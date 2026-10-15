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Celje-Omonia Nicosia: 0-3 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Z'dezele di Celje
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Celje
0
Omonia Nicosia
3
Partita finita
Arbitro: Elchin Masiyev
  1. 16' 0-1 Jaden Montnor
  2. 59' 0-2 Muamer Tankovic
  3. 84' 0-3 Senou Coulibaly
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 3.20:37

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leonárdo Koútris.20:36

  4. 90'+2'

    Fuorigioco. Alpha Diounkou(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.20:35

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  6. 89'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Stefan Simic sostituisce Senou Coulibaly.20:32

  7. 89'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Loïc Négo sostituisce Ewandro.20:32

  9. 88'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).20:31

  10. 84'

    Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 3. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Mihlali Mayambela da calcio d'angolo.20:27

  11. 84'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alpha Diounkou (Celje).20:27

  12. 83'

    Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:26

  13. 83'

    Fallo di Blaz Kramer (Celje).20:26

  15. 83'

    Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  16. 82'

    Benjamin Verbic (Celje) e' ammonito.20:25

  17. 82'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).20:25

  18. 82'

    Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  19. 81'

    Tentativo fallito. Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area tira alto.20:24

  21. 81'

    Tiro parato. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24

  22. 80'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22

  23. 80'

    Fallo di Jure Balkovec (Omónia Nicosia).20:22

  24. 77'

    Alpha Diounkou (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  25. 77'

    Fallo di Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia).20:20

  27. 76'

    Fallo di Alpha Diounkou (Celje).20:19

  28. 76'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  29. 75'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Mihlali Mayambela sostituisce Jaden Montnor.20:17

  30. 73'

    Sostituzione, Celje. Leonárdo Koútris sostituisce Milot Avdyli.20:15

  31. 72'

    Tentativo fallito. Blaz Kramer (Celje) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic con cross.20:15

  33. 71'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Omónia Nicosia).20:14

  34. 70'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

  35. 70'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:13

  36. 70'

    Tiro respinto. Artemijus Tutyskinas (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.20:13

  37. 70'

    Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zan Zuzek con suggerimento di testa.20:13

  39. 69'

    Jaden Montnor (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:12

  40. 69'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12

  41. 69'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).20:12

  42. 69'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Florin Tanase sostituisce Muamer Tankovic.20:12

  43. 69'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Andronikos Kakoullis sostituisce Loïs Diony.20:11

  45. 68'

    Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.20:10

  46. 67'

    Zan Zuzek (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  47. 67'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).20:10

  48. 66'

    Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Kvesic.20:09

  49. 65'

    Gara riprende.20:07

  51. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Loïs Diony (Omónia Nicosia) per infortunio.20:07

  52. 62'

    Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Papa Daniel.20:05

  53. 62'

    Sostituzione, Celje. Alpha Diounkou sostituisce Lukasz Bejger.20:05

  54. 62'

    Sostituzione, Celje. Benjamin Verbic sostituisce Yaya Dukuly.20:05

  55. 61'

    Tentativo fallito. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Panagiotis Andreou da calcio d'angolo.20:04

  57. 61'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).20:04

  58. 61'

    Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mateo Maric.20:04

  59. 59'

    Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 2. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Kévin Duverne con passaggio filtrante.20:02

  60. 59'

    Fallo di mano di Blaz Kramer (Celje).20:01

  61. 57'

    Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Loïs Diony.20:00

  63. 55'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:58

  64. 52'

    Mario Kvesic (Celje) e' ammonito.19:55

  65. 50'

    Fallo di Zan Zuzek (Celje).19:53

  66. 50'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53

  67. 48'

    Tentativo fallito. Lukasz Bejger (Celje) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Svit Seslar con cross da calcio d'angolo.19:51

  69. 48'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:50

  70. 45'

    Sostituzione, Celje. Mario Kvesic sostituisce Luka Ticic.19:48

  71. Inizia il Secondo tempo Celje 0, Omónia Nicosia 1.19:48

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 1.19:33

  73. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:33

  75. 45'+3'

    Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Maric.19:33

  76. 45'+1'

    Fuorigioco. Svit Seslar(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.19:31

  77. 45'+1'

    Tiro parato. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yaya Dukuly.19:31

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  79. 38'

    Papa Daniel (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  81. 38'

    Fallo di Muamer Tankovic (Omónia Nicosia).19:22

  82. 36'

    Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:21

  83. 36'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).19:20

  84. 36'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  85. 33'

    Lukasz Bejger (Celje) e' ammonito per fallo.19:17

  87. 33'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).19:17

  88. 33'

    Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  89. 32'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  90. 32'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:16

  91. 31'

    Tentativo fallito. Lubomír Satka (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:16

  93. 30'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:15

  94. 29'

    Tiro respinto. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Svit Seslar.19:14

  95. 29'

    Tiro respinto. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Milot Avdyli con cross.19:13

  96. 27'

    Tentativo fallito. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:12

  97. 27'

    Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:11

  99. 26'

    Fuorigioco. Panagiotis Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Loïs Diony e' colto in fuorigioco.19:11

  100. 24'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  101. 24'

    Fallo di Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:09

  102. 22'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).19:07

  103. 22'

    Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  105. 16'

    Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 1. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ewandro con passaggio filtrante.Gol confermato dopo VAR Review.19:01

  106. 16'

    Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Svit Seslar.19:00

  107. 15'

    Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaden Montnor.19:00

  108. 13'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.18:58

  109. 13'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).18:58

  111. 13'

    Loïs Diony (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:58

  112. 12'

    Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Milot Avdyli con cross.18:57

  113. 9'

    Decisione VAR: no gol Celje 0-0 Omónia Nicosia.18:54

  114. 9'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Loïs Diony (Omónia Nicosia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

  115. 9'

    Fallo di mano di Loïs Diony (Omónia Nicosia).18:54

  117. 5'

    Tiro respinto. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.18:50

  118. 5'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan Zuzek (Celje).18:49

  119. Inizia il Primo tempo.18:45

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Z'dezele
    Città: Celje
    Capienza: 13059 spettatori17:48

Formazioni Celje - Omonia Nicosia

Celje
Omonia Nicosia
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (15) ZAN ZUZEK (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (91) YAYA DUKULY (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (19) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (14) LUKA TICIC (C)
  • (9) BLAZ KRAMER (A)
  • (10) SVIT SESLAR (A)
PANCHINA CELJE
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (31) DEJAN SUHOVRSNIK (A)
  • (77) MATIC IVANSEK (A)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (25) VETON TUSHA (A)
  • (23) ZIGA FRELIH (P)
  • (20) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (33) LEONÁRDO KOÚTRIS (D)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
ALLENATORE CELJE
  • Zoran Zeljkovic
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (40) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (29) JURE BALKOVEC (D)
  • (93) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (7) JADEN MONTNOR (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (99) LOÏS DIONY (A)
  • (22) MUAMER TANKOVIC (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (78) PANTELIS MICHAEL (P)
  • (92) PANAGIOTIS CHRISTOFOROU (C)
  • (1) THOMAS KAMINSKI (P)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (96) ATHOS KOUNOUNIS (D)
  • (9) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (21) MIHLALI MAYAMBELA (A)
  • (20) LUUK BROUWERS (C)
  • (17) FLORIN TANASE (C)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (77) LOÏC NÉGO (D)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
PREPARTITA

Celje - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - Omonia Nicosia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente il Celje si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Omonia Nicosia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Celje e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Celje-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Celje ha vinto solo una delle cinque partite europee disputate contro squadre cipriote in tutte le competizioni (2N, 2P), battendo l'APOEL Nicosia in Conference League nel febbraio 2025. Questo è il primo incontro in assoluto tra il Celje e l'Omonia Nicosia.
  • Nessuna squadra cipriota ha mai vinto in trasferta in Slovenia in una competizione europea in quattro tentativi (3N, 1P); il precedente più recente è l'1-1 dell'AEK Larnaca contro il Celje nella fase di qualificazione della scorsa UEFA Europa League.
  • Solo una squadra ha effettuato meno tiri del Celje (5) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; il club sloveno non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sette partite disputate nelle principali competizioni europee.
  • Dopo aver battuto il Celta Vigo nella prima giornata, l'Omonia Nicosia punta a vincere le prime due partite stagionali in una principale competizione europea per la prima volta dalla stagione 1985/86, quando superò il Rabat Ajax in entrambi i confronti del primo turno di Coppa dei Campioni.
  • Solo un giocatore ha subito più falli di Svit Seslar del Celje (5) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; il centrocampista è, inoltre, il primo tra i suoi compagni di squadra per possessi palla riconquistati (9), passaggi nella trequarti avversaria (18) e duelli vinti (8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CeljeOmonia Nicosia
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati01
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla43.946.1
Numero totale di passaggi499487
Numero totale di passaggi riusciti440421
Tiri nello specchio della porta34
Percentuale di tiri in porta75.044.4
Numero totale di cross108
Numero medio di cross riusciti21
Duelli per partita vinti3930
Duelli per partita persi4719
Corner subiti612
Corner guadagnati23
Numero di punizioni a favore1614
Numero di punizioni concesse104
Tackle totali146
Percentuale di successo nei tackle42.9100.0
Fuorigiochi totali11
Numero totale di cartellini gialli00
Numero totale di cartellini rossi00

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