Young Boys-Lille: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Wankdorf di Bern
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Young Boys
1
Lille
0
Partita finita
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 61' 1-0 Darian Males
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Young Boys 1, Lilla 0.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Young Boys 1, Lilla 0.20:42

  3. 90'+8'

    Gara riprende.20:40

  4. 90'+8'

    Alvyn Sanches(Young Boys) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:40

  5. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Alvyn Sanches (Young Boys) per infortunio.20:38

  6. 90'+3'

    Secondo cartellino giallo per Tanguy Zoukrou (Young Boys) per fallo.20:35

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:35

  9. 90'+2'

    Tiro respinto. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.20:34

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:34

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  12. 90'

    Tanguy Zoukrou (Young Boys) e' ammonito.20:33

  13. 88'

    Fuorigioco. Jaouen Hadjam(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Rhodri Smith e' colto in fuorigioco.20:31

  15. 87'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tiago Santos.20:30

  16. 85'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  17. 85'

    Fallo di Alvyn Sanches (Young Boys).20:28

  18. 84'

    Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Thomas Meunier.20:27

  19. 84'

    Sostituzione, Young Boys. Tanguy Zoukrou sostituisce Chris Bedia.20:27

  21. 84'

    Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.20:26

  22. 79'

    Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.20:22

  23. 77'

    Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).20:20

  24. 77'

    Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  25. 76'

    Sostituzione, Lilla. Nabil Bentaleb sostituisce Hákon Haraldsson.20:19

  27. 76'

    Gara riprende.20:19

  28. 76'

    Sostituzione, Young Boys. Rhodri Smith sostituisce Alan Virginius per infortunio.20:19

  29. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Alan Virginius (Young Boys) per infortunio.20:18

  30. 73'

    Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Dominik Pech.20:16

  31. 73'

    Sostituzione, Young Boys. Alvyn Sanches sostituisce Darian Males.20:16

  33. 71'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  34. 71'

    Fallo di Dominik Pech (Young Boys).20:14

  35. 68'

    Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:11

  36. 68'

    Sostituzione, Lilla. Ethan Mbappé sostituisce Félix Correia.20:11

  37. 68'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Olivier Giroud.20:11

  39. 68'

    Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Pech.20:10

  40. 65'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).20:08

  41. 65'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  42. 64'

    Gara riprende.20:07

  43. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Olivier Giroud (Lilla) per infortunio.20:06

  45. 62'

    Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05

  46. 62'

    Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).20:05

  47. 61'

    Gol! Young Boys 1, Lilla 0. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:03

  48. 60'

    Gara riprende.20:03

  49. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Benjamin André (Lilla) per infortunio.20:02

  51. 58'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson.20:01

  52. 55'

    Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Romain Perraud con cross.19:58

  53. 54'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  54. 54'

    Fallo di Chris Bedia (Young Boys).19:56

  55. 49'

    Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.19:51

  57. 47'

    Tiro respinto. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di destro da fuori area.19:49

  58. Inizia il Secondo tempo Young Boys 0, Lilla 0.19:48

  59. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Young Boys 0, Lilla 0.19:33

  60. 45'+1'

    Fuorigioco. Romain Perraud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.19:32

  61. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  63. 45'

    Fuorigioco. Loris Benito(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.19:31

  64. 44'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  65. 44'

    Fallo di Saidy Janko (Young Boys).19:30

  66. 43'

    Tiro parato. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dominik Pech.19:29

  67. 39'

    Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:25

  69. 36'

    Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  70. 36'

    Fallo di Chris Bedia (Young Boys).19:22

  71. 35'

    Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alan Virginius con cross da calcio d'angolo.19:20

  72. 35'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).19:20

  73. 35'

    Tiro parato. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20

  75. 34'

    Rigore parato! Chris Bedia (Young Boys) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20

  76. 32'

    Olivier Giroud (Lilla) e' ammonito.19:18

  77. 32'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) e' stato espulso.19:17

  78. 32'

    Rigore concesso da Ayyoub Bouaddi (Lilla) per un fallo in area.19:17

  79. 32'

    Rigore per Young Boys. Alan Virginius e'stato atterrato in area di rigore.19:17

  81. 32'

    Tiro respinto. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area.19:17

  82. 30'

    Fallo di Félix Correia (Lilla).19:15

  83. 30'

    Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  84. 29'

    Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Romain Perraud e' colto in fuorigioco.19:15

  85. 27'

    Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Thomas Meunier con cross.19:13

  87. 27'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  88. 27'

    Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:13

  89. 25'

    Tentativo fallito. Benjamin André (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Romain Perraud con cross da calcio d'angolo.19:11

  90. 25'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).19:10

  91. 22'

    Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.19:07

  93. 18'

    Tiro parato. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darian Males.19:03

  94. 17'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  95. 17'

    Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).19:03

  96. 9'

    Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ayyoub Bouaddi.18:55

  97. 7'

    Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Olivier Giroud.18:53

  99. 6'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).18:51

  100. 6'

    Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  101. 4'

    Tiro respinto. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Meunier con cross.18:50

  102. 4'

    Tentativo fallito. Ayyoub Bouaddi (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benjamin André.18:49

  103. Inizia il Primo tempo.18:46

  105. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Wankdorf
    Città: Bern
    Capienza: 31700 spettatori17:46

Formazioni Young Boys - Lille

Young Boys
Lille
TITOLARI YOUNG BOYS
  • (1) MARVIN KELLER (P)
  • (23) LORIS BENITO (D)
  • (5) GREGORY WÜTHRICH (D)
  • (17) SAIDY JANKO (D)
  • (3) JAOUEN HADJAM (D)
  • (45) RAYAN RAVELOSON (C)
  • (39) DARIAN MALES (C)
  • (13) DOMINIK PECH (C)
  • (30) SANDRO LAUPER (C)
  • (7) ALAN VIRGINIUS (C)
  • (29) CHRIS BEDIA (A)
PANCHINA YOUNG BOYS
  • (48) JANIS LÜTHI (A)
  • (25) EMMANUEL TSIMBA (A)
  • (9) SERGIO CÓRDOVA (A)
  • (60) RUBEN SALCHLI (P)
  • (66) RHODRI SMITH (D)
  • (40) DARIO MARZINO (P)
  • (10) ALVYN SANCHES (C)
  • (4) TANGUY ZOUKROU (D)
  • (54) LUTFI DALIPI (C)
  • (57) OLIVIER MAMBWA (D)
  • (2) RYAN ANDREWS (D)
ALLENATORE YOUNG BOYS
  • Gerardo Seoane
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
PANCHINA LILLE
  • (28) UGO RAGHOUBER (C)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (8) ETHAN MBAPPÉ (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (14) MARIUS BROHOLM (A)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
  • (60) ZADIG LANSSADE (P)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
PREPARTITA

Young Boys - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Lille sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Young Boys si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Young Boys ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.

Young Boys e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Young Boys ha mancato il successo nelle ultime nove partite europee (incluse le qualificazioni) contro squadre francesi (3N, 6P); l'ultima vittoria risale all'aprile 1959, contro il Reims in Coppa dei Campioni.
  • Il Lille e lo Young Boys non si sono mai affrontati nelle competizioni europee – l'unico precedente del Lille contro una squadra svizzera nelle principali competizioni europee risale ai sedicesimi della Coppa UEFA 2004/05, pareggio per 0-0 in trasferta e vittoria 2-0 in casa contro il Basilea.
  • Nelle ultime due stagioni (incluse le qualificazioni per le competizioni europee), nessuna squadra ha perso più partite in Europa League rispetto allo Young Boys (11); inoltre, nel periodo, solo il Red Bull Salisburgo (37) ha subito più gol rispetto alla squadra svizzera (36) in Europa League.
  • Il Lille ha vinto tre delle cinque partite di UEFA Europa League in questa stagione (2P); il tecnico Bruno Génésio ha invece una percentuale di vittorie del 60% nella competizione (21 successi in 35 gare), terza miglior percentuale tra gli allenatori con almeno 30 gare a partire dal 2009/10, dietro solo a André Villas-Boas (64%) e Unai Emery (61%).
  • Hamza Igamane del Lille è il giocatore con più tiri totali tentati (19) e conclusioni nello specchio (nove) in questa stagione in UEFA Europa League; nonostante sia soltanto all'11° posto per quanto riguarda gli Expected Goals (2.5), il calciatore ha superato questo valore di 1.5, grazie alle sue quattro marcature.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Young BoysLille
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati710
Gol totali subiti126
Media gol subiti per partita2.41.2
Percentuale possesso palla48.358.9
Numero totale di passaggi21152804
Numero totale di passaggi riusciti17562382
Tiri nello specchio della porta2032
Percentuale di tiri in porta39.253.3
Numero totale di cross7190
Numero medio di cross riusciti1617
Duelli per partita vinti190256
Duelli per partita persi234230
Corner subiti2818
Corner guadagnati1535
Numero di punizioni a favore4666
Numero di punizioni concesse6354
Tackle totali6283
Percentuale di successo nei tackle67.769.9
Fuorigiochi totali147
Numero totale di cartellini gialli1112
Numero totale di cartellini rossi10

