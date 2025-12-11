Incontro terminato, Young Boys 1, Lilla 0.
Secondo tempo terminato, Young Boys 1, Lilla 0.20:42
Gara riprende.20:40
Alvyn Sanches(Young Boys) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:40
Gara momentaneamente sospesa, Alvyn Sanches (Young Boys) per infortunio.20:38
Secondo cartellino giallo per Tanguy Zoukrou (Young Boys) per fallo.20:35
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:35
Tiro respinto. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.20:34
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Tanguy Zoukrou (Young Boys) e' ammonito.20:33
Fuorigioco. Jaouen Hadjam(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Rhodri Smith e' colto in fuorigioco.20:31
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tiago Santos.20:30
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fallo di Alvyn Sanches (Young Boys).20:28
Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Thomas Meunier.20:27
Sostituzione, Young Boys. Tanguy Zoukrou sostituisce Chris Bedia.20:27
Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.20:26
Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.20:22
Fallo di Soriba Diaoune (Lilla).20:20
Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Lilla. Nabil Bentaleb sostituisce Hákon Haraldsson.20:19
Gara riprende.20:19
Sostituzione, Young Boys. Rhodri Smith sostituisce Alan Virginius per infortunio.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Alan Virginius (Young Boys) per infortunio.20:18
Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Dominik Pech.20:16
Sostituzione, Young Boys. Alvyn Sanches sostituisce Darian Males.20:16
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Dominik Pech (Young Boys).20:14
Sostituzione, Lilla. Osame Sahraoui sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:11
Sostituzione, Lilla. Ethan Mbappé sostituisce Félix Correia.20:11
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Olivier Giroud.20:11
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Pech.20:10
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).20:08
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Olivier Giroud (Lilla) per infortunio.20:06
Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05
Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).20:05
Gol! Young Boys 1, Lilla 0. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:03
Gara riprende.20:03
Gara momentaneamente sospesa, Benjamin André (Lilla) per infortunio.20:02
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson.20:01
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Romain Perraud con cross.19:58
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Chris Bedia (Young Boys).19:56
Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.19:51
Tiro respinto. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di destro da fuori area.19:49
Inizia il Secondo tempo Young Boys 0, Lilla 0.19:48
Primo tempo terminato, Young Boys 0, Lilla 0.19:33
Fuorigioco. Romain Perraud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Loris Benito(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Chris Bedia e' colto in fuorigioco.19:31
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Saidy Janko (Young Boys).19:30
Tiro parato. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dominik Pech.19:29
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:25
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Chris Bedia (Young Boys).19:22
Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alan Virginius con cross da calcio d'angolo.19:20
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).19:20
Tiro parato. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20
Rigore parato! Chris Bedia (Young Boys) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20
Olivier Giroud (Lilla) e' ammonito.19:18
Ayyoub Bouaddi (Lilla) e' stato espulso.19:17
Rigore concesso da Ayyoub Bouaddi (Lilla) per un fallo in area.19:17
Rigore per Young Boys. Alan Virginius e'stato atterrato in area di rigore.19:17
Tiro respinto. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area.19:17
Fallo di Félix Correia (Lilla).19:15
Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Romain Perraud e' colto in fuorigioco.19:15
Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Thomas Meunier con cross.19:13
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:13
Tentativo fallito. Benjamin André (Lilla) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Romain Perraud con cross da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).19:10
Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.19:07
Tiro parato. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darian Males.19:03
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).19:03
Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ayyoub Bouaddi.18:55
Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Olivier Giroud.18:53
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).18:51
Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tiro respinto. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Meunier con cross.18:50
Tentativo fallito. Ayyoub Bouaddi (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benjamin André.18:49
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Wankdorf
Città: Bern
Capienza: 31700 spettatori17:46
Young Boys - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Lille sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Young Boys si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Young Boys ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6.
Young Boys e Lille è la prima che si affrontano in campionato.
Young Boys-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Young Boys
|Lille
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|10
|Gol totali subiti
|12
|6
|Media gol subiti per partita
|2.4
|1.2
|Percentuale possesso palla
|48.3
|58.9
|Numero totale di passaggi
|2115
|2804
|Numero totale di passaggi riusciti
|1756
|2382
|Tiri nello specchio della porta
|20
|32
|Percentuale di tiri in porta
|39.2
|53.3
|Numero totale di cross
|71
|90
|Numero medio di cross riusciti
|16
|17
|Duelli per partita vinti
|190
|256
|Duelli per partita persi
|234
|230
|Corner subiti
|28
|18
|Corner guadagnati
|15
|35
|Numero di punizioni a favore
|46
|66
|Numero di punizioni concesse
|63
|54
|Tackle totali
|62
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|67.7
|69.9
|Fuorigiochi totali
|14
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
