Ferencváros-Rangers: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Ferencváros
2
Rangers
1
Partita finita
Arbitro: Anastasios Papapetrou
  1. 27' 0-1 Bojan Miovski
  2. 45+5' 1-1 Bence Ötvös
  3. 72' 2-1 Barnabás Varga
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ferencváros 2, Rangers 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 2, Rangers 1.20:41

  3. 90'+5'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:41

  4. 90'+5'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).20:41

  5. 90'+5'

    Gara riprende.20:40

  6. 90'+3'

    Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39

  7. 90'+3'

    Fallo di Mikey Moore (Rangers).20:39

  9. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Gábor Szalai (Ferencváros) per infortunio.20:39

  10. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Mikey Moore (Rangers) per infortunio.20:39

  11. 90'+2'

    Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  12. 90'+2'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).20:37

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37

  15. 90'+1'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:37

  16. 90'+1'

    Mikey Moore (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  17. 90'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  18. 90'

    Fallo di Dujon Sterling (Rangers).20:36

  19. 90'

    Sostituzione, Ferencváros. Aleksandar Pesic sostituisce Barnabás Varga.20:35

  21. 89'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:34

  22. 89'

    Findlay Curtis (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  23. 89'

    Tiro respinto. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.20:34

  24. 87'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).20:32

  25. 87'

    Tiro parato. Findlay Curtis (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thelo Aasgaard.20:32

  27. 85'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:30

  28. 85'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  29. 85'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).20:30

  30. 85'

    Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  31. 83'

    Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Callum O'Dowda.20:28

  33. 83'

    Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Gabi Kanichowsky.20:28

  34. 82'

    Tentativo fallito. Dujon Sterling (Rangers) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Findlay Curtis con cross.20:27

  35. 80'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).20:26

  36. 80'

    Jack Butland (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  37. 80'

    Tiro respinto. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Callum O'Dowda.20:25

  39. 80'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).20:25

  40. 79'

    Nasser Djiga (Rangers) e' ammonito per fallo.20:24

  41. 78'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  42. 78'

    Fallo di Nasser Djiga (Rangers).20:24

  43. 77'

    Lenny Joseph (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:22

  45. 77'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).20:22

  46. 77'

    Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  47. 74'

    Sostituzione, Rangers. Thelo Aasgaard sostituisce James Tavernier.20:20

  48. 74'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:20

  49. 74'

    Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Bence Ötvös.20:19

  51. 72'

    Gol! Ferencváros 2, Rangers 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Callum O'Dowda con cross.20:18

  52. 70'

    Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicolas Raskin.20:15

  53. 67'

    Gara riprende.20:12

  54. 67'

    Sostituzione, Rangers. Youssef Chermiti sostituisce Bojan Miovski per infortunio.20:12

  55. 66'

    Sostituzione, Rangers. Findlay Curtis sostituisce Danilo.20:12

  57. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Bojan Miovski (Rangers) per infortunio.20:11

  58. 63'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  59. 63'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).20:08

  60. 63'

    Tentativo fallito. Emmanuel Fernandez (Rangers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.20:08

  61. 62'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bence Ötvös (Ferencváros).20:07

  63. 61'

    Tiro parato. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bence Ötvös.20:06

  64. 59'

    Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Djeidi Gassama.20:04

  65. 58'

    Sostituzione, Rangers. Dujon Sterling sostituisce Max Aarons.20:04

  66. 56'

    Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.20:02

  67. 56'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Barnabás Varga con suggerimento di testa.20:01

  69. 53'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).19:59

  70. 50'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Nasser Djiga (Rangers).19:56

  71. 50'

    Tiro respinto. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alex Tóth.19:55

  72. 48'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).19:53

  73. 48'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  75. 48'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).19:53

  76. 48'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  77. 47'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  78. 47'

    Fallo di Bojan Miovski (Rangers).19:52

  79. 46'

    Tiro respinto. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alex Tóth.19:52

  81. 46'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51

  82. 46'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).19:51

  83. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Rangers 1.19:51

  84. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Rangers 1.19:35

  85. 45'+5'

    Gol! Ferencváros 1, Rangers 1. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Cissé.19:35

  87. 45'+2'

    Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  88. 45'+2'

    Fallo di James Tavernier (Rangers).19:32

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30

  90. 43'

    Max Aarons (Rangers) e' ammonito.19:28

  91. 43'

    (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  93. 43'

    Max Aarons (Rangers).19:27

  94. 43'

    Gara riprende.19:27

  95. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.19:27

  96. 41'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).19:25

  97. 41'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  99. 40'

