Lille-Aston Villa: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
12 Marzo 2026 ore 18:45
Lille
0
Aston Villa
1
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
  1. 61' 0-1 Ollie Watkins
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lilla 0, Aston Villa 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lilla 0, Aston Villa 1.20:40

  3. 90'+2'

    Lucas Digne (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:37

  4. 90'+2'

    Fallo di Lucas Digne (Aston Villa).20:37

  5. 90'+2'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  6. 90'+1'

    Gioco pericoloso di Olivier Giroud (Lilla).20:36

  7. 90'+1'

    Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:35

  10. 90'

    Sostituzione, Aston Villa. Harvey Elliott sostituisce Morgan Rogers.20:35

  11. 90'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).20:35

  12. 90'

    Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  13. 89'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  15. 89'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).20:34

  16. 88'

    Emiliano Martínez (Aston Villa) e' ammonito.20:33

  17. 86'

    Fuorigioco. Ayyoub Bouaddi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Félix Correia e' colto in fuorigioco.20:31

  18. 84'

    Leon Bailey (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29

  19. 84'

    Fallo di Romain Perraud (Lilla).20:29

  21. 83'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Hákon Haraldsson.20:28

  22. 83'

    Sostituzione, Aston Villa. Ian Maatsen sostituisce Emiliano Buendía.20:28

  23. 83'

    Sostituzione, Aston Villa. Leon Bailey sostituisce Jadon Sancho.20:28

  24. 82'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Morgan Rogers con cross.20:27

  25. 81'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  27. 81'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).20:26

  28. 79'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  29. 79'

    Fallo di Félix Correia (Lilla).20:24

  30. 78'

    Fallo di mano di Lucas Digne (Aston Villa).20:23

  31. 77'

    Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Douglas Luiz.20:22

  33. 77'

    Sostituzione, Aston Villa. Tammy Abraham sostituisce Ollie Watkins.20:22

  34. 77'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:22

  35. 77'

    Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  36. 76'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Amadou Onana (Aston Villa).20:21

  37. 75'

    Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aïssa Mandi.20:20

  39. 74'

    Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).20:19

  40. 74'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  41. 73'

    Fuorigioco. Nabil Bentaleb(Lilla) prova il lancio lungo, ma Félix Correia e' colto in fuorigioco.20:18

  42. 70'

    Gara riprende.20:15

  43. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Berke Özer (Lilla) per infortunio.20:14

  45. 67'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:12

  46. 67'

    Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  47. 66'

    Sostituzione, Lilla. Félix Correia sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:11

  48. 66'

    Sostituzione, Lilla. Thomas Meunier sostituisce Tiago Santos.20:11

  49. 65'

    Amadou Onana (Aston Villa) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area in seguito a un contropiede.20:10

  51. 65'

    Tiro respinto. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Douglas Luiz.20:10

  52. 64'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  53. 64'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:09

  54. 61'

    Gol! Lilla 0, Aston Villa 1. Ollie Watkins (Aston Villa) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Emiliano Buendía con suggerimento di testa.20:06

  55. 61'

    Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nabil Bentaleb.20:06

  57. 59'

    Gara riprende.20:04

  58. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Romain Perraud (Lilla) per infortunio.20:04

  59. 56'

    Fuorigioco. Pau Torres(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Jadon Sancho e' colto in fuorigioco.20:00

  60. 52'

    Gara riprende.19:57

  61. 52'

    Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Gaëtan Perrin per infortunio.19:57

  63. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Gaëtan Perrin (Lilla) per infortunio.19:56

  64. 50'

    Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:55

  65. 50'

    Fuorigioco. Chancel Mbemba(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.19:55

  66. 49'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Lamare Bogarde.19:53

  67. Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Aston Villa 0.19:50

  69. 45'

    Sostituzione, Lilla. Ayyoub Bouaddi sostituisce Benjamin André per infortunio.19:50

  70. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lilla 0, Aston Villa 0.19:33

  71. 45'+3'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jadon Sancho.19:33

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  73. 45'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:30

  75. 44'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Aston Villa).19:29

  76. 44'

    Tiro parato. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benjamin André.19:29

  77. 43'

    Tentativo fallito. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.19:28

  78. 40'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:26

  79. 40'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  81. 40'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Emiliano Buendía.19:25

  82. 37'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  83. 37'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).19:22

  84. 36'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  85. 36'

    Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).19:21

  87. 34'

    Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.19:19

  88. 32'

    Fuorigioco. Olivier Giroud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Romain Perraud e' colto in fuorigioco.19:18

