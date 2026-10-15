Incontro terminato, Rennes 2, OFI 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Rennes 2, OFI 1.
Secondo tempo terminato, Rennes 2, OFI 1.22:52
Fuorigioco. Nikolaos Athanasiou(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Theodosoulakis e' colto in fuorigioco.22:50
Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Giannis Apostolakis (OFI).22:49
Fuorigioco. Brice Samba(Rennes) prova il lancio lungo, ma Issa Soumaré e' colto in fuorigioco.22:48
Tiro respinto. Djaoui Cissé (Rennes) un tiro di destro da fuori area. Assist di Estéban Lepaul.22:48
Tiro respinto. Eliezer Mayenda (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Gol! Rennes 2, OFI 1. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:46
Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Djaoui Cissé.22:46
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikos Christogeorgos (OFI).22:45
Tiro parato. Issa Soumaré (Rennes) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliezer Mayenda con cross.22:45
Tentativo fallito. Borja González (OFI) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou.22:44
Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).22:44
Giannis Theodosoulakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fuorigioco. Zisis Karachalios(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Theodosoulakis e' colto in fuorigioco.22:42
Fallo di Eliezer Mayenda (Rennes).22:40
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, OFI. Borja González sostituisce Lorenzo Dickmann.22:39
Brice Samba (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Giannis Theodosoulakis (OFI).22:39
Fallo di Djaoui Cissé (Rennes).22:38
Zisis Karachalios (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Sostituzione, OFI. Giannis Theodosoulakis sostituisce Thiago Nuss.22:36
Mahdi Camara (Rennes) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Mahdi Camara (Rennes).22:34
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).22:34
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Rennes. Issa Soumaré sostituisce Mousa Al Tamari.22:33
Sostituzione, Rennes. Bryan Reynolds sostituisce Przemyslaw Frankowski.22:33
Sostituzione, Rennes. Djaoui Cissé sostituisce Sebastian Szymanski.22:33
Gol! Rennes 1, OFI 1. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:32
Fallo di Charlie Cresswell (Rennes).22:30
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahdi Camara.22:29
Tentativo fallito. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Przemyslaw Frankowski con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).22:27
Tiro respinto. Eliezer Mayenda (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.22:27
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).22:26
Sostituzione, OFI. Aitor Cantalapiedra sostituisce Kenan Kodro.22:24
Sostituzione, OFI. Zisis Karachalios sostituisce Andreas Bouchalakis.22:24
Sostituzione, Rennes. Boulaye Dia sostituisce Valentin Rongier.22:23
Sostituzione, Rennes. Eliezer Mayenda sostituisce Ludovic Blas.22:23
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).22:23
Giannis Apostolakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Tiro parato. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:22
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).22:22
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).22:21
Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Rennes) un tiro di destro da fuori area.22:21
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Valentin Rongier (Rennes).22:18
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Aboubakar Nagida (Rennes).22:17
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:16
Lorenzo Dickmann (OFI) e' ammonito per fallo.22:15
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Lorenzo Dickmann (OFI).22:15
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Nikos Christogeorgos (OFI) per infortunio.22:12
Fallo di Mousa Al Tamari (Rennes).22:12
Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kenan Kodro (OFI).22:11
Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:11
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).22:11
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Thanasis Androutsos (OFI) per infortunio.22:09
Fallo di Valentin Rongier (Rennes).22:08
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tiro parato. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski.22:07
Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).22:06
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tentativo fallito. Charlie Cresswell (Rennes) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:06
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).22:04
Inizia il Secondo tempo Rennes 0, OFI 1.22:02
Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Taxiarchis Fountas.22:01
Primo tempo terminato, Rennes 0, OFI 1.21:46
Tentativo fallito. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mousa Al Tamari.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Mahdi Camara(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).21:42
Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).21:41
Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Kresimir Krizmanic (OFI) e' ammonito per fallo.21:40
Ludovic Blas (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Kresimir Krizmanic (OFI).21:40
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Charlie Cresswell (Rennes).21:40
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:37
Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Kenan Kodro (OFI).21:35
Fuorigioco. Valentin Rongier(Rennes) prova il lancio lungo, ma Ludovic Blas e' colto in fuorigioco.21:32
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).21:31
Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).21:28
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Charlie Cresswell (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:26
Fallo di mano di Kenan Kodro (OFI).21:22
Fuorigioco. Aboubakar Nagida(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.21:21
Tentativo fallito. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Charlie Cresswell.21:19
Tiro parato. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.21:17
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).21:16
Tiro respinto. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Estéban Lepaul.21:16
Tentativo fallito. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15
Tentativo fallito. Mahdi Camara (Rennes) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15
Aboubakar Nagida (Rennes) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Valentin Rongier da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).21:15
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Nikolaou (OFI).21:14
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Thanasis Androutsos (OFI).21:13
Gol! Rennes 0, OFI 1. Taxiarchis Fountas (OFI) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou con cross.21:09
Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Taxiarchis Fountas (OFI).21:07
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area.21:07
Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Andreas Bouchalakis (OFI).21:06
Tentativo fallito. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).21:02
Przemyslaw Frankowski (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Roazhon Park
Città: Rennes
Capienza: 29376 spettatori19:58
Rennes - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.
Arbitro di Rennes - OFI sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|19
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|1
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|9.5
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
Attualmente il Rennes si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'OFI si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Rennes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'OFI ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Rennes e OFI è la prima che si affrontano in campionato.
Rennes-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rennes
|OFI
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|0
|0
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|62.3
|32.8
|Numero totale di passaggi
|465
|260
|Numero totale di passaggi riusciti
|385
|166
|Tiri nello specchio della porta
|5
|3
|Percentuale di tiri in porta
|31.2
|42.9
|Numero totale di cross
|21
|8
|Numero medio di cross riusciti
|7
|2
|Duelli per partita vinti
|56
|58
|Duelli per partita persi
|53
|51
|Corner subiti
|5
|8
|Corner guadagnati
|4
|4
|Numero di punizioni a favore
|10
|22
|Numero di punizioni concesse
|6
|8
|Tackle totali
|17
|21
|Percentuale di successo nei tackle
|58.8
|66.7
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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