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Benfica-Celtic: 4-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio da Luz di Lisbona
15 Ottobre 2026 ore 21:00
Benfica
4
Celtic
1
Partita finita
Arbitro: Nikola Dabanovic
  1. 5' 1-0 Jhon Durán (R)
  2. 23' 2-0 Alexander Bah
  3. 36' 3-0 Jhon Durán
  4. 63' 3-1 Camilo Durán
  5. 89' 4-1 Vangelis Pavlidis
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Benfica 4, Celtic 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Benfica 4, Celtic 1.22:49

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Benjamin Nygren(Celtic) prova il lancio lungo, ma Alex Oxlade-Chamberlain e' colto in fuorigioco.22:48

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vangelis Pavlidis (Benfica).22:48

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Osmand.22:48

  6. 90'+1'

    Tomás Araújo (Benfica) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Vangelis Pavlidis con cross da calcio d'angolo.22:47

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Jordan Lotomba (Celtic).22:47

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46

  10. 90'

    Claudio Echeverri (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  11. 90'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:46

  12. 89'

    Gol! Benfica 4, Celtic 1. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Araújo con passaggio filtrante.22:45

  13. 88'

    Tiro respinto. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kieran Tierney.22:44

  15. 87'

    Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).22:43

  16. 87'

    Haissem Hassan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  17. 87'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Aursnes.22:43

  18. 85'

    João Palhinha (Benfica) e' ammonito per fallo.22:41

  19. 85'

    Fallo di João Palhinha (Benfica).22:41

  21. 85'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  22. 84'

    Fallo di mano di Callum Osmand (Celtic).22:39

  23. 82'

    Fuorigioco. Callum McGregor(Celtic) prova il lancio lungo, ma Haissem Hassan e' colto in fuorigioco.22:38

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Alessandro Circati (Benfica).22:38

  25. 82'

    Tiro respinto. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Auston Trusty.22:38

  27. 81'

    Fallo di Tomás Araújo (Benfica).22:37

  28. 81'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  29. 80'

    Sostituzione, Benfica. Alessandro Circati sostituisce Alexander Bah.22:36

  30. 78'

    Fuorigioco. Claudio Echeverri(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:34

  31. 77'

    Sostituzione, Celtic. Jordan Lotomba sostituisce Colby Donovan.22:33

  33. 77'

    Tentativo fallito. Fredrik Aursnes (Benfica) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gianluca Prestianni con cross da calcio d'angolo.22:33

  34. 76'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).22:32

  35. 76'

    Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fredrik Aursnes.22:32

  36. 76'

    Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gianluca Prestianni.22:32

  37. 74'

    Andreas Schjelderup (Benfica) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Claudio Echeverri.22:30

  39. 73'

    Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gianluca Prestianni.22:29

  40. 72'

    Camilo Durán (Celtic) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alex Oxlade-Chamberlain.22:28

  41. 71'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:27

  42. 69'

    Alexander Bah (Benfica) e' ammonito per fallo.22:25

  43. 69'

    Fallo di Alexander Bah (Benfica).22:25

  45. 69'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  46. 68'

    Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Dodi Lukébakio.22:24

  47. 67'

    Sostituzione, Benfica. Vangelis Pavlidis sostituisce Jhon Durán.22:23

  48. 67'

    Fallo di Clément Lenglet (Benfica).22:23

  49. 67'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  51. 64'

    Sostituzione, Benfica. Souffian El Karouani sostituisce Samuel Dahl.22:20

  52. 64'

    Sostituzione, Benfica. Claudio Echeverri sostituisce Heorhiy Sudakov.22:20

  53. 63'

    Gol! Benfica 3, Celtic 1. Camilo Durán (Celtic) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Haissem Hassan con cross.22:19

  54. 62'

    Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gianluca Prestianni.22:18

  55. 61'

    Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Clément Lenglet.22:17

  57. 57'

    Sostituzione, Celtic. Alex Oxlade-Chamberlain sostituisce Mika Baur.22:13

  58. 57'

    Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Oliver Sørensen.22:13

  59. 56'

    Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:12

  60. 56'

    Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jhon Durán.22:12

  61. 56'

    Tiro parato. Haissem Hassan (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum McGregor.22:12

  63. 54'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10

  64. 52'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Heorhiy Sudakov.22:08

  65. 51'

    Tentativo fallito. Callum Osmand (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Haissem Hassan con cross.22:07

  66. 50'

    Tiro parato. Haissem Hassan (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Auston Trusty.22:06

  67. 48'

    Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fredrik Aursnes.22:04

  69. 45'

    Sostituzione, Celtic. Callum Osmand sostituisce Sebastian Tounekti.22:01

  70. Inizia il Secondo tempo Benfica 3, Celtic 0.22:01

  71. 45'

    Sostituzione, Celtic. Haissem Hassan sostituisce Kasper Høgh.22:01

  72. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Benfica 3, Celtic 0.21:46

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  75. 44'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:44

  76. 44'

    Tiro parato. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum McGregor.21:44

  77. 44'

    Samuel Dahl (Benfica) e' ammonito per fallo.21:44

  78. 44'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:44

  79. 44'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  81. 43'

    Tentativo fallito. Tomás Araújo (Benfica) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Heorhiy Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:43

  82. 42'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:42

  83. 41'

    João Palhinha (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  84. 41'

    Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).21:41

  85. 39'

    Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Clément Lenglet.21:39

  87. 38'

    Jhon Durán (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  88. 38'

    Fallo di Auston Trusty (Celtic).21:38

  89. 36'

    Gol! Benfica 3, Celtic 0. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:36

  90. 35'

    Fuorigioco. Jhon Durán(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.21:35

  91. 35'

    Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Heorhiy Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:35

  93. 35'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:35

  94. 35'

    Tiro respinto. Tomás Araújo (Benfica) un tiro di destro da centro area.21:35

  95. 34'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Sebastian Tounekti (Celtic).21:34

  96. 32'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:32

  97. 31'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:31

  99. 31'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  100. 28'

    Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:28

  101. 28'

    Camilo Durán (Celtic) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:28

  102. 28'

    Kasper Høgh (Celtic) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Sebastian Tounekti con cross.21:28

  103. 25'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Callum McGregor (Celtic).21:25

  105. 24'

    Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gianluca Prestianni.21:24

  106. 23'

    Gol! Benfica 2, Celtic 0. Alexander Bah (Benfica) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con passaggio filtrante.21:22

  107. 20'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:20

  108. 20'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  109. 19'

    Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Heorhiy Sudakov.21:19

  111. 19'

    Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Heorhiy Sudakov.21:19

  112. 12'

    Fredrik Aursnes (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  113. 12'

    Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).21:11

  114. 11'

    Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con cross da calcio d'angolo.21:11

  115. 10'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Dane Murray (Celtic).21:10

  117. 9'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:09

  118. 9'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  119. 8'

    Gianluca Prestianni (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  120. 8'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:08

  121. 7'

    Tiro parato. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Sebastian Tounekti.21:07

  123. 7'

    Tiro parato. Kasper Høgh (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Baur.21:07

  124. 5'

    Gol! Benfica 1, Celtic 0. Jhon Durán (Benfica) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.21:05

  125. 3'

    Rigore per Benfica. Jhon Durán e'stato atterrato in area di rigore.21:03

  126. 3'

    Rigore concesso da Dane Murray (Celtic) per un fallo in area.21:03

  127. 3'

    Tiro respinto. João Palhinha (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gianluca Prestianni.21:03

  129. Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da João Palhinha (Benfica).21:01

  130. Inizia il Primo tempo.21:00

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio da Luz
    Città: Lisbona
    Capienza: 64642 spettatori19:50

Formazioni Benfica - Celtic

Benfica
Celtic
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (2) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (6) ALEXANDER BAH (D)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (36) JOÃO PALHINHA (C)
  • (11) DODI LUKÉBAKIO (C)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (C)
  • (10) HEORHIY SUDAKOV (C)
  • (22) JHON DURÁN (A)
PANCHINA BENFICA
  • (33) GABRIEL ÍNDIO (D)
  • (72) ANÍSIO CABRAL (A)
  • (30) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
  • (16) MANU SILVA (C)
  • (88) TIAGO FREITAS (C)
  • (3) ALESSANDRO CIRCATI (D)
  • (34) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
  • (27) RAFA (C)
ALLENATORE BENFICA
  • Marco Alexandre Saraiva da Silva
TITOLARI CELTIC
  • (1) VILJAMI SINISALO (P)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (11) CAMILO DURÁN (C)
  • (22) MIKA BAUR (C)
  • (17) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (18) OLIVER SØRENSEN (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA CELTIC
  • (65) LIAM KENNEDY (C)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (62) LUCAS CLEARIE (C)
  • (19) CALLUM OSMAND (A)
  • (23) HAISSEM HASSAN (A)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (3) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (26) SAM JOHNSTONE (P)
  • (21) ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (C)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
PREPARTITA

Benfica - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Celtic sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il Benfica si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celtic si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Celtic ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Benfica e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Benfica-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Benfica ha vinto il 100% delle partite casalinghe contro il Celtic nelle principali competizioni europee, aggiudicandosi tutti e quattro gli incontri interni con un punteggio complessivo di 9-1.
  • Il Celtic ha perso le ultime quattro trasferte in Portogallo in tutte le competizioni europee; la più recente risale al novembre 2012, sconfitta per 2-1 contro il Benfica.
  • Il Benfica è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Europa League (8V, 3N), segnando almeno due gol in ciascuna di queste 11 gare, dopo la sconfitta per 0-1 contro l'AEK Atene nell'ottobre 2009.
  • Il Celtic ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 29 partite di UEFA Europa League ed è stato sconfitto per 1-3 dal Ferencváros nella prima giornata di questa stagione.
  • Jakub Kaminski ha segnato un gol e fornito un assist per il Benfica nella vittoria per 2-0 contro il Milan alla prima giornata. Solo sei giocatori hanno segnato nelle loro prime due presenze nelle principali competizioni europee con il Benfica, il più recente dei quali è stato Kerem Aktürkoglu nella stagione 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BenficaCeltic
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti03
Media gol subiti per partita0.03.0
Percentuale possesso palla39.562.7
Numero totale di passaggi381594
Numero totale di passaggi riusciti324533
Tiri nello specchio della porta44
Percentuale di tiri in porta57.150.0
Numero totale di cross441
Numero medio di cross riusciti110
Duelli per partita vinti5648
Duelli per partita persi3943
Corner subiti103
Corner guadagnati111
Numero di punizioni a favore1312
Numero di punizioni concesse1218
Tackle totali2318
Percentuale di successo nei tackle65.261.1
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli50
Numero totale di cartellini rossi00

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