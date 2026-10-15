Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Anderlecht sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente il Dinamo Zagabria si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Anderlecht si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Anderlecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Dinamo Zagabria e Anderlecht si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Dinamo Zagabria ha vinto 2 volte, l'Anderlecht ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di UEFA Europa League contro l'Anderlecht (2V, 1N), dopo aver perso 2-0 contro la squadra belga nella giornata d'esordio della competizione nella stagione 2009/10.

L'Anderlecht ha vinto solo una delle ultime cinque partite di UEFA Europa League contro squadre croate (1N, 3P), ovvero da un successo casalingo per 2-0 contro l'Hajduk Spalato nel dicembre 2010.

La Dinamo Zagabria ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Europa League (3N, 5P), anche se nel pareggio per 0-0 della prima giornata contro l'Hapoel Be'er Sheva ha tenuto la portata inviolata per prima volta nelle ultime 11 gare nella competizione.

L'Anderlecht ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Europa League (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 20 gare nelle principali competizioni europee (9V, 7N, 4P).

L'attaccante di 19 anni dell'Anderlecht Mihajlo Cvetkovic è andato a segno nella sconfitta per 2-1 contro il Lione nella prima giornata di questa Europa League. L'ultimo giocatore Under 20 dell'Anderlecht a trovare la rete in due presenze consecutive nelle principali competizioni europee è stato Youri Tielemans nel novembre 2016.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: