Incontro terminato, Panathinaikos 1, Real Betis 0.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 1, Real Betis 0.20:40
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Firpo con cross.20:40
Sostituzione, Panathinaikos. Santino Andino sostituisce Vicente Taborda.20:38
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Facundo Pellistri.20:37
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).20:36
Tiro respinto. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Manolis Siopis.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).20:34
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:33
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Sostituzione, Real Betis. Marc Bartra sostituisce Pablo Fornals.20:33
Gol! Panathinaikos 1, Real Betis 0. Vicente Taborda (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:31
Pau López (Real Betis) e' ammonito.20:31
Secondo cartellino giallo per Diego Llorente (Real Betis) per fallo.20:30
Decisione VAR: rigore Panathinaikos.20:30
Gara riprende.20:29
Gara momentaneamente sospesa, Karol Swiderski (Panathinaikos) per infortunio.20:28
Rigore concesso da Diego Llorente (Real Betis) per un fallo in area.20:28
Rigore per Panathinaikos. Karol Swiderski e'stato atterrato in area di rigore.20:28
Sostituzione, Panathinaikos. Manolis Siopis sostituisce Adam Gnezda Cerin.20:27
Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Andrews Tetteh.20:27
Gara riprende.20:27
Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.20:25
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:25
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).20:25
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Sergi Altimira.20:23
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pablo Fornals.20:21
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).20:21
Junior Firpo (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).20:18
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.20:18
Tiro parato. Aitor Ruibal (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:17
Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).20:16
Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).20:14
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).20:12
Sostituzione, Real Betis. Junior Firpo sostituisce Ricardo Rodríguez.20:12
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.20:12
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Aitor Ruibal (Real Betis).20:10
Diego Llorente (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:10
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).20:10
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).20:08
Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:04
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Secondo cartellino giallo per Anass Zaroury (Panathinaikos) per fallo.20:02
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).20:02
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony.19:59
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:56
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Aitor Ruibal con cross.19:56
Fallo di Antony (Real Betis).19:54
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Antony (Real Betis).19:53
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Anass Zaroury (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:52
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:52
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 0, Real Betis 0.19:49
Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Natan.19:49
Primo tempo terminato, Panathinaikos 0, Real Betis 0.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).19:30
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:27
Tentativo fallito. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Renato Sanches.19:23
Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:22
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).19:19
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pablo Fornals con cross.19:19
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Katris (Panathinaikos) per infortunio.19:15
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:12
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Natan (Real Betis).19:11
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:11
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).19:10
Tentativo fallito. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony con cross da calcio d'angolo.19:09
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Renato Sanches (Panathinaikos).19:08
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).19:05
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area. Assist di Aitor Ruibal con cross.19:05
Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:03
Fallo di Natan (Real Betis).19:03
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Vicente Taborda.19:00
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).19:00
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).18:57
Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:57
Fuorigioco. Antony(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo Fornals e' colto in fuorigioco.18:56
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).18:56
Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Renato Sanches (Panathinaikos).18:55
Tiro respinto. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Pablo Fornals con cross.18:55
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Alban Lafont (Panathinaikos).18:54
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.18:54
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:53
Tentativo fallito. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:51
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).18:50
Fallo di mano di Sergi Altimira (Real Betis).18:49
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.18:49
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).18:48
Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sverrir Ingason.18:48
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).18:48
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:47
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Athens Olympic Stadium
Città: Atene
Capienza: 71030 spettatori17:36
Panathinaikos - Real Betis è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Real Betis sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
Panathinaikos e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Panathinaikos-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Real Betis
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|5
|2
|Gol totali segnati
|14
|13
|Gol totali subiti
|12
|7
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.9
|Percentuale possesso palla
|53.4
|54.3
|Numero totale di passaggi
|4955
|4108
|Numero totale di passaggi riusciti
|4073
|3580
|Tiri nello specchio della porta
|44
|34
|Percentuale di tiri in porta
|40.7
|47.2
|Numero totale di cross
|200
|83
|Numero medio di cross riusciti
|53
|15
|Duelli per partita vinti
|582
|392
|Duelli per partita persi
|476
|417
|Corner subiti
|40
|34
|Corner guadagnati
|56
|29
|Numero di punizioni a favore
|154
|98
|Numero di punizioni concesse
|104
|100
|Tackle totali
|170
|139
|Percentuale di successo nei tackle
|61.8
|53.2
|Fuorigiochi totali
|18
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|27
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
