Stadio Old Trafford di Manchester 13 Aprile 2023 ore 21:00

(24) PAPU GÓMEZ (C)

(7) SUSO (C)

(6) NEMANJA GUDELJ (C)

(20) FERNANDO (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(55) LUCAS OCAMPOS (C)

(21) ÓLIVER TORRES (C)

(17) FRED (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(25) JADON SANCHO (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(15) MARCEL SABITZER (C)

(21) ANTONY (C)

(18) CASEMIRO (C)

Il Manchester United non ha mai vinto contro il Siviglia nelle competizioni europee.20:17

Le scelte di Mendilibar: in avanti c'è Lamela, a supporto Ocampos, Rakitic e Torres. Fernando e Gudelj a metà campo. En-Nesyri parte dalla panchina.20:17

Le scelte di Ten Hag: Martial guida l'attacco, Bruno Fernandes alle sue spalle, Sancho e Antony gli esterni offensivi. Casemiro e Sabitzer in mediana.20:18

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori20:01

PREPARTITA

Manchester United - Siviglia è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Manchester United nella fase a gironi ha incontrato Real Sociedad, Sheriff Tiraspol e Omonia Nicosia superando il girone con 15 punti mentre Siviglia ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Manchester United-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United non ha mai vinto contro il Siviglia nelle competizioni europee: un pareggio e una sconfitta, infatti, negli ottavi di finale di Champions League nel 2017-18, e un ko nella semifinale di Europa League, nel 2020.

Il Siviglia ha superato sei dei precedenti otto confronti a eliminazione diretta (comprese le finali) in Europa, disputati contro squadre inglesi: fanno eccezione soltanto quelli contro il Leicester nella Champions League 2016-17 e contro il West Ham nella scorsa Europa League.

ll Manchester United è soltanto la seconda squadra in assoluto ad affrontare quattro differenti avversarie dello stesso paese in una singola stagione di una grande competizione europea (Real Sociedad, Barcellona, ​​Real Betis, Siviglia), dopo il Leeds United che incrociò quattro compagini spagnole nella Champions League 2000-01.

Il Siviglia non vince da 11 trasferte (5N, 6P) in Europa, e ha perso le ultime tre in ordine di tempo; gli spagnoli non subiscono quattro sconfitte esterne consecutive in competizioni europee da febbraio 2016.

Bruno Fernandes ha preso parte a 27 gol (13 reti, 14 assist), in 37 partite con il Manchester United in Europa: almeno 11 partecipazioni in più rispetto a qualsiasi altro giocatore dei ‘Red Devils’ da quando è arrivato al club inglese.

Dove vedere Manchester United-Siviglia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Siviglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 aprile.

Manchester United-Siviglia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League