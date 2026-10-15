Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Lione - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu.

Arbitro di Lione - Crystal Palace sarà João Pedro Silva Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Lione si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lione ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Crystal Palace ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

Lione e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lione e Crystal Palace non si sono mai affrontate in precedenza in alcuna competizione; i francesi non hanno mai vinto nelle quattro partite di UEFA Europa League contro squadre inglesi (2N, 2P), con questo incontro che arriva dopo la sconfitta per 5-4 ai tempi supplementari contro il Manchester United nell'aprile 2025.

L'unico precedente europeo del Crystal Palace contro una squadra francese risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League, quando ha perso 2-1 contro lo Strasburgo.

Il Lione ha vinto otto delle ultime nove partite nella fase a gironi di UEFA Europa League (1P), trovando il successo in tutte le ultime cinque; non ha mai raggiunto sei vittorie di fila.

Il Crystal Palace ha vinto 4-0 nella prima giornata contro il Lech Poznań, nonostante abbia subito più tiri (17) di quelli effettuati (16). È stata la prima squadra a vincere con questo margine pur avendo un differenziale tiri negativo dal successo del Molde per 5-1 contro l'Häcken nell'ottobre 2023 (17 tiri fatti, 21 subiti).

Nessun giocatore che creato più occasioni di Dwight McNeil tra i giocatori del Crystal Palace nella prima giornata, nonostante abbia giocato solo 28 minuti (3), fornendo l'assist per il gol nel finale di Eddie Nketiah. Prima di questa stagione, l'unico giocatore inglese a servire un assist nelle sue prime due presenze in UEFA Europa League (dal 2009/10 in poi) è stato Stewart Downing, nell'ottobre 2012 con il Liverpool.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: