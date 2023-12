(11) LIOR REFAELOV (C)

(34) HAMZA SHIBLI (C)

(26) MAHMOUD JABER (C)

(18) GONI NAOR (C)

(4) ALI MUHAMMAD (C)

(5) SHOW (C)

(10) TJARONN CHERY (C)

(16) ADAM CERIN (C)

(4) RUBÉN PÉREZ (C)

(17) DANIEL MANCINI (C)

(52) TONNY VILHENA (C)

(22) AITOR CANTALAPIEDRA (C)

(34) SEBASTIÁN PALACIOS (C)

(55) WILLIAN ARÃO (C)

(10) BERNARD (C)

PREPARTITA

Panathinaikos - Maccabi Haifa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Maccabi Haifa sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Panathinaikos-Maccabi Haifa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Panathinaikos ha vinto le due gare interne contro formazioni israeliane nelle competizioni europee: 2-0 contro l’Hapoel Tel Aviv nel 2006 in Coppa Uefa e 2-1 contro il Maccabi Tel Aviv nel 2011 in Europa League.

Nelle principali competizioni europee, il Maccabi Haifa non ha vinto nessuna delle ultime sei partite contro squadre greche (3N, 3P), ovvero dopo il succsso contro l’Olympiakos nel settembre 2002 in Champions League.

Il Panathinaikos ha perso le ultime tre partite in Europa League, l’ultima volta che ha subito quattro sconfitte di fila nelle principali competizioni europee risale a marzo-settembre 2010.

Il Maccabi Haifa ha vinto solo una volta l’ultima partita della fase a gironi nelle sei precedenti partecipazioni a una competizione europea (1N, 4P): 2-1 contro lo Shakhter Karagandy nel 2012/13 in Europa League.

Fotis Ioannidis ha segnato quattro gol in cinque presenze in questa Europa League, l’ultimo giocatore ad aver fatto meglio con il Panathinaikos in una delle principali competizione europee è stato Djibril Cissé nel 2009/10.

Dove vedere Panathinaikos-Maccabi Haifa di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Panathinaikos-Maccabi Haifa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Panathinaikos-Maccabi Haifa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League