  89. 30'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:15

  90. 28'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:13

  91. 27'

    Fallo di mano di Morgan Rogers (Aston Villa).19:12

  93. 25'

    Tiro respinto. Douglas Luiz (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Morgan Rogers.19:10

  94. 20'

    Fallo di Romain Perraud (Lilla).19:05

  95. 20'

    Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  96. 19'

    Tiro respinto. Chancel Mbemba (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Gaëtan Perrin con cross.19:04

  97. 18'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).19:03

  99. 17'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:03

  100. 17'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03

  101. 17'

    Fallo di mano di Tiago Santos (Lilla).19:02

  102. 11'

    Gara riprende.18:56

  103. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).18:55

  105. 10'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  106. 10'

    Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).18:55

  107. 9'

    Fallo di Douglas Luiz (Aston Villa).18:54

  108. 9'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  109. 5'

    Fuorigioco. Ngal'ayel Mukau(Lilla) prova il lancio lungo, ma Benjamin André e' colto in fuorigioco.18:50

  111. 2'

    Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  112. 2'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).18:48

  113. Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  114. Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).18:46

  115. Inizia il Primo tempo.18:46

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori17:37

Formazioni Lille - Aston Villa

Lille
Aston Villa
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (28) GAËTAN PERRIN (C)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
PANCHINA LILLE
  • (60) ZADIG LANSSADE (P)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
  • (27) FÉLIX CORREIA (A)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (42) SAAD BOUSSADIA (C)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (20) NOAH EDJOUMA (A)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (4) ALEXSANDRO RIBEIRO (D)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
TITOLARI ASTON VILLA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (26) LAMARE BOGARDE (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (21) DOUGLAS LUIZ (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (C)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (64) JAMES WRIGHT (P)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (31) LEON BAILEY (A)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (16) ANDRÉS GARCÍA (D)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (18) TAMMY ABRAHAM (A)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Lille - Aston Villa è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Aston Villa sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il quinto incontro in competizioni europee tra il Lille e l'Aston Villa: in precedenza queste due squadre si sono affrontate due volte in Coppa Intertoto nel 2002, con un pareggio in trasferta e una vittoria per 2-0 del Villa al Villa Park, per poi sfidarsi nei quarti di finale di Conference League nel 2023-24 (entrambe vittorie casalinghe per 2-1).
  • Nelle sei precedenti trasferte in Francia in una partita europea (incl. qualificazioni), l'Aston Villa non ha mai vinto (2N 4P) e ha perso le tre più recenti.
  • Il Lille ha vinto solo una delle ultime sette gare di andata di una fase a eliminazione diretta in una delle principali competizioni europee (2N 4P) e il mese scorso è stato sconfitto 1-0 dalla Stella Rossa nella gara di andata del loro spareggio.
  • L'Aston Villa ha vinto le ultime cinque partite di UEFA Europa League, la striscia aperta di vittorie più lunga nella sua storia nelle maggiori competizioni europee. L'ultima squadra inglese a vincere sei sfide di fila nella competizione è stata l'Arsenal tra ottobre e dicembre 2020.
  • Olivier Giroud ha segnato 19 gol in UEFA Europa League e potrebbe essere l'undicesimo giocatore a raggiungerne 20 (dal 2009-10), in particolare però tutti questi 19 gol sono arrivati da quando Giroud ha compiuto 30 anni e gli unici due ad aver segnato 20 o più gol dopo i 30 anni sono Aritz Aduriz (26) ed Edin Dzeko (20). Inoltre, l'attaccante del Lille ha anche segnato in ciascuna delle sue ultime otto partite contro l'Aston Villa, realizzando 10 gol tra agosto 2013 e dicembre 2020 con le maglie di Arsenal e Chelsea.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleAston Villa
Partite giocate108
Numero di partite vinte57
Numero di partite perse51
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1414
Gol totali subiti106
Media gol subiti per partita1.00.8
Percentuale possesso palla58.557.6
Numero totale di passaggi53894021
Numero totale di passaggi riusciti45663524
Tiri nello specchio della porta5047
Percentuale di tiri in porta50.058.8
Numero totale di cross201122
Numero medio di cross riusciti3829
Duelli per partita vinti504353
Duelli per partita persi474358
Corner subiti3922
Corner guadagnati6742
Numero di punizioni a favore130111
Numero di punizioni concesse11495
Tackle totali155115
Percentuale di successo nei tackle61.959.1
Fuorigiochi totali1911
Numero totale di cartellini gialli1916
Numero totale di cartellini rossi10

