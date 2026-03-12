La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato).18:09

PREPARTITA

Bologna - Roma è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; la Roma ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.

Bologna e Roma è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta).

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (2V, 2N - tutte in Serie A); l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di almeno cinque match interni di fila senza sconfitte contro i giallorossi in tutte le competizioni risale al periodo tra il 1995 e il 1999 (3V, 2N).

L'unico precedente incrocio in campo europeo del Bologna contro un'altra formazione italiana risale alla semifinale della Coppa Intertoto UEFA 1998 contro la Sampdoria; i rossoblù, guidati da Carlo Mazzone, riuscirono a superare il turno con un punteggio aggregato di 3-2 (vittoria casalinga all'andata per 3-1 e sconfitta esterna al ritorno per 1-0) per poi conquistare il titolo in finale.

La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato).

Il Bologna è imbattuto nelle ultime nove partite di UEFA Europa League (6V, 3N), eguagliando la sua miglior serie di imbattibilità nelle maggiori competizioni europee (nove anche tra l'ottobre 1964 e il marzo 1967). I rossoblù potrebbero vincere almeno quattro gare di fila per la prima volta dalla Coppa UEFA 1998/99 (cinque in quel caso).

La Roma ha vinto la gara d’andata in ciascuno dei suoi ultimi sei ottavi di finale nelle principali competizioni europee. Tuttavia, nella scorsa stagione è stata eliminata in UEFA Europa League dopo aver battuto l’Athletic Club 2-1 all’andata, perdendo poi 3-1 al ritorno

Il Bologna è la squadra che in questa UEFA Europa League conta più tiri totali (196) e conclusioni in porta (69); tuttavia solamente il Porto (18) ha subito meno tiri nello specchio della porta rispetto alla Roma (21) nel torneo in corso.

Solo Petar Stanic (22) ha creato più occasioni in questa UEFA Europa League rispetto a Nikola Moro (21) del Bologna, mentre solo Angelo Stiller (184) ha completato più passaggi nell'ultimo terzo di campo rispetto allo stesso Moro (142).

Il Bologna è una delle quattro squadre a contare almeno tre giocatori differenti con tre o più gol in questa Europa League, insieme a Genk, Celta Vigo e Panathinaikos: Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga (tutti a quota tre) - l'ultimo giocatore dei felsinei a realizzare almeno quattro reti in una stagione nelle maggiori competizioni europee è stato Giuseppe Signori (quattro nel 1999/2000 in Coppa UEFA).

Nessun giocatore della Roma ha segnato più reti rispetto a Niccolò Pisilli in questa UEFA Europa League (due, come Evan Ferguson); nelle ultime cinque partecipazioni dei giallorossi al torneo solamente un centrocampista è riuscito a realizzare almeno tre marcature coi giallorossi in una singola edizione della competizione, Lorenzo Pellegrini (quattro nel 2022/23 e tre nel 2020/21).

