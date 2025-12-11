Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Lione - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Go Ahead Eagles sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Go Ahead Eagles si trova 27° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Lione ha segnato 11 gol e ne ha subiti 2; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Lione e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida tra Lione e Go Ahead Eagles; la squadra francese ha già battuto una formazione olandese in questa stagione di UEFA Europa League: 2-0 alla prima giornata contro l'Utrecht.

Le squadre olandesi non hanno vinto nessuna delle ultime sei partite di UEFA Europa League contro squadre francesi (3N, 3P), da quando l'Ajax ha battuto il Lille per 2-1 nel febbraio 2021.

Il Lione ha vinto quattro delle cinque partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P) e solo il Midtjylland (12) ha segnato più gol (undici). La vittoria per 6-0 contro il Maccabi Tel Aviv alla quinta giornata è stato il più ampio successo dei francesi nelle maggiori competizioni europee senza subire gol, dal 7-0 contro il Red Boys Differdange in Coppa UEFA nel 1974.

I Go Ahead Eagles sono la squadra che ha subito più tiri (96) e più conclusioni nello specchio (39) in questa UEFA Europa League, e anche quella che ha concesso più tocchi nella propria area agli avversari (183).

Corentin Tolisso ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro partite di UEFA Europa League con il Lione, inclusa una tripletta nell'ultima gara contro il Maccabi Tel Aviv. Gli unici giocatori francesi con più gol (11) di lui nelle maggiori competizioni europee con il Lione sono Alexandre Lacazette (18), Bafétimbi Gomis (14) e Karim Benzema (12).

