Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia: 3-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chorten Arena di Bialystok
15 Ottobre 2026 ore 21:00
Jagiellonia Białystok
3
Ararat-Armenia
1
Partita finita
Arbitro: Anastasios Papapetrou
  1. 11' 0-1 Zidane Banjaqui
  2. 13' 1-1 Kamil Józwiak
  3. 38' 2-1 Rodrigo Conceição
  4. 51' 3-1 Ousmane Sow
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1.22:54

  3. 90'+3'

    Fallo di mano di Arayik Eloyan (Ararat-Armenia).22:54

  4. 90'+2'

    Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+2'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:53

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  7. 90'

    Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  9. 90'

    Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:50

  10. 89'

    Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  11. 89'

    Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:49

  12. 88'

    Tentativo fallito. Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:48

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Yuki Kobayashi (Jagiellonia Bialystok).22:48

  15. 87'

    Fuorigioco. Rodrigo Conceição(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jeremy Agbonifo e' colto in fuorigioco.22:47

  16. 87'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area.22:47

  17. 86'

    Tiro respinto. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Cirkovic.22:47

  18. 86'

    Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).22:47

  19. 86'

    Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  21. 85'

    Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  22. 85'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:46

  23. 85'

    Tentativo fallito. Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juan Balanta.22:45

  24. 84'

    Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:45

  25. 84'

    Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  27. 84'

    Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:44

  28. 83'

    Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:43

  29. 83'

    Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  30. 83'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:43

  31. 83'

    Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Cirkovic.22:43

  33. 81'

    Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).22:41

  34. 81'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  35. 80'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Taras Romanczuk.22:40

  36. 79'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aleksandar Cirkovic sostituisce Kajetan Szmyt.22:40

  37. 79'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  39. 79'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:39

  40. 79'

    Tentativo fallito. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anders Klynge con cross in seguito a un calcio da fermo.22:39

  41. 78'

    Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia).22:38

  42. 78'

    Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  43. 77'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  45. 77'

    Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:37

  46. 76'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Sandro Lima.22:37

  47. 76'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Artur Serobyan.22:37

  48. 76'

    Bruno Wilson (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  49. 76'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:36

  51. 74'

    Gara riprende.22:34

  52. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ararat-Armenia).22:34

  53. 74'

    Tiro respinto. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Taras Romanczuk.22:34

  54. 72'

    Tiro parato. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:32

  55. 71'

    Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Sandro Lima.22:32

  57. 70'

    Tiro respinto. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area.22:31

  58. 70'

    Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  59. 70'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:30

  60. 69'

    Fuorigioco. Anders Klynge(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jeremy Agbonifo e' colto in fuorigioco.22:29

  61. 68'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Eryk Kozlowski sostituisce Jesús Imaz.22:29

  63. 68'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dusan Stojinovic sostituisce Kamil Józwiak.22:29

  64. 68'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Karen Muradyan sostituisce Luís Felipe.22:28

  65. 68'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Benny sostituisce Alwyn Tera.22:28

  66. 67'

    Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bruno Wilson.22:28

  67. 66'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Ousmane Sow.22:26

  69. 65'

    Maxence Carlier (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  70. 65'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:25

  71. 63'

    Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  72. 63'

    Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:24

  73. 63'

    Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:23

  75. 61'

    Tentativo fallito. Bruno Wilson (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:22

  76. 58'

    Tentativo fallito. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:18

  77. 57'

    Alwyn Tera (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.22:17

  78. 56'

    Fallo di Alwyn Tera (Ararat-Armenia).22:17

  79. 56'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  81. 55'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  82. 55'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:15

  83. 53'

    Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  84. 53'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:13

  85. 51'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesús Imaz.22:12

  87. 51'

    Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:11

  88. 50'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).22:11

  89. 50'

    Tiro parato. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jesús Imaz.22:10

  90. 49'

    Fallo di mano di Sandro Lima (Ararat-Armenia).22:10

  91. 48'

    Fallo di Maxence Carlier (Ararat-Armenia).22:08

  93. 48'

    Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  94. 47'

    Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).22:08

  95. 47'

    Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  96. 47'

    Tentativo fallito. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un contropiede.22:07

  97. 46'

    Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  99. 46'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:06

  100. Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1.22:06

  101. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1.21:48

  102. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  103. 45'

    Fallo di Sandro Lima (Ararat-Armenia).21:45

  105. 45'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  106. 44'

    Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  107. 44'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:44

  108. 42'

    Gara riprende.21:42

  109. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).21:42

  111. 42'

    Gara riprende.21:42

  112. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, João Bravim (Ararat-Armenia) per infortunio.21:41

  113. 38'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anders Klynge.21:38

  114. 37'

    Fallo di Luís Felipe (Ararat-Armenia).21:37

  115. 37'

    Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  117. 36'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).21:36

  118. 35'

    Fuorigioco. Kajetan Szmyt(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Ousmane Sow e' colto in fuorigioco.21:35

  119. 33'

    Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Anders Klynge con cross da calcio d'angolo.21:33

  120. 33'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:33

  121. 32'

    Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia).21:31

  123. 32'

    Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  124. 30'

    Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.21:30

  125. 30'

    Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).21:30

  126. 30'

    Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  127. 28'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  129. 28'

    Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).21:28

  130. 25'

    Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area.21:25

  131. 25'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:24

  132. 24'

    Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:24

  133. 24'

    Alwyn Tera (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  135. 24'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:23

  136. 24'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  137. 22'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:22

  138. 22'

    Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  139. 21'

    Gara riprende.21:21

  141. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).21:21

  142. 21'

    Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  143. 21'

    Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).21:21

  144. 20'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.21:20

  145. 20'

    Fuorigioco. Bernardo Vital(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kamil Józwiak e' colto in fuorigioco.21:20

  147. 20'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.21:20

  148. 17'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Zidane Banjaqui per infortunio.21:16

  149. 16'

    Gara riprende.21:16

  150. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) per infortunio.21:15

  151. 13'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Ararat-Armenia 1. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:13

  153. 13'

    Tiro parato. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jesús Imaz.21:13

  154. 13'

    Fuorigioco. Rodrigo Conceição(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kamil Józwiak e' colto in fuorigioco.21:12

  155. 12'

    Gara riprende.21:12

  156. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) per infortunio.21:11

  157. 11'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Ararat-Armenia 1. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maxence Carlier con passaggio filtrante.21:11

  159. 10'

    Tentativo fallito. Alwyn Tera (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zidane Banjaqui in seguito a un contropiede.21:10

  160. 9'

    Tentativo fallito. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:09

  161. 8'

    Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  162. 8'

    Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:08

  163. 6'

    Fallo di Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:06

  165. 6'

    Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  166. 6'

    Tentativo fallito. Sandro Lima (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:06

  167. 5'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

  168. 5'

    Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).21:05

  169. 4'

    Fuorigioco. Yuki Kobayashi(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kajetan Szmyt e' colto in fuorigioco.21:04

  171. Inizia il Primo tempo.21:00

  172. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  174. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chorten Arena
    Città: Bialystok
    Capienza: 22386 spettatori19:58

Formazioni Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia

Jagiellonia Białystok
Ararat-Armenia
TITOLARI JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (5) BERNARDO VITAL (D)
  • (27) RODRIGO CONCEIÇÃO (D)
  • (20) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (7) KAJETAN SZMYT (C)
  • (19) ANDERS KLYNGE (C)
  • (72) KAMIL JÓZWIAK (C)
  • (11) JESÚS IMAZ (A)
  • (30) OUSMANE SOW (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (23) GUILHERME MONTÓIA (D)
  • (32) ALEKSANDAR CIRKOVIC (A)
  • (14) HAMPUS FINNDELL (C)
  • (44) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (10) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (1) MICHAL PERCHEL (P)
  • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • Adrian Siemieniec
TITOLARI ARARAT-ARMENIA
  • (98) JOÃO BRAVIM (P)
  • (2) HUGO OLIVEIRA (D)
  • (5) LUÍS FELIPE (D)
  • (43) BRUNO WILSON (D)
  • (16) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (8) JUAN BALANTA (C)
  • (77) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (11) ZIDANE BANJAQUI (C)
  • (17) MAXENCE CARLIER (C)
  • (20) ALWYN TERA (C)
  • (91) SANDRO LIMA (A)
PANCHINA ARARAT-ARMENIA
  • (7) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (1) ARMAN NERSESYAN (P)
  • (95) FRANCA (A)
  • (47) ALEXANDROS MALIS (D)
  • (70) BENNY (C)
  • (14) BRUNO PEREIRA (D)
  • (10) ARMEN AMBARTSUMYAN (C)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
  • (25) ALIOUNE NDOUR (A)
  • (9) ARAYIK ELOYAN (C)
ALLENATORE ARARAT-ARMENIA
  • Manuel Jorge da Silva Cruz
PREPARTITA

Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Ararat-Armenia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Jagiellonia Białystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ararat-Armenia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Jagiellonia Białystok e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.

Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente match nelle principali competizioni europee tra una squadra polacca e una armena risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League, terminato con una vittoria per 2-1 del Noah contro il Legia Varsavia.
  • L'Ararat-Armenia potrebbe diventare la prima squadra armena a vincere in trasferta in Polonia nelle competizioni europee al quinto tentativo (in precedenza 2N, 2P, tutte in gare di qualificazione).
  • Lo Jagiellonia Białystok è sia il club che ha effettuato il minor numero di tiri (4) sia quello che ne ha subiti di più (26) nella prima giornata di questa UEFA Europa League. Dall'altra parte, l'Ararat-Armenia è la terza squadra con più tiri subiti (23).
  • L'Ararat-Armenia cerca di interrompere una striscia di 18 trasferte senza vittorie per le squadre armene nelle principali competizioni europee (3N, 15P), arrivata dopo il successo dell'Ararat per 2-1 sul campo del Cork Celtic in Coppa dei Campioni nell'ottobre 1974.
  • Artur Serobyan è stato il giocatore dell'Ararat-Armenia con più occasioni create (4), dribbling (3), duelli vinti (10) e contrasti (4) nella gara d'esordio stagionale in UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Jagiellonia BiałystokArarat-Armenia
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati11
Gol totali subiti24
Media gol subiti per partita2.04.0
Percentuale possesso palla41.641.4
Numero totale di passaggi346354
Numero totale di passaggi riusciti263295
Tiri nello specchio della porta32
Percentuale di tiri in porta75.022.2
Numero totale di cross86
Numero medio di cross riusciti13
Duelli per partita vinti5746
Duelli per partita persi5252
Corner subiti1313
Corner guadagnati02
Numero di punizioni a favore1018
Numero di punizioni concesse1316
Tackle totali2015
Percentuale di successo nei tackle40.073.3
Fuorigiochi totali22
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio