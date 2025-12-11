Incontro terminato, Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1.
Incontro terminato, Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1.
Secondo tempo terminato, Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1.20:39
Gol! Stuttgart 4, Maccabi Tel Aviv 1. Josha Vagnoman (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.20:37
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Heitor (Maccabi Tel Aviv).20:37
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:37
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elai Ben Simon sostituisce Hélio Varela.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tyrese Asante con cross.20:34
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:33
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Lorenz Assignon.20:33
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:33
Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area.20:33
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Fallo di Heitor (Maccabi Tel Aviv).20:31
Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).20:30
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).20:29
Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).20:29
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Gara riprende.20:26
Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.20:26
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon sostituisce Sayed Abu Farhi.20:24
Fallo di Chema Andres (Stuttgart).20:22
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22
Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).20:21
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).20:20
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).20:20
Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Lazar Jovanovic.20:18
Fallo di mano di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:18
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).20:16
Tiro parato. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ido Shahar.20:16
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Tyrese Asante sostituisce Mohamed Ali Camara.20:15
Fallo di Chema Andres (Stuttgart).20:14
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).20:13
Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Jamie Leweling in seguito a un contropiede.20:12
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:11
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:11
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:11
Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per fallo.20:09
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:08
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, Stuttgart. Chema Andres sostituisce Angelo Stiller.20:06
Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Deniz Undav.20:06
Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Tiago Tomás.20:05
Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Osher Davida con suggerimento di testa.20:03
Tiro respinto. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Chris Führich con cross.20:02
Lazar Jovanovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).20:02
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area.20:00
Tiro respinto. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.20:00
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:58
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).19:58
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).19:57
Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Gol! Stuttgart 3, Maccabi Tel Aviv 1. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Itay Ben Hamo in seguito a un calcio da fermo.19:56
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:55
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Gol! Stuttgart 3, Maccabi Tel Aviv 0. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:53
Rigore concesso da Heitor (Maccabi Tel Aviv) per un fallo di mano in area.19:51
Fallo di Lazar Jovanovic (Stuttgart).19:50
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).19:49
Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0.19:49
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Osher Davida sostituisce Itamar Noy.19:48
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Dor Peretz sostituisce Kervin Andrade.19:48
Primo tempo terminato, Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0.19:33
Tentativo fallito. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hélio Varela con cross in seguito a un contropiede.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Angelo Stiller.19:31
Gara riprende.19:29
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Tomás (Stuttgart) per infortunio.19:28
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).19:27
Tiro respinto. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Kervin Andrade.19:27
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).19:27
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:26
Heitor (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).19:25
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:24
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:24
Gol! Stuttgart 2, Maccabi Tel Aviv 0. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Undav.19:22
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:21
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).19:19
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chris Führich.19:19
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:17
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Tiro respinto. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area.19:16
Lazar Jovanovic (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:15
Fallo di Lazar Jovanovic (Stuttgart).19:15
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).19:13
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).19:13
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Tiago Tomás e' colto in fuorigioco.19:11
Gol! Stuttgart 1, Maccabi Tel Aviv 0. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:09
Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Sayed Abu Farhi e' colto in fuorigioco.19:09
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv).19:05
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).19:04
Lazar Jovanovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:04
Fuorigioco. Roy Revivo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Sayed Abu Farhi e' colto in fuorigioco.19:03
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:00
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Heitor (Maccabi Tel Aviv).18:58
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Angelo Stiller.18:57
Tiro parato. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Tomás.18:53
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).18:50
Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori17:56
Stoccarda - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Maccabi Tel Aviv sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente Stoccarda si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14.
Stoccarda e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Maccabi Tel Aviv
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|8
|1
|Gol totali subiti
|4
|14
|Media gol subiti per partita
|0.8
|2.8
|Percentuale possesso palla
|60.4
|41.1
|Numero totale di passaggi
|2556
|1810
|Numero totale di passaggi riusciti
|2199
|1502
|Tiri nello specchio della porta
|30
|13
|Percentuale di tiri in porta
|46.9
|37.1
|Numero totale di cross
|114
|42
|Numero medio di cross riusciti
|32
|8
|Duelli per partita vinti
|252
|219
|Duelli per partita persi
|244
|219
|Corner subiti
|14
|24
|Corner guadagnati
|32
|13
|Numero di punizioni a favore
|70
|62
|Numero di punizioni concesse
|69
|66
|Tackle totali
|61
|88
|Percentuale di successo nei tackle
|63.9
|69.3
|Fuorigiochi totali
|5
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
