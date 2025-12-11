Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

PREPARTITA

Ferencváros - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Rangers sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Rangers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Rangers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.

Ferencváros e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ferencváros e Rangers non si affrontano dal primo turno della Coppa delle Coppe 1960/61 – i "Gers" superarono il turno con un punteggio complessivo di 5-4.

Le squadre ungheresi hanno perso cinque degli ultimi sei incontri contro club scozzesi nelle maggiori competizioni europee; l'unica eccezione, la vittoria del Ferencváros contro l'Hearts nel dicembre 2004 in Coppa UEFA.

Il Ferencváros ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe di UEFA Europa League (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 23 partite giocate in casa nelle maggiori competizioni europee (5V, 9N, 9P).

I Rangers hanno perso le ultime quattro trasferte nelle competizioni europee (13 gol subiti) e non arrivano a cinque sconfitte esterne di fila in questi tornei dal periodo tra novembre 1983 e ottobre 1986.

Dall'inizio della scorsa stagione, Barnabás Varga del Ferencváros è il giocatore che ha segnato più gol in UEFA Europa League (nove); tre di queste reti sono arrivate di testa, nel periodo nessun calciatore ne conta di più con questo fondamentale nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: