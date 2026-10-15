Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08

PREPARTITA

Hoffenheim - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.

Arbitro di Hoffenheim - Beşiktaş sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Hoffenheim si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Beşiktaş si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Beşiktaş ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Hoffenheim e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.

Hoffenheim-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida tra Beşiktaş e Hoffenheim; gli unici precedenti dell'Hoffenheim contro una squadra turca risalgono alla fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18, quando i tedeschi vinsero 3-1 in casa e pareggiarono 1-1 in trasferta contro l'Istanbul Başakşehir.

Il Beşiktaş ha perso 11 delle 14 partite disputate nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche (2V, 1N), incluse le ultime cinque consecutive.

L'Hoffenheim ha registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria (57) e di passaggi nell'ultimo terzo di campo (226) nella prima giornata di questa edizione della UEFA Europa League.

Il Beşiktaş punta a vincere entrambe le prime due partite stagionali nelle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in Coppa dei Campioni 1986/87, Europa League 2010/11 e Champions League 2017/18.

Emirhan Topçu è il giocatore che ha recuperato più possessi nella prima giornata di questa UEFA Europa League (12), mentre solo cinque calciatori hanno registrato più contrasti del difensore centrale del Beşiktaş (5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: