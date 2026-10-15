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Lione-Crystal Palace: 3-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Lione
3
Crystal Palace
2
Partita finita
Arbitro: João Pedro Silva Pinheiro
  1. 8' 1-0 Corentin Tolisso
  2. 45+2' 2-0 Ernest Nuamah
  3. 50' 2-1 Yéremy Pino
  4. 76' 3-1 Pavel Sulc
  5. 81' 3-2 Daichi Kamada
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Lione 3, Crystal Palace 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lione 3, Crystal Palace 2.20:39

  3. 90'+2'

    Zachary Athekame (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  4. 90'+2'

    Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).20:37

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  6. 90'

    Sostituzione, Lione. Mads Bidstrup sostituisce Corentin Tolisso per infortunio.20:35

  7. 90'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  9. 90'

    Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).20:35

  10. 90'

    Tiro parato. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Adam Wharton con cross.20:35

  11. 89'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:34

  12. 86'

    Sostituzione, Crystal Palace. Dwight McNeil sostituisce Quinten Timber.20:31

  13. 86'

    Gara riprende.20:31

  15. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Zachary Athekame (Lione) per infortunio.20:30

  16. 84'

    Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pavel Sulc.20:29

  17. 82'

    Chris Richards (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:27

  18. 82'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27

  19. 82'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).20:27

  21. 81'

    Gol! Lione 3, Crystal Palace 2. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:26

  22. 81'

    Tiro respinto. Darío Osorio (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area.20:26

  23. 78'

    Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Noah Nartey.20:23

  24. 76'

    Gol! Lione 3, Crystal Palace 1. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Keito Nakamura in seguito a un contropiede.20:21

  25. 76'

    Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Noah Nartey.20:21

  27. 75'

    Tentativo fallito. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Keito Nakamura con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:20

  28. 75'

    Sostituzione, Crystal Palace. Anan Khalaili sostituisce Óscar Mingueza.20:20

  29. 75'

    Sostituzione, Crystal Palace. Darío Osorio sostituisce Yéremy Pino.20:20

  30. 72'

    Tiro parato. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:17

  31. 72'

    Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Yéremy Pino con cross.20:17

  33. 70'

    Sostituzione, Lione. Kaïl Boudache sostituisce Ernest Nuamah.20:15

  34. 70'

    Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Khalis Merah.20:15

  35. 69'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).20:14

  36. 67'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).20:12

  37. 67'

    Tiro parato. Abner Vinícius (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ernest Nuamah con cross.20:12

  39. 64'

    Gara riprende.20:09

  40. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Tyler Morton (Lione) per infortunio.20:08

  41. 62'

    Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Ismaïla Sarr.20:07

  42. 62'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen.20:07

  43. 62'

    Fuorigioco. Axel Disasi(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Ismaïla Sarr e' colto in fuorigioco.20:07

  45. 61'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).20:06

  46. 61'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  47. 59'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross in seguito a un calcio da fermo.20:04

  48. 58'

    Keito Nakamura (Lione) e' ammonito per fallo.20:03

  49. 58'

    Fallo di Keito Nakamura (Lione).20:03

  51. 58'

    Óscar Mingueza (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  52. 56'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.20:01

  53. 56'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:01

  54. 56'

    Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).20:01

  55. 54'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.19:59

  57. 53'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Abner Vinícius (Lione).19:58

  58. 50'

    Gol! Lione 2, Crystal Palace 1. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Wharton con passaggio filtrante da calcio d'angolo.19:55

  59. 50'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Lione).19:55

  60. Inizia il Secondo tempo Lione 2, Crystal Palace 0.19:50

  61. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lione 2, Crystal Palace 0.19:34

  63. 45'+2'

    Gol! Lione 2, Crystal Palace 0. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Keito Nakamura.19:33

  64. 45'+1'

    Ernest Nuamah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  65. 45'+1'

    Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).19:32

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  67. 45'

    Tentativo fallito. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tyler Morton.19:31

  69. 42'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).19:27

  70. 42'

    Tiro respinto. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Keito Nakamura.19:27

  71. 41'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jørgen Strand Larsen.19:27

  72. 38'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:24

  73. 36'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:22

  75. 36'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  76. 36'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) e' ammonito.19:21

  77. 35'

    Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).19:21

  78. 33'

    Gara riprende.19:18

  79. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Khalis Merah (Lione) per infortunio.19:16

  81. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Walter Benítez (Crystal Palace) per infortunio.19:16

  82. 31'

    Tiro respinto. Ernest Nuamah (Lione) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Corentin Tolisso con cross.19:16

  83. 30'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  84. 30'

    Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).19:15

  85. 28'

    Fallo di Ernest Nuamah (Lione).19:13

  87. 28'

    Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  88. 26'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  89. 26'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).19:12

  90. 26'

    Gara riprende.19:11

  91. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.19:10

  93. 12'

    Tentativo fallito. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:57

  94. 8'

    Gol! Lione 1, Crystal Palace 0. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.18:53

  95. 8'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Jaydee Canvot (Crystal Palace).18:53

  96. 6'

    Tiro respinto. Zachary Athekame (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tyler Morton.18:51

  97. 5'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Chris Richards (Crystal Palace).18:51

  99. 4'

    Tiro respinto. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Tyrick Mitchell.18:49

  100. Inizia il Primo tempo.18:46

  101. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Stadium
    Città: Décines-Charpieu
    Capienza: 59500 spettatori17:41

Formazioni Lione - Crystal Palace

Lione
Crystal Palace
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (20) FELIX BACHER (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (13) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (18) KHALIS MERAH (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (99) NOAH NARTEY (C)
  • (11) KEITO NAKAMURA (A)
  • (7) ERNEST NUAMAH (A)
PANCHINA LIONE
  • (2) MADS BIDSTRUP (C)
  • (85) NOHAM KAMARA (D)
  • (45) RÉMI HIMBERT (A)
  • (37) STEEVE KANGO (D)
  • (26) KAÏL BOUDACHE (A)
  • (24) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (25) JUSTIN BENGUI (P)
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (6) JAYDEE CANVOT (D)
  • (5) AXEL DISASI (D)
  • (30) ÓSCAR MINGUEZA (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (23) QUINTEN TIMBER (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (81) LUCCA BENETTON (P)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (54) DEAN BENAMAR (D)
  • (21) HONEST AHANOR (D)
  • (25) ANAN KHALAILI (D)
  • (24) DARÍO OSORIO (C)
  • (11) DWIGHT MCNEIL (A)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Pierre Sage
PREPARTITA

Lione - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Décines-Charpieu.
Arbitro di Lione - Crystal Palace sarà João Pedro Silva Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Lione si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lione ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Crystal Palace ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0.

Lione e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lione e Crystal Palace non si sono mai affrontate in precedenza in alcuna competizione; i francesi non hanno mai vinto nelle quattro partite di UEFA Europa League contro squadre inglesi (2N, 2P), con questo incontro che arriva dopo la sconfitta per 5-4 ai tempi supplementari contro il Manchester United nell'aprile 2025.
  • L'unico precedente europeo del Crystal Palace contro una squadra francese risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League, quando ha perso 2-1 contro lo Strasburgo.
  • Il Lione ha vinto otto delle ultime nove partite nella fase a gironi di UEFA Europa League (1P), trovando il successo in tutte le ultime cinque; non ha mai raggiunto sei vittorie di fila.
  • Il Crystal Palace ha vinto 4-0 nella prima giornata contro il Lech Poznań, nonostante abbia subito più tiri (17) di quelli effettuati (16). È stata la prima squadra a vincere con questo margine pur avendo un differenziale tiri negativo dal successo del Molde per 5-1 contro l'Häcken nell'ottobre 2023 (17 tiri fatti, 21 subiti).
  • Nessun giocatore che creato più occasioni di Dwight McNeil tra i giocatori del Crystal Palace nella prima giornata, nonostante abbia giocato solo 28 minuti (3), fornendo l'assist per il gol nel finale di Eddie Nketiah. Prima di questa stagione, l'unico giocatore inglese a servire un assist nelle sue prime due presenze in UEFA Europa League (dal 2009/10 in poi) è stato Stewart Downing, nell'ottobre 2012 con il Liverpool.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LioneCrystal Palace
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati24
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla42.052.7
Numero totale di passaggi347544
Numero totale di passaggi riusciti273478
Tiri nello specchio della porta106
Percentuale di tiri in porta90.946.2
Numero totale di cross1215
Numero medio di cross riusciti44
Duelli per partita vinti5837
Duelli per partita persi4934
Corner subiti65
Corner guadagnati46
Numero di punizioni a favore146
Numero di punizioni concesse1211
Tackle totali1820
Percentuale di successo nei tackle72.260.0
Fuorigiochi totali53
Numero totale di cartellini gialli20
Numero totale di cartellini rossi00

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