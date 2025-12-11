Incontro terminato, Ferencváros 2, Rangers 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 2, Rangers 1.20:41
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:41
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).20:41
Gara riprende.20:40
Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39
Fallo di Mikey Moore (Rangers).20:39
Gara momentaneamente sospesa, Gábor Szalai (Ferencváros) per infortunio.20:39
Gara momentaneamente sospesa, Mikey Moore (Rangers) per infortunio.20:39
Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:37
Mikey Moore (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Dujon Sterling (Rangers).20:36
Sostituzione, Ferencváros. Aleksandar Pesic sostituisce Barnabás Varga.20:35
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:34
Findlay Curtis (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro respinto. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.20:34
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).20:32
Tiro parato. Findlay Curtis (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thelo Aasgaard.20:32
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:30
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Cadu (Ferencváros).20:30
Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Callum O'Dowda.20:28
Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Gabi Kanichowsky.20:28
Tentativo fallito. Dujon Sterling (Rangers) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Findlay Curtis con cross.20:27
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).20:26
Jack Butland (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Tiro respinto. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Callum O'Dowda.20:25
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).20:25
Nasser Djiga (Rangers) e' ammonito per fallo.20:24
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Nasser Djiga (Rangers).20:24
Lenny Joseph (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).20:22
Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Sostituzione, Rangers. Thelo Aasgaard sostituisce James Tavernier.20:20
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:20
Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Bence Ötvös.20:19
Gol! Ferencváros 2, Rangers 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Callum O'Dowda con cross.20:18
Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicolas Raskin.20:15
Gara riprende.20:12
Sostituzione, Rangers. Youssef Chermiti sostituisce Bojan Miovski per infortunio.20:12
Sostituzione, Rangers. Findlay Curtis sostituisce Danilo.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Bojan Miovski (Rangers) per infortunio.20:11
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).20:08
Tentativo fallito. Emmanuel Fernandez (Rangers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.20:08
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bence Ötvös (Ferencváros).20:07
Tiro parato. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bence Ötvös.20:06
Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Djeidi Gassama.20:04
Sostituzione, Rangers. Dujon Sterling sostituisce Max Aarons.20:04
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.20:02
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Barnabás Varga con suggerimento di testa.20:01
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).19:59
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Nasser Djiga (Rangers).19:56
Tiro respinto. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alex Tóth.19:55
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).19:53
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).19:53
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Bojan Miovski (Rangers).19:52
Tiro respinto. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alex Tóth.19:52
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).19:51
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Rangers 1.19:51
Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Rangers 1.19:35
Gol! Ferencváros 1, Rangers 1. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ibrahim Cissé.19:35
Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di James Tavernier (Rangers).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30
Max Aarons (Rangers) e' ammonito.19:28
(Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Max Aarons (Rangers).19:27
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.19:27
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).19:25
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Nasser Djiga (Rangers) per infortunio.19:21
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).19:20
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:20
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:18
James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:18
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fuorigioco. Bence Ötvös(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:17
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bence Ötvös.19:15
Decisione VAR: Gol Ferencváros 0-1 Rangers (Bojan Miovski).19:12
Gol! Ferencváros 0, Rangers 1. Bojan Miovski (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:11
Tiro respinto. Danilo (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Max Aarons con cross.19:11
Fuorigioco. Gábor Szalai(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.19:11
Fallo di mano di Danilo (Rangers).19:10
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di James Tavernier (Rangers).19:08
Tentativo fallito. Gábor Szalai (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Callum O'Dowda con cross da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:06
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:02
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:01
Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).19:00
Fallo di Jayden Meghoma (Rangers).18:56
Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:55
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).18:54
Max Aarons (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Callum O'Dowda da calcio d'angolo.18:54
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Fernandez (Rangers).18:53
Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:52
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Barnabás Varga con suggerimento di testa.18:52
Tiro respinto. Max Aarons (Rangers) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolas Raskin con suggerimento di testa.18:50
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Bence Ötvös (Ferencváros).18:49
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori17:53
Ferencváros - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Rangers sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Rangers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Rangers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.
Ferencváros e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.
Ferencváros-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Rangers
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|0
|4
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|9
|2
|Gol totali subiti
|5
|9
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Percentuale possesso palla
|43.9
|49.5
|Numero totale di passaggi
|1893
|2032
|Numero totale di passaggi riusciti
|1505
|1682
|Tiri nello specchio della porta
|22
|21
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|45.7
|Numero totale di cross
|90
|108
|Numero medio di cross riusciti
|26
|25
|Duelli per partita vinti
|277
|269
|Duelli per partita persi
|262
|245
|Corner subiti
|25
|17
|Corner guadagnati
|19
|26
|Numero di punizioni a favore
|51
|77
|Numero di punizioni concesse
|80
|67
|Tackle totali
|90
|72
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|55.6
|Fuorigiochi totali
|8
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