    Gara riprende.19:24

  100. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Nasser Djiga (Rangers) per infortunio.19:21

  101. 36'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).19:20

  102. 35'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:20

  103. 35'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  105. 34'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:18

  106. 34'

    James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  107. 33'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:18

  108. 33'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  109. 33'

    Fuorigioco. Bence Ötvös(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:17

  111. 31'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bence Ötvös.19:15

  112. 28'

    Decisione VAR: Gol Ferencváros 0-1 Rangers (Bojan Miovski).19:12

  113. 27'

    Gol! Ferencváros 0, Rangers 1. Bojan Miovski (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:11

  114. 27'

    Tiro respinto. Danilo (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Max Aarons con cross.19:11

  115. 26'

    Fuorigioco. Gábor Szalai(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.19:11

  117. 26'

    Fallo di mano di Danilo (Rangers).19:10

  118. 24'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  119. 24'

    Fallo di James Tavernier (Rangers).19:08

  120. 22'

    Tentativo fallito. Gábor Szalai (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Callum O'Dowda con cross da calcio d'angolo.19:07

  121. 22'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:06

  123. 18'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:02

  124. 17'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:01

  125. 16'

    Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  126. 16'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).19:00

  127. 12'

    Fallo di Jayden Meghoma (Rangers).18:56

  129. 12'

    Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  130. 11'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:55

  131. 11'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55

  132. 10'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).18:54

  133. 10'

    Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  135. 10'

    Tentativo fallito. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Callum O'Dowda da calcio d'angolo.18:54

  136. 9'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Fernandez (Rangers).18:53

  137. 8'

    Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:52

  138. 8'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Barnabás Varga con suggerimento di testa.18:52

  139. 6'

    Tiro respinto. Max Aarons (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolas Raskin con suggerimento di testa.18:50

  141. 5'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bence Ötvös (Ferencváros).18:49

  142. 3'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.18:47

  143. Inizia il Primo tempo.18:45

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori17:53

Formazioni Ferencváros - Rangers

Ferencváros
Rangers
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (64) ALEX TÓTH (C)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (20) CADU (C)
  • (62) BENJÁMIN GÓLIK (A)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (8) ALEKSANDAR PESIC (A)
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (71) CSONGOR LAKATOS (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (3) MAX AARONS (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (C)
  • (8) CONNOR BARRON (C)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (99) DANILO (A)
PANCHINA RANGERS
  • (31) LIAM KELLY (P)
  • (21) DUJON STERLING (D)
  • (47) MIKEY MOORE (A)
  • (16) LYALL CAMERON (C)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
  • (61) LEWIS STEWART (A)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (51) CALUM ADAMSON (C)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
PREPARTITA

Ferencváros - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Rangers sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Rangers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Rangers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.

Ferencváros e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Ferencváros e Rangers non si affrontano dal primo turno della Coppa delle Coppe 1960/61 – i "Gers" superarono il turno con un punteggio complessivo di 5-4.
  • Le squadre ungheresi hanno perso cinque degli ultimi sei incontri contro club scozzesi nelle maggiori competizioni europee; l'unica eccezione, la vittoria del Ferencváros contro l'Hearts nel dicembre 2004 in Coppa UEFA.
  • Il Ferencváros ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe di UEFA Europa League (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 23 partite giocate in casa nelle maggiori competizioni europee (5V, 9N, 9P).
  • I Rangers hanno perso le ultime quattro trasferte nelle competizioni europee (13 gol subiti) e non arrivano a cinque sconfitte esterne di fila in questi tornei dal periodo tra novembre 1983 e ottobre 1986.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Barnabás Varga del Ferencváros è il giocatore che ha segnato più gol in UEFA Europa League (nove); tre di queste reti sono arrivate di testa, nel periodo nessun calciatore ne conta di più con questo fondamentale nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosRangers
Partite giocate55
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse04
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati92
Gol totali subiti59
Media gol subiti per partita1.01.8
Percentuale possesso palla43.949.5
Numero totale di passaggi18932032
Numero totale di passaggi riusciti15051682
Tiri nello specchio della porta2221
Percentuale di tiri in porta50.045.7
Numero totale di cross90108
Numero medio di cross riusciti2625
Duelli per partita vinti277269
Duelli per partita persi262245
Corner subiti2517
Corner guadagnati1926
Numero di punizioni a favore5177
Numero di punizioni concesse8067
Tackle totali9072
Percentuale di successo nei tackle56.755.6
Fuorigiochi totali85
Numero totale di cartellini gialli146
Numero totale di cartellini rossi12

