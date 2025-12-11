Incontro terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.
Vetro e arredamento
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
Incontro terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.
Secondo tempo terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.20:41
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).20:40
Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:39
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).20:37
Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fuorigioco. Melvin Bard(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:36
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).20:36
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:35
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Tom Louchet (Nizza).20:34
Tentativo fallito. Melvin Bard (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:33
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:33
Antoine Mendy (Nizza) e' ammonito.20:30
Fran Navarro (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).20:30
Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Pau Víctor.20:30
Fuorigioco. Tom Louchet(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:28
Tentativo fallito. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:26
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:25
Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Gara riprende.20:25
Sostituzione, Nizza. Antoine Mendy sostituisce Ali Abdi.20:25
Sostituzione, Nizza. Charles Vanhoutte sostituisce Salis Abdul Samed.20:25
Sostituzione, Nizza. Jonathan Clauss sostituisce Isak Jansson.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.20:23
Salis Abdul Samed (Nizza) e' ammonito per fallo.20:23
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).20:23
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.20:20
Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Pau Víctor.20:19
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).20:18
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Sostituzione, Nizza. Mohamed-Ali Cho sostituisce Bernard Nguene.20:13
Sostituzione, Nizza. Sofiane Diop sostituisce Tanguy Ndombélé.20:13
Fuorigioco. Isak Jansson(Nizza) prova il lancio lungo, ma Ali Abdi e' colto in fuorigioco.20:10
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).20:10
Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Tom Louchet con cross da calcio d'angolo.20:09
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Víctor Gómez (Sporting Braga).20:09
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).20:08
Tanguy Ndombélé (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).20:07
Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:06
Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Sostituzione, Sporting Braga. Gabri Martínez sostituisce Leonardo Lelo.20:05
Sostituzione, Sporting Braga. Gustaf Lagerbielke sostituisce Vítor Carvalho.20:05
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Florian Grillitsch.20:05
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).20:03
Tiro parato. Isak Jansson (Nizza) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Carlos.20:03
Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).20:02
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:00
Gara riprende.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Sporting Braga) per infortunio.19:58
Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:57
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:56
Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Víctor Gómez.19:56
Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Víctor Gómez.19:56
Tentativo fallito. Vítor Carvalho (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:55
Tiro respinto. Bernard Nguene (Nizza) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ali Abdi con cross.19:55
Tiro respinto. Ali Abdi (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area.19:53
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Ali Abdi (Nizza).19:51
Inizia il Secondo tempo Nizza 0, Sporting Braga 1.19:50
Primo tempo terminato, Nizza 0, Sporting Braga 1.19:34
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:33
Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Tiago Gouveia (Nizza) e' ammonito.19:30
Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).19:29
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Sikou Niakaté (Sporting Braga).19:29
Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Tiago Gouveia.19:29
Fallo di mano di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).19:28
Gara riprende.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.19:22
Kojo Peprah Oppong (Nizza) e' ammonito per fallo.19:22
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Kojo Peprah Oppong (Nizza).19:21
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).19:20
Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tom Louchet con cross.19:20
Florian Grillitsch (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:19
Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).19:19
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.19:14
Gol! Nizza 0, Sporting Braga 1. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Gómez.19:13
Gara riprende.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Ali Abdi (Nizza) per infortunio.19:10
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:05
Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jean-Baptiste Gorby.19:03
Fuorigioco. Kevin Carlos(Nizza) prova il lancio lungo, ma Isak Jansson e' colto in fuorigioco.19:01
Gara riprende.19:00
Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.18:59
Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).18:59
Bernard Nguene (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Tiro parato. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leonardo Lelo con cross.18:59
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Kojo Peprah Oppong (Nizza).18:58
Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Pau Víctor.18:58
Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kevin Carlos.18:54
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).18:53
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Fallo di mano di Vítor Carvalho (Sporting Braga).18:52
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).18:46
Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Riviera
Città: Nizza
Capienza: 35624 spettatori17:39
Nizza - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.
Arbitro di Nizza - Sporting Braga sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Sporting Braga ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
Nizza e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Nizza-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nizza
|Sporting Braga
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|5
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|9
|Gol totali subiti
|12
|5
|Media gol subiti per partita
|2.4
|1.0
|Percentuale possesso palla
|44.6
|50.9
|Numero totale di passaggi
|1977
|2393
|Numero totale di passaggi riusciti
|1607
|2015
|Tiri nello specchio della porta
|12
|23
|Percentuale di tiri in porta
|34.3
|52.3
|Numero totale di cross
|72
|101
|Numero medio di cross riusciti
|19
|20
|Duelli per partita vinti
|258
|249
|Duelli per partita persi
|235
|224
|Corner subiti
|23
|21
|Corner guadagnati
|20
|26
|Numero di punizioni a favore
|79
|65
|Numero di punizioni concesse
|55
|56
|Tackle totali
|78
|95
|Percentuale di successo nei tackle
|56.4
|60.0
|Fuorigiochi totali
|3
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Come arredare con stile garantendo l'efficienza energeticaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI