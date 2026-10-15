Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Bournemouth - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Vitality Stadium di Bournemouth.

Arbitro di Bournemouth - Sturm Graz sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente il Bournemouth si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sturm Graz si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Bournemouth ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Bournemouth e Sturm Graz è la prima che si affrontano in campionato.

Bournemouth-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I club inglesi sono imbattuti nelle ultime 34 partite nelle principali competizioni europee contro squadre austriache (27V, 7N), dalla sconfitta dell'Arsenal per 1-0 contro l'Austria Vienna nell'ottobre 1991 in Coppa dei Campioni.

Lo Sturm Graz non ha vinto nessuna delle ultime otto partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (2N, 6P), dall'1-0 contro l'Arsenal in Coppa delle Fiere nell'ottobre 1970.

Il Bournemouth punta a diventare la prima squadra inglese a vincere le prime due partite nelle principali competizioni europee dai tempi del Bolton Wanderers nella Coppa UEFA 2005/06.

Lo Sturm Graz ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Europa League. Mai nella sua storia nelle principali competizioni europee è riuscito a registrare tre gare consecutive senza subire gol.

Justin Kluivert ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre gare da titolare in UEFA Europa League: due con la Roma nella stagione 2019/20 e il primo gol del Bournemouth nella vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad alla prima giornata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: