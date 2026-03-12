Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Stoccarda - FC Porto è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Attualmente Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Stoccarda e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Stoccarda e Porto – l'ultima volta che la squadra tedesca ne ha affrontata una portoghese in Europa risale ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2010-11 quando perse sia all'andata che al ritorno contro il Benfica (1-2 in trasferta, 0-2 in casa).

Il Porto ha vinto le ultime tre partite nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche – due vittorie contro il Bayer Leverkusen nella UEFA Champions League a ottobre 2022 e un successo per 2-0 contro l'Hoffenheim a ottobre 2024 in Europa League.

Lo Stoccarda non ha vinto in nessuna delle ultime otto partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (3N 5P) dal successo per 2-0 contro gli sloveni del Domzale in Coppa UEFA nel settembre 2005.

Il Porto ha vinto soltanto una delle ultime 21 gare esterne nelle principali competizioni europee a eliminazione diretta (6N 14P), contro il Chelsea (1-0) in UEFA Champions League nell'aprile 2021.

Deniz Undav ha creato il maggior numero di occasioni da gol su azione (19) in questa UEFA Europa League. In particolare, tutti i suoi sei assist realizzati nel torneo sono arrivati su azione e in Europa League (dal 2009-10 in avanti), solo Rayan Cherki con il Lione nel 2024-25 ha fornito più passaggi vincenti su azione (otto) in una singola stagione della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: