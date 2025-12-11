Incontro terminato, Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3.
Secondo tempo terminato, Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3.20:44
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:43
Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kiril Despodov con suggerimento di testa.20:43
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).20:42
Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.20:42
Tiro respinto. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kiril Despodov.20:42
Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Kiril Despodov.20:39
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:39
Tiro parato. Anestis Mythou (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Konstantelias.20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34
Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Bernard Tekpetey.20:33
Gol! Ludogorets 3, PAOK Salonicco 3. Anestis Mythou (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32
Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:32
Mady Camara (PAOK Salonicco) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Jonjoe Kenny con cross in seguito a un calcio da fermo.20:32
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).20:32
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:31
Sostituzione, PAOK Salonicco. Alessandro Bianco sostituisce Soualiho Meïté.20:27
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:27
Mady Camara (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Gioco pericoloso di Petar Stanic (Ludogorets).20:25
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:25
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).20:24
Ivaylo Chochev (Ludogorets) e' ammonito per fallo.20:23
Mady Camara (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).20:23
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:23
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Gol! Ludogorets 3, PAOK Salonicco 2. Ivaylo Chochev (Ludogorets) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Petar Stanic con cross.20:19
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).20:17
Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Caio Vidal.20:14
Sostituzione, Ludogorets. Ivan Yordanov sostituisce Filip Kaloc.20:14
Gol! Ludogorets 2, PAOK Salonicco 2. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dinis Almeida in seguito a un calcio da fermo.20:13
Mady Camara (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:11
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Fedor Chalov.20:10
Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:10
Sostituzione, PAOK Salonicco. Andrija Zivkovic sostituisce Taison.20:10
Fallo di mano di Taison (PAOK Salonicco).20:09
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Yves Bile.20:09
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bernard Tekpetey.20:08
Tentativo fallito. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:06
Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Son.20:06
Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias sostituisce Luka Ivanusec.20:03
Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Filip Kaloc (Ludogorets).20:03
Fuorigioco. Caio Vidal(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.20:03
Fallo di Taison (PAOK Salonicco).20:02
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Yves Bile (Ludogorets).20:01
Kiril Despodov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:56
Yves Bile (Ludogorets) e' ammonito.19:56
Tiro respinto. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Stanic con cross.19:56
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:55
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yves Bile in seguito a un contropiede.19:53
Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 2. Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.19:51
Olivier Verdon (Ludogorets) e' ammonito per fallo.19:49
Fedor Chalov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:49
Tentativo fallito. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Fedor Chalov.19:49
Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1.19:48
Primo tempo terminato, Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1.19:31
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:30
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fedor Chalov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).19:29
Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:29
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).19:28
Tentativo fallito. Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.19:27
Kiril Despodov (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).19:26
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Yves Bile (Ludogorets).19:26
Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 1. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Luka Ivanusec con passaggio filtrante.19:23
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Son.19:23
Gol! Ludogorets 1, PAOK Salonicco 0. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:17
Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).19:16
Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:15
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:10
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.19:09
Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Son.19:06
Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yves Bile.19:03
Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).19:00
Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Tentativo fallito. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Stanic con cross.18:59
Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Jonjoe Kenny.18:58
Tiro parato. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Magomed Ozdoev.18:56
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:54
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Filip Kaloc con cross.18:48
Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.18:46
Tiro parato. Luka Ivanusec (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fedor Chalov.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Huvepharma Arena
Città: Razgrad
Capienza: 10422 spettatori17:41
Ludogorets - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - PAOK Salonika sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Ovidiu Hategan.
Attualmente Ludogorets si trova 25° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11; PAOK Salonika ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.
Ludogorets e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.
Ludogorets-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ludogorets
|PAOK Salonika
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|8
|10
|Gol totali subiti
|11
|7
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.4
|Percentuale possesso palla
|45.6
|47.4
|Numero totale di passaggi
|2113
|2016
|Numero totale di passaggi riusciti
|1753
|1661
|Tiri nello specchio della porta
|20
|31
|Percentuale di tiri in porta
|37.0
|54.4
|Numero totale di cross
|58
|78
|Numero medio di cross riusciti
|11
|17
|Duelli per partita vinti
|234
|216
|Duelli per partita persi
|194
|227
|Corner subiti
|24
|29
|Corner guadagnati
|17
|25
|Numero di punizioni a favore
|61
|50
|Numero di punizioni concesse
|47
|64
|Tackle totali
|83
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|61.4
|62.7
|Fuorigiochi totali
|10
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI