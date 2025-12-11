Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2.

Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Panathinaikos e Viktoria Plzeň non si sono mai affrontate nelle competizioni europee. L'ultima volta che la squadra greca ha incontrato una formazione ceca è stata nella Coppa UEFA 2006/07: successo per 1-0 in trasferta contro il Mladá Boleslav.

Il Viktoria Plzeň non ha mai vinto contro una squadra greca in tutte le competizioni europee (2N, 1P), nell'incontro più recente contro queste formazioni, ha pareggiato per 2-2 contro il PAOK Salonicco nella scorsa UEFA Europa League.

Il Panathinaikos ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, tante quante nelle precedenti 22 (4N, 16P), non ottiene tre successi di fila nella competizione da febbraio 2010.

Il Viktoria Plzeň ha pareggiato 0-0 le ultime due partite di UEFA Europa League – l'ultima squadra ad aver pareggiato tre partite consecutive 0-0 è stata il St Etienne tra settembre e ottobre 2014.

Rafael Benítez, allenatore del Panathinaikos, non ha mai perso una partita casalinga in UEFA Europa League, in 18 gare giocate in precedenza (14V, 4N): si tratta del maggior numero di gare interne senza sconfitte per un allenatore nella competizione (dal 2009/10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: