Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Panathinaikos - Real Betis è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Real Betis sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Panathinaikos e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro tra Panathinaikos e Real Betis in una competizione europea – la squadra greca ha solo una vittoria nelle ultime 18 partite contro squadre spagnole (3N 14P), un 2-0 in casa contro il Villarreal nel settembre 2023 in UEFA Europa League.

Il Real Betis ha giocato due partite di UEFA Europa League in trasferta in Grecia e non è riuscito a vincere e a segnare in nessuna delle due – un pareggio per 0-0 con l'Olympiakos nel settembre 2018 e una sconfitta per 0-2 contro il PAOK Salonicco nel gennaio di quest'anno.

Il Panathinaikos ha impattato le ultime cinque partite di UEFA Europa League, la serie di pareggi più lunga nelle principali competizioni europee dalla striscia di sei consecutivi del Lione nella UEFA Champions League nel 2018-19.

Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 12 trasferte nelle gare a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (5V 6N), un 4-1 contro il Manchester United nel marzo 2023 in UEFA Europa League.

L'allenatore del Panathinaikos, Rafael Benítez, ha perso soltanto una delle sue ultime 18 partite di UEFA Europa League (8V 9N 1P), 1-0 in trasferta contro il Dnipro con il Napoli nella semifinale di ritorno del 2014-15. Inoltre, non ha mai perso una partita casalinga di Europa League (21P 14V 7N).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: