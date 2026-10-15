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Rennes-OFI: 2-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Roazhon Park di Rennes
15 Ottobre 2026 ore 21:00
Rennes
2
OFI
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 10' 0-1 Taxiarchis Fountas
  2. 76' 1-1 Aboubakar Nagida
  3. 90' 2-1 Abdelhamid Aït Boudlal
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Rennes 2, OFI 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Rennes 2, OFI 1.22:52

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Nikolaos Athanasiou(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Theodosoulakis e' colto in fuorigioco.22:50

  4. 90'+3'

    Aboubakar Nagida (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  5. 90'+3'

    Fallo di Giannis Apostolakis (OFI).22:49

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Brice Samba(Rennes) prova il lancio lungo, ma Issa Soumaré e' colto in fuorigioco.22:48

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Djaoui Cissé (Rennes) un tiro di destro da fuori area. Assist di Estéban Lepaul.22:48

  9. 90'+2'

    Tiro respinto. Eliezer Mayenda (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area.22:48

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Gol! Rennes 2, OFI 1. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:46

  12. 90'

    Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Djaoui Cissé.22:46

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikos Christogeorgos (OFI).22:45

  15. 89'

    Tiro parato. Issa Soumaré (Rennes) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliezer Mayenda con cross.22:45

  16. 88'

    Tentativo fallito. Borja González (OFI) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou.22:44

  17. 88'

    Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).22:44

  18. 88'

    Giannis Theodosoulakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  19. 86'

    Fuorigioco. Zisis Karachalios(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Theodosoulakis e' colto in fuorigioco.22:42

  21. 84'

    Fallo di Eliezer Mayenda (Rennes).22:40

  22. 84'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  23. 83'

    Sostituzione, OFI. Borja González sostituisce Lorenzo Dickmann.22:39

  24. 82'

    Brice Samba (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  25. 82'

    Fallo di Giannis Theodosoulakis (OFI).22:39

  27. 82'

    Fallo di Djaoui Cissé (Rennes).22:38

  28. 82'

    Zisis Karachalios (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  29. 80'

    Sostituzione, OFI. Giannis Theodosoulakis sostituisce Thiago Nuss.22:36

  30. 78'

    Mahdi Camara (Rennes) e' ammonito per fallo.22:34

  31. 78'

    Fallo di Mahdi Camara (Rennes).22:34

  33. 78'

    Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  34. 78'

    Fallo di Bryan Reynolds (Rennes).22:34

  35. 78'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  36. 77'

    Sostituzione, Rennes. Issa Soumaré sostituisce Mousa Al Tamari.22:33

  37. 77'

    Sostituzione, Rennes. Bryan Reynolds sostituisce Przemyslaw Frankowski.22:33

  39. 77'

    Sostituzione, Rennes. Djaoui Cissé sostituisce Sebastian Szymanski.22:33

  40. 76'

    Gol! Rennes 1, OFI 1. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:32

  41. 74'

    Fallo di Charlie Cresswell (Rennes).22:30

  42. 74'

    Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  43. 73'

    Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahdi Camara.22:29

  45. 71'

    Tentativo fallito. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Przemyslaw Frankowski con cross da calcio d'angolo.22:27

  46. 71'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).22:27

  47. 71'

    Tiro respinto. Eliezer Mayenda (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra.22:27

  48. 70'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).22:26

  49. 68'

    Sostituzione, OFI. Aitor Cantalapiedra sostituisce Kenan Kodro.22:24

  51. 67'

    Sostituzione, OFI. Zisis Karachalios sostituisce Andreas Bouchalakis.22:24

  52. 67'

    Sostituzione, Rennes. Boulaye Dia sostituisce Valentin Rongier.22:23

  53. 67'

    Sostituzione, Rennes. Eliezer Mayenda sostituisce Ludovic Blas.22:23

  54. 67'

    Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) e' ammonito per fallo.22:23

  55. 67'

    Fallo di Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).22:23

  57. 67'

    Giannis Apostolakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  58. 66'

    Tiro parato. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:22

  59. 66'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).22:22

  60. 65'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).22:21

  61. 65'

    Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Rennes) un tiro di destro da fuori area.22:21

  63. 61'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Valentin Rongier (Rennes).22:18

  64. 61'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Aboubakar Nagida (Rennes).22:17

  65. 60'

    Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:16

  66. 59'

    Lorenzo Dickmann (OFI) e' ammonito per fallo.22:15

  67. 59'

    Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  69. 59'

