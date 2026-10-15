Incontro terminato, Bournemouth 3, Sturm Graz 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Bournemouth 3, Sturm Graz 0.
Secondo tempo terminato, Bournemouth 3, Sturm Graz 0.22:53
Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).22:52
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Albert Vallci (Sturm Graz).22:52
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Gol! Bournemouth 3, Sturm Graz 0. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:50
Rigore per Bournemouth. James Hill e'stato atterrato in area di rigore.22:49
Rigore concesso da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) per un fallo in area.22:49
Tiro respinto. James Hill (Bournemouth) un tiro di sinistro da centro area.22:49
Tiro parato. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Justin Kluivert con cross.22:49
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:48
Tiro respinto. Amine Adli (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Lewis Cook.22:48
James Hill (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).22:47
Fallo di James Hill (Bournemouth).22:47
Oumar Diakité (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. James Hill (Bournemouth) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lewis Cook con cross da calcio d'angolo.22:46
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Daniil Khudyakov (Sturm Graz).22:46
Tiro parato. Justin Kluivert (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Rayan.22:46
Fallo di Amine Adli (Bournemouth).22:45
Julian Halwachs (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Albert Vallci (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:44
Amine Adli (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44
Fallo di Albert Vallci (Sturm Graz).22:44
Tentativo fallito. Justin Kluivert (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:44
Julian Halwachs (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:42
Justin Kluivert (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Julian Halwachs (Sturm Graz).22:42
Sostituzione, Bournemouth. Amine Adli sostituisce Ben Gannon-Doak.22:42
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jon Gorenc Stankovic con suggerimento di testa.22:41
Gara riprende.22:41
Sostituzione, Sturm Graz. Paul-Friedrich Koller sostituisce Luís Balbo.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Julio Soler (Bournemouth) per infortunio.22:40
Ryan Christie (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Julian Halwachs (Sturm Graz).22:38
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:36
Gol! Bournemouth 2, Sturm Graz 0. Rayan (Bournemouth) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Julian Halwachs (Sturm Graz).22:33
Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Simon Seidl.22:32
Sostituzione, Sturm Graz. Albert Vallci sostituisce Petar Petrović.22:32
Sostituzione, Sturm Graz. Julian Halwachs sostituisce Jacob Hödl.22:32
Tiro respinto. James Hill (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan.22:31
Tentativo fallito. Ryan Christie (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Justin Kluivert.22:30
Sostituzione, Bournemouth. Rayan sostituisce Marcus Tavernier.22:27
Sostituzione, Bournemouth. Justin Kluivert sostituisce Evanilson.22:27
Sostituzione, Bournemouth. Ryan Christie sostituisce Tyler Adams.22:27
António Silva (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).22:27
Julio Soler (Bournemouth) e' ammonito.22:24
Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:23
Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jacob Hödl.22:22
Tiro parato. Evanilson (Bournemouth) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James Hill con cross.22:21
Fuorigioco. Jon Gorenc Stankovic(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Simon Seidl e' colto in fuorigioco.22:20
Tiro parato. Jacob Hödl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:20
Jürgen Heil (Sturm Graz) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Simon Seidl in seguito a un contropiede.22:20
Sostituzione, Bournemouth. James Hill sostituisce Adam Smith.22:19
Sostituzione, Sturm Graz. Oumar Diakité sostituisce Belmin Beganovic.22:19
Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Simon Seidl.22:16
Bafodé Diakité (Bournemouth) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).22:15
Belmin Beganovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di António Silva.22:15
António Silva (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).22:13
Tentativo fallito. Julio Soler (Bournemouth) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lewis Cook con cross in seguito a un calcio da fermo.22:12
Marcus Tavernier (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Simon Seidl (Sturm Graz).22:11
Julio Soler (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:11
Tentativo fallito. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:10
Fallo di Marcus Tavernier (Bournemouth).22:09
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da António Silva (Bournemouth).22:07
Tyler Adams (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).22:04
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Lewis Cook (Bournemouth).22:03
Inizia il Secondo tempo Bournemouth 1, Sturm Graz 0.22:03
Primo tempo terminato, Bournemouth 1, Sturm Graz 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gol! Bournemouth 1, Sturm Graz 0. Evanilson (Bournemouth) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Smith con cross.21:43
Belmin Beganovic (Sturm Graz) e' ammonito.21:41
Belmin Beganovic (Sturm Graz) cade ma ha simulato.21:40
Lewis Cook (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Valmir Matoshi (Sturm Graz).21:38
Fallo di Tyler Adams (Bournemouth).21:36
Belmin Beganovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fuorigioco. Marcus Tavernier(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Álvaro Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:33
Marcus Tavernier (Bournemouth) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area.21:32
Fallo di Adam Smith (Bournemouth).21:31
Luís Balbo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro respinto. Lewis Cook (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area. Assist di Evanilson.21:31
Julio Soler (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Simon Seidl (Sturm Graz).21:30
Fallo di mano di Bafodé Diakité (Bournemouth).21:29
Tiro respinto. Evanilson (Bournemouth) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Marcus Tavernier con cross.21:29
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:28
Tentativo fallito. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcus Tavernier.21:23
Tentativo fallito. Marcus Tavernier (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Julio Soler.21:23
Tentativo fallito. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Evanilson.21:21
Tiro respinto. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Evanilson.21:17
Gara riprende.21:15
Gara momentaneamente sospesa, Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) per infortunio.21:15
Evanilson (Bournemouth) e' ammonito per fallo.21:14
Fallo di Evanilson (Bournemouth).21:14
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Adam Smith (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Jacob Hödl (Sturm Graz).21:13
Tentativo fallito. Marcus Tavernier (Bournemouth) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Smith con cross.21:12
Tentativo fallito. Evanilson (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Julio Soler.21:10
Fallo di mano di Ben Gannon-Doak (Bournemouth).21:08
Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:08
Adam Smith (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).21:07
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Álvaro Rodríguez (Bournemouth).21:07
Marcus Tavernier (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).21:04
Fuorigioco. Petar Petrović(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Belmin Beganovic e' colto in fuorigioco.21:02
Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).21:01
Petar Petrović (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Vitality Stadium
Città: Bournemouth
Capienza: 11307 spettatori19:49
Bournemouth - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Vitality Stadium di Bournemouth.
Arbitro di Bournemouth - Sturm Graz sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.
Attualmente il Bournemouth si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sturm Graz si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Bournemouth ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Bournemouth e Sturm Graz è la prima che si affrontano in campionato.
Bournemouth-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bournemouth
|Sturm Graz
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|0
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|38.3
|37.7
|Numero totale di passaggi
|370
|286
|Numero totale di passaggi riusciti
|282
|186
|Tiri nello specchio della porta
|3
|4
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|50.0
|Numero totale di cross
|14
|11
|Numero medio di cross riusciti
|6
|1
|Duelli per partita vinti
|50
|53
|Duelli per partita persi
|61
|56
|Corner subiti
|10
|4
|Corner guadagnati
|3
|5
|Numero di punizioni a favore
|14
|5
|Numero di punizioni concesse
|13
|12
|Tackle totali
|17
|23
|Percentuale di successo nei tackle
|47.1
|82.6
|Fuorigiochi totali
|4
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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