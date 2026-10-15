Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Ferencváros - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Viktoria Plzen sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente il Ferencváros si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viktoria Plzen si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Ferencváros ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.

Ferencváros e Viktoria Plzen si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Ferencváros ha vinto 1 volta, il Viktoria Plzen ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ferencváros-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ferencváros e il Viktoria Plzeň si sono affrontati in UEFA Europa League in ciascuna delle precedenti due stagioni: nei play-off 2024/25 (vittoria per 1-0 del Ferencváros all'andata e per 3-0 del Viktoria Plzeň al ritorno) e nella fase a gironi 2025/26 (pareggio per 1-1).

Le squadre ungheresi sono imbattute nelle ultime sette partite casalinghe nelle principali competizioni europee contro formazioni ceche (incluse quelle cecoslovacche), con un bilancio di cinque successi e due pareggi a partire dall'ultima sconfitta subita contro lo Zbrojovka Brno, che vinse 2-0 in casa dell'Újpest nel settembre 1978 in Coppa dei Campioni.

Il Ferencváros è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (8V, 2N); l'ultima volta che ha registrato una serie interna più lunga senza sconfitte è stata tra il 1995 e il 2004 (11 gare consecutive).

Il Viktoria Plzeň ha perso 3-0 nella prima giornata contro l'Union Saint-Gilloise, ma non perde due partite consecutive in UEFA Europa League dal febbraio 2025, quando la seconda di quelle sconfitte arrivò in trasferta contro il Ferencváros.

Bamidele Yusuf ha partecipato a nove degli ultimi 16 gol del Ferencváros in UEFA Europa League (4 gol, 5 assist) ed è stato coinvolto in tutte e tre le reti segnate dalla sua squadra nella prima giornata di questa stagione contro il Celtic (1 gol, 2 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: