Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Benfica - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Celtic sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il Benfica si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celtic si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Celtic ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Benfica e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Benfica-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benfica ha vinto il 100% delle partite casalinghe contro il Celtic nelle principali competizioni europee, aggiudicandosi tutti e quattro gli incontri interni con un punteggio complessivo di 9-1.

Il Celtic ha perso le ultime quattro trasferte in Portogallo in tutte le competizioni europee; la più recente risale al novembre 2012, sconfitta per 2-1 contro il Benfica.

Il Benfica è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Europa League (8V, 3N), segnando almeno due gol in ciascuna di queste 11 gare, dopo la sconfitta per 0-1 contro l'AEK Atene nell'ottobre 2009.

Il Celtic ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 29 partite di UEFA Europa League ed è stato sconfitto per 1-3 dal Ferencváros nella prima giornata di questa stagione.

Jakub Kaminski ha segnato un gol e fornito un assist per il Benfica nella vittoria per 2-0 contro il Milan alla prima giornata. Solo sei giocatori hanno segnato nelle loro prime due presenze nelle principali competizioni europee con il Benfica, il più recente dei quali è stato Kerem Aktürkoglu nella stagione 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: