Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

FCSB - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - Feyenoord sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente FCSB si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

FCSB ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8; Feyenoord ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

FCSB e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

FCSB-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Steaua Bucarest e Feyenoord non si sono mai incontrate in una competizione europea; la squadra rumena ha già vinto contro una formazione olandese in questa stagione: 1-0 contro i Go Ahead Eagles alla prima giornata del torneo in corso.

L'ultimo precedente del Feyenoord contro una squadra rumena risale alla Coppa UEFA 2005/06, quando venne eliminato al primo turno dal Rapid Bucarest (1-2 in totale: 1-1 in casa, 0-1 in trasferta).

Lo Steaua Bucarest ha perso le ultime quattro partite in UEFA Europa League. Nelle maggiori competizioni europee, non registra una serie di sconfitte più lunga da febbraio-novembre 2007 tra Coppa UEFA e Champions League (sei).

Il Feyenoord ha vinto sei delle prime nove partite della fase a gironi di UEFA Europa League (3P), ma da allora ha ottenuto solo cinque successi nelle ultime 26 gare di questo tipo (7N, 14P).

Darius Olaru è il giocatore che ha sia commesso più falli (15) che quello che ne ha subiti di più (24) in UEFA Europa League in questa stagione. Tra i giocatori che hanno disputato più di 300 minuti in una singola edizione del torneo dal 2009/10, gli unici ad aver subito più falli in media per 90 minuti rispetto a Olaru (6.1) sono Diego Capel nel 2012/13 (7.5) e Danko Lazovic nel 2014/15 (6.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: