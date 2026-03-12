Incontro terminato, Stuttgart 1, FC Porto 2.
Incontro terminato, Stuttgart 1, FC Porto 2.
Secondo tempo terminato, Stuttgart 1, FC Porto 2.20:46
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).20:45
Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Froholdt.20:45
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).20:44
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:44
Zaidu Sanusi (FC Porto) e' ammonito.20:42
Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per fallo.20:41
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:41
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:39
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).20:39
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:39
Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt.20:38
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller con passaggio filtrante.20:37
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Stuttgart).20:35
Tiro respinto. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area.20:35
Alan Varela (FC Porto) e' ammonito.20:34
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).20:33
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Sostituzione, Stuttgart. Maximilian Mittelstädt sostituisce Atakan Karazor.20:32
Tiro parato. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.20:30
Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Seko Fofana.20:29
Fallo di mano di Tiago Tomás (Stuttgart).20:26
Fallo di mano di Deniz Gül (FC Porto).20:22
Decisione VAR: no gol Stuttgart 1-2 FC Porto.20:20
GOL CANCELLATO DAL VAR: Angelo Stiller (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:19
Fuorigioco. Bilal El Khannouss(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Tiago Tomás e' colto in fuorigioco.20:18
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Nikolas Nartey.20:18
Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Finn Jeltsch.20:18
Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce William Gomes.20:18
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Fallo di Thiago Silva (FC Porto).20:17
Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Deniz Gül.20:16
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:15
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:14
Thiago Silva (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:13
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:13
Fallo di Thiago Silva (FC Porto).20:13
Sostituzione, Stuttgart. Tiago Tomás sostituisce Ermedin Demirovic.20:11
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).20:10
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller.20:08
Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Gül.20:08
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Terem Moffi per infortunio.20:07
Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce Borja Sainz.20:07
Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Rodrigo Mora.20:07
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).20:06
Seko Fofana (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tiro parato. Zaidu Sanusi (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di William Gomes con cross.20:05
Fallo di Nikolas Nartey (Stuttgart).20:02
Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tentativo fallito. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Rodrigo Mora in seguito a un calcio da fermo.20:01
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:00
Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).20:00
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fuorigioco. Deniz Undav(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.19:59
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).19:58
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Seko Fofana.19:57
Finn Jeltsch (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:56
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).19:56
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:55
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 1, FC Porto 2.19:54
Primo tempo terminato, Stuttgart 1, FC Porto 2.19:38
Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Terem Moffi (FC Porto).19:37
Tiro parato. Nikolas Nartey (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bilal El Khannouss.19:36
William Gomes (FC Porto) e' ammonito.19:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33
Tiro parato. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ermedin Demirovic.19:32
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).19:30
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).19:29
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Gol! Stuttgart 1, FC Porto 2. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nikolas Nartey.19:27
Tentativo fallito. Finn Jeltsch (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Angelo Stiller.19:25
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.19:24
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Borja Sainz (FC Porto).19:23
Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).19:21
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.19:18
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).19:17
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Gol! Stuttgart 0, FC Porto 2. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zaidu Sanusi con cross.19:15
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).19:12
Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Seko Fofana.19:12
Tentativo fallito. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Borja Sainz.19:11
Gol! Stuttgart 0, FC Porto 1. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Borja Sainz.19:09
Tentativo fallito. Zaidu Sanusi (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.19:08
William Gomes (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alberto Costa.19:08
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).19:07
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.19:04
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:03
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).19:02
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jamie Leweling con cross.19:00
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).18:57
Diogo Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).18:56
Tentativo fallito. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Seko Fofana.18:55
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di William Gomes (FC Porto).18:53
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.18:49
Inizia il Primo tempo.18:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori17:36
Stoccarda - FC Porto è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Attualmente Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
Stoccarda e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.
Stoccarda-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|FC Porto
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|6
|5
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|19
|13
|Gol totali subiti
|11
|7
|Media gol subiti per partita
|1.1
|0.9
|Percentuale possesso palla
|59.2
|56.8
|Numero totale di passaggi
|5258
|3791
|Numero totale di passaggi riusciti
|4526
|3244
|Tiri nello specchio della porta
|65
|42
|Percentuale di tiri in porta
|51.2
|45.2
|Numero totale di cross
|217
|170
|Numero medio di cross riusciti
|60
|39
|Duelli per partita vinti
|471
|388
|Duelli per partita persi
|471
|389
|Corner subiti
|33
|18
|Corner guadagnati
|66
|48
|Numero di punizioni a favore
|116
|97
|Numero di punizioni concesse
|120
|104
|Tackle totali
|126
|127
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|63.8
|Fuorigiochi totali
|16
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
