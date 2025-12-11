Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Friburgo - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Salisburgo sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Friburgo si trova 9° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Salisburgo si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Friburgo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 10.

Friburgo e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: