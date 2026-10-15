Incontro terminato, Hoffenheim 2, Besiktas 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Hoffenheim 2, Besiktas 3.
Secondo tempo terminato, Hoffenheim 2, Besiktas 3.22:51
Fallo di Robin Hranác (Hoffenheim).22:51
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:51
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area.22:50
Koki Machida (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).22:49
Semih Kiliçsoy (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Sostituzione, Besiktas. Ümit Akdag sostituisce Wilfred Ndidi.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, Besiktas. Ridvan Yilmaz sostituisce Kassoum Ouattara.22:47
Tim Lemperle (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.22:46
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).22:46
Fabio Miretti (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro respinto. Semih Kiliçsoy (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:46
Tiro parato. Fabio Miretti (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Trossard.22:45
Gol! Hoffenheim 2, Besiktas 3. Koki Machida (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Semih Kiliçsoy (Besiktas).22:44
Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area.22:44
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emirhan Topçu (Besiktas).22:43
Sostituzione, Hoffenheim. Robin Hranác sostituisce Ozan Kabak.22:42
Sostituzione, Besiktas. Semih Kiliçsoy sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:41
Tentativo fallito. Salih Özcan (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Kassoum Ouattara con cross.22:41
Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).22:37
Salih Özcan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:36
Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 3. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilhan Fakili con cross in seguito a un contropiede.22:36
Tentativo fallito. Nathan De Cat (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:35
Sostituzione, Besiktas. Salih Özcan sostituisce Junior Olaïtan.22:35
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Wilfred Ndidi (Besiktas).22:34
Tiro respinto. Nathan De Cat (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area.22:34
Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vladimír Coufal.22:34
Tiro parato. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Nübel.22:33
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Besiktas).22:31
Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 2. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:29
Sostituzione, Hoffenheim. Bambasé Conté sostituisce Andrej Kramaric.22:29
Sostituzione, Hoffenheim. Nathan De Cat sostituisce Wouter Burger.22:28
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).22:27
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).22:26
Gol! Hoffenheim 1, Besiktas 1. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tim Lemperle.22:25
Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito.22:23
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:23
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Fisnik Asllani (Hoffenheim).22:23
Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Bernardo (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Emirhan Topçu (Besiktas).22:22
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).22:21
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leandro Trossard.22:21
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).22:18
Gol! Hoffenheim 0, Besiktas 1. Amir Murillo (Besiktas) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oh Hyeon-Gyu da calcio d'angolo.22:16
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Hoffenheim).22:16
Sostituzione, Hoffenheim. Alexander Prass sostituisce Adam Daghim.22:16
Sostituzione, Hoffenheim. Tim Lemperle sostituisce Adam Hlozek.22:15
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oh Hyeon-Gyu.22:14
Tentativo fallito. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amir Murillo.22:12
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:08
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:07
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).22:07
Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:05
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard.22:03
Inizia il Secondo tempo Hoffenheim 0, Besiktas 0.22:02
Sostituzione, Besiktas. Fabio Miretti sostituisce Orkun Kökçü per infortunio.22:02
Primo tempo terminato, Hoffenheim 0, Besiktas 0.21:46
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fisnik Asllani.21:41
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:40
Kassoum Ouattara (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Emirhan Topçu (Besiktas).21:38
Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:37
Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:37
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:37
Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:35
Tiro parato. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).21:33
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:32
Tiro respinto. Leandro Trossard (Besiktas) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kassoum Ouattara.21:32
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Orkun Kökçü (Besiktas) per infortunio.21:28
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Bernardo (Hoffenheim).21:25
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:24
Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:24
Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fisnik Asllani (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:22
Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fisnik Asllani (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:21
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal.21:20
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:19
Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:16
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilhan Fakili.21:07
Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).21:07
Tiro respinto. Amir Murillo (Besiktas) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Orkun Kökçü con cross.21:07
Tiro respinto. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Leandro Trossard con passaggio filtrante.21:06
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Bernardo (Hoffenheim).21:06
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante.21:05
Tentativo fallito. Bernardo (Hoffenheim) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Amir Murillo (Besiktas).21:04
Koki Machida (Hoffenheim) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Bernardo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:02
Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:02
Adam Daghim (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: SNP Arena
Città: Sinsheim
Capienza: 30150 spettatori20:08
Hoffenheim - Beşiktaş è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.
Arbitro di Hoffenheim - Beşiktaş sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Hoffenheim si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Beşiktaş si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Beşiktaş ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
Hoffenheim e Beşiktaş è la prima che si affrontano in campionato.
Hoffenheim-Beşiktaş ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hoffenheim
|Beşiktaş
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|4
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|67.2
|55.1
|Numero totale di passaggi
|526
|564
|Numero totale di passaggi riusciti
|450
|493
|Tiri nello specchio della porta
|5
|7
|Percentuale di tiri in porta
|31.2
|43.8
|Numero totale di cross
|32
|11
|Numero medio di cross riusciti
|14
|3
|Duelli per partita vinti
|51
|43
|Duelli per partita persi
|58
|40
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|8
|3
|Numero di punizioni a favore
|8
|12
|Numero di punizioni concesse
|23
|11
|Tackle totali
|17
|15
|Percentuale di successo nei tackle
|94.1
|66.7
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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