numero totale di cross73106
Numero medio di cross riusciti1730
Duelli per partita vinti257253
Duelli per partita persi252242
Corner subiti3414
Corner guadagnati2324
Numero di punizioni a favore6761
Numero di punizioni concesse7383
Tackle totali9482
Percentuale di successo nei tackle59.664.6
Fuorigiochi totali911
Numero totale di cartellini gialli1411
Numero totale di cartellini rossi10

