Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

GOL CANCELLATO DAL VAR: Loïs Diony (Omónia Nicosia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

PREPARTITA

Celje - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Arbitro di Celje - Omonia Nicosia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente il Celje si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Omonia Nicosia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Celje e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Celje-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celje ha vinto solo una delle cinque partite europee disputate contro squadre cipriote in tutte le competizioni (2N, 2P), battendo l'APOEL Nicosia in Conference League nel febbraio 2025. Questo è il primo incontro in assoluto tra il Celje e l'Omonia Nicosia.

Nessuna squadra cipriota ha mai vinto in trasferta in Slovenia in una competizione europea in quattro tentativi (3N, 1P); il precedente più recente è l'1-1 dell'AEK Larnaca contro il Celje nella fase di qualificazione della scorsa UEFA Europa League.

Solo una squadra ha effettuato meno tiri del Celje (5) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; il club sloveno non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sette partite disputate nelle principali competizioni europee.

Dopo aver battuto il Celta Vigo nella prima giornata, l'Omonia Nicosia punta a vincere le prime due partite stagionali in una principale competizione europea per la prima volta dalla stagione 1985/86, quando superò il Rabat Ajax in entrambi i confronti del primo turno di Coppa dei Campioni.

Solo un giocatore ha subito più falli di Svit Seslar del Celje (5) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; il centrocampista è, inoltre, il primo tra i suoi compagni di squadra per possessi palla riconquistati (9), passaggi nella trequarti avversaria (18) e duelli vinti (8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: