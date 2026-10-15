Incontro terminato, Benfica 4, Celtic 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Benfica 4, Celtic 1.
Secondo tempo terminato, Benfica 4, Celtic 1.22:49
Fuorigioco. Benjamin Nygren(Celtic) prova il lancio lungo, ma Alex Oxlade-Chamberlain e' colto in fuorigioco.22:48
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vangelis Pavlidis (Benfica).22:48
Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum Osmand.22:48
Tomás Araújo (Benfica) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Vangelis Pavlidis con cross da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Jordan Lotomba (Celtic).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46
Claudio Echeverri (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:46
Gol! Benfica 4, Celtic 1. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Araújo con passaggio filtrante.22:45
Tiro respinto. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kieran Tierney.22:44
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).22:43
Haissem Hassan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Aursnes.22:43
João Palhinha (Benfica) e' ammonito per fallo.22:41
Fallo di João Palhinha (Benfica).22:41
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di mano di Callum Osmand (Celtic).22:39
Fuorigioco. Callum McGregor(Celtic) prova il lancio lungo, ma Haissem Hassan e' colto in fuorigioco.22:38
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Alessandro Circati (Benfica).22:38
Tiro respinto. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Auston Trusty.22:38
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).22:37
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Sostituzione, Benfica. Alessandro Circati sostituisce Alexander Bah.22:36
Fuorigioco. Claudio Echeverri(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:34
Sostituzione, Celtic. Jordan Lotomba sostituisce Colby Donovan.22:33
Tentativo fallito. Fredrik Aursnes (Benfica) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Gianluca Prestianni con cross da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).22:32
Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fredrik Aursnes.22:32
Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gianluca Prestianni.22:32
Andreas Schjelderup (Benfica) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Claudio Echeverri.22:30
Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gianluca Prestianni.22:29
Camilo Durán (Celtic) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Alex Oxlade-Chamberlain.22:28
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:27
Alexander Bah (Benfica) e' ammonito per fallo.22:25
Fallo di Alexander Bah (Benfica).22:25
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Dodi Lukébakio.22:24
Sostituzione, Benfica. Vangelis Pavlidis sostituisce Jhon Durán.22:23
Fallo di Clément Lenglet (Benfica).22:23
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Benfica. Souffian El Karouani sostituisce Samuel Dahl.22:20
Sostituzione, Benfica. Claudio Echeverri sostituisce Heorhiy Sudakov.22:20
Gol! Benfica 3, Celtic 1. Camilo Durán (Celtic) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Haissem Hassan con cross.22:19
Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gianluca Prestianni.22:18
Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Clément Lenglet.22:17
Sostituzione, Celtic. Alex Oxlade-Chamberlain sostituisce Mika Baur.22:13
Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Oliver Sørensen.22:13
Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:12
Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jhon Durán.22:12
Tiro parato. Haissem Hassan (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum McGregor.22:12
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Heorhiy Sudakov.22:08
Tentativo fallito. Callum Osmand (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Haissem Hassan con cross.22:07
Tiro parato. Haissem Hassan (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Auston Trusty.22:06
Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Benfica) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fredrik Aursnes.22:04
Sostituzione, Celtic. Callum Osmand sostituisce Sebastian Tounekti.22:01
Inizia il Secondo tempo Benfica 3, Celtic 0.22:01
Sostituzione, Celtic. Haissem Hassan sostituisce Kasper Høgh.22:01
Primo tempo terminato, Benfica 3, Celtic 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:44
Tiro parato. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum McGregor.21:44
Samuel Dahl (Benfica) e' ammonito per fallo.21:44
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:44
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Tentativo fallito. Tomás Araújo (Benfica) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Heorhiy Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:43
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:42
João Palhinha (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).21:41
Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Clément Lenglet.21:39
Jhon Durán (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Auston Trusty (Celtic).21:38
Gol! Benfica 3, Celtic 0. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:36
Fuorigioco. Jhon Durán(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.21:35
Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Heorhiy Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:35
Tiro respinto. Tomás Araújo (Benfica) un tiro di destro da centro area.21:35
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Sebastian Tounekti (Celtic).21:34
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).21:32
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:31
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:28
Camilo Durán (Celtic) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:28
Kasper Høgh (Celtic) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Sebastian Tounekti con cross.21:28
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Callum McGregor (Celtic).21:25
Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gianluca Prestianni.21:24
Gol! Benfica 2, Celtic 0. Alexander Bah (Benfica) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con passaggio filtrante.21:22
Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:20
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tentativo fallito. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Heorhiy Sudakov.21:19
Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Heorhiy Sudakov.21:19
Fredrik Aursnes (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).21:11
Tentativo fallito. Jhon Durán (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gianluca Prestianni con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Dane Murray (Celtic).21:10
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).21:09
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Gianluca Prestianni (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:08
Tiro parato. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Sebastian Tounekti.21:07
Tiro parato. Kasper Høgh (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Baur.21:07
Gol! Benfica 1, Celtic 0. Jhon Durán (Benfica) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Rigore per Benfica. Jhon Durán e'stato atterrato in area di rigore.21:03
Rigore concesso da Dane Murray (Celtic) per un fallo in area.21:03
Tiro respinto. João Palhinha (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gianluca Prestianni.21:03
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da João Palhinha (Benfica).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio da Luz
Città: Lisbona
Capienza: 64642 spettatori19:50
Benfica - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Celtic sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente il Benfica si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celtic si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Celtic ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Benfica e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.
Benfica-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benfica
|Celtic
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|0
|3
|Media gol subiti per partita
|0.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|39.5
|62.7
|Numero totale di passaggi
|381
|594
|Numero totale di passaggi riusciti
|324
|533
|Tiri nello specchio della porta
|4
|4
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|50.0
|Numero totale di cross
|4
|41
|Numero medio di cross riusciti
|1
|10
|Duelli per partita vinti
|56
|48
|Duelli per partita persi
|39
|43
|Corner subiti
|10
|3
|Corner guadagnati
|1
|11
|Numero di punizioni a favore
|13
|12
|Numero di punizioni concesse
|12
|18
|Tackle totali
|23
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|65.2
|61.1
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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