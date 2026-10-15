Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Hapoel Be'er Sheva sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.

Attualmente l'AZ Alkmaar si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Hapoel Be'er Sheva si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

AZ Alkmaar e Hapoel Be'er Sheva è la prima che si affrontano in campionato.

AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità AZ e Hapoel Be'er Sheva non si sono mai affrontate in alcuna competizione europea; la squadra olandese ha sfidato formazioni israeliane quattro volte in UEFA Europa League: due contro il Maccabi Haifa nella stagione 2013/14 (2V) e due contro il Maccabi Tel Aviv nel 2016/17 (1N, 1P).

L'Hapoel Be'er Sheva ha giocato quattro partite contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee, perdendole tutte con un punteggio complessivo di 20-1; la sfida europea più recente degli israeliani contro un'avversaria dei Paesi Bassi risale all'ottobre 1997, quando persero 10-0, contro il Roda JC, in Coppa delle Coppe.

L'AZ ha perso soltanto due delle ultime 32 partite casalinghe (21V, 9N) nelle grandi competizioni europee e nessuna delle 13 più recenti (10V, 3N); l'ultima sconfitta degli olandesi risale al 4-1, contro l'Aston Villa, nell'ottobre 2023.

L'Hapoel Be'er Sheva ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto gare nelle grandi competizioni europee, dopo non esserci riuscito in alcuna delle 17 precedenti.

I due giocatori che hanno completato più passaggi nella prima giornata di questa UEFA Europa League sono stati Matan Baltaxa (131) e Miguel Vítor (128) dell'Hapoel Be'er Sheva; quest'ultimo è diventato soltanto il secondo calciatore di almeno 37 anni di età ad avere portato a buon fine 100 o più passaggi in una gara di Europa League dal 2009/10, dopo Emre Belözoğlu (104), con l'İstanbul Başakşehir, nel settembre 2017.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: