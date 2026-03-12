Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Lille - Aston Villa è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Aston Villa sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il quinto incontro in competizioni europee tra il Lille e l'Aston Villa: in precedenza queste due squadre si sono affrontate due volte in Coppa Intertoto nel 2002, con un pareggio in trasferta e una vittoria per 2-0 del Villa al Villa Park, per poi sfidarsi nei quarti di finale di Conference League nel 2023-24 (entrambe vittorie casalinghe per 2-1).

Nelle sei precedenti trasferte in Francia in una partita europea (incl. qualificazioni), l'Aston Villa non ha mai vinto (2N 4P) e ha perso le tre più recenti.

Il Lille ha vinto solo una delle ultime sette gare di andata di una fase a eliminazione diretta in una delle principali competizioni europee (2N 4P) e il mese scorso è stato sconfitto 1-0 dalla Stella Rossa nella gara di andata del loro spareggio.

L'Aston Villa ha vinto le ultime cinque partite di UEFA Europa League, la striscia aperta di vittorie più lunga nella sua storia nelle maggiori competizioni europee. L'ultima squadra inglese a vincere sei sfide di fila nella competizione è stata l'Arsenal tra ottobre e dicembre 2020.

Olivier Giroud ha segnato 19 gol in UEFA Europa League e potrebbe essere l'undicesimo giocatore a raggiungerne 20 (dal 2009-10), in particolare però tutti questi 19 gol sono arrivati da quando Giroud ha compiuto 30 anni e gli unici due ad aver segnato 20 o più gol dopo i 30 anni sono Aritz Aduriz (26) ed Edin Dzeko (20). Inoltre, l'attaccante del Lille ha anche segnato in ciascuna delle sue ultime otto partite contro l'Aston Villa, realizzando 10 gol tra agosto 2013 e dicembre 2020 con le maglie di Arsenal e Chelsea.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: