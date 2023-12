(8) ISHAQ ABDULRAZAK (C)

(16) PONTUS DAHBO (C)

(27) ROMEO AMANÉ (C)

(11) SAMUEL GUSTAFSON (C)

(18) MIKKEL RYGAARD (C)

(5) EVEN HOVLAND (D)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(20) RICHARD ALMEYDA (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Yassine Benzia e' colto in fuorigioco.18:50

Gol! Qarabağ 1, Häcken 0. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:45

PREPARTITA

Qarabag - Häcken è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Häcken sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Qarabag-Häcken ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Qarabag ha vinto quattro delle cinque sfide contro squadre svedesi in competizioni europee, perdendo la restante gara 1-0 contro il Göteborg in una trasferta di qualificazione dell’Europa League nell'agosto 2016.

L'unica partita precedente dell’Häcken contro una squadra dell'Azerbaigian è stata la sconfitta per 1-0 contro il Qarabag nella seconda giornata di questa edizione dell’Europa League.

Entrambe le partite casalinghe del Qarabag in questa edizione dell’Europa League sono terminate con il punteggio di 1-0: vittoria contro il Molde e sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Il Qarabag non perde due gare di fila in casa nelle principali competizioni europee da novembre 2020.

L'Häcken è l’unica squadra che ha perso tutte e cinque le partite di questa edizione dell’Europa League. Potrebbe diventare la seconda formazione svedese a perdere tutte e sei le partite del girone di Europa League, dopo il Malmö nel 2022/23.

Juninho ha segnato due gol in questa stagione di Europa League con il Qarabag. Gli unici giocatori ad aver segnato tre gol in una stagione europea con il Qarabag sono Kady nel 2021-22 e Owusu Kwabena nel 2022-23.

Dove vedere Qarabag-Häcken di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Qarabag-Häcken si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Qarabag-Häcken verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

