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Hoffenheim-Beşiktaş: 2-3 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SNP Arena di Sinsheim
15 Ottobre 2026 ore 21:00
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Partita finita
Arbitro: Lawrence Visser
  1. 60' 0-1 Amir Murillo
  2. 68' 1-1 Fisnik Asllani
  3. 72' 1-2 Oh Hyeon-Gyu
  4. 79' 1-3 Oh Hyeon-Gyu
  5. 87' 2-3 Koki Machida
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Hoffenheim 2, Besiktas 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Hoffenheim 2, Besiktas 3.22:51

  3. 90'+4'

    Fallo di Robin Hranác (Hoffenheim).22:51

  4. 90'+4'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:51

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area.22:50

  6. 90'+2'

    Koki Machida (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.22:49

  7. 90'+2'

    Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).22:49

  9. 90'+2'

    Semih Kiliçsoy (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Besiktas. Ümit Akdag sostituisce Wilfred Ndidi.22:47

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  12. 90'

    Sostituzione, Besiktas. Ridvan Yilmaz sostituisce Kassoum Ouattara.22:47

  13. 90'

    Tim Lemperle (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.22:46

  15. 90'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).22:46

  16. 90'

    Fabio Miretti (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 89'

    Tiro respinto. Semih Kiliçsoy (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:46

  18. 89'

    Tiro parato. Fabio Miretti (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Trossard.22:45

  19. 87'

    Gol! Hoffenheim 2, Besiktas 3. Koki Machida (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.22:44

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Semih Kiliçsoy (Besiktas).22:44

  22. 87'

    Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area.22:44

  23. 87'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emirhan Topçu (Besiktas).22:43

  24. 85'

    Sostituzione, Hoffenheim. Robin Hranác sostituisce Ozan Kabak.22:42

  25. 85'

    Sostituzione, Besiktas. Semih Kiliçsoy sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:41

  27. 84'

    Tentativo fallito. Salih Özcan (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Kassoum Ouattara con cross.22:41

  28. 81'

    Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).22:37

  29. 81'

    Salih Özcan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  30. 80'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:36

  31. 79'

    Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 3. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilhan Fakili con cross in seguito a un contropiede.22:36

  33. 78'

    Tentativo fallito. Nathan De Cat (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:35

  34. 78'

    Sostituzione, Besiktas. Salih Özcan sostituisce Junior Olaïtan.22:35

  35. 78'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Wilfred Ndidi (Besiktas).22:34

  36. 78'

    Tiro respinto. Nathan De Cat (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area.22:34

  37. 77'

    Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vladimír Coufal.22:34

  39. 77'

    Tiro parato. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Nübel.22:33

  40. 75'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Besiktas).22:31

  41. 72'

    Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 2. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:29

  42. 72'

    Sostituzione, Hoffenheim. Bambasé Conté sostituisce Andrej Kramaric.22:29

  43. 72'

    Sostituzione, Hoffenheim. Nathan De Cat sostituisce Wouter Burger.22:28

  45. 71'

    Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  46. 71'

    Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).22:27

  47. 70'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).22:26

  48. 68'

    Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 1. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tim Lemperle.22:25

  49. 67'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito.22:23

  51. 67'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:23

  52. 67'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  53. 66'

    Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).22:23

  54. 66'

    Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  55. 66'

    Bernardo (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  57. 66'

    Fallo di Emirhan Topçu (Besiktas).22:22

  58. 65'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).22:21

  59. 64'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leandro Trossard.22:21

  60. 62'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).22:18

  61. 60'

    Gol! Hoffenheim 0, Besiktas 1. Amir Murillo (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oh Hyeon-Gyu da calcio d'angolo.22:16

  63. 60'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:16

  64. 59'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Hoffenheim).22:16

  65. 59'

    Sostituzione, Hoffenheim. Alexander Prass sostituisce Adam Daghim.22:16

  66. 59'

    Sostituzione, Hoffenheim. Tim Lemperle sostituisce Adam Hlozek.22:15

  67. 57'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oh Hyeon-Gyu.22:14

  69. 56'

    Tentativo fallito. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amir Murillo.22:12

  70. 52'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:08

  71. 52'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  72. 50'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:07

  73. 50'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  75. 50'

    Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).22:07

  76. 50'

    Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  77. 49'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:05

  78. 49'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  79. 47'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:03

  81. Inizia il Secondo tempo Hoffenheim 0, Besiktas 0.22:02

  82. 45'

    Sostituzione, Besiktas. Fabio Miretti sostituisce Orkun Kökçü per infortunio.22:02

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Hoffenheim 0, Besiktas 0.21:46

  84. 45'+1'

    Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  85. 45'+1'

    Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:46

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  88. 42'

    Tiro respinto. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fisnik Asllani.21:41

  89. 40'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:40

  90. 40'

    Kassoum Ouattara (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  91. 39'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emirhan Topçu (Besiktas).21:38

  93. 38'

    Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:37

  94. 38'

    Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  95. 37'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:37

  96. 37'

    Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  97. 37'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:37

  99. 35'

    Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  100. 35'

    Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:35

  101. 35'

    Tiro parato. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

  102. 33'

    Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).21:33

  103. 33'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  105. 32'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:32

  106. 32'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kassoum Ouattara.21:32

  107. 31'

    Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:31

  108. 30'

    Gara riprende.21:30

  109. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Orkun Kökçü (Besiktas) per infortunio.21:28

  111. 25'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Bernardo (Hoffenheim).21:25

  112. 25'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:24

  113. 25'

    Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  114. 24'

    Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:24

  115. 24'

    Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  117. 23'

    Fisnik Asllani (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.21:23

  118. 23'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:22

  119. 23'

    Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  120. 21'

    Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  121. 21'

    Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:21

  123. 20'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal.21:20

  124. 19'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:19

  125. 19'

    Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  126. 16'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:16

  127. 16'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  129. 8'

    Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilhan Fakili.21:07

  130. 7'

    Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  131. 7'

    Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).21:07

  132. 7'

    Tiro respinto. Amir Murillo (Besiktas) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Orkun Kökçü con cross.21:07

  133. 6'

    Tiro respinto. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard con passaggio filtrante.21:06

  135. 6'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Bernardo (Hoffenheim).21:06

  136. 6'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante.21:05

  137. 5'

    Tentativo fallito. Bernardo (Hoffenheim) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.21:05

  138. 4'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Amir Murillo (Besiktas).21:04

  139. 3'

    Koki Machida (Hoffenheim) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Bernardo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:02

  141. 2'

    Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:02

  142. 2'

    Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  143. Inizia il Primo tempo.21:00

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SNP Arena
    Città: Sinsheim
    Capienza: 30150 spettatori20:08

Formazioni Hoffenheim - Beşiktaş

Hoffenheim
Beşiktaş
TITOLARI HOFFENHEIM
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (34) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (28) KOKI MACHIDA (D)
  • (13) BERNARDO (D)
  • (5) OZAN KABAK (D)
  • (18) WOUTER BURGER (C)
  • (7) LEON AVDULLAHU (C)
  • (14) ADAM DAGHIM (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (C)
  • (27) ANDREJ KRAMARIC (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA HOFFENHEIM
  • (2) ROBIN HRANÁC (D)
  • (19) TIM LEMPERLE (A)
  • (20) BAMBASÉ CONTÉ (C)
  • (36) LÚKAS PETERSSON (P)
  • (9) MAX MOERSTEDT (A)
  • (37) LUCA PHILIPP (P)
  • (15) VALENTIN GENDREY (D)
  • (39) MATS ROTS (D)
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (29) NATNAEL ABRAHA (D)
  • (17) NATHAN DE CAT (C)
  • (32) CAJETAN LENZ (C)
ALLENATORE HOFFENHEIM
  • Christian Ilzer
TITOLARI BEşIKTAş
  • (1) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (11) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (12) EMMANUEL AGBADOU (D)
  • (53) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (29) ILHAN FAKILI (C)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (15) JUNIOR OLAÏTAN (C)
  • (10) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (4) WILFRED NDIDI (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA BEşIKTAş
  • (8) KARTAL YILMAZ (C)
  • (33) RIDVAN YILMAZ (D)
  • (80) DOGAN ALEMDAR (P)
  • (21) FABIO MIRETTI (C)
  • (17) ERNEST POKU (A)
  • (35) TIAGO DJALÓ (D)
  • (90) SEMIH KILIÇSOY (A)
  • (22) TAYLAN BULUT (D)
  • (50) ÜMIT AKDAG (D)
  • (6) SALIH ÖZCAN (C)
  • (58) YASIN ÖZCAN (D)
  • (70) AHMET BIRCAN (A)
ALLENATORE BEşIKTAş
  • Vincenzo Italiano
PREPARTITA

Hoffenheim - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.
Arbitro di Hoffenheim - Beşiktaş sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Hoffenheim si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Beşiktaş si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Beşiktaş ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Hoffenheim e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.

Hoffenheim-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la prima sfida tra Beşiktaş e Hoffenheim; gli unici precedenti dell'Hoffenheim contro una squadra turca risalgono alla fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18, quando i tedeschi vinsero 3-1 in casa e pareggiarono 1-1 in trasferta contro l'Istanbul Başakşehir.
  • Il Beşiktaş ha perso 11 delle 14 partite disputate nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche (2V, 1N), incluse le ultime cinque consecutive.
  • L'Hoffenheim ha registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria (57) e di passaggi nell'ultimo terzo di campo (226) nella prima giornata di questa edizione della UEFA Europa League.
  • Il Beşiktaş punta a vincere entrambe le prime due partite stagionali nelle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in Coppa dei Campioni 1986/87, Europa League 2010/11 e Champions League 2017/18.
  • Emirhan Topçu è il giocatore che ha recuperato più possessi nella prima giornata di questa UEFA Europa League (12), mentre solo cinque calciatori hanno registrato più contrasti del difensore centrale del Beşiktaş (5).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

HoffenheimBeşiktaş
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati04
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla67.255.1
Numero totale di passaggi526564
Numero totale di passaggi riusciti450493
Tiri nello specchio della porta57
Percentuale di tiri in porta31.243.8
Numero totale di cross3211
Numero medio di cross riusciti143
Duelli per partita vinti5143
Duelli per partita persi5840
Corner subiti43
Corner guadagnati83
Numero di punizioni a favore812
Numero di punizioni concesse2311
Tackle totali1715
Percentuale di successo nei tackle94.166.7
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi00

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