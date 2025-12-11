Virgilio Sport
Panathinaikos-Viktoria Plzen: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Athens Olympic Stadium di Atene
11 Dicembre 2025 ore 21:00
Panathinaikos
0
Viktoria Plzen
0
Partita finita
Arbitro: António Nobre
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.22:53

    3. 90'+5'

      Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross.22:50

    4. 90'+2'

      Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:48

    5. 90'+2'

      Svetozar Markovic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

    6. 90'+1'

      Gara riprende.22:46

    7. 90'+1'

      Gara momentaneamente sospesa, Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) per infortunio.22:46

    9. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:46

    10. 89'

      Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Davide Calabria.22:45

    11. 89'

      Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area.22:44

    12. 89'

      Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.22:44

    13. 86'

      Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:42

    15. 86'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

    16. 84'

      Anass Zaroury (Panathinaikos) e' ammonito.22:40

    17. 84'

      Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:40

    18. 84'

      Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

    19. 81'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).22:37

    21. 81'

      Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

    22. 79'

      Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:35

    23. 79'

      Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

    24. 79'

      Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:35

    25. 78'

      Tentativo fallito. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.22:34

    27. 77'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:33

    28. 75'

      Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Milos Pantovic.22:30

    29. 74'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.22:30

    30. 74'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Rafiu Durosinmi.22:30

    31. 71'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:26

    33. 71'

      Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26

    34. 69'

      Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).22:25

    35. 69'

      Matej Valenta (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

    36. 68'

      Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area.22:24

    37. 68'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:23

    39. 68'

      Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Davide Calabria con cross.22:23

    40. 67'

      Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

    41. 67'

      Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:23

    42. 66'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Karel Spácil sostituisce Tomás Ladra.22:21

    43. 64'

      Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:19

    45. 63'

      Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas.22:19

    46. 62'

      Tentativo fallito. Pedro Chirivella (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:17

    47. 61'

      Gara riprende.22:16

    48. 60'

      Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:16

    49. 58'

      Sostituzione, Panathinaikos. Tasos Bakasetas sostituisce Ahmed Touba.22:14

    51. 58'

      Sostituzione, Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin sostituisce Manolis Siopis.22:14

    52. 57'

      Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Anass Zaroury con cross.22:13

    53. 56'

      Filip Djuricic (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:11

    54. 56'

      Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).22:11

    55. 56'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

    57. 54'

      Ahmed Touba (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:09

    58. 54'

      Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).22:09

    59. 54'

      Matej Valenta (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

    60. 52'

      Fuorigioco. Anass Zaroury(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Ahmed Touba e' colto in fuorigioco.22:08

    61. 52'

      Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmed Touba.22:08

    63. 49'

      Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).22:05

    64. 49'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

    65. 49'

      Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sampson Dweh.22:05

    66. Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.22:01

    67. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.21:46

    69. 45'+1'

      Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45

    70. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

    71. 45'

      Tiro parato. Milos Pantovic (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45

    72. 45'

      Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manolis Siopis.21:44

    73. 44'

      Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Ladra.21:44

    75. 44'

      Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:43

    76. 44'

      Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

    77. 41'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Cheick Souaré sostituisce Prince Adu.21:40

    78. 41'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Svetozar Markovic sostituisce Denis Visinsky.21:40

    79. 39'

      Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).21:39

    81. 39'

      Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

    82. 35'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:35

    83. 34'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:33

    84. 32'

      Secondo cartellino giallo per Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) per fallo.21:31

    85. 32'

      Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

    87. 32'

      Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:31

    88. 31'

      Tiro parato. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Prince Adu.21:30

    89. 30'

      Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

    90. 30'

      Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:29

    91. 28'

      Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

    93. 28'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:27

    94. 26'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:26

    95. 25'

      Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Djuricic.21:24

    96. 24'

      Tiro parato. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anass Zaroury.21:24

    97. 23'

      Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:23

    99. 23'

      Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

    100. 22'

      Fuorigioco. Matej Valenta(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:21

    101. 20'

      Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

    102. 20'

      Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).21:20

    103. 20'

      Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:19

    105. 18'

      Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Visinsky in seguito a un contropiede.21:18

    106. 17'

      Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    107. 17'

      Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:17

    108. 17'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:16

    109. 16'

      Fuorigioco. Alban Lafont(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Milos Pantovic e' colto in fuorigioco.21:15

    111. 15'

      Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    112. 15'

      Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:15

    113. 15'

      Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).21:14

    114. 15'

      Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    115. 13'

      Tiro respinto. Milos Pantovic (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Erik Palmer-Brown.21:13

    117. 11'

      Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:11

    118. 11'

      Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

    119. 11'

      Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:11

    120. 11'

      Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    121. 11'

      Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:10

    123. 10'

      Tentativo fallito. Sverrir Ingason (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross da calcio d'angolo.21:09

    124. 9'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:08

    125. 8'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:08

    126. 8'

      Tiro respinto. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area.21:08

    127. 8'

      Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).21:07

    129. 6'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:06

    130. 3'

      Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:02

    131. 2'

      Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

    132. 2'

      Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).21:02

    133. Inizia il Primo tempo.21:00

    135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

    137. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Athens Olympic Stadium
      Città: Atene
      Capienza: 71030 spettatori19:52

    Formazioni Panathinaikos - Viktoria Plzen

    Panathinaikos
    Viktoria Plzen
    TITOLARI PANATHINAIKOS
    • (40) ALBAN LAFONT (P)
    • (5) AHMED TOUBA (D)
    • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
    • (2) DAVIDE CALABRIA (D)
    • (15) SVERRIR INGASON (D)
    • (9) ANASS ZAROURY (C)
    • (10) TETÊ (C)
    • (31) FILIP DJURICIC (C)
    • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
    • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
    • (72) MILOS PANTOVIC (A)
    PANCHINA PANATHINAIKOS
    • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
    • (26) ELTON FIKAJ (D)
    • (25) FILIP MLADENOVIC (D)
    • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (11) TASOS BAKASETAS (C)
    • (69) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
    • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
    • (27) GIANNIS KOTSIRAS (D)
    • (20) VICENTE TABORDA (C)
    • (30) ADRIANO BREGOU (C)
    ALLENATORE PANATHINAIKOS
    • Rafael Benítez
    TITOLARI VIKTORIA PLZEN
    • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
    • (14) MERCHAS DOSKI (D)
    • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
    • (99) AMAR MEMIC (D)
    • (40) SAMPSON DWEH (D)
    • (32) MATEJ VALENTA (C)
    • (18) TOMÁS LADRA (C)
    • (6) LUKÁS CERV (C)
    • (9) DENIS VISINSKY (A)
    • (17) RAFIU DUROSINMI (A)
    • (80) PRINCE ADU (A)
    PANCHINA VIKTORIA PLZEN
    • (3) SVETOZAR MARKOVIC (D)
    • (7) CHRISTOPHE KABONGO (A)
    • (72) JAMES BELLO (A)
    • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
    • (19) CHEICK SOUARÉ (C)
    • (11) MATEJ VYDRA (A)
    • (13) MARIÁN TVRDON (P)
    • (5) KAREL SPÁCIL (D)
    • (20) JIRÍ PANOS (C)
    • (23) MARTIN JEDLICKA (P)
    ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
    • Martin Hysky
    PREPARTITA

    Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
    Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

    Attualmente Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
    Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

    Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

    Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Panathinaikos e Viktoria Plzeň non si sono mai affrontate nelle competizioni europee. L'ultima volta che la squadra greca ha incontrato una formazione ceca è stata nella Coppa UEFA 2006/07: successo per 1-0 in trasferta contro il Mladá Boleslav.
    • Il Viktoria Plzeň non ha mai vinto contro una squadra greca in tutte le competizioni europee (2N, 1P), nell'incontro più recente contro queste formazioni, ha pareggiato per 2-2 contro il PAOK Salonicco nella scorsa UEFA Europa League.
    • Il Panathinaikos ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, tante quante nelle precedenti 22 (4N, 16P), non ottiene tre successi di fila nella competizione da febbraio 2010.
    • Il Viktoria Plzeň ha pareggiato 0-0 le ultime due partite di UEFA Europa League – l'ultima squadra ad aver pareggiato tre partite consecutive 0-0 è stata il St Etienne tra settembre e ottobre 2014.
    • Rafael Benítez, allenatore del Panathinaikos, non ha mai perso una partita casalinga in UEFA Europa League, in 18 gare giocate in precedenza (14V, 4N): si tratta del maggior numero di gare interne senza sconfitte per un allenatore nella competizione (dal 2009/10).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    PanathinaikosViktoria Plzen
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte32
    Numero di partite perse20
    Numero di partite pareggiate03
    Gol totali segnati96
    Gol totali subiti72
    Media gol subiti per partita1.40.4
    Percentuale possesso palla50.645.4
    Numero totale di passaggi23791674
    Numero totale di passaggi riusciti20091309
    Tiri nello specchio della porta2825
    Percentuale di tiri in porta43.149.0
    Numero totale di cross10299
    Numero medio di cross riusciti2822
    Duelli per partita vinti257256
    Duelli per partita persi206296
    Corner subiti2224
    Corner guadagnati2927
    Numero di punizioni a favore7564
    Numero di punizioni concesse4974
    Tackle totali7977
    Percentuale di successo nei tackle63.350.6
    Fuorigiochi totali97
    Numero totale di cartellini gialli1314
    Numero totale di cartellini rossi01

