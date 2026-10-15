Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Rennes - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - OFI sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1

Attualmente il Rennes si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'OFI si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Rennes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'OFI ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Rennes e OFI è la prima che si affrontano in campionato.

Rennes-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Rennes e OFI non si sono mai affrontate in precedenza; l'ultima sfida del club francese contro un'avversaria greca risale alla stagione 2023/24 in UEFA Europa League, quando vinse contro il Panathinaikos per 2-1 in trasferta e per 3-1 in casa.

Gli unici precedenti europei dell'OFI contro un club francese risalgono ai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1997/98, quando la squadra greca perse 3-1 in trasferta e vinse 3-2 in casa contro l'Auxerre, venendo eliminata nel computo totale.

Il Rennes ha effettuato 23 tiri senza segnare nel pareggio per 0-0 contro lo Sturm Graz nella prima giornata, il dato più alto per il club francese senza trovare la rete in un match nelle principali competizioni europee da quando questa statistica è raccolta (dal 2011/12).

Includendo i turni di qualificazione, l'OFI ha vinto le ultime tre partite nelle competizioni europee, registrando la sua miglior striscia di sempre; in queste vittorie, la squadra ha inoltre sempre mantenuto la porta inviolata.

L'allenatore del Rennes Franck Haise non ha ancora vinto in UEFA Europa League (dal 2009/10) in 17 match (5N, 12P); nessun altro tecnico conta più di otto partite nella competizione senza aver ottenuto un successo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: