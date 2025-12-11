Incontro terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.
Incontro terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.22:53
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross.22:50
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:48
Svetozar Markovic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) per infortunio.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:46
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Davide Calabria.22:45
Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area.22:44
Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.22:44
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:42
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Anass Zaroury (Panathinaikos) e' ammonito.22:40
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:40
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).22:37
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:35
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:35
Tentativo fallito. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:33
Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Milos Pantovic.22:30
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.22:30
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Rafiu Durosinmi.22:30
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:26
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26
Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).22:25
Matej Valenta (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area.22:24
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:23
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Davide Calabria con cross.22:23
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:23
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Karel Spácil sostituisce Tomás Ladra.22:21
Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:19
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas.22:19
Tentativo fallito. Pedro Chirivella (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:16
Sostituzione, Panathinaikos. Tasos Bakasetas sostituisce Ahmed Touba.22:14
Sostituzione, Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin sostituisce Manolis Siopis.22:14
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Anass Zaroury con cross.22:13
Filip Djuricic (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).22:11
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Ahmed Touba (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:09
Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).22:09
Matej Valenta (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fuorigioco. Anass Zaroury(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Ahmed Touba e' colto in fuorigioco.22:08
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmed Touba.22:08
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).22:05
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sampson Dweh.22:05
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.22:01
Primo tempo terminato, Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 0.21:46
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Milos Pantovic (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45
Tiro respinto. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manolis Siopis.21:44
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Ladra.21:44
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:43
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Cheick Souaré sostituisce Prince Adu.21:40
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Svetozar Markovic sostituisce Denis Visinsky.21:40
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).21:39
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:35
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:33
Secondo cartellino giallo per Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) per fallo.21:31
Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:31
Tiro parato. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Prince Adu.21:30
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:29
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:27
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:26
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Djuricic.21:24
Tiro parato. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anass Zaroury.21:24
Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:23
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fuorigioco. Matej Valenta(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:21
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).21:20
Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Visinsky in seguito a un contropiede.21:18
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:17
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:16
Fuorigioco. Alban Lafont(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Milos Pantovic e' colto in fuorigioco.21:15
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:15
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).21:14
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tiro respinto. Milos Pantovic (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Erik Palmer-Brown.21:13
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:11
Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:11
Milos Pantovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:10
Tentativo fallito. Sverrir Ingason (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:08
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:08
Tiro respinto. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area.21:08
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).21:07
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).21:06
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:02
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Athens Olympic Stadium
Città: Atene
Capienza: 71030 spettatori19:52
Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.
Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.
Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|9
|6
|Gol totali subiti
|7
|2
|Media gol subiti per partita
|1.4
|0.4
|Percentuale possesso palla
|50.6
|45.4
|Numero totale di passaggi
|2379
|1674
|Numero totale di passaggi riusciti
|2009
|1309
|Tiri nello specchio della porta
|28
|25
|Percentuale di tiri in porta
|43.1
|49.0
|Numero totale di cross
|102
|99
|Numero medio di cross riusciti
|28
|22
|Duelli per partita vinti
|257
|256
|Duelli per partita persi
|206
|296
|Corner subiti
|22
|24
|Corner guadagnati
|29
|27
|Numero di punizioni a favore
|75
|64
|Numero di punizioni concesse
|49
|74
|Tackle totali
|79
|77
|Percentuale di successo nei tackle
|63.3
|50.6
|Fuorigiochi totali
|9
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
