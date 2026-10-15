Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1.
Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1.22:54
Fallo di mano di Arayik Eloyan (Ararat-Armenia).22:54
Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:50
Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:49
Tentativo fallito. Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Yuki Kobayashi (Jagiellonia Bialystok).22:48
Fuorigioco. Rodrigo Conceição(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jeremy Agbonifo e' colto in fuorigioco.22:47
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area.22:47
Tiro respinto. Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Cirkovic.22:47
Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).22:47
Sergio Lozano (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:46
Tentativo fallito. Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juan Balanta.22:45
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:45
Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:44
Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.22:43
Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:43
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Cirkovic.22:43
Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).22:41
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Taras Romanczuk.22:40
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aleksandar Cirkovic sostituisce Kajetan Szmyt.22:40
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:39
Tentativo fallito. Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anders Klynge con cross in seguito a un calcio da fermo.22:39
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia).22:38
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:37
Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Sandro Lima.22:37
Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Artur Serobyan.22:37
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:36
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, (Ararat-Armenia).22:34
Tiro respinto. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Taras Romanczuk.22:34
Tiro parato. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:32
Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Sandro Lima.22:32
Tiro respinto. Karen Muradyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area.22:31
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:30
Fuorigioco. Anders Klynge(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jeremy Agbonifo e' colto in fuorigioco.22:29
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Eryk Kozlowski sostituisce Jesús Imaz.22:29
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dusan Stojinovic sostituisce Kamil Józwiak.22:29
Sostituzione, Ararat-Armenia. Karen Muradyan sostituisce Luís Felipe.22:28
Sostituzione, Ararat-Armenia. Benny sostituisce Alwyn Tera.22:28
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bruno Wilson.22:28
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Ousmane Sow.22:26
Maxence Carlier (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:25
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:24
Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:23
Tentativo fallito. Bruno Wilson (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:22
Tentativo fallito. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:18
Alwyn Tera (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Alwyn Tera (Ararat-Armenia).22:17
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:15
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:13
Gol! Jagiellonia Bialystok 3, Ararat-Armenia 1. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesús Imaz.22:12
Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.22:11
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).22:11
Tiro parato. Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jesús Imaz.22:10
Fallo di mano di Sandro Lima (Ararat-Armenia).22:10
Fallo di Maxence Carlier (Ararat-Armenia).22:08
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).22:08
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un contropiede.22:07
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).22:06
Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1.22:06
Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Fallo di Sandro Lima (Ararat-Armenia).21:45
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:44
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).21:42
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, João Bravim (Ararat-Armenia) per infortunio.21:41
Gol! Jagiellonia Bialystok 2, Ararat-Armenia 1. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anders Klynge.21:38
Fallo di Luís Felipe (Ararat-Armenia).21:37
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).21:36
Fuorigioco. Kajetan Szmyt(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Ousmane Sow e' colto in fuorigioco.21:35
Tentativo fallito. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Anders Klynge con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:33
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia).21:31
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).21:30
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).21:28
Tiro respinto. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area.21:25
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:24
Fallo di Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:24
Alwyn Tera (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:23
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:22
Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, (Jagiellonia Bialystok).21:21
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).21:21
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.21:20
Fuorigioco. Bernardo Vital(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kamil Józwiak e' colto in fuorigioco.21:20
Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.21:20
Sostituzione, Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Zidane Banjaqui per infortunio.21:16
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) per infortunio.21:15
Gol! Jagiellonia Bialystok 1, Ararat-Armenia 1. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:13
Tiro parato. Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jesús Imaz.21:13
Fuorigioco. Rodrigo Conceição(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kamil Józwiak e' colto in fuorigioco.21:12
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) per infortunio.21:11
Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Ararat-Armenia 1. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maxence Carlier con passaggio filtrante.21:11
Tentativo fallito. Alwyn Tera (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zidane Banjaqui in seguito a un contropiede.21:10
Tentativo fallito. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:09
Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok).21:08
Fallo di Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).21:06
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Sandro Lima (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:06
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Fallo di Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).21:05
Fuorigioco. Yuki Kobayashi(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kajetan Szmyt e' colto in fuorigioco.21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chorten Arena
Città: Bialystok
Capienza: 22386 spettatori19:58
Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Białystok - Ararat-Armenia sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Ararat-Armenia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Jagiellonia Białystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; l'Ararat-Armenia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Jagiellonia Białystok e Ararat-Armenia è la prima che si affrontano in campionato.
Jagiellonia Białystok-Ararat-Armenia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jagiellonia Białystok
|Ararat-Armenia
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|4.0
|Percentuale possesso palla
|41.6
|41.4
|Numero totale di passaggi
|346
|354
|Numero totale di passaggi riusciti
|263
|295
|Tiri nello specchio della porta
|3
|2
|Percentuale di tiri in porta
|75.0
|22.2
|Numero totale di cross
|8
|6
|Numero medio di cross riusciti
|1
|3
|Duelli per partita vinti
|57
|46
|Duelli per partita persi
|52
|52
|Corner subiti
|13
|13
|Corner guadagnati
|0
|2
|Numero di punizioni a favore
|10
|18
|Numero di punizioni concesse
|13
|16
|Tackle totali
|20
|15
|Percentuale di successo nei tackle
|40.0
|73.3
|Fuorigiochi totali
|2
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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