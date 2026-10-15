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Dinamo Zagabria-Anderlecht: 1-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Maksimir di Zagabria
15 Ottobre 2026 ore 21:00
Dinamo Zagabria
1
Anderlecht
0
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 90+6' 1-0 Dion Beljo (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Dinamo Zagabria 1, Anderlecht 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Anderlecht 0.22:56

  3. 90'+6'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Anderlecht 0. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:55

  4. 90'+4'

    Decisione VAR: rigore Dinamo Zagabria.22:53

  5. 90'+4'

    Gara riprende.22:53

  6. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Anderlecht). Viene consultato il VAR.22:52

  7. 90'+3'

    Rigore concesso da Oleg Reabciuk (Anderlecht) per un fallo di mano in area.22:52

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria).22:49

  11. 90'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  12. 90'

    Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).22:49

  13. 89'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).22:48

  15. 89'

    Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  16. 87'

    Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Marten Winkler.22:46

  17. 87'

    Sostituzione, Anderlecht. Romeo Amané sostituisce Mario Stroeykens.22:46

  18. 83'

    Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:42

  19. 83'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  21. 79'

    Kaïs Barry (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  22. 79'

    Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:38

  23. 79'

    Tiro parato. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oleg Reabciuk.22:38

  24. 78'

    Tentativo fallito. Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:37

  25. 78'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Marten Winkler (Anderlecht).22:36

  27. 77'

    Sostituzione, Anderlecht. Danylo Sikan sostituisce Mihajlo Cvetkovic.22:36

  28. 77'

    Sostituzione, Anderlecht. Adriano Bertaccini sostituisce Tristan Degreef.22:36

  29. 76'

    Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).22:35

  30. 76'

    Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  31. 74'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  33. 74'

    Fallo di Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria).22:33

  34. 73'

    Marten Winkler (Anderlecht) e' ammonito.22:32

  35. 73'

    Marten Winkler (Anderlecht) cade ma ha simulato.22:32

  36. 71'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  37. 71'

    Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).22:30

  39. 70'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  40. 70'

    Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).22:28

  41. 68'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Lukas Kacavenda sostituisce Luka Stojkovic.22:27

  42. 68'

    Kaïs Barry (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 68'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).22:27

  45. 65'

    Sostituzione, Anderlecht. Tawfik Bentayeb sostituisce Lukás Ambros.22:24

  46. 65'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  47. 65'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:24

  48. 63'

    Tiro parato. Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moris Valincic.22:22

  49. 62'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Moris Valincic sostituisce Niko Galesic.22:21

  51. 62'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dani Rodríguez sostituisce Iker Almena.22:21

  52. 62'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  53. 62'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Dinamo Zagabria).22:21

  54. 60'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  55. 60'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).22:19

  57. 56'

    Tristan Degreef (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  58. 56'

    Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:15

  59. 55'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.22:13

  60. 54'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).22:13

  61. 54'

    Tiro parato. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tristan Degreef.22:13

  63. 53'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dion Beljo.22:12

  64. 50'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Anderlecht).22:09

  65. 48'

    Tiro respinto. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Arbër Hoxha.22:07

  66. 47'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  67. 47'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:06

  69. 46'

    Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:05

  70. 46'

    Iker Almena (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  71. Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Anderlecht 0.22:04

  72. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Anderlecht 0.21:47

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:47

  75. 44'

    Fallo di Mario Stroeykens (Anderlecht).21:46

  76. 44'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  77. 42'

    Tentativo fallito. Iker Almena (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luka Ivanusec.21:43

  78. 42'

    Tiro respinto. Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Arbër Hoxha.21:43

  79. 38'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Kaïs Barry (Anderlecht).21:39

  81. 37'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Anderlecht).21:39

  82. 36'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Anderlecht).21:37

  83. 35'

    Tristan Degreef (Anderlecht) e' ammonito per fallo.21:36

  84. 35'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:36

  85. 35'

    Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  87. 33'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  88. 33'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:35

  89. 33'

    Andrew Omobamidele (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  90. 33'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Dinamo Zagabria).21:34

  91. 32'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).21:34

  93. 32'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:33

  94. 32'

    Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  95. 30'

    Niko Galesic (Dinamo Zagabria) e' ammonito.21:31

  96. 29'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  97. 29'

    Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:31

  99. 28'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Anderlecht).21:30

  100. 28'

    Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  101. 28'

    Tiro parato. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:30

  102. 28'

    Tiro parato. Tristan Degreef (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marten Winkler con cross.21:30

  103. 27'

    Tristan Degreef (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  105. 27'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:28

  106. 25'

    Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).21:26

  107. 25'

    Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  108. 24'

    Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Iker Almena.21:26

  109. 23'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  111. 23'

    Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:25

  112. 22'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Dion Beljo in seguito a un contropiede.21:23

  113. 21'

    Tiro parato. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Ambros.21:23

  114. 21'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Marten Winkler.21:23

  115. 19'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  117. 19'

    Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:21

  118. 18'

    Tentativo fallito. Niko Galesic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:20

  119. 18'

    Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:20

  120. 17'

    Tentativo fallito. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross in seguito a un contropiede.21:19

  121. 16'

    Fallo di Kaïs Barry (Anderlecht).21:18

  123. 16'

    Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  124. 15'

    Fallo di Mario Stroeykens (Anderlecht).21:16

  125. 15'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  126. 14'

    Tiro parato. Tristan Degreef (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Ambros.21:16

  127. 11'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  129. 11'

    Fallo di Stjepan Radeljic (Dinamo Zagabria).21:12

  130. 10'

    Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kaïs Barry.21:12

  131. 9'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  132. 9'

    Fallo di Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria).21:11

  133. 8'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:10

  135. 8'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  136. 8'

    Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:09

  137. 6'

    Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).21:07

  138. 6'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  139. 3'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Iker Almena.21:05

  141. 2'

    Tentativo fallito. Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arbër Hoxha.21:04

  142. Inizia il Primo tempo.21:02

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Maksimir
    Città: Zagabria
    Capienza: 40000 spettatori19:53

Formazioni Dinamo Zagabria - Anderlecht

Dinamo Zagabria
Anderlecht
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (24) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (23) IKER ALMENA (C)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (17) LUKA IVANUSEC (C)
  • (11) ARBËR HOXHA (C)
  • (10) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (7) DANI RODRÍGUEZ (A)
  • (80) LUKAS KACAVENDA (C)
  • (21) MATEO LISICA (A)
  • (5) KIRILL KRAVTSOV (C)
  • (25) MORIS VALINCIC (D)
  • (99) MISLAV ORSIC (A)
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (14) SMAIL PREVLJAK (A)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (1) DANIJEL ZAGORAC (P)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
TITOLARI ANDERLECHT
  • (26) COLIN COOSEMANS (P)
  • (27) LÉO PÉTROT (D)
  • (5) OLEG REABCIUK (D)
  • (50) KAÏS BARRY (D)
  • (12) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (83) TRISTAN DEGREEF (C)
  • (29) MARIO STROEYKENS (C)
  • (10) MARTEN WINKLER (C)
  • (18) LUKÁS AMBROS (C)
  • (9) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
PANCHINA ANDERLECHT
  • (21) TAWFIK BENTAYEB (A)
  • (53) NOA COBIELLA (C)
  • (2) ZOUMANA KEITA (D)
  • (79) ALI MAAMAR (D)
  • (32) JUSTIN HEEKEREN (P)
  • (8) ROMEO AMANÉ (C)
  • (11) OLIVER ANTMAN (A)
  • (24) ENRIC LLANSANA (C)
  • (14) DANYLO SIKAN (A)
  • (55) MARCO KANA (C)
  • (91) ADRIANO BERTACCINI (A)
  • (6) LUDWIG AUGUSTINSSON (D)
ALLENATORE ANDERLECHT
  • Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes
PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Anderlecht sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente il Dinamo Zagabria si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Anderlecht si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Anderlecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Dinamo Zagabria e Anderlecht si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Dinamo Zagabria ha vinto 2 volte, l'Anderlecht ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Dinamo Zagabria ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide di UEFA Europa League contro l'Anderlecht (2V, 1N), dopo aver perso 2-0 contro la squadra belga nella giornata d'esordio della competizione nella stagione 2009/10.
  • L'Anderlecht ha vinto solo una delle ultime cinque partite di UEFA Europa League contro squadre croate (1N, 3P), ovvero da un successo casalingo per 2-0 contro l'Hajduk Spalato nel dicembre 2010.
  • La Dinamo Zagabria ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Europa League (3N, 5P), anche se nel pareggio per 0-0 della prima giornata contro l'Hapoel Be'er Sheva ha tenuto la portata inviolata per prima volta nelle ultime 11 gare nella competizione.
  • L'Anderlecht ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Europa League (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 20 gare nelle principali competizioni europee (9V, 7N, 4P).
  • L'attaccante di 19 anni dell'Anderlecht Mihajlo Cvetkovic è andato a segno nella sconfitta per 2-1 contro il Lione nella prima giornata di questa Europa League. L'ultimo giocatore Under 20 dell'Anderlecht a trovare la rete in due presenze consecutive nelle principali competizioni europee è stato Youri Tielemans nel novembre 2016.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo ZagabriaAnderlecht
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati01
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.02.0
Percentuale possesso palla33.958.0
Numero totale di passaggi351474
Numero totale di passaggi riusciti263395
Tiri nello specchio della porta15
Percentuale di tiri in porta16.750.0
Numero totale di cross1126
Numero medio di cross riusciti36
Duelli per partita vinti4249
Duelli per partita persi3558
Corner subiti64
Corner guadagnati26
Numero di punizioni a favore911
Numero di punizioni concesse1314
Tackle totali1617
Percentuale di successo nei tackle68.852.9
Fuorigiochi totali13
Numero totale di cartellini gialli00
Numero totale di cartellini rossi00

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