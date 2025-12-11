Incontro terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.
Secondo tempo terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.22:53
Tentativo fallito. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Tyler Morton in seguito a un contropiede.22:52
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:51
Alejandro Rodríguez (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:51
Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Afonso Moreira.22:50
Sostituzione, Lione. Alejandro Rodríguez sostituisce Corentin Tolisso.22:50
Tiro parato. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.22:48
Tiro respinto. Moussa Niakhaté (Lione) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Corentin Tolisso.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abner Vinícius.22:47
Corentin Tolisso (Lione) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:46
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).22:45
Tiro respinto. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ainsley Maitland-Niles.22:45
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).22:44
Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:44
Sostituzione, Lione. Abner Vinícius sostituisce Martín Satriano.22:42
Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:42
Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Corentin Tolisso.22:42
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Giovanni van Zwam.22:36
Fuorigioco. Giovanni van Zwam(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Milan Smit e' colto in fuorigioco.22:36
Sostituzione, Lione. Mathys de Carvalho sostituisce Khalis Merah.22:32
Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giovanni van Zwam con suggerimento di testa.22:32
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).22:30
Tentativo fallito. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Clinton Mata.22:29
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:26
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Evert Linthorst.22:26
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Jakob Breum (Go Ahead Eagles).22:25
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Milan Smit.22:25
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Milan Smit (Go Ahead Eagles).22:24
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, (Lione).22:23
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:21
Martín Satriano (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:21
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Jakob Breum sostituisce Aske Adelgaard.22:17
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen sostituisce Kenzo Goudmijn.22:16
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:16
Fallo di Afonso Moreira (Lione).22:12
Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Corentin Tolisso.22:09
Gara riprende.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Martín Satriano (Lione) per infortunio.22:08
Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kenzo Goudmijn con cross in seguito a un calcio da fermo.22:07
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:06
Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Fuorigioco. Pavel Sulc(Lione) prova il lancio lungo, ma Afonso Moreira e' colto in fuorigioco.22:04
Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Aske Adelgaard e' colto in fuorigioco.22:04
Inizia il Secondo tempo Lione 2, Go Ahead Eagles 1.22:02
Primo tempo terminato, Lione 2, Go Ahead Eagles 1.21:47
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).21:39
Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Milan Smit (Go Ahead Eagles) per infortunio.21:33
Clinton Mata (Lione) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Clinton Mata (Lione).21:32
Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).21:32
Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).21:23
Martín Satriano (Lione) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:22
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pavel Sulc con cross.21:22
Fallo di Clinton Mata (Lione).21:15
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).21:14
Tentativo fallito. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.21:14
Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mats Deijl con cross.21:12
Gol! Lione 2, Go Ahead Eagles 1. Pavel Sulc (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:10
Tiro parato. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Clinton Mata.21:10
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).21:10
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Clinton Mata con cross.21:10
Martín Satriano (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).21:07
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).21:06
Gol! Lione 1, Go Ahead Eagles 1. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Melle Meulensteen.21:05
Gol! Lione 1, Go Ahead Eagles 0. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyler Morton.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Lione
Capienza: 59500 spettatori19:58
Lione - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Go Ahead Eagles sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Go Ahead Eagles si trova 27° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Lione ha segnato 11 gol e ne ha subiti 2; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
Lione e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|Go Ahead Eagles
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|11
|4
|Gol totali subiti
|2
|9
|Media gol subiti per partita
|0.4
|1.8
|Percentuale possesso palla
|64.3
|47.2
|Numero totale di passaggi
|3109
|2110
|Numero totale di passaggi riusciti
|2760
|1760
|Tiri nello specchio della porta
|27
|18
|Percentuale di tiri in porta
|45.8
|47.4
|Numero totale di cross
|89
|85
|Numero medio di cross riusciti
|23
|23
|Duelli per partita vinti
|233
|196
|Duelli per partita persi
|235
|190
|Corner subiti
|9
|33
|Corner guadagnati
|20
|17
|Numero di punizioni a favore
|63
|42
|Numero di punizioni concesse
|60
|50
|Tackle totali
|68
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|52.9
|64.4
|Fuorigiochi totali
|10
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI