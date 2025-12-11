Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:56

Stoccarda - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Maccabi Tel Aviv sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Stoccarda si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Stoccarda ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14.

Stoccarda e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico match precedente disputato dallo Stoccarda contro una squadra israeliana nelle competizioni europee risale al luglio 1996 nella Coppa Intertoto, successo per 4-0 contro l'Hapoel Haifa.

Il Maccabi Tel Aviv ha vinto solo una delle sei partite disputate nelle principali competizioni europee contro formazioni tedesche (1N, 4P); tuttavia l'unica vittoria di questo tipo risale alla sfida più recente, nel novembre 2013 contro l'Eintracht Francoforte (4-2).

Lo Stoccarda ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League senza subire gol. L'ultima volta che la squadra tedesca ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle maggiori competizioni europee risale al periodo tra settembre e novembre 2010 (quattro), tuttavia non ha mai ottenuto tre successi di fila senza subire reti in queste competizioni.

Il Maccabi Tel Aviv ha perso le ultime quattro partite di UEFA Europa League con un punteggio complessivo di 14-1. Nelle ultime due stagioni, nessuna squadra ha perso più partite nella competizione (dieci); quella israeliana inoltre è anche la formazione che ha subito più reti nel periodo (31).

Lo Stoccarda è l'unica squadra di questa Europa League a non aver ancora concesso un singolo minuto di gioco a un calciatore di almeno 30 anni compiuti; la squadra tedesca vanta anche la quarta età media più giovane dell'XI titolare nel torneo in corso (24 anni, 339 giorni).



