Friburgo-Salisburgo: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau
11 Dicembre 2025 ore 21:00
Friburgo
1
Salisburgo
0
Partita finita
Arbitro: Elchin Masiyev
  1. 50' 1-0 Philipp Lienhart
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Friburgo 1, Salisburgo 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Friburgo 1, Salisburgo 0.22:58

  3. 90'+4'

    Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:57

  4. 90'+4'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:57

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Matanovic.22:56

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yuito Suzuki.22:54

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53

  9. 89'

    Yuito Suzuki (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:52

  10. 89'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).22:51

  11. 89'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  12. 89'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Stefan Lainer.22:51

  13. 87'

    Tentativo fallito. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:49

  15. 86'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:49

  16. 85'

    Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Johan Manzambi.22:47

  17. 85'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:47

  18. 84'

    Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Höler.22:46

  19. 81'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Igor Matanovic (Friburgo).22:43

  21. 80'

    Lukas Kübler (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:42

  22. 80'

    Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).22:42

  23. 80'

    Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  24. 78'

    Sostituzione, Friburgo. Anthony Jung sostituisce Philipp Lienhart per infortunio.22:40

  25. 77'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Vincenzo Grifo.22:39

  27. 77'

    Gara riprende.22:39

  28. 76'

    Sostituzione, Salisburgo. Kerim Alajbegovic sostituisce Yorbe Vertessen.22:39

  29. 76'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Edmund Baidoo.22:38

  30. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.22:38

  31. 75'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Yorbe Vertessen e' colto in fuorigioco.22:37

  33. 75'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vincenzo Grifo.22:37

  34. 75'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  35. 75'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:37

  36. 71'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christian Günter con cross.22:33

  37. 70'

    Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:32

  39. 70'

    Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Philipp Treu.22:32

  40. 67'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:29

  41. 67'

    Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  42. 66'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  43. 66'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:28

  45. 64'

    Tiro respinto. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Philipp Treu.22:27

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).22:26

  47. 64'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:26

  48. 64'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area.22:26

  49. 64'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:26

  51. 63'

    Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Soumaïla Diabaté.22:25

  52. 63'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  53. 63'

    Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).22:25

  54. 62'

    Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Johan Manzambi.22:24

  55. 61'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:23

  57. 61'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  58. 59'

    Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Lainer con cross.22:21

  59. 59'

    Tentativo fallito. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.22:21

  60. 58'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).22:20

  61. 56'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).22:19

  63. 56'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  64. 54'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  65. 54'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:17

  66. 52'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  67. 52'

    Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).22:14

  69. 50'

    Gol! Friburgo 1, Salisburgo 0. Philipp Lienhart (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:12

  70. 48'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:10

  71. 47'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:09

  72. 46'

    Tiro parato. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Junior Adamu con suggerimento di testa.22:08

  73. Inizia il Secondo tempo Friburgo 0, Salisburgo 0.22:08

  75. 45'

    Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Clement Bischoff.22:07

  76. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Friburgo 0, Salisburgo 0.21:52

  77. 45'+7'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christian Günter.21:52

  78. 45'+7'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Johan Manzambi.21:51

  79. 45'+6'

    Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Junior Adamu.21:51

  81. 45'+6'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  82. 45'+6'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:50

  83. 45'+1'

    Stefan Lainer (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:46

  84. 45'+1'

    Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  85. 45'+1'

    Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).21:46

  87. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:45

  88. 45'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Junior Adamu con suggerimento di testa.21:45

  89. 43'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).21:43

  90. 42'

    Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Yorbe Vertessen in seguito a un contropiede.21:42

  91. 42'

    Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Junior Adamu.21:41

  93. 41'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:41

  94. 41'

    Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  95. 41'

    Fallo di Philipp Treu (Friburgo).21:40

  96. 40'

    Tentativo fallito. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:40

  97. 38'

    Petar Ratkov (Salisburgo) e' stato espulso per rissa.21:38

  99. 37'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Petar Ratkov (Salisburgo).21:37

  100. 36'

    Gara riprende.21:36

  101. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Eggestein (Friburgo) per infortunio.21:35

  102. 35'

    Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).21:34

  103. 35'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  105. 34'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Junior Adamu.21:34

  106. 32'

    Tentativo fallito. Junior Adamu (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32

  107. 32'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:31

  108. 32'

    Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:31

  109. 31'

    Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.21:30

  111. 30'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:30

  112. 28'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yorbe Vertessen con suggerimento di testa.21:28

  113. 27'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Yuito Suzuki da calcio d'angolo.21:27

  114. 26'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jacob Rasmussen (Salisburgo).21:26

  115. 25'

    Gara riprende.21:24

  117. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beste (Friburgo) per infortunio.21:24

  118. 23'

    Tentativo fallito. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:23

  119. 22'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).21:21

  120. 22'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  121. 21'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  123. 21'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).21:21

  124. 20'

    Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  125. 20'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).21:20

  126. 18'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:17

  127. 14'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:13

  129. 14'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  130. 13'

    Gara riprende.21:13

  131. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.21:12

  132. 12'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:12

  133. 12'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  135. 11'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:10

  136. 10'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christian Günter.21:09

  137. 9'

    Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Clement Bischoff.21:09

  138. 8'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:08

  139. 8'

    Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  141. 7'

    Gara riprende.21:07

  142. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.21:06

  143. 5'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  144. 5'

    Fallo di Aleksa Terzic (Salisburgo).21:05

  145. 2'

    Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02

  147. Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).21:01

  148. Inizia il Primo tempo.21:00

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  151. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Europa-Park Stadion
    Città: Freiburg im Breisgau
    Capienza: 34700 spettatori20:02

Formazioni Friburgo - Salisburgo

Friburgo
Salisburgo
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (20) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (11) YORBE VERTESSEN (C)
  • (18) MADS BIDSTRUP (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (C)
  • (20) EDMUND BAIDOO (C)
  • (21) PETAR RATKOV (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
  • (9) KARIM ONISIWO (A)
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (27) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
  • (37) TIM TRUMMER (C)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (38) VALENTIN SULZBACHER (C)
  • (25) OLIVER LUKIC (C)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
PREPARTITA

Friburgo - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Friburgo si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Salisburgo si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

Friburgo e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FriburgoSalisburgo
Partite giocate55
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse04
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati85
Gol totali subiti310
Media gol subiti per partita0.62.0
Percentuale possesso palla47.244.6
Numero totale di passaggi18922132
Numero totale di passaggi riusciti14811753
Tiri nello specchio della porta3125
Percentuale di tiri in porta64.654.3
Numero totale di cross7066
Numero medio di cross riusciti1611
Duelli per partita vinti270214
Duelli per partita persi292261
Corner subiti2222
Corner guadagnati2413
Numero di punizioni a favore6446
Numero di punizioni concesse6555
Tackle totali9479
Percentuale di successo nei tackle61.767.1
Fuorigiochi totali711
Numero totale di cartellini gialli87
Numero totale di cartellini rossi00

