Incontro terminato, Ferencváros 2, Viktoria Pilsen 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Ferencváros 2, Viktoria Pilsen 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 2, Viktoria Pilsen 1.22:53
Habib Maïga (Ferencváros) e' ammonito.22:52
Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:52
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:52
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:51
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).22:51
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:50
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomás Ladra.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49
Mariano Gómez (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).22:48
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:47
Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Márius Corbu.22:46
Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Kristoffer Zachariassen.22:46
Fallo di Ádám Nagy (Ferencváros).22:46
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Gol! Ferencváros 2, Viktoria Pilsen 1. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.22:45
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tomás Ladra con cross.22:45
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ferencváros).22:45
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tomás Ladra con cross in seguito a un calcio da fermo.22:42
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).22:42
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:41
Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Veljko Birmancevic.22:40
Sostituzione, Ferencváros. Habib Maïga sostituisce Bamidele Yusuf per infortunio.22:40
Gol! Ferencváros 2, Viktoria Pilsen 0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.22:37
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Amar Memic.22:33
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Salim Lawal sostituisce Alexandr Sojka.22:33
Decisione VAR: rigore Ferencváros.22:32
Rigore per Ferencváros. Veljko Birmancevic e'stato atterrato in area di rigore.22:32
Rigore concesso da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per un fallo in area.22:32
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).22:29
Dominik Tapaj (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).22:29
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Gabriel.22:28
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Amar Memic.22:26
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).22:24
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Tentativo fallito. Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Gabriel con cross.22:24
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:22
Sostituzione, Ferencváros. Daniel Arzani sostituisce Krisztián Lisztes.22:20
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Lukás Cerv sostituisce Patrik Hrosovsky.22:20
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Jirí Panos.22:20
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal sostituisce Christophe Kabongo.22:19
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:19
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:15
Tiro parato. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Gabriel con cross.22:14
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).22:12
Tentativo fallito. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:12
Tiro respinto. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kristoffer Zachariassen.22:09
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).22:06
Gol! Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Veljko Birmancevic in seguito a un contropiede.22:04
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).22:03
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 0.22:01
Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen).21:45
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).21:44
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fallo di Krisztián Lisztes (Ferencváros).21:43
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Cadu con cross.21:43
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:43
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:39
Tiro parato. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:38
Tiro respinto. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sampson Dweh.21:38
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:37
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Gabriel con cross.21:35
Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Veljko Birmancevic.21:34
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Tapaj (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:32
Tiro parato. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cadu.21:30
Tiro parato. Veljko Birmancevic (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Márius Corbu con cross.21:29
Tentativo fallito. Ádám Nagy (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Mariano Gómez.21:27
Fallo di Veljko Birmancevic (Ferencváros).21:25
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:23
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Krisztián Lisztes.21:23
Attila Osváth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).21:20
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Christophe Kabongo.21:20
Fuorigioco. Krisztián Lisztes(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Veljko Birmancevic e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:18
Tiro respinto. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Amar Memic.21:17
Tiro parato. Veljko Birmancevic (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Krisztián Lisztes.21:16
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Filip Prebsl (Viktoria Pilsen).21:15
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).21:14
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).21:14
Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Adam Gabriel da calcio d'angolo.21:12
Tiro respinto. Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area. Assist di Alexandr Sojka con cross.21:12
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Dániel Radnóti (Ferencváros).21:11
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jirí Panos.21:11
Tentativo fallito. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bamidele Yusuf con cross.21:10
Attila Osváth (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:07
Fallo di Attila Osváth (Ferencváros).21:07
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tiro respinto. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexandr Sojka con cross.21:06
Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).21:05
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).21:04
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori19:51
Ferencváros - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Viktoria Plzen sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente il Ferencváros si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Viktoria Plzen si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Ferencváros ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; il Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.
Ferencváros e Viktoria Plzen si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Ferencváros ha vinto 1 volta, il Viktoria Plzen ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Ferencváros-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|0
|Gol totali subiti
|1
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|37.3
|48.7
|Numero totale di passaggi
|361
|476
|Numero totale di passaggi riusciti
|288
|374
|Tiri nello specchio della porta
|6
|5
|Percentuale di tiri in porta
|54.5
|50.0
|Numero totale di cross
|17
|27
|Numero medio di cross riusciti
|4
|5
|Duelli per partita vinti
|43
|51
|Duelli per partita persi
|48
|58
|Corner subiti
|11
|1
|Corner guadagnati
|3
|5
|Numero di punizioni a favore
|18
|11
|Numero di punizioni concesse
|14
|13
|Tackle totali
|9
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|75.0
|Fuorigiochi totali
|1
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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