Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

GOL CANCELLATO DAL VAR: Everton Bala (Levski Sofia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17

PREPARTITA

NEC - Levski Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen.

Arbitro di NEC - Levski Sofia sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il NEC si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Levski Sofia si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il NEC ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; il Levski Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

NEC e Levski Sofia è la prima che si affrontano in campionato.

NEC-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I club olandesi non vincono da cinque partite nelle principali competizioni europee contro squadre bulgare (3N, 2P), ovvero dal successo dell'Heerenveen per 2-1 contro il Levski Sofia in Coppa UEFA nel dicembre 2005.

Il Levski Sofia ha perso tutte le sei trasferte disputate nei Paesi Bassi in tutte le competizioni europee, subendo almeno due gol in ciascuna di queste sconfitte.

Lo 0-5 del NEC contro la Juventus è stata la sconfitta più larga subita da una squadra olandese in UEFA Europa League a partire dal 7-1 dell'AZ contro il Lione nel febbraio 2017. Il NEC ha anche perso le ultime tre partite europee (inclusi i preliminari) con un punteggio complessivo di 1-11.

Questa è la prima trasferta del Levski Sofia nelle principali competizioni europee a partire dal dicembre 2010, quando perse 1-0 contro il Gent in UEFA Europa League; il club bulgaro ha vinto solo sei delle 65 trasferte disputate nelle principali competizioni europee (13N, 46P).

Il Levski Sofia è stata l'unica squadra a non aver effettuato alcun tiro nello specchio nella prima giornata di questa edizione della UEFA Europa League, con nessuna delle 14 conclusioni totali che ha centrato la porta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: