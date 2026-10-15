Incontro terminato, NEC 1, Levski Sofia 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, NEC 1, Levski Sofia 1.
Secondo tempo terminato, NEC 1, Levski Sofia 1.22:53
Tiro parato. Yassin Moslih (NEC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Almugera Kabar.22:53
Sostituzione, Levski Sofia. Álex Centelles sostituisce Reinaldo.22:52
Tentativo fallito. Ahmetcan Kaplan (NEC) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:52
Sostituzione, NEC. Yassin Moslih sostituisce Gabriel Brás.22:50
Sostituzione, NEC. Almugera Kabar sostituisce Noé Lebreton.22:50
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Levski Sofia).22:50
Tiro parato. Bryan Linssen (NEC) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tjaronn Chery.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Bryan Linssen (NEC).22:48
Fuorigioco. Bryan Linssen(NEC) prova il lancio lungo, ma Tjaronn Chery e' colto in fuorigioco.22:48
Maicon (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Kevin Kers (NEC).22:46
Fallo di Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).22:45
Ahmetcan Kaplan (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Bryan Linssen (NEC).22:44
Fallo di Gasper Trdin (Levski Sofia).22:43
Dennis Geiger (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:43
Sostituzione, NEC. Dennis Geiger sostituisce Clement Bischoff.22:42
Sostituzione, NEC. Willum Willumsson sostituisce Dusan Tadic per infortunio.22:42
Gara riprende.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Dusan Tadic (NEC) per infortunio.22:41
Tiro parato. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mazire Soula.22:38
Fallo di Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).22:37
Kevin Kers (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Deveron Fonville (NEC).22:36
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Gioco pericoloso di Dusan Tadic (NEC).22:35
Fallo di Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).22:34
Gabriel Brás (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez sostituisce Everton Bala.22:34
Sostituzione, Levski Sofia. Mazire Soula sostituisce Marko Grujic.22:34
Sostituzione, NEC. Ahmetcan Kaplan sostituisce Perr Schuurs.22:33
Fallo di Aldair (Levski Sofia).22:33
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tiro parato. Dusan Tadic (NEC) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darko Nejasmic.22:27
Fallo di Serginho (Levski Sofia).22:27
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).22:24
Deveron Fonville (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Gol! NEC 1, Levski Sofia 1. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:22
Tiro parato. Kevin Kers (NEC) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa. Assist di Gabriel Brás.22:20
Sostituzione, Levski Sofia. Gasper Trdin sostituisce Mehdi El Moubarik.22:20
Sostituzione, Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex sostituisce David Kusso.22:20
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Levski Sofia).22:19
Tiro parato. Dusan Tadic (NEC) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Clement Bischoff con cross.22:19
Fallo di Kevin Kers (NEC).22:16
Christian Makoun (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).22:15
Tiro respinto. Darko Nejasmic (NEC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Noé Lebreton.22:15
Tiro respinto. Dusan Tadic (NEC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Clement Bischoff.22:14
Tiro respinto. Dusan Tadic (NEC) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin Kers.22:14
Tiro parato. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14
Fallo di Marko Grujic (Levski Sofia).22:12
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Gabriel Brás (NEC).22:10
Marko Grujic (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Dusan Tadic (NEC).22:10
Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Gabriel Brás (NEC).22:09
Tentativo fallito. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Everton Bala in seguito a un contropiede.22:09
Tentativo fallito. Kevin Kers (NEC) un tiro di destro da centro area di poco alto.22:07
Fallo di Clement Bischoff (NEC).22:06
David Kusso (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Aldair (Levski Sofia).22:06
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bryan Linssen.22:05
Inizia il Secondo tempo NEC 0, Levski Sofia 1.22:04
Primo tempo terminato, NEC 0, Levski Sofia 1.21:48
Fallo di Everton Bala (Levski Sofia).21:47
Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Serginho (Levski Sofia).21:46
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Aldair (Levski Sofia).21:40
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Gol! NEC 0, Levski Sofia 1. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Svetoslav Vutsov.21:36
Tentativo fallito. Christian Makoun (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Serginho con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Gonzalo Crettaz (NEC).21:31
Tentativo fallito. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aldair con cross in seguito a un contropiede.21:30
Tiro respinto. Darko Nejasmic (NEC) un tiro di sinistro da fuori area.21:30
Tentativo fallito. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:29
Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Everton Bala.21:28
Kevin Kers (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Christian Makoun (Levski Sofia).21:26
Tiro respinto. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Mehdi El Moubarik.21:26
Noé Lebreton (NEC) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Noé Lebreton (NEC).21:24
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Noé Lebreton (NEC).21:23
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).21:21
Decisione VAR: no gol NEC 0-0 Levski Sofia.21:17
GOL CANCELLATO DAL VAR: Everton Bala (Levski Sofia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17
Fuorigioco. Marko Grujic(Levski Sofia) prova il lancio lungo, ma Serginho e' colto in fuorigioco.21:17
Fallo di Perr Schuurs (NEC).21:16
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Kevin Kers (NEC) un tiro di destro da centro area tira alto.21:14
Tiro parato. Tjaronn Chery (NEC) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Clement Bischoff con cross.21:13
Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Serginho (Levski Sofia).21:09
Tiro parato. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Kers.21:05
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Maicon (Levski Sofia).21:04
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Christian Makoun (Levski Sofia).21:03
Tiro respinto. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Clement Bischoff.21:03
Fallo di Clement Bischoff (NEC).21:02
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Goffertstadion
Città: Nijmegen
Capienza: 12500 spettatori19:54
NEC - Levski Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Goffertstadion di Nijmegen.
Arbitro di NEC - Levski Sofia sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente il NEC si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Levski Sofia si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il NEC ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; il Levski Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
NEC e Levski Sofia è la prima che si affrontano in campionato.
NEC-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|NEC
|Levski Sofia
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|0
|Gol totali subiti
|5
|1
|Media gol subiti per partita
|5.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|52.0
|49.8
|Numero totale di passaggi
|550
|464
|Numero totale di passaggi riusciti
|495
|401
|Tiri nello specchio della porta
|3
|0
|Percentuale di tiri in porta
|30.0
|0.0
|Numero totale di cross
|5
|23
|Numero medio di cross riusciti
|3
|5
|Duelli per partita vinti
|37
|50
|Duelli per partita persi
|53
|42
|Corner subiti
|0
|4
|Corner guadagnati
|1
|5
|Numero di punizioni a favore
|9
|19
|Numero di punizioni concesse
|19
|9
|Tackle totali
|15
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|73.3
|83.3
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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