Incontro terminato, Lione 3, Crystal Palace 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lione 3, Crystal Palace 2.
Secondo tempo terminato, Lione 3, Crystal Palace 2.20:39
Zachary Athekame (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Sostituzione, Lione. Mads Bidstrup sostituisce Corentin Tolisso per infortunio.20:35
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).20:35
Tiro parato. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Adam Wharton con cross.20:35
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:34
Sostituzione, Crystal Palace. Dwight McNeil sostituisce Quinten Timber.20:31
Gara riprende.20:31
Gara momentaneamente sospesa, Zachary Athekame (Lione) per infortunio.20:30
Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pavel Sulc.20:29
Chris Richards (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:27
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).20:27
Gol! Lione 3, Crystal Palace 2. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:26
Tiro respinto. Darío Osorio (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area.20:26
Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Noah Nartey.20:23
Gol! Lione 3, Crystal Palace 1. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Keito Nakamura in seguito a un contropiede.20:21
Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Noah Nartey.20:21
Tentativo fallito. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Keito Nakamura con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:20
Sostituzione, Crystal Palace. Anan Khalaili sostituisce Óscar Mingueza.20:20
Sostituzione, Crystal Palace. Darío Osorio sostituisce Yéremy Pino.20:20
Tiro parato. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:17
Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Yéremy Pino con cross.20:17
Sostituzione, Lione. Kaïl Boudache sostituisce Ernest Nuamah.20:15
Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Khalis Merah.20:15
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).20:14
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).20:12
Tiro parato. Abner Vinícius (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ernest Nuamah con cross.20:12
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Tyler Morton (Lione) per infortunio.20:08
Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Ismaïla Sarr.20:07
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen.20:07
Fuorigioco. Axel Disasi(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.20:07
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).20:06
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross in seguito a un calcio da fermo.20:04
Keito Nakamura (Lione) e' ammonito per fallo.20:03
Fallo di Keito Nakamura (Lione).20:03
Óscar Mingueza (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Yéremy Pino (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:01
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:01
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).20:01
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.19:59
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Abner Vinícius (Lione).19:58
Gol! Lione 2, Crystal Palace 1. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Wharton con passaggio filtrante da calcio d'angolo.19:55
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Lione).19:55
Inizia il Secondo tempo Lione 2, Crystal Palace 0.19:50
Primo tempo terminato, Lione 2, Crystal Palace 0.19:34
Gol! Lione 2, Crystal Palace 0. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Keito Nakamura.19:33
Ernest Nuamah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tyler Morton.19:31
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).19:27
Tiro respinto. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Keito Nakamura.19:27
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:27
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:24
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:22
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) e' ammonito.19:21
Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).19:21
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Khalis Merah (Lione) per infortunio.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Walter Benítez (Crystal Palace) per infortunio.19:16
Tiro respinto. Ernest Nuamah (Lione) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Corentin Tolisso con cross.19:16
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).19:15
Fallo di Ernest Nuamah (Lione).19:13
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:12
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.19:10
Tentativo fallito. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:57
Gol! Lione 1, Crystal Palace 0. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).18:53
Tiro respinto. Zachary Athekame (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyler Morton.18:51
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).18:51
Tiro respinto. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Tyrick Mitchell.18:49
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Décines-Charpieu
Capienza: 59500 spettatori17:41
Lione - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu.
Arbitro di Lione - Crystal Palace sarà João Pedro Silva Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente il Lione si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lione ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Crystal Palace ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.
Lione e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|Crystal Palace
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|42.0
|52.7
|Numero totale di passaggi
|347
|544
|Numero totale di passaggi riusciti
|273
|478
|Tiri nello specchio della porta
|10
|6
|Percentuale di tiri in porta
|90.9
|46.2
|Numero totale di cross
|12
|15
|Numero medio di cross riusciti
|4
|4
|Duelli per partita vinti
|58
|37
|Duelli per partita persi
|49
|34
|Corner subiti
|6
|5
|Corner guadagnati
|4
|6
|Numero di punizioni a favore
|14
|6
|Numero di punizioni concesse
|12
|11
|Tackle totali
|18
|20
|Percentuale di successo nei tackle
|72.2
|60.0
|Fuorigiochi totali
|5
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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