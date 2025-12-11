Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Ludogorets - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - PAOK Salonika sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Ludogorets ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11; PAOK Salonika ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Ludogorets e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ludogorets Razgrad e il PAOK Salonicco non si sono mai affrontati nelle competizioni europee: gli unici precedenti della squadra bulgara contro una formazione greca risalgono alla fase di qualificazione della UEFA Champions League 2021/22 contro l'Olympiakos (2-2 in casa e 1-1 in trasferta).

L'unico precedente per il PAOK Salonicco contro una squadra bulgara nelle maggiori competizioni europee risale al primo turno della Coppa UEFA 1983/84, quando vinse sia in casa (3-1) sia in trasferta (2-1) contro il Lokomotiv Plovdiv.

Petar Stanic del Ludogorets è il miglior marcatore in questa stagione di UEFA Europa League con cinque gol, grazie anche alla tripletta realizzata nell'ultima partita contro il Celta de Vigo (la sua terza tripletta nelle principali competizioni europee). Solo Roman Bezjak ha segnato di più per il Ludogorets in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee (sei nel 2013/14).

Il PAOK è imbattuto da tre partite in UEFA Europa League (2V, 1N) e non registra una serie di gare consecutive senza sconfitte più lunga nella competizione dal periodo tra novembre 2015 e settembre 2016 (quattro in quel caso).

Il PAOK registra la formazione titolare con l'età media più alta in questa stagione di UEFA Europa League (29 anni e 63 giorni); quella greca è anche la squadra con il maggior numero di minuti disputati da giocatori di età pari o superiore a 30 anni in questa edizione del torneo (2187).



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: