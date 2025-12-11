Virgilio Sport
Ludogorets-PAOK Salonika: 3-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Huvepharma Arena di Razgrad
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Ludogorets
3
PAOK Salonika
3
Partita finita
Arbitro: Horatiu Fesnic
  1. 33' 1-0 Petar Stanic
  2. 39' 1-1 Kiril Despodov
  3. 48' 1-2 Alessandro Vogliacco
  4. 70' 2-2 Olivier Verdon
  5. 77' 3-2 Ivaylo Chochev
  6. 90' 3-3 Anestis Mythou
0'
45'
90'
90'
100'

Incontro terminato, Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3.

  1. 90'+11'

    Secondo tempo terminato, Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3.20:44

  3. 90'+10'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:43

  4. 90'+10'

    Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kiril Despodov con suggerimento di testa.20:43

  5. 90'+10'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).20:42

  6. 90'+10'

    Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.20:42

  7. 90'+10'

    Tiro respinto. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kiril Despodov.20:42

  9. 90'+7'

    Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Kiril Despodov.20:39

  10. 90'+6'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:39

  11. 90'+6'

    Tiro parato. Anestis Mythou (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Konstantelias.20:39

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Bernard Tekpetey.20:33

  15. 90'

    Gol! Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3. Anestis Mythou (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32

  16. 90'

    Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32

  17. 89'

    Mady Camara (PAOK Salonicco) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Jonjoe Kenny con cross in seguito a un calcio da fermo.20:32

  18. 89'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  19. 89'

    Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).20:32

  21. 88'

    Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  22. 88'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:31

  23. 85'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Alessandro Bianco sostituisce Soualiho Meïté.20:27

  24. 84'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  25. 84'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:27

  27. 83'

    Mady Camara (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  28. 83'

    Gioco pericoloso di Petar Stanic (Ludogorets).20:25

  29. 82'

    Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  30. 82'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:25

  31. 81'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).20:24

  33. 81'

    Ivaylo Chochev (Ludogorets) e' ammonito per fallo.20:23

  34. 81'

    Mady Camara (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  35. 81'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:23

  36. 80'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:23

  37. 80'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  39. 77'

    Gol! Ludogorets 3, PAOK Salonicco 2. Ivaylo Chochev (Ludogorets) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Petar Stanic con cross.20:19

  40. 74'

    Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17

  41. 74'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).20:17

  42. 72'

    Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Caio Vidal.20:14

  43. 72'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivan Yordanov sostituisce Filip Kaloc.20:14

  45. 70'

    Gol! Ludogorets 2, PAOK Salonicco 2. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dinis Almeida in seguito a un calcio da fermo.20:13

  46. 69'

    Mady Camara (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.20:11

  47. 69'

    Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:11

  48. 69'

    Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11

  49. 68'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Fedor Chalov.20:10

  51. 67'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:10

  52. 67'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Andrija Zivkovic sostituisce Taison.20:10

  53. 67'

    Fallo di mano di Taison (PAOK Salonicco).20:09

  54. 66'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Yves Bile.20:09

  55. 66'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bernard Tekpetey.20:08

  57. 64'

    Tentativo fallito. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.20:07

  58. 64'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:06

  59. 64'

    Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Son.20:06

  60. 61'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias sostituisce Luka Ivanusec.20:03

  61. 60'

    Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  63. 60'

    Fallo di Filip Kaloc (Ludogorets).20:03

  64. 60'

    Fuorigioco. Caio Vidal(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.20:03

  65. 59'

    Fallo di Taison (PAOK Salonicco).20:02

  66. 59'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  67. 59'

    Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  69. 59'

    Fallo di Yves Bile (Ludogorets).20:01

  70. 54'

    Kiril Despodov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  71. 54'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:56

  72. 53'

    Yves Bile (Ludogorets) e' ammonito.19:56

  73. 53'

    Tiro respinto. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Stanic con cross.19:56

  75. 52'

    Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:55

  76. 52'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55

  77. 50'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yves Bile in seguito a un contropiede.19:53

  78. 48'

    Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 2. Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.19:51

  79. 47'

    Olivier Verdon (Ludogorets) e' ammonito per fallo.19:49

  81. 47'

    Fedor Chalov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  82. 47'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:49

  83. 46'

    Tentativo fallito. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Fedor Chalov.19:49

  84. Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1.19:48

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1.19:31

  87. 45'+1'

    Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:30

  88. 45'+1'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  90. 45'

    Fedor Chalov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29

  91. 45'

    Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).19:29

  93. 44'

    Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  94. 44'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:29

  95. 43'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).19:28

  96. 42'

    Tentativo fallito. Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.19:27

  97. 42'

    Kiril Despodov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  99. 42'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:26

  100. 42'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  101. 42'

    Fallo di Yves Bile (Ludogorets).19:26

  102. 39'

    Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Luka Ivanusec con passaggio filtrante.19:23

  103. 38'

    Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Son.19:23

  105. 33'

    Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:17

  106. 31'

    Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  107. 31'

    Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).19:16

  108. 31'

    Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16

  109. 30'

    Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:15

  111. 30'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  112. 26'

    Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:10

  113. 26'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  114. 24'

    Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.19:09

  115. 22'

    Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Son.19:06

  117. 18'

    Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yves Bile.19:03

  118. 15'

    Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).19:00

  119. 15'

    Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  120. 14'

    Tentativo fallito. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Stanic con cross.18:59

  121. 13'

    Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Jonjoe Kenny.18:58

  123. 11'

    Tiro parato. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Magomed Ozdoev.18:56

  124. 9'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:54

  125. 9'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  126. 4'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Filip Kaloc con cross.18:48

  127. Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.18:46

  129. Tiro parato. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fedor Chalov.18:46

  130. Inizia il Primo tempo.18:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Huvepharma Arena
    Città: Razgrad
    Capienza: 10422 spettatori17:41

Formazioni Ludogorets - PAOK Salonika

Ludogorets
PAOK Salonika
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (17) SON (D)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (C)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (29) YVES BILE (A)
  • (14) PETAR STANIC (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (77) ERICK MARCUS (A)
  • (82) IVAN YORDANOV (C)
  • (81) GEORGI PENEV (C)
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
  • (42) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (80) METODIY STEFANOV (C)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
TITOLARI PAOK SALONIKA
  • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
  • (21) ABDUL BABA (D)
  • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
  • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (3) JONJOE KENNY (D)
  • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
  • (18) LUKA IVANUSEC (C)
  • (11) TAISON (C)
  • (77) KIRIL DESPODOV (C)
  • (8) SOUALIHO MEÏTÉ (C)
  • (9) FEDOR CHALOV (A)
PANCHINA PAOK SALONIKA
  • (65) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (32) GREG TAYLOR (D)
  • (2) MADY CAMARA (C)
  • (56) ANESTIS MYTHOU (A)
  • (33) DIMITRIOS TSOPOUROGLOU (C)
  • (41) DIMITRIS MONASTIRLIS (P)
  • (39) DIMITRIS BERDOS (A)
  • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
  • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
  • (25) KONSTANTINOS THYMIANIS (D)
  • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (A)
ALLENATORE PAOK SALONIKA
  • Razvan Lucescu
PREPARTITA

Ludogorets - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - PAOK Salonika sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.

Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11; PAOK Salonika ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Ludogorets e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.

Ludogorets-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Ludogorets Razgrad e il PAOK Salonicco non si sono mai affrontati nelle competizioni europee: gli unici precedenti della squadra bulgara contro una formazione greca risalgono alla fase di qualificazione della UEFA Champions League 2021/22 contro l'Olympiakos (2-2 in casa e 1-1 in trasferta).
  • L'unico precedente per il PAOK Salonicco contro una squadra bulgara nelle maggiori competizioni europee risale al primo turno della Coppa UEFA 1983/84, quando vinse sia in casa (3-1) sia in trasferta (2-1) contro il Lokomotiv Plovdiv.
  • Petar Stanic del Ludogorets è il miglior marcatore in questa stagione di UEFA Europa League con cinque gol, grazie anche alla tripletta realizzata nell'ultima partita contro il Celta de Vigo (la sua terza tripletta nelle principali competizioni europee). Solo Roman Bezjak ha segnato di più per il Ludogorets in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee (sei nel 2013/14).
  • Il PAOK è imbattuto da tre partite in UEFA Europa League (2V, 1N) e non registra una serie di gare consecutive senza sconfitte più lunga nella competizione dal periodo tra novembre 2015 e settembre 2016 (quattro in quel caso).
  • Il PAOK registra la formazione titolare con l'età media più alta in questa stagione di UEFA Europa League (29 anni e 63 giorni); quella greca è anche la squadra con il maggior numero di minuti disputati da giocatori di età pari o superiore a 30 anni in questa edizione del torneo (2187).
  •  

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LudogoretsPAOK Salonika
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati810
Gol totali subiti117
Media gol subiti per partita2.21.4
Percentuale possesso palla45.647.4
Numero totale di passaggi21132016
Numero totale di passaggi riusciti17531661
Tiri nello specchio della porta2031
Percentuale di tiri in porta37.054.4
Numero totale di cross5878
Numero medio di cross riusciti1117
Duelli per partita vinti234216
Duelli per partita persi194227
Corner subiti2429
Corner guadagnati1725
Numero di punizioni a favore6150
Numero di punizioni concesse4764
Tackle totali8383
Percentuale di successo nei tackle61.462.7
Fuorigiochi totali105
Numero totale di cartellini gialli109
Numero totale di cartellini rossi01

Ludogorets - PAOK Salonika Live

