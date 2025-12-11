Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

GOL CANCELLATO DAL VAR: Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:54

PREPARTITA

Sturm Graz - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di Sturm Graz - Stella Rossa sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Sturm Graz e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nella sua storia, lo Sturm Graz non ha mai affrontato la Stella Rossa o altri avversari serbi nelle competizioni europee.

L'ultima volta che la Stella Rossa ha affrontato una squadra austriaca nelle principali competizioni europee risale ai sedicesimi di finale della Coppa Uefa 1976/77 contro il Red Bull Salisburgo; turno poi superato dalla squadra serba grazie al gol realizzato in trasferta (sconfitta esterna per 1-2 e vittoria casalinga per 1-0).

Lo Sturm Graz ha segnato solo 23 gol nelle sue 35 partite disputate in UEFA Europa League, la media più bassa di gol a partita (0.66) tra le squadre che hanno giocato almeno 30 gare nella competizione.

La Stella Rossa ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 18 gare nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N, 14P). I serbi non ottengono tre successi di fila nella competizione da ottobre-novembre 2020.

Otar Kiteishvili ha segnato il suo quinto gol con lo Sturm Graz nelle maggiori competizioni europee nella quinta giornata contro il Panathinaikos. Nella storia del club, solo Gernot Jurtin e Imre Szabics (sei ciascuno) hanno segnato di più in questi tornei.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: