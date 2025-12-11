Virgilio Sport
Sturm Graz-Stella Rossa: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Merkur Arena di Graz
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Sturm Graz
0
Stella Rossa
1
Partita finita
Arbitro: Damian Sylwestrzak
  1. 55' 0-1 Mirko Ivanic
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 1.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 1.20:41

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).20:40

  4. 90'+8'

    Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' ammonito.20:40

  5. 90'+8'

    Jeyland Mitchell (Sturm Graz) e' ammonito.20:40

  6. 90'+8'

    Axel Kayombo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:39

  7. 90'+8'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).20:39

  9. 90'+7'

    Gara riprende.20:39

  10. 90'+7'

    Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Sturm Graz) per infortunio.20:38

  11. 90'+6'

    Fuorigioco. Tomi Horvat(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emanuel Aiwu e' colto in fuorigioco.20:38

  12. 90'+6'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37

  13. 90'+6'

    Fallo di Mahmudu Bajo (Stella Rossa).20:37

  15. 90'+6'

    Sostituzione, Stella Rossa. Vasilije Kostov sostituisce Tomás Händel.20:37

  16. 90'+5'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai in seguito a un contropiede.20:37

  17. 90'+3'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:35

  18. 90'+3'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  19. 90'+2'

    Tentativo fallito. Jeyland Mitchell (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.20:34

  21. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:33

  22. 90'+2'

    Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jeyland Mitchell.20:33

  23. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33

  24. 90'+1'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  25. 90'+1'

    Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:32

  27. 90'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:32

  28. 90'

    Tiro respinto. Mahmudu Bajo (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Katai.20:32

  29. 90'

    Gara riprende.20:31

  30. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, (Sturm Graz).20:31

  31. 89'

    Kristjan Bendra (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:31

  33. 89'

    Fallo di Kristjan Bendra (Sturm Graz).20:31

  34. 89'

    Mahmudu Bajo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  35. 88'

    Gara riprende.20:29

  36. 88'

    Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Mirko Ivanic per infortunio.20:29

  37. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.20:29

  39. 86'

    Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:28

  40. 86'

    Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Belmin Beganovic.20:28

  41. 83'

    Tentativo fallito. Jeyland Mitchell (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomi Horvat con cross in seguito a un calcio da fermo.20:25

  42. 83'

    Gara riprende.20:25

  43. 83'

    Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Milson per infortunio.20:25

  45. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Milson (Stella Rossa) per infortunio.20:24

  46. 82'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  47. 82'

    Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:23

  48. 81'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:23

  49. 79'

    Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Maurice Malone.20:21

  51. 79'

    Sostituzione, Sturm Graz. Kristjan Bendra sostituisce Arjan Malic.20:21

  52. 79'

    Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Emir Karic.20:21

  53. 79'

    Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).20:20

  54. 79'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  55. 78'

    Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:20

  57. 78'

    Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  58. 78'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).20:19

  59. 77'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).20:19

  60. 77'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  61. 75'

    Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).20:16

  63. 75'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  64. 73'

    Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  65. 73'

    Fallo di Milson (Stella Rossa).20:15

  66. 70'

    Decisione VAR: nessun rigore Sturm Graz.20:12

  67. 69'

    Mirko Ivanic (Stella Rossa) e' ammonito.20:11

  69. 69'

    Rodrigão (Stella Rossa) e' ammonito.20:10

  70. 68'

    Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:09

  71. 68'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

  72. 67'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:09

  73. 67'

    Tiro respinto. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.20:09

  75. 67'

    Tentativo fallito. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emir Karic con suggerimento di testa.20:08

  76. 66'

    Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Seedy Jatta.20:08

  77. 66'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Tochi Chukwuani.20:08

  78. 63'

    Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).20:05

  79. 63'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05

  81. 62'

    Fallo di mano di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:03

  82. 61'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  83. 61'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:03

  84. 61'

    Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).20:02

  85. 61'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  87. 60'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Milson (Stella Rossa).20:02

  88. 60'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  89. 60'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:01

  90. 60'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  91. 60'

    Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:01

  93. 58'

    Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tochi Chukwuani da calcio d'angolo.20:00

  94. 58'

    Tentativo fallito. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.20:00

  95. 57'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:59

  96. 57'

    Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Seedy Jatta.19:59

  97. 55'

    Gol! Sturm Graz 0, Stella Rossa 1. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.19:56

  99. 54'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:56

  100. 54'

    Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Stella Rossa.19:56

  101. 52'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:54

  102. 52'

    Fuorigioco. Tomás Händel(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.19:54

  103. 50'

    Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:52

  105. 50'

    Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mirko Ivanic.19:51

  106. 49'

    Fallo di mano di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:51

  107. 48'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Händel.19:49

  108. 48'

    Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Milson.19:49

  109. 46'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48

  111. 46'

    Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:48

  112. Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Stella Rossa 0.19:47

  113. 45'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.19:47

  114. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Stella Rossa 0.19:31

  115. 45'+1'

    Fuorigioco. Maurice Malone(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Seedy Jatta e' colto in fuorigioco.19:31

  117. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  118. 45'

    Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  119. 45'

    Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:30

  120. 44'

    Gara riprende.19:29

  121. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomi Horvat (Sturm Graz) per infortunio.19:28

  123. 41'

    Tentativo fallito. Emir Karic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:25

  124. 40'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:25

  125. 40'

    Tiro respinto. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomi Horvat.19:25

  126. 38'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:23

  127. 38'

    Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurice Malone.19:23

  129. 36'

    Fallo di mano di Tomás Händel (Stella Rossa).19:21

  130. 34'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  131. 34'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).19:19

  132. 34'

    Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jeyland Mitchell.19:19

  133. 32'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Tomi Horvat (Sturm Graz).19:16

  135. 30'

    Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mirko Ivanic in seguito a un contropiede.19:15

  136. 28'

    Tentativo fallito. Maurice Malone (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Otar Kiteishvili.19:12

  137. 27'

    Tentativo fallito. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat.19:12

  138. 26'

    Fuorigioco. Tochi Chukwuani(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Emir Karic e' colto in fuorigioco.19:11

  139. 24'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09

  141. 24'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:09

  142. 22'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  143. 22'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:07

  144. 22'

    Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Timi Max Elsnik con cross.19:07

  145. 21'

    Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).19:06

  147. 21'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06

  148. 20'

    Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:05

  149. 19'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  150. 19'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:04

  151. 18'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:03

  153. 18'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  154. 17'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  155. 17'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:02

  156. 17'

    Gara riprende.19:01

  157. 16'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) e' ammonito.19:00

  159. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Jeyland Mitchell (Sturm Graz) per infortunio.19:00

  160. 15'

    Jeyland Mitchell (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  161. 15'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).19:00

  162. 14'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:59

  163. 14'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  165. 13'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  166. 13'

    Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).18:58

  167. 13'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan.18:57

  168. 13'

    Tiro respinto. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area.18:57

  169. 11'

    Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.18:56

  171. 11'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:55

  172. 11'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  173. 11'

    Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marko Arnautovic.18:55

  174. 9'

    Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  175. 9'

    Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).18:54

  177. 7'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52

  178. 7'

    Fallo di Milson (Stella Rossa).18:52

  179. 6'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Milson con cross da calcio d'angolo.18:51

  180. 5'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).18:50

  181. 5'

    Tiro parato. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mirko Ivanic.18:50

  183. 3'

    Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomi Horvat con passaggio filtrante.18:48

  184. Inizia il Primo tempo.18:45

  185. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  187. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Merkur Arena
    Città: Graz
    Capienza: 15323 spettatori17:42

Formazioni Sturm Graz - Stella Rossa

Sturm Graz
Stella Rossa
TITOLARI STURM GRAZ
  • (1) OLIVER CHRISTENSEN (P)
  • (17) EMIR KARIC (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (47) EMANUEL AIWU (D)
  • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (21) TOCHI CHUKWUANI (C)
  • (10) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (77) MAURICE MALONE (A)
  • (20) SEEDY JATTA (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (14) KRISTJAN BENDRA (C)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (27) GABRIEL HAIDER (D)
  • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
  • (46) JONAS WOLF (C)
  • (22) JULIUS BECK (C)
  • (39) LUCA WEINHANDL (C)
  • (53) DANIIL KHUDYAKOV (P)
  • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
  • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
  • (11) AXEL KAYOMBO (A)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Jürgen Säumel
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (23) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (7) MILSON (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (40) LUKA ZARIC (C)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (80) SHAVY BABICKA (A)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (19) ALEKSA DAMJANOVIC (A)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
PREPARTITA

Sturm Graz - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Stella Rossa sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Sturm Graz si trova 28° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7; Stella Rossa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Sturm Graz e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nella sua storia, lo Sturm Graz non ha mai affrontato la Stella Rossa o altri avversari serbi nelle competizioni europee.
  • L'ultima volta che la Stella Rossa ha affrontato una squadra austriaca nelle principali competizioni europee risale ai sedicesimi di finale della Coppa Uefa 1976/77 contro il Red Bull Salisburgo; turno poi superato dalla squadra serba grazie al gol realizzato in trasferta (sconfitta esterna per 1-2 e vittoria casalinga per 1-0).
  • Lo Sturm Graz ha segnato solo 23 gol nelle sue 35 partite disputate in UEFA Europa League, la media più bassa di gol a partita (0.66) tra le squadre che hanno giocato almeno 30 gare nella competizione.
  • La Stella Rossa ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 18 gare nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N, 14P). I serbi non ottengono tre successi di fila nella competizione da ottobre-novembre 2020.
  • Otar Kiteishvili ha segnato il suo quinto gol con lo Sturm Graz nelle maggiori competizioni europee nella quinta giornata contro il Panathinaikos. Nella storia del club, solo Gernot Jurtin e Imre Szabics (sei ciascuno) hanno segnato di più in questi tornei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sturm GrazStella Rossa
Partite giocate55
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati44
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita1.41.0
Percentuale possesso palla42.045.0
Numero totale di passaggi18042075
Numero totale di passaggi riusciti13691659
Tiri nello specchio della porta1717
Percentuale di tiri in porta53.138.6
Numero totale di cross4785
Numero medio di cross riusciti920
Duelli per partita vinti254210
Duelli per partita persi305212
Corner subiti3119
Corner guadagnati1124
Numero di punizioni a favore6564
Numero di punizioni concesse9051
Tackle totali9564
Percentuale di successo nei tackle58.967.2
Fuorigiochi totali1013
Numero totale di cartellini gialli99
Numero totale di cartellini rossi11

