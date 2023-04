Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori17:22

Quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. La squadra di Allegri vuole continuare la sua corsa in Europa ma i portoghesi sono un avversario ostico e in un ottimo momento di forma. L'ultima sconfitta risale a metà febbraio e negli ottavi hanno eliminato ai rigori l'Arsenal, primo in Premier League.17:22

La Juventus, nonostante il passo falso all'Olimpico nel weekend scorso contro la Lazio, sconfitta per 2-1, sono reduci da sei risultati utili consecutivi tra Coppe e campionato. Le due compagini si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa, prima di pareggiare 1-1 in Portogallo.17:24

Formazione JUVENTUS (3-4-3): Szczesny - Danilo, Bremer, Gatti - Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Milik, Chiesa. A disposizione: Rugani, Bonucci, Fagioli, Miretti, Pogba, Paredes, Vlahovic, Kean, Pisoglio, Perin.20:02

Formazione SPORTING LISBONA (3-4-3) - Adan - St. Juste, Coates, Inacio - Esgaio, Goncalves, Morita, Nuno Santos - Edwards, Chermiti, Trincao. A disposizione: Reis, Bellerin, Diomande, Neto, Alexandropoulos, Fatawu, Essugo, Tanlongo, Gomes, Rochinha, Andre Paulo, Israel.20:04