Incontro terminato, Friburgo 1, Salisburgo 0.
Secondo tempo terminato, Friburgo 1, Salisburgo 0.22:58
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:57
Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:57
Tiro parato. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Matanovic.22:56
Tiro respinto. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Yuito Suzuki.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53
Yuito Suzuki (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:52
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).22:51
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Stefan Lainer.22:51
Tentativo fallito. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:49
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:49
Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Johan Manzambi.22:47
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:47
Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Höler.22:46
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Igor Matanovic (Friburgo).22:43
Lukas Kübler (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).22:42
Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Sostituzione, Friburgo. Anthony Jung sostituisce Philipp Lienhart per infortunio.22:40
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Vincenzo Grifo.22:39
Gara riprende.22:39
Sostituzione, Salisburgo. Kerim Alajbegovic sostituisce Yorbe Vertessen.22:39
Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Edmund Baidoo.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.22:38
Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Yorbe Vertessen e' colto in fuorigioco.22:37
Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vincenzo Grifo.22:37
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:37
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christian Günter con cross.22:33
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:32
Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Philipp Treu.22:32
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:29
Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:28
Tiro respinto. Christian Günter (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Philipp Treu.22:27
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).22:26
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:26
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area.22:26
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:26
Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Soumaïla Diabaté.22:25
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).22:25
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Johan Manzambi.22:24
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:23
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Lainer con cross.22:21
Tentativo fallito. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).22:20
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).22:19
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:17
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).22:14
Gol! Friburgo 1, Salisburgo 0. Philipp Lienhart (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:10
Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:09
Tiro parato. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Junior Adamu con suggerimento di testa.22:08
Inizia il Secondo tempo Friburgo 0, Salisburgo 0.22:08
Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Clement Bischoff.22:07
Primo tempo terminato, Friburgo 0, Salisburgo 0.21:52
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christian Günter.21:52
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Johan Manzambi.21:51
Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Junior Adamu.21:51
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:50
Stefan Lainer (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:46
Vincenzo Grifo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Junior Adamu con suggerimento di testa.21:45
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).21:43
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Yorbe Vertessen in seguito a un contropiede.21:42
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Junior Adamu.21:41
Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:41
Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).21:40
Tentativo fallito. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:40
Petar Ratkov (Salisburgo) e' stato espulso per rissa.21:38
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Petar Ratkov (Salisburgo).21:37
Gara riprende.21:36
Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Eggestein (Friburgo) per infortunio.21:35
Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).21:34
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Junior Adamu.21:34
Tentativo fallito. Junior Adamu (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:31
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:31
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:30
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yorbe Vertessen con suggerimento di testa.21:28
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Yuito Suzuki da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Jacob Rasmussen (Salisburgo).21:26
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beste (Friburgo) per infortunio.21:24
Tentativo fallito. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:23
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).21:21
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).21:21
Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).21:20
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:17
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:13
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.21:12
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).21:12
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:10
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Christian Günter.21:09
Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Clement Bischoff.21:09
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).21:08
Clement Bischoff (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.21:06
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Aleksa Terzic (Salisburgo).21:05
Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Johan Manzambi (Friburgo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion
Città: Freiburg im Breisgau
Capienza: 34700 spettatori20:02
Friburgo - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente Friburgo si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Salisburgo si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.
Friburgo e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Salisburgo
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|0
|4
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|8
|5
|Gol totali subiti
|3
|10
|Media gol subiti per partita
|0.6
|2.0
|Percentuale possesso palla
|47.2
|44.6
|Numero totale di passaggi
|1892
|2132
|Numero totale di passaggi riusciti
|1481
|1753
|Tiri nello specchio della porta
|31
|25
|Percentuale di tiri in porta
|64.6
|54.3
|Numero totale di cross
|70
|66
|Numero medio di cross riusciti
|16
|11
|Duelli per partita vinti
|270
|214
|Duelli per partita persi
|292
|261
|Corner subiti
|22
|22
|Corner guadagnati
|24
|13
|Numero di punizioni a favore
|64
|46
|Numero di punizioni concesse
|65
|55
|Tackle totali
|94
|79
|Percentuale di successo nei tackle
|61.7
|67.1
|Fuorigiochi totali
|7
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
