Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

PREPARTITA

Lech Poznań - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznań.

Arbitro di Lech Poznań - Bayer Leverkusen sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente il Lech Poznań si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bayer Leverkusen si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Bayer Leverkusen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Lech Poznań e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Lech Poznań-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lech Poznań non ha mai affrontato il Bayer Leverkusen e non è riuscito a vincere nessuno dei cinque precedenti nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (2N, 3P).

Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte le partite europee disputate contro squadre polacche, ottenendo quattro successi contro il GKS Katowice in Coppa UEFA nelle stagioni 1990/91 (2-1 in trasferta, 4-0 in casa) e 1994/95 (4-1 in trasferta, 4-0 in casa).

Il Lech Poznań ha perso le ultime quattro partite di UEFA Europa League, subendo 12 gol e segnandone appena uno. La sconfitta per 4-0 nella prima giornata contro il Crystal Palace è stata quella con il margine più ampio nelle maggiori competizioni europee dal 4-0 subito contro il Benfica nella stessa competizione nel dicembre 2020.

Il Bayer Leverkusen ha vinto 15 delle ultime 17 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (1N, 1P), centrando sette vittorie consecutive dopo la sconfitta per 1-0 contro il Ferencváros nel dicembre 2021.

Gli ultimi quattro gol del Bayer Leverkusen nelle maggiori competizioni europee sono arrivati tutti da sviluppi di calcio d'angolo; la formazione tedesca è stata una delle due squadre, insieme allo Sparta Praga, a segnare più di un gol (2) da corner nella prima giornata di questa edizione di UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: