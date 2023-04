Aggiorna Diretta-Live





Stadio: BayArena

Città: Leverkusen

Capienza: 30210 spettatori19:21

Benvenuti alla diretta scritta di Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League 19:21

I tedeschi arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato Monaco e Ferencvaros, e si trovano in un ottimo periodo di forma come testimoniano le cinque vittorie consecutive in campionato, dove anche il Bayern Monaco è caduto vittima della squadra allenata da Xabi Alonso19:25

Altra avversaria tedesca per l'Union Saint Gilloise in questa Europa League, dopo che i belgi hanno eliminato l'Union Berlin agli ottavi. La compagine di Geraerts è la sorpresa di questa edizione, distintasi per qualità di gioco e per il primo posto conquistato nella fase a gironi19:33

In totale sono otto le gare senza sconfitte per il Bayer Leverkusen tra campionato e coppe; sette invece per l'Union Saint Gilloise, reduce dal pareggio in campionato contro il Gent19:36

FORMAZIONI UFFICIALI: il Bayer Leverkusen si dispone con un 4-3-3: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Frimpong, Palacios, Andrich - Diaby, Wirtz, Adli20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: modulo a specchio per l'Union Saint Gilloise, ecco lo schieramento: Moris - Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, van der Heyden - Lynen, Amani, Lapossin - Vertessen, Teuma, Boniface.20:07

Le scelte di Xabi Alonso: il tecnico spagnolo si affida al tridente formato da Diaby, Wirtz e Adli, con Palacios in mediana insieme a Frimpong e Andrich. Il talento Hincapie dirigerà la retroguardia insieme a Tapsoba20:14

Le scelte di Geraerts: stessa disposizione di gioco per la squadra attualmente seconda nel campionato belga, la quale schiera Boniface, autore di una doppietta contro l'Union Berlin, nel terzetto in avanti insieme a Teuma e Vertessen, anche loro entrati nel tabellino degli ottavi di finale. 20:19