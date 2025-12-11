Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Nizza - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Arbitro di Nizza - Sporting Braga sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12; Sporting Braga ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Nizza e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Nizza e lo Sporting Braga non si sono mai affrontati nelle competizioni europee. In generale la squadra francese ha perso, senza segnare, tutte le tre sfide contro avversarie portoghesi, tutte giocate in questa stagione (0-2 in casa e in trasferta contro il Benfica nelle qualificazioni di UEFA Champions League, 0-3 contro il Porto alla 5ª giornata).

Questo sarà la quinta trasferta dello Sporting Braga contro un’avversaria francese nelle principali competizioni europee: nelle quattro precedenti i portoghesi non hanno mai vinto (2N, 2P), rimanendo a secco di gol in tre di queste sfide.

Il Nizza è l'unica squadra a non aver ancora raccolto punti in questa UEFA Europa League (cinque sconfitte nelle cinque gare disputate). L'unica squadra francese ad aver subito una serie di sconfitte più lunga nelle principali competizioni europee è il Marsiglia, che ha perso otto gare di fila in due occasioni (2012-2013 e 2018-2020).

Considerando anche le qualificazioni, lo Sporting Braga è imbattuto da cinque trasferte consecutive nelle competizioni europee (3V, 2N), la serie più lunga per il club dal periodo compreso tra agosto 2018 e dicembre 2019 (sei in quel caso).

Ricardo Horta dello Sporting Braga è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni nella UEFA Europa League in corso (15) – solamente nel 2021-22 ne ha create di più in una singola edizione del torneo (29).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: