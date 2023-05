Nei quarti di finale i bianconeri hanno superato lo Sporting Lisbona, vittoria di misura per 1-0 a Torino e pareggio per 1-1 in Portogallo, mentre il Siviglia ha avuto la meglio del Manchester United, 2-2 in Inghilterra e 3-0 in Spagna.17:54

Semifinale di andata di Europa League tra Juventus e Siviglia, sono quattro i precedenti in gare europee ma tutte in Champions League, con i bianconeri che hanno vinto due dei quattro confronti, rimanendo imbattuti in casa.17:50

PREPARTITA

Juventus-Siviglia è valevole per l'andata della semifinale di Europa League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus-Siviglia sarà Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

La Juventus di Allegri si è qualificata per la semifinale dopo aver avuto la meglio nel doppio incontro contro lo Sporting Lisbona grazie alla vittoria per 1-0 in casa e pareggio 1-1 in trasferta mentre il Siviglia nel big match contro il Manchester United ha pareggiato 2-2 in trasferta e vinto 3-0 in casa.

Juventus-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juventus e Siviglia si sono affrontate in quattro precedenti occasioni in gare europee, tutte in Champions League tra il 2015/16 e il 2016/17 – I bianconeri hanno vinto due dei quattro confronti (1N, 1P) e sono rimasti imbattuti in casa (1V, 1N).

La Juventus ha perso le ultime due sfide nelle coppe europee contro squadre spagnole senza segnare neppure un gol: i bianconeri sono stati sconfitti dal Barcellona nella fase a gironi della Champions League 2020/21 e dal Villarreal agli ottavi di finale nella passata edizione della medesima competizione.

Il Siviglia ha vinto gli ultimi sei match disputati contro squadre italiane in Europa League, tutti nella fase a eliminazione diretta: l’incrocio più recente ha visto gli andalusi prevalere sull’Inter nella finale dell’edizione 2019/20.

La Juventus ha passato il turno nelle ultime due semifinali disputate nelle coppe europee (entrambe in Champions League), eliminando il Real Madrid nel 2014/15 e il Monaco nel 2016/17 – la Vecchia Signora è stata invece eliminata dal Benfica nell’ultima semifinale di Europa League giocata, risalente alla stagione 2013/14.

Il Siviglia è la squadra che ha raggiunto più volte la semifinale di Europa League (cinque) – inoltre, ogni volta che sono arrivati a questa fase della competizione gli andalusi hanno poi alzato il trofeo (2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20).

Da quando la Coppa Uefa ha cambiato nome in Europa League nel 2009 la Juventus non ha mai perso in casa nel torneo: i bianconeri hanno vinto cinque dei 12 precedenti interni nella competizione (7N), mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale.

Youssef En-Nesyri ha segnato tre gol in questa Europa League, mentre nessun compagno di squadra ha trovato più di una rete – dal suo arrivo al Siviglia nel gennaio 2020 il marocchino ha realizzato 13 gol nelle principali competizioni europee, otto in più di qualunque altro giocatore degli andalusi.

Prendendo in considerazione Champions League ed Europa League, Adrien Rabiot ha preso parte a più sequenze in situazione di palla in movimento terminate con un tiro di qualunque altro giocatore della Juventus (52) in questa stagione – il francese ha segnato tre gol tra le due competizioni, eguagliando così il suo primato di reti in una singola stagione nelle coppe europee (tre nel 2015/16).

Dove vedere Juventus-Siviglia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Juventus-Siviglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 maggio. In TV il match verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 oppure su Dazn e su Sky canale Sky Sport Uno.

