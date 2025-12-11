Virgilio Sport
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv: 4-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Stoccarda
4
Maccabi Tel Aviv
1
Partita finita
Arbitro: Marian Barbu
  1. 24' 1-0 Lorenz Assignon
  2. 37' 2-0 Tiago Tomás
  3. 50' 3-0 Maximilian Mittelstädt (R)
  4. 52' 3-1 Roy Revivo
  5. 90+4' 4-1 Josha Vagnoman
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1.20:39

  3. 90'+4'

    Gol! Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1. Josha Vagnoman (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.20:37

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Heitor (Maccabi Tel Aviv).20:37

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:37

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elai Ben Simon sostituisce Hélio Varela.20:36

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  9. 90'

    Tentativo fallito. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tyrese Asante con cross.20:34

  10. 90'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:33

  11. 90'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  12. 89'

    Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Lorenz Assignon.20:33

  13. 89'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:33

  15. 89'

    Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  16. 89'

    Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area.20:33

  17. 88'

    Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  18. 88'

    Fallo di Heitor (Maccabi Tel Aviv).20:31

  19. 86'

    Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).20:30

  21. 86'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  22. 86'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).20:29

  23. 86'

    Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  24. 85'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).20:29

  25. 85'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  27. 83'

    Gara riprende.20:26

  28. 82'

    Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:26

  29. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.20:26

  30. 81'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon sostituisce Sayed Abu Farhi.20:24

  31. 78'

    Fallo di Chema Andres (Stuttgart).20:22

  33. 78'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22

  34. 77'

    Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).20:21

  35. 77'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  36. 77'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).20:20

  37. 76'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  39. 76'

    Fallo di Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).20:20

  40. 74'

    Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Lazar Jovanovic.20:18

  41. 74'

    Fallo di mano di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:18

  42. 72'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).20:16

  43. 72'

    Tiro parato. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ido Shahar.20:16

  45. 71'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Tyrese Asante sostituisce Mohamed Ali Camara.20:15

  46. 71'

    Fallo di Chema Andres (Stuttgart).20:14

  47. 71'

    Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  48. 70'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).20:13

  49. 68'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jamie Leweling in seguito a un contropiede.20:12

  51. 67'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:11

  52. 67'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:11

  53. 67'

    Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:11

  54. 65'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per fallo.20:09

  55. 65'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:08

  57. 65'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  58. 62'

    Sostituzione, Stuttgart. Chema Andres sostituisce Angelo Stiller.20:06

  59. 62'

    Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Deniz Undav.20:06

  60. 62'

    Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Tiago Tomás.20:05

  61. 59'

    Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Osher Davida con suggerimento di testa.20:03

  63. 58'

    Tiro respinto. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Chris Führich con cross.20:02

  64. 58'

    Lazar Jovanovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  65. 58'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).20:02

  66. 56'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area.20:00

  67. 56'

    Tiro respinto. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.20:00

  69. 54'

    Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:58

  70. 54'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58

  71. 54'

    Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).19:58

  72. 54'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).19:57

  73. 54'

    Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  75. 52'

    Gol! Stuttgart 3, Maccabi Tel Aviv 1. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Itay Ben Hamo in seguito a un calcio da fermo.19:56

  76. 51'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:55

  77. 51'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  78. 50'

    Gol! Stuttgart 3, Maccabi Tel Aviv 0. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:53

  79. 47'

    Rigore concesso da Heitor (Maccabi Tel Aviv) per un fallo di mano in area.19:51

  81. 46'

    Fallo di Lazar Jovanovic (Stuttgart).19:50

  82. 46'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  83. 46'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).19:49

  84. 46'

    Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  85. Inizia il Secondo tempo Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0.19:49

  87. 45'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Osher Davida sostituisce Itamar Noy.19:48

  88. 45'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Dor Peretz sostituisce Kervin Andrade.19:48

  89. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0.19:33

  90. 45'+2'

    Tentativo fallito. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hélio Varela con cross in seguito a un contropiede.19:32

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  93. 45'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Angelo Stiller.19:31

  94. 44'

    Gara riprende.19:29

  95. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Tiago Tomás (Stuttgart) per infortunio.19:28

  96. 42'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).19:27

  97. 42'

    Tiro respinto. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Kervin Andrade.19:27

  99. 42'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  100. 42'

    Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).19:27

  101. 41'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:26

  102. 41'

    Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  103. 40'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  105. 40'

    Fallo di Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).19:25

  106. 39'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:24

  107. 39'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  108. 39'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  109. 39'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:24

  111. 37'

    Gol! Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Undav.19:22

  112. 36'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  113. 36'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:21

  114. 34'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).19:19

  115. 34'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chris Führich.19:19

  117. 32'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:17

  118. 32'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  119. 31'

    Tiro respinto. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area.19:16

  120. 30'

    Lazar Jovanovic (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:15

  121. 30'

    Fallo di Lazar Jovanovic (Stuttgart).19:15

  123. 30'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  124. 28'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  125. 28'

    Fallo di Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).19:13

  126. 27'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).19:13

  127. 26'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Tiago Tomás e' colto in fuorigioco.19:11

  129. 24'

    Gol! Stuttgart 1, Maccabi Tel Aviv 0. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:09

  130. 23'

    Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Sayed Abu Farhi e' colto in fuorigioco.19:09

  131. 20'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  132. 20'

    Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:05

  133. 19'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).19:04

  135. 19'

    Lazar Jovanovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  136. 19'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:04

  137. 18'

    Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Sayed Abu Farhi e' colto in fuorigioco.19:03

  138. 15'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:00

  139. 15'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  141. 13'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Heitor (Maccabi Tel Aviv).18:58

  142. 12'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Angelo Stiller.18:57

  143. 8'

    Tiro parato. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Tomás.18:53

  144. 5'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).18:50

  145. 5'

    Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  147. Inizia il Primo tempo.18:46

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:56

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori17:56

Formazioni Stoccarda - Maccabi Tel Aviv

Stoccarda
Maccabi Tel Aviv
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (45) LAZAR JOVANOVIC (C)
  • (8) TIAGO TOMÁS (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (A)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (31) CHRISTOPHER OLIVIER (C)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (37) MAXIMILIAN HERWERTH (D)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI MACCABI TEL AVIV
  • (90) ROI MISHPATI (P)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (41) ITAY BEN HAMO (D)
  • (5) MOHAMED ALI CAMARA (D)
  • (21) NOAM BEN HARUSH (D)
  • (4) HEITOR (D)
  • (30) ITAMAR NOY (C)
  • (29) HÉLIO VARELA (C)
  • (10) KERVIN ANDRADE (C)
  • (36) IDO SHAHAR (C)
  • (34) SAYED ABU FARHI (A)
PANCHINA MACCABI TEL AVIV
  • (19) ELAD MADMON (A)
  • (42) DOR PERETZ (C)
  • (6) TYRESE ASANTE (D)
  • (51) SHALEV SAADIA (P)
  • (23) BEN LEDERMAN (C)
  • (22) OFEK MELIKA (P)
  • (52) IDAN WEINBERG (D)
  • (60) ELAI BEN SIMON (A)
  • (77) OSHER DAVIDA (A)
  • (2) AVISHAY COHEN (D)
  • (15) YONAS MALEDE (A)
ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
  • Zarko Lazetic
PREPARTITA

Stoccarda - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Maccabi Tel Aviv sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Stoccarda si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14.

Stoccarda e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico match precedente disputato dallo Stoccarda contro una squadra israeliana nelle competizioni europee risale al luglio 1996 nella Coppa Intertoto, successo per 4-0 contro l'Hapoel Haifa.
  • Il Maccabi Tel Aviv ha vinto solo una delle sei partite disputate nelle principali competizioni europee contro formazioni tedesche (1N, 4P); tuttavia l'unica vittoria di questo tipo risale alla sfida più recente, nel novembre 2013 contro l'Eintracht Francoforte (4-2).
  • Lo Stoccarda ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League senza subire gol. L'ultima volta che la squadra tedesca ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle maggiori competizioni europee risale al periodo tra settembre e novembre 2010 (quattro), tuttavia non ha mai ottenuto tre successi di fila senza subire reti in queste competizioni.
  • Il Maccabi Tel Aviv ha perso le ultime quattro partite di UEFA Europa League con un punteggio complessivo di 14-1. Nelle ultime due stagioni, nessuna squadra ha perso più partite nella competizione (dieci); quella israeliana inoltre è anche la formazione che ha subito più reti nel periodo (31).
  • Lo Stoccarda è l'unica squadra di questa Europa League a non aver ancora concesso un singolo minuto di gioco a un calciatore di almeno 30 anni compiuti; la squadra tedesca vanta anche la quarta età media più giovane dell'XI titolare nel torneo in corso (24 anni, 339 giorni).
  •  

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaMaccabi Tel Aviv
Partite giocate55
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati81
Gol totali subiti414
Media gol subiti per partita0.82.8
Percentuale possesso palla60.441.1
Numero totale di passaggi25561810
Numero totale di passaggi riusciti21991502
Tiri nello specchio della porta3013
Percentuale di tiri in porta46.937.1
Numero totale di cross11442
Numero medio di cross riusciti328
Duelli per partita vinti252219
Duelli per partita persi244219
Corner subiti1424
Corner guadagnati3213
Numero di punizioni a favore7062
Numero di punizioni concesse6966
Tackle totali6188
Percentuale di successo nei tackle63.969.3
Fuorigiochi totali56
Numero totale di cartellini gialli149
Numero totale di cartellini rossi01

Inglas Vetri

