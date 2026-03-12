Incontro terminato, Lilla 0, Aston Villa 1.
Secondo tempo terminato, Lilla 0, Aston Villa 1.20:40
Lucas Digne (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:37
Fallo di Lucas Digne (Aston Villa).20:37
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Gioco pericoloso di Olivier Giroud (Lilla).20:36
Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:35
Sostituzione, Aston Villa. Harvey Elliott sostituisce Morgan Rogers.20:35
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).20:35
Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).20:34
Emiliano Martínez (Aston Villa) e' ammonito.20:33
Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Félix Correia e' colto in fuorigioco.20:31
Leon Bailey (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Romain Perraud (Lilla).20:29
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Hákon Haraldsson.20:28
Sostituzione, Aston Villa. Ian Maatsen sostituisce Emiliano Buendía.20:28
Sostituzione, Aston Villa. Leon Bailey sostituisce Jadon Sancho.20:28
Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Morgan Rogers con cross.20:27
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).20:26
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Félix Correia (Lilla).20:24
Fallo di mano di Lucas Digne (Aston Villa).20:23
Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Douglas Luiz.20:22
Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Ollie Watkins.20:22
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:22
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Amadou Onana (Aston Villa).20:21
Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aïssa Mandi.20:20
Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).20:19
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fuorigioco. Nabil Bentaleb(Lilla) prova il lancio lungo, ma Félix Correia e' colto in fuorigioco.20:18
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Berke Özer (Lilla) per infortunio.20:14
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:12
Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Sostituzione, Lilla. Félix Correia sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:11
Sostituzione, Lilla. Thomas Meunier sostituisce Tiago Santos.20:11
Amadou Onana (Aston Villa) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area in seguito a un contropiede.20:10
Tiro respinto. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Douglas Luiz.20:10
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:09
Gol! Lilla 0, Aston Villa 1. Ollie Watkins (Aston Villa) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Emiliano Buendía con suggerimento di testa.20:06
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nabil Bentaleb.20:06
Gara riprende.20:04
Gara momentaneamente sospesa, Romain Perraud (Lilla) per infortunio.20:04
Fuorigioco. Pau Torres(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Jadon Sancho e' colto in fuorigioco.20:00
Gara riprende.19:57
Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Gaëtan Perrin per infortunio.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Gaëtan Perrin (Lilla) per infortunio.19:56
Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:55
Fuorigioco. Chancel Mbemba(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.19:55
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Lamare Bogarde.19:53
Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Aston Villa 0.19:50
Sostituzione, Lilla. Ayyoub Bouaddi sostituisce Benjamin André per infortunio.19:50
Primo tempo terminato, Lilla 0, Aston Villa 0.19:33
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jadon Sancho.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:30
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Aston Villa).19:29
Tiro parato. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benjamin André.19:29
Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.19:28
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:26
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Emiliano Buendía.19:25
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Benjamin André (Lilla).19:22
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).19:21
Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.19:19
Fuorigioco. Olivier Giroud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Romain Perraud e' colto in fuorigioco.19:18
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:15
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:13
Fallo di mano di Morgan Rogers (Aston Villa).19:12
Tiro respinto. Douglas Luiz (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Morgan Rogers.19:10
Fallo di Romain Perraud (Lilla).19:05
Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Tiro respinto. Chancel Mbemba (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Gaëtan Perrin con cross.19:04
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).19:03
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:03
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Fallo di mano di Tiago Santos (Lilla).19:02
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).18:55
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).18:55
Fallo di Douglas Luiz (Aston Villa).18:54
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fuorigioco. Ngal'ayel Mukau(Lilla) prova il lancio lungo, ma Benjamin André e' colto in fuorigioco.18:50
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).18:48
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori17:37
Lille - Aston Villa è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Aston Villa sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.
Lille e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Aston Villa
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|5
|7
|Numero di partite perse
|5
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|14
|14
|Gol totali subiti
|10
|6
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|58.5
|57.6
|Numero totale di passaggi
|5389
|4021
|Numero totale di passaggi riusciti
|4566
|3524
|Tiri nello specchio della porta
|50
|47
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|58.8
|Numero totale di cross
|201
|122
|Numero medio di cross riusciti
|38
|29
|Duelli per partita vinti
|504
|353
|Duelli per partita persi
|474
|358
|Corner subiti
|39
|22
|Corner guadagnati
|67
|42
|Numero di punizioni a favore
|130
|111
|Numero di punizioni concesse
|114
|95
|Tackle totali
|155
|115
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|59.1
|Fuorigiochi totali
|19
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
