(21) MAMADY BANGRÉ (C)

(22) NAATAN SKYTTÄ (C)

(5) DENIS GENREAU (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(10) IBRAHIM CISSOKO (C)

(24) CRISTIAN CÁSSERES (C)

(15) ARON DØNNUM (C)

(55) EBRIMA DARBOE (C)

(18) BRANKO JOVICIC (C)

(22) FILIP STOJKOVIC (C)

(30) SASCHA HORVATH (C)

(21) IVAN LJUBIC (C)

(2) GEORGE BELLO (C)

Fuorigioco. Sascha Horvath(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

LASK - Toulouse è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Arbitro di LASK - Toulouse sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

LASK-Toulouse ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il LASK ha perso entrambe le sfide contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee, anche se entrambe in trasferta: 1-0 contro il Metz nella Coppa Intertoto 1995 e 1-0 contro il Tolosa all'inizio di questa stagione in Europa League.

L'unico precedente europeo del Tolosa contro una squadra austriaca risale alla vittoria per 1-0 contro il LASK nella seconda giornata di questa fase a gironi di Europa League.

Il LASK ha vinto nove delle ultime 14 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (2N, 3P), trovando il successo in quattro delle ultime cinque.

Un punto in questa partita garantirà al Tolosa il passaggio al prossimo turno di Europa League. Sarebbe la prima volta che il club francese riesce a superare la fase a gironi di una delle principali competizioni europee, essendo stato eliminato in precedenza nella Coppa UEFA 2007-08 e nell’Europa League 2009-10.

Aron Dønnum del Tolosa ha tentato 27 tiri in porta in UEFA Europa League in questa stagione, più del doppio di qualsiasi altro compagno di squadra (Mikkel Desler, 12).

Dove vedere LASK-Toulouse di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

LASK-Toulouse si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

LASK-Toulouse verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

