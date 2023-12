(8) TIMOTHÉ COGNAT (C)

(17) DERECK KUTESA (C)

(10) ALEXIS ANTUNES (C)

(5) GAËL ONDOUA (C)

(30) SAMBA DIBA (C)

(9) MIROSLAV STEVANOVIC (C)

(77) BENDEGÚZ BOLLA (C)

(25) JAKUB HROMADA (C)

(52) MATEJ ZITNY (C)

(23) PETR SEVCÍK (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(6) CONRAD WALLEM (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

PREPARTITA

Slavia Praga - Servette è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Servette sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

Slavia Praga-Servette ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga ha vinto sei delle nove partite disputate nelle competizioni europee contro squadre svizzere (1; 2P) ed è imbattuto in casa contro avversarie di questo paese (3V, 1N): i cechi ospiteranno per la prima volta una formazione svizzera dal pareggio per 1-1 proprio con il Servette nella Coppa UEFA 2001-02.

Il Servette non ha vinto nessuna delle quattro trasferte affrontate in competizioni europee in Repubblica Ceca (1N, 3P), in cui ha fronteggiato ogni volta una squadra diversa senza trovare il successo: Dukla Praga (0-2, Coppa Europa 1961-62), Zbrojovka Brno (0-5, Coppa delle Fiere 1963-64), Bohemians 1905 (1-2, Coppa UEFA 1982-83) e Slavia Praga (1-1, Coppa UEFA 2001-02).

Lo Slavia Praga ha vinto otto delle ultime 10 partite casalinghe disputate in tutte le competizioni europee (1N, 1P), di cui le ultime quattro consecutive: i cechi potrebbero ottenere almeno cinque successi interni di fila per la prima volta dal periodo compreso tra l'ottobre 2002 e l'ottobre 2003 (sette in quel caso).

Il Servette è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Europa League (1V, 2N), dopo aver perso le prime due gare affrontate in questa stagione. Nelle principali competizioni europee gli svizzeri hanno registrato una striscia di imbattibiità più lunga solo nella Coppa UEFA 2001-02 (sei match nella circostanza).

Václav Jurecka dello Slavia Praga ha segnato in entrambe le partite disputate in Europa League in questa stagione, peraltro le uniche due partite di una grande competizione europea a cui il 29enne ha preso parte.

Dove vedere Slavia Praga-Servette di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Servette si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Slavia Praga-Servette verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League