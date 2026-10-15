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Lech Poznań-Bayer Leverkusen: 0-4 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Enea Stadion di Poznań
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Lech Poznań
0
Bayer Leverkusen
4
Partita finita
Arbitro: Milos Milanovic
  1. 29' 0-1 Patrik Schick (R)
  2. 32' 0-2 Malik Tillman
  3. 41' 0-3 Patrik Schick (R)
  4. 88' 0-4 Ibrahim Maza
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 4.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 4.20:37

  3. 90'+2'

    Fallo di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).20:37

  4. 90'+2'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+2'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:37

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:35

  7. 88'

    Gol! Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 4. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afonso Moreira.20:33

  9. 87'

    Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Moussa Diaby.20:32

  10. 86'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).20:31

  11. 86'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  12. 85'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Mateusz Lis (Lech Poznan).20:30

  13. 85'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Facundo Medina.20:30

  15. 84'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Maza.20:29

  16. 84'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).20:29

  17. 84'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29

  18. 83'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Malik Tillman.20:27

  19. 82'

    Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area.20:27

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Equi Fernández (Bayer Leverkusen).20:26

  22. 80'

    Fuorigioco. Malik Tillman(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Afonso Moreira e' colto in fuorigioco.20:25

  23. 80'

    Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:25

  24. 79'

    Fallo di Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).20:24

  25. 79'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  27. 77'

    Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:22

  28. 76'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Afonso Moreira sostituisce Patrik Schick.20:21

  29. 75'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).20:20

  30. 75'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  31. 74'

    Sostituzione, Lech Poznan. Pablo Rodríguez sostituisce Gustav Berggren.20:19

  33. 72'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:17

  34. 70'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:14

  35. 70'

    Daniel Håkans (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  36. 68'

    Robert Andrich (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:13

  37. 68'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).20:13

  39. 68'

    Daniel Håkans (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  40. 67'

    Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malik Tillman con cross da calcio d'angolo.20:11

  41. 66'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).20:11

  42. 64'

    Tiro parato. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Schick.20:09

  43. 63'

    Fuorigioco. Moussa Diaby(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Maza e' colto in fuorigioco.20:08

  45. 62'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Facundo Medina sostituisce Miguel Gutiérrez.20:07

  46. 62'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Robert Andrich sostituisce Aleix García.20:07

  47. 62'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Moussa Diaby sostituisce Nathan Tella.20:07

  48. 61'

    Fallo di mano di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).20:06

  49. 60'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  51. 60'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).20:05

  52. 60'

    Sostituzione, Lech Poznan. Daniel Håkans sostituisce Patrik Wålemark.20:05

  53. 60'

    Sostituzione, Lech Poznan. Filip Jagiello sostituisce Leo Bengtsson.20:05

  54. 60'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:05

  55. 59'

    Tentativo fallito. Gustav Berggren (Lech Poznan) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark con cross da calcio d'angolo.20:04

  57. 59'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).20:03

  58. 58'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Miguel Gutiérrez.20:03

  59. 55'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joel Pereira.20:00

  60. 53'

    Fuorigioco. Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.19:58

  61. 52'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).19:56

  63. 52'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  64. 51'

    Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nathan Tella.19:56

  65. 49'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Patrik Schick.19:54

  66. 47'

    Fallo di Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).19:51

  67. 47'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  69. Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 3.19:50

  70. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 3.19:35

  71. 45'+2'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Leo Bengtsson.19:31

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30

  73. 43'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).19:27

  75. 43'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  76. 42'

    Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:27

  77. 41'

    Gol! Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 3. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:25

  78. 40'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.19:25

  79. 38'

    Decisione VAR: rigore Bayer Leverkusen.19:23

  81. 38'

    Rigore per Bayer Leverkusen. Patrik Schick e'stato atterrato in area di rigore.19:23

  82. 38'

    Rigore concesso da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) per un fallo in area.19:23

  83. 37'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Gustav Berggren (Lech Poznan).19:22

  84. 37'

    Tiro respinto. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nathan Tella.19:22

  85. 36'

    Fuorigioco. Patrik Wålemark(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Leo Bengtsson e' colto in fuorigioco.19:21

  87. 36'

    Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luis Palma.19:21

  88. 34'

    Fallo di Nathan Tella (Bayer Leverkusen).19:19

  89. 34'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  90. 32'

    Gol! Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 2. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.19:17

  91. 32'

    Tiro parato. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.19:17

  93. 32'

    Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Equi Fernández.19:17

  94. 32'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  95. 32'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:16

  96. 29'

    Gol! Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:14

  97. 25'

    Decisione VAR: rigore Bayer Leverkusen.19:10

  99. 25'

    Rigore concesso da Terry Yegbe (Lech Poznan) per un fallo di mano in area.19:10

  100. 25'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area.19:10

  101. 24'

    Tiro respinto. Joel Pereira (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikael Ishak.19:09

  102. 24'

    Tentativo fallito. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Miguel Gutiérrez con cross.19:08

  103. 22'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:07

  105. 22'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  106. 21'

    Fallo di mano di Mikael Ishak (Lech Poznan).19:06

  107. 21'

    Gara riprende.19:05

  108. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bayer Leverkusen).19:05

  109. 20'

    Fallo di Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).19:04

  111. 20'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  112. 18'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Martin Terrier per infortunio.19:02

  113. 17'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:02

  114. 17'

    Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area.19:02

  115. 16'

    Fallo di Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).19:01

  117. 16'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  118. 16'

    Gara riprende.19:00

  119. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Terrier (Bayer Leverkusen) per infortunio.19:00

  120. 15'

    Sostituzione, Lech Poznan. Terry Yegbe sostituisce Wojciech Monka per infortunio.19:00

  121. 13'

    Fuorigioco. Lucas Vázquez(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Martin Terrier e' colto in fuorigioco.18:58

  123. 13'

    Gara riprende.18:58

  124. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Wojciech Monka (Lech Poznan) per infortunio.18:56

  125. 11'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Patrik Wålemark in seguito a un contropiede.18:56

  126. 9'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:53

  127. 9'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  129. 8'

    Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.18:53

  130. 7'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).18:52

  131. 6'

    Tentativo fallito. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ibrahim Maza.18:50

  132. 5'

    Tentativo fallito. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malik Tillman.18:50

  133. 2'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).18:47

  135. Inizia il Primo tempo.18:45

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Enea Stadion
    Città: Poznań
    Capienza: 43269 spettatori17:33

Formazioni Lech Poznań - Bayer Leverkusen

Lech Poznań
Bayer Leverkusen
TITOLARI LECH POZNAń
  • (1) MATEUSZ LIS (P)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (5) GUSTAV BERGGREN (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (10) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
  • (77) LUIS PALMA (A)
PANCHINA LECH POZNAń
  • (56) WOJCIECH SZYMCZAK (A)
  • (53) KAROL DELIKAT (C)
  • (55) PIOTR BARTCZAK (D)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (59) TERRY YEGBE (D)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (11) DANIEL HÅKANS (C)
  • (21) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
ALLENATORE LECH POZNAń
  • Niels Frederiksen
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (17) LUCAS VÁZQUEZ (D)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
  • (30) IBRAHIM MAZA (C)
  • (6) EQUI FERNÁNDEZ (C)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
  • (23) NATHAN TELLA (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (11) MARTIN TERRIER (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (2) FACUNDO MEDINA (D)
  • (19) MOUSSA DIABY (A)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (8) ROBERT ANDRICH (C)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (9) AFONSO MOREIRA (A)
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Carles Martínez
PREPARTITA

Lech Poznań - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznań.
Arbitro di Lech Poznań - Bayer Leverkusen sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente il Lech Poznań si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bayer Leverkusen si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Bayer Leverkusen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Lech Poznań e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Lech Poznań-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lech Poznań non ha mai affrontato il Bayer Leverkusen e non è riuscito a vincere nessuno dei cinque precedenti nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (2N, 3P).
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte le partite europee disputate contro squadre polacche, ottenendo quattro successi contro il GKS Katowice in Coppa UEFA nelle stagioni 1990/91 (2-1 in trasferta, 4-0 in casa) e 1994/95 (4-1 in trasferta, 4-0 in casa).
  • Il Lech Poznań ha perso le ultime quattro partite di UEFA Europa League, subendo 12 gol e segnandone appena uno. La sconfitta per 4-0 nella prima giornata contro il Crystal Palace è stata quella con il margine più ampio nelle maggiori competizioni europee dal 4-0 subito contro il Benfica nella stessa competizione nel dicembre 2020.
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto 15 delle ultime 17 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (1N, 1P), centrando sette vittorie consecutive dopo la sconfitta per 1-0 contro il Ferencváros nel dicembre 2021.
  • Gli ultimi quattro gol del Bayer Leverkusen nelle maggiori competizioni europee sono arrivati tutti da sviluppi di calcio d'angolo; la formazione tedesca è stata una delle due squadre, insieme allo Sparta Praga, a segnare più di un gol (2) da corner nella prima giornata di questa edizione di UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lech PoznańBayer Leverkusen
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati02
Gol totali subiti40
Media gol subiti per partita4.00.0
Percentuale possesso palla47.356.1
Numero totale di passaggi488621
Numero totale di passaggi riusciti410545
Tiri nello specchio della porta68
Percentuale di tiri in porta46.261.5
Numero totale di cross1525
Numero medio di cross riusciti28
Duelli per partita vinti3447
Duelli per partita persi3739
Corner subiti62
Corner guadagnati56
Numero di punizioni a favore1010
Numero di punizioni concesse716
Tackle totali1116
Percentuale di successo nei tackle63.650.0
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli00
Numero totale di cartellini rossi10

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