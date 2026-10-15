Incontro terminato, Marsiglia 0, Olympiacos 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Marsiglia 0, Olympiacos 1.
Secondo tempo terminato, Marsiglia 0, Olympiacos 1.22:52
Tiro respinto. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Timothy Weah con suggerimento di testa.22:52
Tentativo fallito. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Himad Abdelli in seguito a un calcio da fermo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Faris Moumbagna (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:49
Tiro parato. Armando González (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Panagiotis Retsos con passaggio filtrante.22:46
Fuorigioco. Igor Paixão(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Amine Gouiri e' colto in fuorigioco.22:43
Sostituzione, Olympiacos. Gustavo Sá sostituisce Chiquinho.22:40
Bamo Meïté (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Armando González (Olympiacos).22:39
Sostituzione, Marsiglia. Geoffrey Kondogbia sostituisce Keyliane Abdallah per infortunio.22:38
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Keyliane Abdallah (Marsiglia) per infortunio.22:37
Bamo Meïté (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:36
Fallo di Bamo Meïté (Marsiglia).22:36
Armando González (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).22:34
Sostituzione, Marsiglia. Faris Moumbagna sostituisce Angel Gomes.22:33
Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.22:31
Sostituzione, Olympiacos. Konstantinos Fortounis sostituisce Jota Silva.22:31
Tiro parato. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Paixão.22:30
Fuorigioco. Jeffrey de Lange(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Igor Paixão e' colto in fuorigioco.22:29
Tentativo fallito. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.22:28
Sostituzione, Olympiacos. Armando González sostituisce Roman Yaremchuk.22:25
Sostituzione, Olympiacos. Remo Freuler sostituisce Gustavo Puerta.22:25
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).22:25
Roman Yaremchuk (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa.22:24
Tiro parato. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Keyliane Abdallah.22:24
Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Gelson Martins con suggerimento di testa.22:23
Tiro parato. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22
Gara riprende.22:20
Sostituzione, Marsiglia. Ulisses Garcia sostituisce Emerson.22:20
Sostituzione, Marsiglia. Amine Gouiri sostituisce Neal Maupay.22:20
Sostituzione, Marsiglia. Amine Harit sostituisce Tochukwu Nnadi.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Jota Silva (Olympiacos) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Angel Gomes.22:19
Bruno Onyemaechi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:18
Keyliane Abdallah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).22:18
Tiro respinto. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:17
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:17
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Jota Silva (Olympiacos).22:16
Tiro respinto. Bamo Meïté (Marsiglia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Igor Paixão con cross.22:16
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Bruno Onyemaechi (Olympiacos).22:16
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Bruno Onyemaechi con cross.22:15
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Gelson Martins.22:13
Fallo di Himad Abdelli (Marsiglia).22:11
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Olympiacos).22:10
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Jota Silva (Olympiacos).22:10
Fallo di mano di Keyliane Abdallah (Marsiglia).22:09
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tochukwu Nnadi.22:08
Timothy Weah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).22:07
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Panagiotis Retsos.22:05
Emerson (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Fallo di Jota Silva (Olympiacos).22:04
Inizia il Secondo tempo Marsiglia 0, Olympiacos 1.22:04
Primo tempo terminato, Marsiglia 0, Olympiacos 1.21:48
Fuorigioco. Gelson Martins(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gustavo Puerta e' colto in fuorigioco.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Bruno Onyemaechi(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Jota Silva e' colto in fuorigioco.21:46
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Himad Abdelli (Marsiglia) per infortunio.21:44
Panagiotis Retsos (Olympiacos) e' ammonito.21:43
Gol! Marsiglia 0, Olympiacos 1. Santiago Hezze (Olympiacos) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Bamo Meïté (Marsiglia).21:42
Fallo di Keyliane Abdallah (Marsiglia).21:42
Bruno Onyemaechi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:42
Fuorigioco. Igor Paixão(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Neal Maupay e' colto in fuorigioco.21:40
Tochukwu Nnadi (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Gustavo Puerta (Olympiacos).21:40
Fallo di Neal Maupay (Marsiglia).21:39
Panagiotis Retsos (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Bamo Meïté (Marsiglia).21:38
Roman Yaremchuk (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Olympiacos).21:37
Tiro parato. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Angel Gomes.21:37
Keyliane Abdallah (Marsiglia) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Keyliane Abdallah (Marsiglia).21:36
Santiago Hezze (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Ortega (Olympiacos) per infortunio.21:32
Fuorigioco. Stefan Ortega(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.21:31
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).21:30
Stefan Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Olympiacos).21:30
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Gustavo Puerta (Olympiacos).21:29
Bamo Meïté (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Roman Yaremchuk (Olympiacos).21:28
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Olympiacos).21:26
Fallo di Tochukwu Nnadi (Marsiglia).21:24
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tiro respinto. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Paixão.21:24
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:22
Himad Abdelli (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:20
Bruno Onyemaechi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Tochukwu Nnadi (Marsiglia).21:20
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Jota Silva (Olympiacos).21:18
Tiro parato. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Roman Yaremchuk.21:17
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:09
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Tochukwu Nnadi (Marsiglia).21:09
Gustavo Puerta (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Olympiacos).21:05
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).21:03
Roman Yaremchuk (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: Orange Vélodrome
Città: Marsiglia
Capienza: 67354 spettatori20:09
Marsiglia - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio CEPAC Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Olympiakos sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente il Marsiglia si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Olympiakos si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; l'Olympiakos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Marsiglia e Olympiakos si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Marsiglia ha vinto 2 volte, l'Olympiakos non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Marsiglia-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Marsiglia
|Olympiakos
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|44.9
|58.4
|Numero totale di passaggi
|458
|462
|Numero totale di passaggi riusciti
|395
|383
|Tiri nello specchio della porta
|3
|6
|Percentuale di tiri in porta
|25.0
|35.3
|Numero totale di cross
|11
|31
|Numero medio di cross riusciti
|2
|8
|Duelli per partita vinti
|40
|52
|Duelli per partita persi
|43
|57
|Corner subiti
|3
|0
|Corner guadagnati
|3
|13
|Numero di punizioni a favore
|11
|13
|Numero di punizioni concesse
|12
|10
|Tackle totali
|15
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|53.8
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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