    Fallo di Lorenzo Dickmann (OFI).22:15

  70. 57'

    Gara riprende.22:13

  71. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikos Christogeorgos (OFI) per infortunio.22:12

  72. 55'

    Fallo di Mousa Al Tamari (Rennes).22:12

  73. 55'

    Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  75. 55'

    Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  76. 55'

    Fallo di Kenan Kodro (OFI).22:11

  77. 55'

    Tiro parato. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:11

  78. 54'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).22:11

  79. 54'

    Gara riprende.22:10

  81. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Thanasis Androutsos (OFI) per infortunio.22:09

  82. 52'

    Fallo di Valentin Rongier (Rennes).22:08

  83. 52'

    Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  84. 51'

    Tiro parato. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski.22:07

  85. 50'

    Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).22:06

  87. 50'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  88. 50'

    Tentativo fallito. Charlie Cresswell (Rennes) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:06

  89. 48'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).22:04

  90. Inizia il Secondo tempo Rennes 0, OFI 1.22:02

  91. 45'

    Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Taxiarchis Fountas.22:01

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Rennes 0, OFI 1.21:46

  94. 45'+1'

    Tentativo fallito. Aboubakar Nagida (Rennes) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mousa Al Tamari.21:46

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  96. 44'

    Fuorigioco. Mahdi Camara(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.21:44

  97. 43'

    Fallo di Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).21:42

  99. 43'

    Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  100. 42'

    Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).21:41

  101. 42'

    Andreas Bouchalakis (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  102. 41'

    Kresimir Krizmanic (OFI) e' ammonito per fallo.21:40

  103. 41'

    Ludovic Blas (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  105. 41'

    Fallo di Kresimir Krizmanic (OFI).21:40

  106. 40'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Charlie Cresswell (Rennes).21:40

  107. 38'

    Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:37

  108. 36'

    Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  109. 36'

    Fallo di Kenan Kodro (OFI).21:35

  111. 33'

    Fuorigioco. Valentin Rongier(Rennes) prova il lancio lungo, ma Ludovic Blas e' colto in fuorigioco.21:32

  112. 32'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).21:31

  113. 29'

    Fallo di Aboubakar Nagida (Rennes).21:28

  114. 29'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  115. 27'

    Charlie Cresswell (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  117. 27'

    Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:26

  118. 23'

    Fallo di mano di Kenan Kodro (OFI).21:22

  119. 22'

    Fuorigioco. Aboubakar Nagida(Rennes) prova il lancio lungo, ma Mousa Al Tamari e' colto in fuorigioco.21:21

  120. 20'

    Tentativo fallito. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Charlie Cresswell.21:19

  121. 18'

    Tiro parato. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross.21:17

  123. 17'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).21:16

  124. 17'

    Tiro respinto. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Estéban Lepaul.21:16

  125. 16'

    Tentativo fallito. Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15

  126. 16'

    Tentativo fallito. Mahdi Camara (Rennes) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:15

  127. 16'

    Aboubakar Nagida (Rennes) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Valentin Rongier da calcio d'angolo.21:15

  129. 15'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).21:15

  130. 15'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Nikolaou (OFI).21:14

  131. 13'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Thanasis Androutsos (OFI).21:13

  132. 10'

    Gol! Rennes 0, OFI 1. Taxiarchis Fountas (OFI) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou con cross.21:09

  133. 8'

    Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  135. 8'

    Fallo di Taxiarchis Fountas (OFI).21:07

  136. 8'

    Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area.21:07

  137. 6'

    Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  138. 6'

    Fallo di Andreas Bouchalakis (OFI).21:06

  139. 3'

    Tentativo fallito. Mousa Al Tamari (Rennes) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.21:03

  141. 3'

    Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Dickmann (OFI).21:02

  142. 2'

    Przemyslaw Frankowski (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  143. 2'

    Fallo di Thiago Nuss (OFI).21:01

  144. Inizia il Primo tempo.21:00

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Roazhon Park
    Città: Rennes
    Capienza: 29376 spettatori19:58

Formazioni Rennes - OFI

Rennes
OFI
TITOLARI RENNES
  • (30) BRICE SAMBA (P)
  • (95) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (D)
  • (18) ABOUBAKAR NAGIDA (D)
  • (48) ABDELHAMID AÏT BOUDLAL (D)
  • (4) CHARLIE CRESSWELL (D)
  • (21) VALENTIN RONGIER (C)
  • (17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (45) MAHDI CAMARA (C)
  • (10) LUDOVIC BLAS (A)
  • (11) MOUSA AL TAMARI (A)
  • (9) ESTÉBAN LEPAUL (A)
PANCHINA RENNES
  • (22) BOULAYE DIA (A)
  • (60) KILIAN BELAZZOUG (P)
  • (6) DJAOUI CISSÉ (C)
  • (12) ELIEZER MAYENDA (A)
  • (26) QUENTIN MERLIN (D)
  • (5) GONÇALO OLIVEIRA (D)
  • (90) ISSA SOUMARÉ (A)
  • (24) ANTHONY ROUAULT (D)
  • (70) ARNAUD NORDIN (A)
  • (14) BRYAN REYNOLDS (D)
  • (16) NICOLAS LEMAÎTRE (P)
  • (28) ADRIEN THOMASSON (C)
ALLENATORE RENNES
  • Franck Haise
TITOLARI OFI
  • (31) NIKOS CHRISTOGEORGOS (P)
  • (15) ACHILLEAS POUNGOURAS (D)
  • (43) DIMITRIOS NIKOLAOU (D)
  • (2) KRESIMIR KRIZMANIC (D)
  • (41) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)
  • (24) LORENZO DICKMANN (C)
  • (3) NIKOLAOS ATHANASIOU (C)
  • (14) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (11) TAXIARCHIS FOUNTAS (A)
  • (18) THIAGO NUSS (A)
  • (19) KENAN KODRO (A)
PANCHINA OFI
  • (8) GEORGIOS KANELLOPOULOS (C)
  • (6) ZISIS KARACHALIOS (C)
  • (13) PANAGIOTIS KATSIKAS (P)
  • (17) BORJA GONZÁLEZ (D)
  • (10) AITOR CANTALAPIEDRA (A)
  • (21) GIANNIS APOSTOLAKIS (C)
  • (46) GIANNIS THEODOSOULAKIS (A)
  • (1) KLIDMAN LILO (P)
  • (5) KONSTANTINOS KOSTOULAS (D)
  • (30) THIAGO ROMANO (A)
  • (90) PAVLOS KAINOURGIAKIS (D)
  • (71) THANASIS SITMALIDIS (A)
ALLENATORE OFI
  • Christos Kontis
PREPARTITA

Rennes - OFI è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.
Arbitro di Rennes - OFI sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati19
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni1
Cartellini per partita2.0
Falli per cartellino9.5

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1

Attualmente il Rennes si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'OFI si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Rennes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'OFI ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Rennes e OFI è la prima che si affrontano in campionato.

Rennes-OFI ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Rennes e OFI non si sono mai affrontate in precedenza; l'ultima sfida del club francese contro un'avversaria greca risale alla stagione 2023/24 in UEFA Europa League, quando vinse contro il Panathinaikos per 2-1 in trasferta e per 3-1 in casa.
  • Gli unici precedenti europei dell'OFI contro un club francese risalgono ai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1997/98, quando la squadra greca perse 3-1 in trasferta e vinse 3-2 in casa contro l'Auxerre, venendo eliminata nel computo totale.
  • Il Rennes ha effettuato 23 tiri senza segnare nel pareggio per 0-0 contro lo Sturm Graz nella prima giornata, il dato più alto per il club francese senza trovare la rete in un match nelle principali competizioni europee da quando questa statistica è raccolta (dal 2011/12).
  • Includendo i turni di qualificazione, l'OFI ha vinto le ultime tre partite nelle competizioni europee, registrando la sua miglior striscia di sempre; in queste vittorie, la squadra ha inoltre sempre mantenuto la porta inviolata.
  • L'allenatore del Rennes Franck Haise non ha ancora vinto in UEFA Europa League (dal 2009/10) in 17 match (5N, 12P); nessun altro tecnico conta più di otto partite nella competizione senza aver ottenuto un successo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RennesOFI
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati02
Gol totali subiti00
Media gol subiti per partita0.00.0
Percentuale possesso palla62.332.8
Numero totale di passaggi465260
Numero totale di passaggi riusciti385166
Tiri nello specchio della porta53
Percentuale di tiri in porta31.242.9
Numero totale di cross218
Numero medio di cross riusciti72
Duelli per partita vinti5658
Duelli per partita persi5351
Corner subiti58
Corner guadagnati44
Numero di punizioni a favore1022
Numero di punizioni concesse68
Tackle totali1721
Percentuale di successo nei tackle58.866.7
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli02
Numero totale di cartellini rossi00

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