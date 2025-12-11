Incontro terminato, Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3.
Incontro terminato, Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3.
Secondo tempo terminato, Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3.22:54
Gol! Steaua Bucarest 4, Feyenoord 3. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juri Cisotti.22:53
Fallo di Jordan Bos (Feyenoord).22:51
Adrian Sut (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).22:48
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Gonçalo Borges.22:48
Jan Plug (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:47
Fuorigioco. Juri Cisotti(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Valentin Cretu e' colto in fuorigioco.22:46
Gol! Steaua Bucarest 3, Feyenoord 3. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:44
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:42
Mihai Toma (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Tentativo fallito. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).22:41
Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:38
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Gonçalo Borges (Feyenoord) per infortunio.22:35
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Adrian Sut (Steaua Bucarest).22:35
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Quinten Timber (Feyenoord) per infortunio.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.22:32
Florin Tanase (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:32
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).22:31
Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).22:30
Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fuorigioco. Jordan Bos(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:27
Tentativo fallito. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valentin Cretu con cross.22:26
Sostituzione, Feyenoord. Ayase Ueda sostituisce Casper Tengstedt.22:25
Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Luciano Valente.22:25
Tiro respinto. Quinten Timber (Feyenoord) un colpo di testa da centro area. Assist di Gonçalo Borges con cross.22:24
Tiro parato. Quinten Timber (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24
Sostituzione, Steaua Bucarest. Vlad Chiriches sostituisce Siyabonga Ngezana.22:23
Tentativo fallito. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Anel Ahmedhodzic.22:22
Tiro respinto. Quinten Timber (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:21
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).22:20
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Risto Radunovic (Steaua Bucarest).22:20
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Mihai Toma (Steaua Bucarest).22:19
Sostituzione, Steaua Bucarest. Malcom Edjouma sostituisce Mihai Lixandru per infortunio.22:19
Sostituzione, Feyenoord. Gonçalo Borges sostituisce Leo Sauer per infortunio.22:16
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Feyenoord) per infortunio.22:15
Gol! Steaua Bucarest 2, Feyenoord 3. Mihai Toma (Steaua Bucarest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juri Cisotti con cross.22:12
Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 3. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jordan Bos con passaggio filtrante.22:09
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).22:06
Mihai Lixandru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.22:06
Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).22:06
Sostituzione, Feyenoord. Jordan Bos sostituisce Gijs Smal per infortunio.22:03
Inizia il Secondo tempo Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2.22:04
Sostituzione, Steaua Bucarest. Daniel Graovac sostituisce Baba Alhassan.22:03
Sostituzione, Steaua Bucarest. Valentin Cretu sostituisce Alexandru Pantea.22:03
Sostituzione, Steaua Bucarest. Mihai Toma sostituisce Octavian Popescu.22:03
Primo tempo terminato, Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2.21:48
Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Baba Alhassan.21:48
Tentativo fallito. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa in seguito a un contropiede.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 2. Quinten Timber (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luciano Valente con cross.21:44
Tiro respinto. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.21:43
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).21:42
Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 1. Casper Tengstedt (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luciano Valente con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:40
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:38
Decisione VAR: nessun rigore Feyenoord.21:31
Fallo di Casper Tengstedt (Feyenoord).21:30
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:28
Tentativo fallito. Casper Tengstedt (Feyenoord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luciano Valente con passaggio filtrante.21:26
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:25
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:23
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).21:22
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:21
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:15
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) per infortunio.21:12
Gol! Steaua Bucarest 1, Feyenoord 0. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Feyenoord).21:10
Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Casper Tengstedt (Feyenoord).21:09
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Gijs Smal (Feyenoord) per infortunio.21:06
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:05
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Leo Sauer (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Alexandru Pantea (Steaua Bucarest).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: National Arena
Città: Bucarest
Capienza: 55611 spettatori19:53
FCSB - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di FCSB - Feyenoord sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Attualmente FCSB si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8; Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
FCSB e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.
FCSB-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FCSB
|Feyenoord
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|4
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|8
|9
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.8
|Percentuale possesso palla
|43.4
|48.2
|Numero totale di passaggi
|1845
|2092
|Numero totale di passaggi riusciti
|1448
|1758
|Tiri nello specchio della porta
|24
|25
|Percentuale di tiri in porta
|46.2
|59.5
|Numero totale di cross
|73
|106
|Numero medio di cross riusciti
|17
|30
|Duelli per partita vinti
|257
|253
|Duelli per partita persi
|252
|242
|Corner subiti
|34
|14
|Corner guadagnati
|23
|24
|Numero di punizioni a favore
|67
|61
|Numero di punizioni concesse
|73
|83
|Tackle totali
|94
|82
|Percentuale di successo nei tackle
|59.6
|64.6
|Fuorigiochi totali
|9
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
