Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:09

PREPARTITA

Marsiglia - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio CEPAC Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marsiglia - Olympiakos sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente il Marsiglia si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Olympiakos si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; l'Olympiakos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Marsiglia e Olympiakos si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Marsiglia ha vinto 2 volte, l'Olympiakos non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Marsiglia-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympique Marsiglia ha vinto quattro delle sei sfide nelle principali competizioni europee contro l'Olympiacos (2P), inclusa l'ultima partita disputata nel dicembre 2020 in UEFA Champions League, terminata 2-1 in casa.

L'Olympiacos ha perso 13 delle ultime 17 partite nelle principali competizioni europee contro squadre francesi (4V), incluse tutte le ultime quattro.

L'Olympique Marsiglia ha perso le ultime tre partite nelle principali competizioni europee; non registrava una striscia negativa più lunga da quando ne perse otto di fila tra l'ottobre 2018 e il novembre 2020.

L'Olympiacos ha vinto sei delle ultime 10 partite di UEFA Europa League (3N, 1P), subendo solo sei gol nel periodo, la metà dei quali sono stati concessi nella sconfitta per 3-0 contro il Bodø/Glimt nel marzo 2025.

Roman Yaremchuk ha segnato tre gol per l'Olympiacos in UEFA Europa League, tutti da subentrato. Solo Darko Kovacevic e Felipe Pardo (quattro ciascuno) hanno realizzato più reti da subentrati con il club nelle principali competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: