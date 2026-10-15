Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo. Woltemade approfitta del regalo di Marcos Alonso per trovare il pareggio, in pieno recupero è Kolo Muani, in campo da pochi minuti, a siglare il gol che completa la rimonta. Molto meglio i bianconeri nella ripresa, vicini al gol anche con Nico Gonzalez. Due vittorie su due per la squadra di Spalletti, che chiude a punteggio pieno questa seconda giornata

Le scelte di Spalletti: ritorno alla difesa a tre per il tecnico bianconero, che sceglie Kalulu, Gatti e Kelly facendo rifiatare Bremer. McKennie e Cambiaso agiranno sugli esterni con Sarr e Koopmeiners al centro, mentre Conceicao e Alajbegovic agiranno a supporto di Woltemade20:43

Le scelte di Giraldez: davanti a Radu tocca a Rodriguez, Lago e Alonso, con Rued e Carreira che invece agiranno da esterni di centrocampo. Moriba e Febas compongono la coppia a centrocampo, mentre davanti Alvarez e Swedberg agiranno ai lati di Ferran Jutgla20:45

È il primo gol segnato dal Celta Vigo in questa edizione dell'Europa League; contestualmente, è anche la prima rete subita nella competizione dalla Juventus21:24

Hugo Alvarez controlla in area e trova lo spazio per calciare, il suo diagonale è però mal calibrato21:46

Solite criticità per la Juventus, che di fatto incassa gol nell'unica vera occasione del Celta Vigo. Il possesso palla dei bianconeri non ha prodotto benefici, l'unico pericolo per Radu è arrivato su un tiro di Woltemade dopo un rilancio di Vicario. Gli spagnolo chiudono avanti il primo tempo grazie al gol di Hugo Alvarez, vedremo se Spalletti cambierà qualcosa nella ripresa21:49

PREPARTITA

Celta de Vigo - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Arbitro di Celta de Vigo - Juventus sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente il Celta de Vigo si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; la Juventus ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Celta de Vigo e Juventus si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celta de Vigo ha vinto 1 volta, la Juventus ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celta de Vigo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celta Vigo e la Juventus si sono affrontate negli ottavi di finale della Coppa UEFA nella stagione 1999/2000: dopo aver perso 1-0 all'andata in trasferta, il Celta Vigo ha vinto 4-0 in casa al ritorno, superando il turno.

La Juventus non vince da sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre spagnole (3N, 3P); l'ultimo successo risale al 3-0 contro il Barcellona nel dicembre 2020.

Il Celta Vigo ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League, registrando la sua peggior striscia di sconfitte di sempre nelle principali competizioni europee.

Dopo avere perso per 0-2 la prima partita casalinga in assoluto nelle maggiori competizioni europee (il 15 settembre 1971, contro l'Aberdeen in Coppa UEFA), il Celta Vigo è rimasto imbattuto in ciascuno dei successivi nove primi match interni stagionali in questi tornei (7V, 2N), incluse tre vittorie - tutte in Coppa UEFA/Europa League - nelle ultime tre sfide di questo tipo.

Dopo il successo per 5-0 sul NEC nella 1ª giornata, la Juventus potrebbe vincere senza subire gol entrambe le prime due gare stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 2013/14 (2-0 sia all'andata che al ritorno ai sedicesimi di finale contro Trabzonspor).

La Juventus ha vinto 5-0 nella prima giornata contro il NEC, segnando cinque gol con soli 11 tiri: miglior percentuale realizzativa nel primo turno del torneo (45.5%). I bianconeri hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite della fase a gironi/campionato tra UEFA Europa League e Champions League.

Solo il Milan ha registrato più sequenze su azione (nove) da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria rispetto al Celta Vigo (sei) nella 1ª giornata di questa UEFA Europa League. In generale, la squadra spagnola è quella con la miglior percentuale di passaggi riusciti nel torneo in corso (92%).

Nessun giocatore ha effettuato più passaggi iniziati fuori dall'ultimo terzo di campo e terminati al suo interno rispetto a Marcos Alonso nel primo turno dell'Europa League 2026/27: 17, al pari di Matan Baltaxa, dell'Hapoel Be'er Sheva. Nel corso della sua esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina (tra il 2013 e il 2016), il classe 1990 ha affrontato cinque volte la Juventus in campionato, senza mai conquistare i tre punti: si tratta della squadra che ha incrociato più spesso nei maggiori cinque tornei europei, tra quelle contro cui non ha mai vinto.

Nella 1ª giornata contro il NEC, all'età di 18 anni 361 giorni Kerim Alajbegović è diventato solo il 2° 18enne nella storia ad andare in gol con la maglia della Juventus in una delle maggiori competizioni europee, dopo Gianfranco Zigoni (18 anni e 311 giorni, contro l'OFK Belgrado in Coppa delle Fiere, il 2 ottobre 1963). Se andasse a bersaglio anche contro il Celta Vigo, a 19 anni e 24 giorni al momento del match, il bosniaco diventerebbe il più giovane bianconero di sempre a siglare più di una rete in questi tornei, superando Pietro Fanna, che trovò il suo 2° centro contro il Glentoran il 2 novembre 1977, in Coppa UEFA, a 19 anni e 132 giorni .

Randal Kolo Muani ha preso parte a otto gol nelle sue ultime otto presenze nelle principali competizioni europee (5G+3A), segnando e fornendo un assist da subentrato nella prima giornata contro il NEC con la maglia della Juventus.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: