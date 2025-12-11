Incontro terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 1.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 1.20:41
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).20:40
Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' ammonito.20:40
Jeyland Mitchell (Sturm Graz) e' ammonito.20:40
Axel Kayombo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).20:39
Gara riprende.20:39
Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Sturm Graz) per infortunio.20:38
Fuorigioco. Tomi Horvat(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emanuel Aiwu e' colto in fuorigioco.20:38
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37
Fallo di Mahmudu Bajo (Stella Rossa).20:37
Sostituzione, Stella Rossa. Vasilije Kostov sostituisce Tomás Händel.20:37
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai in seguito a un contropiede.20:37
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:35
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Tentativo fallito. Jeyland Mitchell (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:33
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jeyland Mitchell.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:32
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:32
Tiro respinto. Mahmudu Bajo (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Katai.20:32
Gara riprende.20:31
Gara momentaneamente sospesa, (Sturm Graz).20:31
Kristjan Bendra (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Kristjan Bendra (Sturm Graz).20:31
Mahmudu Bajo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Gara riprende.20:29
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Mirko Ivanic per infortunio.20:29
Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.20:29
Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:28
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Belmin Beganovic.20:28
Tentativo fallito. Jeyland Mitchell (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomi Horvat con cross in seguito a un calcio da fermo.20:25
Gara riprende.20:25
Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Milson per infortunio.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Milson (Stella Rossa) per infortunio.20:24
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:23
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:23
Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Maurice Malone.20:21
Sostituzione, Sturm Graz. Kristjan Bendra sostituisce Arjan Malic.20:21
Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Emir Karic.20:21
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).20:20
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:20
Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).20:19
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).20:19
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).20:16
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Milson (Stella Rossa).20:15
Decisione VAR: nessun rigore Sturm Graz.20:12
Mirko Ivanic (Stella Rossa) e' ammonito.20:11
Rodrigão (Stella Rossa) e' ammonito.20:10
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:09
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:09
Tiro respinto. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.20:09
Tentativo fallito. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emir Karic con suggerimento di testa.20:08
Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Seedy Jatta.20:08
Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Tochi Chukwuani.20:08
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).20:05
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di mano di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:03
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:03
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).20:02
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Milson (Stella Rossa).20:02
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:01
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:01
Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tochi Chukwuani da calcio d'angolo.20:00
Tentativo fallito. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.20:00
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:59
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Seedy Jatta.19:59
Gol! Sturm Graz 0, Stella Rossa 1. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.19:56
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:56
Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Stella Rossa.19:56
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:54
Fuorigioco. Tomás Händel(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.19:54
Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:52
Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mirko Ivanic.19:51
Fallo di mano di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:51
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Händel.19:49
Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Milson.19:49
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:48
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Stella Rossa 0.19:47
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.19:47
Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 0.19:31
Fuorigioco. Maurice Malone(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Seedy Jatta e' colto in fuorigioco.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:30
Gara riprende.19:29
Gara momentaneamente sospesa, Tomi Horvat (Sturm Graz) per infortunio.19:28
Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:25
Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomi Horvat.19:25
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:23
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurice Malone.19:23
Fallo di mano di Tomás Händel (Stella Rossa).19:21
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).19:19
Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeyland Mitchell.19:19
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Tomi Horvat (Sturm Graz).19:16
Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mirko Ivanic in seguito a un contropiede.19:15
Tentativo fallito. Maurice Malone (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Otar Kiteishvili.19:12
Tentativo fallito. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat.19:12
Fuorigioco. Tochi Chukwuani(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emir Karic e' colto in fuorigioco.19:11
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:09
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:07
Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Timi Max Elsnik con cross.19:07
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).19:06
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06
Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:05
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:04
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:03
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:02
Gara riprende.19:01
Marko Arnautovic (Stella Rossa) e' ammonito.19:00
Gara momentaneamente sospesa, Jeyland Mitchell (Sturm Graz) per infortunio.19:00
Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).19:00
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:59
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).18:58
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan.18:57
Tiro respinto. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area.18:57
Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.18:56
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:55
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marko Arnautovic.18:55
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).18:54
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52
Fallo di Milson (Stella Rossa).18:52
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Milson con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).18:50
Tiro parato. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mirko Ivanic.18:50
Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con passaggio filtrante.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Merkur Arena
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori17:42
Sturm Graz - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Stella Rossa sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
Sturm Graz e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Stella Rossa
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|4
|Gol totali subiti
|7
|5
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.0
|Percentuale possesso palla
|42.0
|45.0
|Numero totale di passaggi
|1804
|2075
|Numero totale di passaggi riusciti
|1369
|1659
|Tiri nello specchio della porta
|17
|17
|Percentuale di tiri in porta
|53.1
|38.6
|Numero totale di cross
|47
|85
|Numero medio di cross riusciti
|9
|20
|Duelli per partita vinti
|254
|210
|Duelli per partita persi
|305
|212
|Corner subiti
|31
|19
|Corner guadagnati
|11
|24
|Numero di punizioni a favore
|65
|64
|Numero di punizioni concesse
|90
|51
|Tackle totali
|95
|64
|Percentuale di successo nei tackle
|58.9
|67.2
|Fuorigiochi totali
|10
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
