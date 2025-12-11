Virgilio Sport
Lione-Go Ahead Eagles: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Stadium di Lione
11 Dicembre 2025 ore 21:00
Lione
2
Go Ahead Eagles
1
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 3' 1-0 Afonso Moreira
  2. 6' 1-1 Milan Smit
  3. 11' 2-1 Pavel Sulc
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.22:53

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tyler Morton in seguito a un contropiede.22:52

  4. 90'+4'

    Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:51

  5. 90'+4'

    Alejandro Rodríguez (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  6. 90'+4'

    Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:51

  7. 90'+4'

    Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Afonso Moreira.22:50

  9. 90'+3'

    Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Corentin Tolisso.22:50

  10. 90'+2'

    Tiro parato. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.22:48

  11. 90'+1'

    Tiro respinto. Moussa Niakhaté (Lione) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Corentin Tolisso.22:48

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  13. 90'

    Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abner Vinícius.22:47

  15. 89'

    Corentin Tolisso (Lione) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:46

  16. 88'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:45

  17. 88'

    Tiro respinto. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ainsley Maitland-Niles.22:45

  18. 87'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).22:44

  19. 87'

    Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:44

  21. 86'

    Sostituzione, Lione. Abner Vinícius sostituisce Martín Satriano.22:42

  22. 85'

    Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:42

  23. 85'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Corentin Tolisso.22:42

  24. 80'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Giovanni van Zwam.22:36

  25. 79'

    Fuorigioco. Giovanni van Zwam(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Milan Smit e' colto in fuorigioco.22:36

  27. 76'

    Sostituzione, Lione. Mathys de Carvalho sostituisce Khalis Merah.22:32

  28. 75'

    Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giovanni van Zwam con suggerimento di testa.22:32

  29. 74'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).22:30

  30. 72'

    Tentativo fallito. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Clinton Mata.22:29

  31. 70'

    Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto da calcio d'angolo.22:27

  33. 70'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:26

  34. 69'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Evert Linthorst.22:26

  35. 69'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  36. 69'

    Fallo di Jakob Breum (Go Ahead Eagles).22:25

  37. 68'

    Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Milan Smit.22:25

  39. 67'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  40. 67'

    Fallo di Milan Smit (Go Ahead Eagles).22:24

  41. 67'

    Gara riprende.22:23

  42. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lione).22:23

  43. 65'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:21

  45. 64'

    Martín Satriano (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  46. 64'

    Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:21

  47. 60'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Jakob Breum sostituisce Aske Adelgaard.22:17

  48. 60'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen sostituisce Kenzo Goudmijn.22:16

  49. 59'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  51. 59'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:16

  52. 56'

    Fallo di Afonso Moreira (Lione).22:12

  53. 56'

    Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  54. 53'

    Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Corentin Tolisso.22:09

  55. 52'

    Gara riprende.22:09

  57. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Martín Satriano (Lione) per infortunio.22:08

  58. 50'

    Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kenzo Goudmijn con cross in seguito a un calcio da fermo.22:07

  59. 49'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:06

  60. 49'

    Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  61. 48'

    Fuorigioco. Pavel Sulc(Lione) prova il lancio lungo, ma Afonso Moreira e' colto in fuorigioco.22:04

  63. 47'

    Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Aske Adelgaard e' colto in fuorigioco.22:04

  64. Inizia il Secondo tempo Lione 2, Go Ahead Eagles 1.22:02

  65. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.21:47

  66. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).21:46

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  69. 40'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).21:39

  70. 40'

    Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  71. 36'

    Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:35

  72. 34'

    Gara riprende.21:34

  73. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Milan Smit (Go Ahead Eagles) per infortunio.21:33

  75. 33'

    Clinton Mata (Lione) e' ammonito per fallo.21:32

  76. 33'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).21:32

  77. 33'

    Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  78. 33'

    Fallo di Corentin Tolisso (Lione).21:32

  79. 33'

    Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  81. 24'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  82. 24'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).21:23

  83. 22'

    Martín Satriano (Lione) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:22

  84. 22'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pavel Sulc con cross.21:22

  85. 16'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).21:15

  87. 16'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  88. 15'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).21:14

  89. 15'

    Tentativo fallito. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.21:14

  90. 13'

    Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mats Deijl con cross.21:12

  91. 11'

    Gol! Lione 2, Go Ahead Eagles 1. Pavel Sulc (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:10

  93. 11'

    Tiro parato. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Clinton Mata.21:10

  94. 11'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).21:10

  95. 11'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Clinton Mata con cross.21:10

  96. 8'

    Martín Satriano (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  97. 8'

    Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).21:07

  99. 7'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  100. 7'

    Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).21:06

  101. 6'

    Gol! Lione 1, Go Ahead Eagles 1. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Melle Meulensteen.21:05

  102. 3'

    Gol! Lione 1, Go Ahead Eagles 0. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyler Morton.21:02

  103. Inizia il Primo tempo.21:00

  105. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Stadium
    Città: Lione
    Capienza: 59500 spettatori19:58

Formazioni Lione - Go Ahead Eagles

Lione
Go Ahead Eagles
TITOLARI LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)
  • (17) AFONSO MOREIRA (C)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (10) PAVEL SULC (A)
  • (20) MARTÍN SATRIANO (A)
PANCHINA LIONE
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (41) TÉO BARISIC (D)
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (84) ADIL HAMDANI (A)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (29) ASKE ADELGAARD (C)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (C)
  • (9) MILAN SMIT (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (7) JAKOB BREUM (C)
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (30) SVEN JANSEN (P)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
  • (18) RICHONELL MARGARET (A)
  • (16) VICTOR EDVARDSEN (A)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (14) OSCAR PETTERSSON (A)
  • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
  • (11) OSKAR SIVERTSEN (A)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
PREPARTITA

Lione - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Go Ahead Eagles sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Go Ahead Eagles si trova 27° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Lione ha segnato 11 gol e ne ha subiti 2; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Lione e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima sfida tra Lione e Go Ahead Eagles; la squadra francese ha già battuto una formazione olandese in questa stagione di UEFA Europa League: 2-0 alla prima giornata contro l'Utrecht.
  • Le squadre olandesi non hanno vinto nessuna delle ultime sei partite di UEFA Europa League contro squadre francesi (3N, 3P), da quando l'Ajax ha battuto il Lille per 2-1 nel febbraio 2021.
  • Il Lione ha vinto quattro delle cinque partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P) e solo il Midtjylland (12) ha segnato più gol (undici). La vittoria per 6-0 contro il Maccabi Tel Aviv alla quinta giornata è stato il più ampio successo dei francesi nelle maggiori competizioni europee senza subire gol, dal 7-0 contro il Red Boys Differdange in Coppa UEFA nel 1974.
  • I Go Ahead Eagles sono la squadra che ha subito più tiri (96) e più conclusioni nello specchio (39) in questa UEFA Europa League, e anche quella che ha concesso più tocchi nella propria area agli avversari (183).
  • Corentin Tolisso ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro partite di UEFA Europa League con il Lione, inclusa una tripletta nell'ultima gara contro il Maccabi Tel Aviv. Gli unici giocatori francesi con più gol (11) di lui nelle maggiori competizioni europee con il Lione sono Alexandre Lacazette (18), Bafétimbi Gomis (14) e Karim Benzema (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LioneGo Ahead Eagles
Partite giocate55
Numero di partite vinte42
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati114
Gol totali subiti29
Media gol subiti per partita0.41.8
Percentuale possesso palla64.347.2
Numero totale di passaggi31092110
Numero totale di passaggi riusciti27601760
Tiri nello specchio della porta2718
Percentuale di tiri in porta45.847.4
Numero totale di cross8985
Numero medio di cross riusciti2323
Duelli per partita vinti233196
Duelli per partita persi235190
Corner subiti933
Corner guadagnati2017
Numero di punizioni a favore6342
Numero di punizioni concesse6050
Tackle totali6873
Percentuale di successo nei tackle52.964.4
Fuorigiochi totali1011
Numero totale di cartellini gialli1110
Numero totale di cartellini rossi00

