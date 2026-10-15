Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Ararat-Armenia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Jagiellonia Białystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ararat-Armenia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Jagiellonia Białystok e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.

Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente match nelle principali competizioni europee tra una squadra polacca e una armena risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League, terminato con una vittoria per 2-1 del Noah contro il Legia Varsavia.

L'Ararat-Armenia potrebbe diventare la prima squadra armena a vincere in trasferta in Polonia nelle competizioni europee al quinto tentativo (in precedenza 2N, 2P, tutte in gare di qualificazione).

Lo Jagiellonia Białystok è sia il club che ha effettuato il minor numero di tiri (4) sia quello che ne ha subiti di più (26) nella prima giornata di questa UEFA Europa League. Dall'altra parte, l'Ararat-Armenia è la terza squadra con più tiri subiti (23).

L'Ararat-Armenia cerca di interrompere una striscia di 18 trasferte senza vittorie per le squadre armene nelle principali competizioni europee (3N, 15P), arrivata dopo il successo dell'Ararat per 2-1 sul campo del Cork Celtic in Coppa dei Campioni nell'ottobre 1974.

Artur Serobyan è stato il giocatore dell'Ararat-Armenia con più occasioni create (4), dribbling (3), duelli vinti (10) e contrasti (4) nella gara d'esordio stagionale in UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: