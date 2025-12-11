Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

Young Boys - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Lille sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Young Boys si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Young Boys ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.

Young Boys e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Young Boys ha mancato il successo nelle ultime nove partite europee (incluse le qualificazioni) contro squadre francesi (3N, 6P); l'ultima vittoria risale all'aprile 1959, contro il Reims in Coppa dei Campioni.

Il Lille e lo Young Boys non si sono mai affrontati nelle competizioni europee – l'unico precedente del Lille contro una squadra svizzera nelle principali competizioni europee risale ai sedicesimi della Coppa UEFA 2004/05, pareggio per 0-0 in trasferta e vittoria 2-0 in casa contro il Basilea.

Nelle ultime due stagioni (incluse le qualificazioni per le competizioni europee), nessuna squadra ha perso più partite in Europa League rispetto allo Young Boys (11); inoltre, nel periodo, solo il Red Bull Salisburgo (37) ha subito più gol rispetto alla squadra svizzera (36) in Europa League.

Il Lille ha vinto tre delle cinque partite di UEFA Europa League in questa stagione (2P); il tecnico Bruno Génésio ha invece una percentuale di vittorie del 60% nella competizione (21 successi in 35 gare), terza miglior percentuale tra gli allenatori con almeno 30 gare a partire dal 2009/10, dietro solo a André Villas-Boas (64%) e Unai Emery (61%).

Hamza Igamane del Lille è il giocatore con più tiri totali tentati (19) e conclusioni nello specchio (nove) in questa stagione in UEFA Europa League; nonostante sia soltanto all'11° posto per quanto riguarda gli Expected Goals (2.5), il calciatore ha superato questo valore di 1.5, grazie alle sue quattro marcature.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: