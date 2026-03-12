Virgilio Sport
Panathinaikos-Real Betis: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Athens Olympic Stadium di Atene
12 Marzo 2026 ore 18:45
Panathinaikos
1
Real Betis
0
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 88' 1-0 Vicente Taborda (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Panathinaikos 1, Real Betis 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Panathinaikos 1, Real Betis 0.20:40

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Firpo con cross.20:40

  4. 90'+4'

    Sostituzione, Panathinaikos. Santino Andino sostituisce Vicente Taborda.20:38

  5. 90'+3'

    Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Facundo Pellistri.20:37

  6. 90'+2'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).20:36

  9. 90'+2'

    Tiro respinto. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manolis Siopis.20:36

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).20:34

  12. 90'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:33

  13. 90'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  15. 89'

    Sostituzione, Real Betis. Marc Bartra sostituisce Pablo Fornals.20:33

  16. 88'

    Gol! Panathinaikos 1, Real Betis 0. Vicente Taborda (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:31

  17. 87'

    Pau López (Real Betis) e' ammonito.20:31

  18. 86'

    Secondo cartellino giallo per Diego Llorente (Real Betis) per fallo.20:30

  19. 86'

    Decisione VAR: rigore Panathinaikos.20:30

  21. 85'

    Gara riprende.20:29

  22. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Karol Swiderski (Panathinaikos) per infortunio.20:28

  23. 84'

    Rigore concesso da Diego Llorente (Real Betis) per un fallo in area.20:28

  24. 84'

    Rigore per Panathinaikos. Karol Swiderski e'stato atterrato in area di rigore.20:28

  25. 83'

    Sostituzione, Panathinaikos. Manolis Siopis sostituisce Adam Gnezda Cerin.20:27

  27. 83'

    Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Andrews Tetteh.20:27

  28. 83'

    Gara riprende.20:27

  29. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.20:25

  30. 81'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:25

  31. 81'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  33. 81'

    Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).20:25

  34. 79'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Sergi Altimira.20:23

  35. 78'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.20:21

  36. 77'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).20:21

  37. 75'

    Junior Firpo (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:19

  39. 74'

    Fallo di Junior Firpo (Real Betis).20:18

  40. 74'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18

  41. 74'

    Gara riprende.20:18

  42. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.20:18

  43. 73'

    Tiro parato. Aitor Ruibal (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:17

  45. 72'

    Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).20:16

  46. 72'

    Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  47. 70'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).20:14

  48. 68'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  49. 68'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).20:12

  51. 68'

    Sostituzione, Real Betis. Junior Firpo sostituisce Ricardo Rodríguez.20:12

  52. 68'

    Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.20:12

  53. 67'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Aitor Ruibal (Real Betis).20:10

  54. 66'

    Diego Llorente (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:10

  55. 66'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).20:10

  57. 66'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10

  58. 64'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  59. 64'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).20:08

  60. 61'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:04

  61. 61'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  63. 59'

    Secondo cartellino giallo per Anass Zaroury (Panathinaikos) per fallo.20:02

  64. 58'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  65. 58'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).20:02

  66. 55'

    Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony.19:59

  67. 52'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:56

  69. 52'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  70. 52'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aitor Ruibal con cross.19:56

  71. 50'

    Fallo di Antony (Real Betis).19:54

  72. 50'

    Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  73. 49'

    Fallo di Antony (Real Betis).19:53

  75. 49'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  76. 48'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:52

  77. 48'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52

  78. 48'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:52

  79. Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 0, Real Betis 0.19:49

  81. 45'

    Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Natan.19:49

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Panathinaikos 0, Real Betis 0.19:33

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  84. 44'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).19:30

  85. 41'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  87. 41'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:27

  88. 37'

    Tentativo fallito. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Renato Sanches.19:23

  89. 36'

    Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  90. 36'

    Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:22

  91. 33'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  93. 33'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).19:19

  94. 33'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Fornals con cross.19:19

  95. 29'

    Gara riprende.19:15

  96. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Katris (Panathinaikos) per infortunio.19:15

  97. 27'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:12

  99. 27'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  100. 26'

    Fallo di Natan (Real Betis).19:11

  101. 26'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  102. 25'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:11

  103. 25'

    Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  105. 24'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).19:10

  106. 23'

    Tentativo fallito. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony con cross da calcio d'angolo.19:09

  107. 22'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Renato Sanches (Panathinaikos).19:08

  108. 19'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).19:05

  109. 19'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area. Assist di Aitor Ruibal con cross.19:05

  111. 17'

    Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:03

  112. 17'

    Fallo di Natan (Real Betis).19:03

  113. 17'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03

  114. 15'

    Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Vicente Taborda.19:00

  115. 14'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:00

  117. 14'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  118. 12'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  119. 12'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).18:57

  120. 11'

    Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:57

  121. 10'

    Fuorigioco. Antony(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo Fornals e' colto in fuorigioco.18:56

  123. 10'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).18:56

  124. 9'

    Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55

  125. 9'

    Fallo di Renato Sanches (Panathinaikos).18:55

  126. 9'

    Tiro respinto. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Pablo Fornals con cross.18:55

  127. 8'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alban Lafont (Panathinaikos).18:54

  129. 8'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.18:54

  130. 7'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:53

  131. 5'

    Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:51

  132. 4'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  133. 4'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).18:50

  135. 4'

    Fallo di mano di Sergi Altimira (Real Betis).18:49

  136. 3'

    Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.18:49

  137. 2'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).18:48

  138. 2'

    Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sverrir Ingason.18:48

  139. 2'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).18:48

  141. Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:47

  142. Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47

  143. Inizia il Primo tempo.18:46

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Athens Olympic Stadium
    Città: Atene
    Capienza: 71030 spettatori17:36

Formazioni Panathinaikos - Real Betis

Panathinaikos
Real Betis
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (40) ALBAN LAFONT (P)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (D)
  • (3) GIORGOS KATRIS (D)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (9) ANASS ZAROURY (C)
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (C)
  • (8) RENATO SANCHES (C)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (7) ANDREWS TETTEH (A)
  • (28) FACUNDO PELLISTRI (A)
  • (20) VICENTE TABORDA (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (31) FILIP DJURICIC (C)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (71) CHRISTOS GEITONAS (P)
  • (72) MILOS PANTOVIC (C)
  • (10) SANTINO ANDINO (A)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (34) ANGELOS VYNTRA (D)
  • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Rafael Benítez
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (4) NATAN (D)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (24) AITOR RUIBAL (D)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
  • (15) ÁLVARO FIDALGO (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (23) JUNIOR FIRPO (D)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
  • (13) ADRIÁN (P)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

Panathinaikos - Real Betis è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Real Betis sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Panathinaikos e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il primo incontro tra Panathinaikos e Real Betis in una competizione europea – la squadra greca ha solo una vittoria nelle ultime 18 partite contro squadre spagnole (3N 14P), un 2-0 in casa contro il Villarreal nel settembre 2023 in UEFA Europa League.
  • Il Real Betis ha giocato due partite di UEFA Europa League in trasferta in Grecia e non è riuscito a vincere e a segnare in nessuna delle due – un pareggio per 0-0 con l'Olympiakos nel settembre 2018 e una sconfitta per 0-2 contro il PAOK Salonicco nel gennaio di quest'anno.
  • Il Panathinaikos ha impattato le ultime cinque partite di UEFA Europa League, la serie di pareggi più lunga nelle principali competizioni europee dalla striscia di sei consecutivi del Lione nella UEFA Champions League nel 2018-19.
  • Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 12 trasferte nelle gare a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (5V 6N), un 4-1 contro il Manchester United nel marzo 2023 in UEFA Europa League.
  • L'allenatore del Panathinaikos, Rafael Benítez, ha perso soltanto una delle sue ultime 18 partite di UEFA Europa League (8V 9N 1P), 1-0 in trasferta contro il Dnipro  con il Napoli nella semifinale di ritorno del 2014-15. Inoltre, non ha mai perso una partita casalinga di Europa League (21P 14V 7N).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PanathinaikosReal Betis
Partite giocate108
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate52
Gol totali segnati1413
Gol totali subiti127
Media gol subiti per partita1.20.9
Percentuale possesso palla53.454.3
Numero totale di passaggi49554108
Numero totale di passaggi riusciti40733580
Tiri nello specchio della porta4434
Percentuale di tiri in porta40.747.2
Numero totale di cross20083
Numero medio di cross riusciti5315
Duelli per partita vinti582392
Duelli per partita persi476417
Corner subiti4034
Corner guadagnati5629
Numero di punizioni a favore15498
Numero di punizioni concesse104100
Tackle totali170139
Percentuale di successo nei tackle61.853.2
Fuorigiochi totali1814
Numero totale di cartellini gialli2720
Numero totale di cartellini rossi10

Panathinaikos - Real Betis Live

Virgilio Sport
