Incontro terminato, AZ 2, Hapoel Beer Sheva 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, AZ 2, Hapoel Beer Sheva 1.
Secondo tempo terminato, AZ 2, Hapoel Beer Sheva 1.20:38
Tiro parato. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Guy Mizrahi con cross.20:38
Valdemar Byskov (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva).20:37
Gara riprende.20:36
Gara momentaneamente sospesa, (AZ).20:36
Tiro parato. Mexx Meerdink (AZ) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valdemar Byskov con cross.20:35
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).20:34
Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.20:33
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:32
Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva).20:32
Tentativo fallito. Javon East (Hapoel Beer Sheva) in seguito a una mischia da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Niv Yehoshua con cross.20:32
Calvin Stengs (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva).20:31
Fuorigioco. Niv Yehoshua(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Javon East e' colto in fuorigioco.20:28
Sostituzione, AZ. Weslley Patati sostituisce Ro-Zangelo Daal.20:28
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:27
Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Denso Kasius (AZ) e' ammonito per fallo.20:25
Tiro parato. Calvin Stengs (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.20:24
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Javon East (Hapoel Beer Sheva).20:23
Tiro parato. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guy Mizrahi con cross.20:23
Calvin Stengs (AZ) e' ammonito per fallo.20:20
Fallo di Calvin Stengs (AZ).20:20
Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Adrián Ugarriza sostituisce Igor Zlatanovic.20:20
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. João Victor sostituisce Zahi Ahmed.20:20
Gol! AZ 2, Hapoel Beer Sheva 1. Mexx Meerdink (AZ) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa.20:19
Sostituzione, AZ. Mateo Chávez sostituisce Mees de Wit.20:18
Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Bendegúz Kovács.20:18
Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.20:17
Decisione VAR: rigore AZ.20:16
Rigore per AZ. Bendegúz Kovács e'stato atterrato in area di rigore.20:16
Rigore concesso da Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva) per un fallo in area.20:16
Fallo di mano di Peer Koopmeiners (AZ).20:12
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Dave Kwakman (AZ) per infortunio.20:10
Tiro respinto. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area. Assist di Niv Yehoshua.20:10
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:09
Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Mees de Wit (AZ).20:08
Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Tiro parato. Dave Kwakman (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denso Kasius.20:07
Tiro parato. Javon East (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Zlatanovic.20:05
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Niv Yehoshua sostituisce Eliel Peretz.20:04
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Javon East sostituisce Muhammad Abu Rumi.20:04
Sostituzione, AZ. Calvin Stengs sostituisce Ayoub Oufkir.20:03
Sostituzione, AZ. Denso Kasius sostituisce Seiya Maikuma.20:03
Fallo di Ro-Zangelo Daal (AZ).20:02
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).19:59
Gol! AZ 1, Hapoel Beer Sheva 1. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zahi Ahmed.19:57
Fallo di Wesley Hoedt (AZ).19:56
Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Gara riprende.19:55
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Miguel Vítor sostituisce Idan Nachmias per infortunio.19:55
Ayoub Oufkir (AZ) e' ammonito.19:54
Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.19:53
Gol! AZ 1, Hapoel Beer Sheva 0. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valdemar Byskov con passaggio filtrante.19:50
Tiro respinto. Ayoub Oufkir (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Seiya Maikuma.19:50
Ayoub Oufkir (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).19:48
Inizia il Secondo tempo AZ 0, Hapoel Beer Sheva 0.19:47
Primo tempo terminato, AZ 0, Hapoel Beer Sheva 0.19:32
Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:31
Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Seiya Maikuma (AZ) e' ammonito.19:30
Fallo di Seiya Maikuma (AZ).19:30
Idan Nachmias (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tiro respinto. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jari De Busser.19:30
Tentativo fallito. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ayoub Oufkir.19:29
Fallo di Seiya Maikuma (AZ).19:27
Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro respinto. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:26
Fallo di Mees de Wit (AZ).19:26
Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.19:25
Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva).19:24
Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva).19:24
Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:23
Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva).19:23
Tiro parato. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bendegúz Kovács.19:23
Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).19:19
Fallo di Seiya Maikuma (AZ).19:18
Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tiro respinto. Wesley Hoedt (AZ) un tiro di sinistro da centro area.19:17
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva).19:16
Tiro parato. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:16
Ayoub Oufkir (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Lucas Ventura (Hapoel Beer Sheva).19:15
Tiro respinto. Ayoub Oufkir (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dave Kwakman.19:13
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva).19:11
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Djibril Diop (Hapoel Beer Sheva).19:07
Mees de Wit (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).19:04
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva).19:02
Tiro respinto. Dave Kwakman (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ro-Zangelo Daal.18:58
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva).18:56
Tentativo fallito. Wouter Goes (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Valdemar Byskov con cross da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva).18:52
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).18:51
Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Wesley Hoedt (AZ).18:49
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49
Fallo di Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva).18:49
Fuorigioco. Idan Nachmias(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Igor Zlatanovic e' colto in fuorigioco.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: AFAS Stadion
Città: Alkmaar
Capienza: 17023 spettatori17:36
AZ Alkmaar - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - Hapoel Be'er Sheva sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Lukas Fähndrich.
Attualmente l'AZ Alkmaar si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Hapoel Be'er Sheva si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
AZ Alkmaar e Hapoel Be'er Sheva è la prima che si affrontano in campionato.
AZ Alkmaar-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Hapoel Be'er Sheva
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|0
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|55.2
|66.1
|Numero totale di passaggi
|495
|697
|Numero totale di passaggi riusciti
|404
|620
|Tiri nello specchio della porta
|2
|2
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|33.3
|Numero totale di cross
|8
|22
|Numero medio di cross riusciti
|3
|3
|Duelli per partita vinti
|45
|35
|Duelli per partita persi
|57
|42
|Corner subiti
|12
|2
|Corner guadagnati
|5
|6
|Numero di punizioni a favore
|13
|13
|Numero di punizioni concesse
|13
|10
|Tackle totali
|11
|8
|Percentuale di successo nei tackle
|72.7
|62.5
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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