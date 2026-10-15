Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo. Woltemade approfitta del regalo di Marcos Alonso per trovare il pareggio, in pieno recupero è Kolo Muani, in campo da pochi minuti, a siglare il gol che completa la rimonta. Molto meglio i bianconeri nella ripresa, vicini al gol anche con Nico Gonzalez. Due vittorie su due per la squadra di Spalletti, che chiude a punteggio pieno questa seconda giornata
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Europa League!22:55
90'+4'
FINISCE QUI! Vittoria in rimonta per la Juventus in casa del Celta Vigo!22:54
90'+2'
GOL! Celta Vigo-JUVENTUS 1-2! Rete di Kolo Muani! Cross perfetto di Cambiaso sul secondo palo, inserimento di Kolo Muani che sotto porta trova di testa il gol che ribalta il risultato!
Tentativo dalla distanza di Sarr dopo il controllo di petto, blocca in tuffo Radu22:31
70'
Quarto cambio nella Juventus: esce Gatti, entra Bremer22:28
70'
Terzo cambio nella Juventus: esce Kelly, entra Lucumí22:28
68'
Altra ripartenza del Celta Vigo, Jutgla viene fermato dal ripiegamento di Kelly22:28
65'
OCCASIONE CELTA VIGO! Contropiede degli spangoli, Rueda da dentro l'area calcia con potenza colpendo l'esterno della rete!22:24
64'
Secondo cambio nella Juventus: esce Alajbegovic, entra Kolo Muani22:22
64'
Primo cambio nella Juventus: esce Conceição, entra Nico González22:22
62'
Primo cambio nel Celta Vigo: esce Swedberg, entra Driouech22:20
60'
Sponda di Woltemade per Conceicao, il tiro del portoghese dal limite non impensierisce Radu22:19
58'
GOL! Celta-Vigo-JUVENTUS 1-1! Rete di Woltemade! Cross dalla sinistra di Cambiaso, erroraccio di Marcos Alonso che di petto appoggia proprio verso Woltemade, il quale al volo batte Radu e riporta la gara in parità!
Copione simile a quello del primo tempo, la Juventus ci sta provando con più convinzione ma non abbastanza per fare male al Celta22:16
54'
Ammonito Kelly, sbracciata su Rueda22:13
52'
CONCEICAO! Il portoghese converge dalla destra e carica il mancino trovando la risposta in corner di Radu! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ancora Conceicao conclude dal limite, stavolta blocca l'estremo difensore del Celta22:12
50'
Alajbegovic cerca Conceicao dentro l'area, suggerimento impreciso e anticipo della difesa spagnola22:09
46'
Subito Juve in avanti, Woltemade riceve spalle alla porta da posizione defilata e si gira subito cercando il tiro, il tedesco viene bloccato in corner22:06
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!22:04
Solite criticità per la Juventus, che di fatto incassa gol nell'unica vera occasione del Celta Vigo. Il possesso palla dei bianconeri non ha prodotto benefici, l'unico pericolo per Radu è arrivato su un tiro di Woltemade dopo un rilancio di Vicario. Gli spagnolo chiudono avanti il primo tempo grazie al gol di Hugo Alvarez, vedremo se Spalletti cambierà qualcosa nella ripresa21:49
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Juve sotto di un gol all'intervallo!21:49
45'
Un minuto di recupero21:48
43'
Hugo Alvarez controlla in area e trova lo spazio per calciare, il suo diagonale è però mal calibrato21:46
42'
Ci prova anche Alajbegovic, conclusione respinta21:44
40'
OCCASIONE JUVENTUS! Lancio lungo di Vicario, Woltemade vince il duello fisico con Lago e in controbalzo manda di poco alto!21:43
39'
Ammonito Swedberg, intervento in ritardo su Koopmeiners21:42
35'
Accelera Conceicao che punta la porta dalla destra, il suo cross teso viene deviato in corner21:37
33'
Gran giocata di Jutgla a centrocampo, l'attaccante del Celta avanza fino alla trequarti e carica il destro calciando però in malomodo21:36
32'
Spunto di Alajbegovic che carica il mancino colpendo però Koopmeiners che passava proprio in quella zona21:34
28'
Bella giocata di Woltemade che di tacco serve Sarr in area, quest'ultimo accomoda per Koopmeiners ma l'olandese manca il controllo facendo sfumare l'azione21:31
24'
Attacca a testa bassa la Juve, Koopmeiners impatta di testa un cross dalla destra, nessun problema per Radu21:27
20'
È il primo gol segnato dal Celta Vigo in questa edizione dell'Europa League; contestualmente, è anche la prima rete subita nella competizione dalla Juventus21:24
18'
GOL! CELTA VIGO-Juventus 1-0! Rete di Hugo Álvarez! Azione manovrata degli spagnoli dentro l'area. Jutgla dà il via all'azione, Rueda mette al centro verso Swedberg, il quale appoggia lateralmente per Alvarez che da distanza ravvicinata batte Vicario!21:22
15'
Sempre la Juve che tenta di controllare il gioco, agguerrita la riconquista del Celta che chiude tutti gli spazi21:18
12'
Ci prova la Juve con Gatti dopo il colpo di testa di Kelly, il tentativo acrobatico del centrale bianconero non inquadra la porta21:15
8'
Conceicao prova ad innescare McKennie sulla destra, l'americano non riesce ad arrivare sul pallone che termina sul fondo21:11
6'
Ci prova il Celta! Cross dalla destra di Jutgla, colpo di testa centrale di Swedberg bloccato da Vicario21:09
5'
Prova a gestire il possesso la Juve, alta la pressione del Celta 21:09
3'
Vicario deve uscire dalla sua area per spazzare con i piedi e sventare una potenziale minaccia21:06
SI PARTE! Inizia la sfida tra Celta Vigo-Juventus!21:02
Le scelte di Giraldez: davanti a Radu tocca a Rodriguez, Lago e Alonso, con Rued e Carreira che invece agiranno da esterni di centrocampo. Moriba e Febas compongono la coppia a centrocampo, mentre davanti Alvarez e Swedberg agiranno ai lati di Ferran Jutgla20:45
Le scelte di Spalletti: ritorno alla difesa a tre per il tecnico bianconero, che sceglie Kalulu, Gatti e Kelly facendo rifiatare Bremer. McKennie e Cambiaso agiranno sugli esterni con Sarr e Koopmeiners al centro, mentre Conceicao e Alajbegovic agiranno a supporto di Woltemade20:43
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Vicario - Kalulu, Gatti, Kelly - Mckennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso - Conceicao, Alajbegovic - Woltemade20:37
FORMAZIONE UFFICIALE CELTA VIGO: gli spagnoli si schierano con un 3-4-3: Radu - Rodriguez, Lago, Alonso - Rueda, Moriba, Febas, Carreira - Alvarez, Ferran Jutglà, Swedberg 20:39
La direzione di gara è affidata all’olandese Van Der Eijk20:41
Il Celta Vigo intende riscattarsi dopo la sconfitta nella prima gara di questa Europa League contro l’OMONIA. Gli spagnoli in campionato sono reduci da cinque partite senza sconfitta.20:41
Secondo impegno europeo per le Juventus dopo il rotondo successo all’esordio contro il NEC. Questa sera i bianconeri affrontano il Celta Vigo nella prima trasferta di questo cammino per provare a riscattare l’incertezza del campionato.20:40
Benvenuti alla diretta di CELTA VIGO-JUVENTUS, gara valida per la 2' giornata della fase a campionato dell'Europa League!20:40
Celta de Vigo - Juventus è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo. Arbitro di Celta de Vigo - Juventus sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente il Celta de Vigo si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; la Juventus ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.
Celta de Vigo e Juventus si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celta de Vigo ha vinto 1 volta, la Juventus ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Celta de Vigo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Celta Vigo e la Juventus si sono affrontate negli ottavi di finale della Coppa UEFA nella stagione 1999/2000: dopo aver perso 1-0 all'andata in trasferta, il Celta Vigo ha vinto 4-0 in casa al ritorno, superando il turno.
La Juventus non vince da sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre spagnole (3N, 3P); l'ultimo successo risale al 3-0 contro il Barcellona nel dicembre 2020.
Il Celta Vigo ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League, registrando la sua peggior striscia di sconfitte di sempre nelle principali competizioni europee.
Dopo avere perso per 0-2 la prima partita casalinga in assoluto nelle maggiori competizioni europee (il 15 settembre 1971, contro l'Aberdeen in Coppa UEFA), il Celta Vigo è rimasto imbattuto in ciascuno dei successivi nove primi match interni stagionali in questi tornei (7V, 2N), incluse tre vittorie - tutte in Coppa UEFA/Europa League - nelle ultime tre sfide di questo tipo.
Dopo il successo per 5-0 sul NEC nella 1ª giornata, la Juventus potrebbe vincere senza subire gol entrambe le prime due gare stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 2013/14 (2-0 sia all'andata che al ritorno ai sedicesimi di finale contro Trabzonspor).
La Juventus ha vinto 5-0 nella prima giornata contro il NEC, segnando cinque gol con soli 11 tiri: miglior percentuale realizzativa nel primo turno del torneo (45.5%). I bianconeri hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite della fase a gironi/campionato tra UEFA Europa League e Champions League.
Solo il Milan ha registrato più sequenze su azione (nove) da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria rispetto al Celta Vigo (sei) nella 1ª giornata di questa UEFA Europa League. In generale, la squadra spagnola è quella con la miglior percentuale di passaggi riusciti nel torneo in corso (92%).
Nessun giocatore ha effettuato più passaggi iniziati fuori dall'ultimo terzo di campo e terminati al suo interno rispetto a Marcos Alonso nel primo turno dell'Europa League 2026/27: 17, al pari di Matan Baltaxa, dell'Hapoel Be'er Sheva. Nel corso della sua esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina (tra il 2013 e il 2016), il classe 1990 ha affrontato cinque volte la Juventus in campionato, senza mai conquistare i tre punti: si tratta della squadra che ha incrociato più spesso nei maggiori cinque tornei europei, tra quelle contro cui non ha mai vinto.
Nella 1ª giornata contro il NEC, all'età di 18 anni 361 giorni Kerim Alajbegović è diventato solo il 2° 18enne nella storia ad andare in gol con la maglia della Juventus in una delle maggiori competizioni europee, dopo Gianfranco Zigoni (18 anni e 311 giorni, contro l'OFK Belgrado in Coppa delle Fiere, il 2 ottobre 1963). Se andasse a bersaglio anche contro il Celta Vigo, a 19 anni e 24 giorni al momento del match, il bosniaco diventerebbe il più giovane bianconero di sempre a siglare più di una rete in questi tornei, superando Pietro Fanna, che trovò il suo 2° centro contro il Glentoran il 2 novembre 1977, in Coppa UEFA, a 19 anni e 132 giorni .
Randal Kolo Muani ha preso parte a otto gol nelle sue ultime otto presenze nelle principali competizioni europee (5G+3A), segnando e fornendo un assist da subentrato nella prima giornata contro il NEC con la maglia della Juventus.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: