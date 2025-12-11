Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Nizza-Sporting Braga: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Riviera di Nizza
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Nizza
0
Sporting Braga
1
Partita finita
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 28' 0-1 Pau Víctor
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.20:41

  3. 90'+6'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).20:40

  4. 90'+6'

    Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:39

  6. 90'+3'

    Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).20:37

  7. 90'+3'

    Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  9. 90'+2'

    Fuorigioco. Melvin Bard(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:36

  10. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).20:36

  11. 90'+1'

    Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta.20:35

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35

  13. 90'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  15. 90'

    Fallo di Tom Louchet (Nizza).20:34

  16. 89'

    Tentativo fallito. Melvin Bard (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:33

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:33

  18. 86'

    Antoine Mendy (Nizza) e' ammonito.20:30

  19. 86'

    Fran Navarro (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:30

  21. 86'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).20:30

  22. 86'

    Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  23. 86'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Pau Víctor.20:30

  24. 84'

    Fuorigioco. Tom Louchet(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:28

  25. 82'

    Tentativo fallito. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:26

  27. 81'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:25

  28. 81'

    Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  29. 81'

    Gara riprende.20:25

  30. 81'

    Sostituzione, Nizza. Antoine Mendy sostituisce Ali Abdi.20:25

  31. 81'

    Sostituzione, Nizza. Charles Vanhoutte sostituisce Salis Abdul Samed.20:25

  33. 80'

    Sostituzione, Nizza. Jonathan Clauss sostituisce Isak Jansson.20:25

  34. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.20:23

  35. 79'

    Salis Abdul Samed (Nizza) e' ammonito per fallo.20:23

  36. 79'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  37. 79'

    Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).20:23

  39. 76'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.20:20

  40. 75'

    Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Pau Víctor.20:19

  41. 74'

    Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).20:18

  42. 74'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  43. 69'

    Sostituzione, Nizza. Mohamed-Ali Cho sostituisce Bernard Nguene.20:13

  45. 69'

    Sostituzione, Nizza. Sofiane Diop sostituisce Tanguy Ndombélé.20:13

  46. 66'

    Fuorigioco. Isak Jansson(Nizza) prova il lancio lungo, ma Ali Abdi e' colto in fuorigioco.20:10

  47. 66'

    Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).20:10

  48. 66'

    Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  49. 65'

    Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Tom Louchet con cross da calcio d'angolo.20:09

  51. 65'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).20:09

  52. 64'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).20:08

  53. 64'

    Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  54. 63'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).20:07

  55. 63'

    Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07

  57. 62'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:06

  58. 62'

    Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  59. 61'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabri Martínez sostituisce Leonardo Lelo.20:05

  60. 61'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gustaf Lagerbielke sostituisce Vítor Carvalho.20:05

  61. 61'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Florian Grillitsch.20:05

  63. 59'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).20:03

  64. 59'

    Tiro parato. Isak Jansson (Nizza) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Carlos.20:03

  65. 58'

    Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).20:02

  66. 58'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  67. 56'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  69. 56'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:00

  70. 56'

    Gara riprende.20:00

  71. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Sporting Braga) per infortunio.19:58

  72. 53'

    Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:57

  73. 52'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:56

  75. 52'

    Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Víctor Gómez.19:56

  76. 52'

    Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Víctor Gómez.19:56

  77. 51'

    Tentativo fallito. Vítor Carvalho (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:55

  78. 50'

    Tiro respinto. Bernard Nguene (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ali Abdi con cross.19:55

  79. 48'

    Tiro respinto. Ali Abdi (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area.19:53

  81. 47'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  82. 47'

    Fallo di Ali Abdi (Nizza).19:51

  83. Inizia il Secondo tempo Nizza 0, Sporting Braga 1.19:50

  84. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.19:34

  85. 45'+3'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:33

  87. 45'+3'

    Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).19:33

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  89. 45'

    Tiago Gouveia (Nizza) e' ammonito.19:30

  90. 44'

    Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  91. 44'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).19:29

  93. 44'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).19:29

  94. 44'

    Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Tiago Gouveia.19:29

  95. 43'

    Fallo di mano di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:28

  96. 38'

    Gara riprende.19:23

  97. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.19:22

  99. 37'

    Kojo Peprah Oppong (Nizza) e' ammonito per fallo.19:22

  100. 36'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  101. 36'

    Fallo di Kojo Peprah Oppong (Nizza).19:21

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).19:20

  103. 35'

    Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tom Louchet con cross.19:20

  105. 34'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:19

  106. 34'

    Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).19:19

  107. 34'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  108. 30'

    Gara riprende.19:15

  109. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.19:14

  111. 28'

    Gol! Nizza 0, Sporting Braga 1. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Gómez.19:13

  112. 27'

    Gara riprende.19:12

  113. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Ali Abdi (Nizza) per infortunio.19:10

  114. 20'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:05

  115. 18'

    Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jean-Baptiste Gorby.19:03

  117. 16'

    Fuorigioco. Kevin Carlos(Nizza) prova il lancio lungo, ma Isak Jansson e' colto in fuorigioco.19:01

  118. 15'

    Gara riprende.19:00

  119. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.18:59

  120. 14'

    Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).18:59

  121. 14'

    Bernard Nguene (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  123. 14'

    Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leonardo Lelo con cross.18:59

  124. 13'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Nizza).18:58

  125. 13'

    Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Pau Víctor.18:58

  126. 9'

    Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kevin Carlos.18:54

  127. 8'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).18:53

  129. 8'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  130. 7'

    Fallo di mano di Vítor Carvalho (Sporting Braga).18:52

  131. Fallo di Kevin Carlos (Nizza).18:46

  132. Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  133. Inizia il Primo tempo.18:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Riviera
    Città: Nizza
    Capienza: 35624 spettatori17:39

Formazioni Nizza - Sporting Braga

Nizza
Sporting Braga
TITOLARI NIZZA
  • (31) MAXIME DUPÉ (P)
  • (47) TIAGO GOUVEIA (D)
  • (2) ALI ABDI (D)
  • (37) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (26) MELVIN BARD (D)
  • (99) SALIS ABDUL SAMED (C)
  • (22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)
  • (20) TOM LOUCHET (C)
  • (21) ISAK JANSSON (A)
  • (49) BERNARD NGUENE (A)
  • (90) KEVIN CARLOS (A)
PANCHINA NIZZA
  • (36) BRAD-HAMILTON MANTSOUNGA (D)
  • (24) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (30) BARTOSZ ZELAZOWSKI (P)
  • (10) SOFIANE DIOP (C)
  • (28) JUMA BAH (D)
  • (6) HICHAM BOUDAOUI (C)
  • (8) MORGAN SANSON (C)
  • (92) JONATHAN CLAUSS (D)
  • (25) MOHAMED-ALI CHO (A)
  • (80) YEHVANN DIOUF (P)
  • (33) ANTOINE MENDY (D)
ALLENATORE NIZZA
  • Franck Haise
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (5) LEONARDO LELO (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (95) SANDRO VIDIGAL (A)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (A)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
PREPARTITA

Nizza - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.
Arbitro di Nizza - Sporting Braga sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Sporting Braga ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Nizza e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Nizza e lo Sporting Braga non si sono mai affrontati nelle competizioni europee. In generale la squadra francese ha perso, senza segnare, tutte le tre sfide contro avversarie portoghesi, tutte giocate in questa stagione (0-2 in casa e in trasferta contro il Benfica nelle qualificazioni di UEFA Champions League, 0-3 contro il Porto alla 5ª giornata).
  • Questo sarà la quinta trasferta dello Sporting Braga contro un’avversaria francese nelle principali competizioni europee: nelle quattro precedenti i portoghesi non hanno mai vinto (2N, 2P), rimanendo a secco di gol in tre di queste sfide.
  • Il Nizza è l'unica squadra a non aver ancora raccolto punti in questa UEFA Europa League (cinque sconfitte nelle cinque gare disputate). L'unica squadra francese ad aver subito una serie di sconfitte più lunga nelle principali competizioni europee è il Marsiglia, che ha perso otto gare di fila in due occasioni (2012-2013 e 2018-2020).
  • Considerando anche le qualificazioni, lo Sporting Braga è imbattuto da cinque trasferte consecutive nelle competizioni europee (3V, 2N), la serie più lunga per il club dal periodo compreso tra agosto 2018 e dicembre 2019 (sei in quel caso).
  • Ricardo Horta dello Sporting Braga è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni nella UEFA Europa League in corso (15) – solamente nel 2021-22 ne ha create di più in una singola edizione del torneo (29).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NizzaSporting Braga
Partite giocate55
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse51
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati49
Gol totali subiti125
Media gol subiti per partita2.41.0
Percentuale possesso palla44.650.9
Numero totale di passaggi19772393
Numero totale di passaggi riusciti16072015
Tiri nello specchio della porta1223
Percentuale di tiri in porta34.352.3
Numero totale di cross72101
Numero medio di cross riusciti1920
Duelli per partita vinti258249
Duelli per partita persi235224
Corner subiti2321
Corner guadagnati2026
Numero di punizioni a favore7965
Numero di punizioni concesse5556
Tackle totali7895
Percentuale di successo nei tackle56.460.0
Fuorigiochi totali36
Numero totale di cartellini gialli78
Numero totale di cartellini rossi11

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio