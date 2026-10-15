Incontro terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 3.
Secondo tempo terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 3.20:37
Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leonárdo Koútris.20:36
Fuorigioco. Alpha Diounkou(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Sostituzione, Omónia Nicosia. Stefan Simic sostituisce Senou Coulibaly.20:32
Sostituzione, Omónia Nicosia. Loïc Négo sostituisce Ewandro.20:32
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).20:31
Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 3. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Mihlali Mayambela da calcio d'angolo.20:27
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alpha Diounkou (Celje).20:27
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:26
Fallo di Blaz Kramer (Celje).20:26
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Benjamin Verbic (Celje) e' ammonito.20:25
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).20:25
Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Tentativo fallito. Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area tira alto.20:24
Tiro parato. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22
Fallo di Jure Balkovec (Omónia Nicosia).20:22
Alpha Diounkou (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia).20:20
Fallo di Alpha Diounkou (Celje).20:19
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Sostituzione, Omónia Nicosia. Mihlali Mayambela sostituisce Jaden Montnor.20:17
Sostituzione, Celje. Leonárdo Koútris sostituisce Milot Avdyli.20:15
Tentativo fallito. Blaz Kramer (Celje) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic con cross.20:15
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Omónia Nicosia).20:14
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:13
Tiro respinto. Artemijus Tutyskinas (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.20:13
Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zan Zuzek con suggerimento di testa.20:13
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:12
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).20:12
Sostituzione, Omónia Nicosia. Florin Tanase sostituisce Muamer Tankovic.20:12
Sostituzione, Omónia Nicosia. Andronikos Kakoullis sostituisce Loïs Diony.20:11
Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Kvesic.20:10
Zan Zuzek (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).20:10
Tentativo fallito. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Kvesic.20:09
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Loïs Diony (Omónia Nicosia) per infortunio.20:07
Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Papa Daniel.20:05
Sostituzione, Celje. Alpha Diounkou sostituisce Lukasz Bejger.20:05
Sostituzione, Celje. Benjamin Verbic sostituisce Yaya Dukuly.20:05
Tentativo fallito. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Panagiotis Andreou da calcio d'angolo.20:04
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).20:04
Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mateo Maric.20:04
Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 2. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Kévin Duverne con passaggio filtrante.20:02
Fallo di mano di Blaz Kramer (Celje).20:01
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Loïs Diony.20:00
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:58
Mario Kvesic (Celje) e' ammonito.19:55
Fallo di Zan Zuzek (Celje).19:53
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Tentativo fallito. Lukasz Bejger (Celje) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Svit Seslar con cross da calcio d'angolo.19:51
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:50
Sostituzione, Celje. Mario Kvesic sostituisce Luka Ticic.19:48
Inizia il Secondo tempo Celje 0, Omónia Nicosia 1.19:48
Primo tempo terminato, Celje 0, Omónia Nicosia 1.19:33
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:33
Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Maric.19:33
Fuorigioco. Svit Seslar(Celje) prova il lancio lungo, ma Blaz Kramer e' colto in fuorigioco.19:31
Tiro parato. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yaya Dukuly.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Papa Daniel (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Muamer Tankovic (Omónia Nicosia).19:22
Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:21
Fallo di Papa Daniel (Celje).19:20
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Lukasz Bejger (Celje) e' ammonito per fallo.19:17
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).19:17
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:16
Tentativo fallito. Lubomír Satka (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:16
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:15
Tiro respinto. Mark Zabukovnik (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Svit Seslar.19:14
Tiro respinto. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Milot Avdyli con cross.19:13
Tentativo fallito. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:12
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:11
Fuorigioco. Panagiotis Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Loïs Diony e' colto in fuorigioco.19:11
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:09
Fallo di Papa Daniel (Celje).19:07
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Gol! Celje 0, Omónia Nicosia 1. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ewandro con passaggio filtrante.Gol confermato dopo VAR Review.19:01
Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Svit Seslar.19:00
Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaden Montnor.19:00
Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.18:58
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).18:58
Loïs Diony (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:58
Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Milot Avdyli con cross.18:57
Decisione VAR: no gol Celje 0-0 Omónia Nicosia.18:54
GOL CANCELLATO DAL VAR: Loïs Diony (Omónia Nicosia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54
Fallo di mano di Loïs Diony (Omónia Nicosia).18:54
Tiro respinto. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.18:50
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Zan Zuzek (Celje).18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Z'dezele
Città: Celje
Capienza: 13059 spettatori17:48
Celje - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - Omonia Nicosia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Attualmente il Celje si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Omonia Nicosia si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; l'Omonia Nicosia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Celje e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
Celje-Omonia Nicosia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|43.9
|46.1
|Numero totale di passaggi
|499
|487
|Numero totale di passaggi riusciti
|440
|421
|Tiri nello specchio della porta
|3
|4
|Percentuale di tiri in porta
|75.0
|44.4
|Numero totale di cross
|10
|8
|Numero medio di cross riusciti
|2
|1
|Duelli per partita vinti
|39
|30
|Duelli per partita persi
|47
|19
|Corner subiti
|6
|12
|Corner guadagnati
|2
|3
|Numero di punizioni a favore
|16
|14
|Numero di punizioni concesse
|10
|4
|Tackle totali
|14
|6
|Percentuale di successo nei tackle
|42.9
|100.0
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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