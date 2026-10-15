Poker del Milan che conquista una netta vittoria con una squadra ampiamente rimaneggiata. Eroe della serata Alphadjo Cisse che all’esordio in Europa League firma la sua prima tripletta e si porta a casa il pallone. Il quarto gol porta la firma di Gonçalo Ramos che approfitta di una palla recuperata da Jashari per freddare il portiere austriaco. Nel finale espulso Filippo Terracciano per fallo da ultimo uomo.
Il Milan conquista i primi tre punti in Europa League e sale così momentaneamente al decimo posto, con una differenza reti a più due. Scivola invece in diciottesima posizione la squadra austriaca.
Nel prossimo weekend i rossoneri affronteranno l’Atalanta in casa mente tra una settimana saranno impegnati con la terza gara europea: trasferta inglese sul campo del Bournemouth.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Salisburgo-Milan 0-4 e arrivederci al prossimo appuntamento con la Uefa Europa League!20:47
90'+4'
Finisce la partita! SALISBURGO-MILAN 0-4 (15’, 32’ e 49’ Cisse, 72’ Ramos)!20:36
90'+2'
VERTESSEN! Il belga elude la marcatura di Diawara e ci prova con il destro, palla alta!20:34
90'
Tre minuti di recupero.20:33
89'
RAMOS! Il nove rossonero si libera e fa partire un sinistro potente, palla che esce di poco!20:31
88'
Diakitè da fuori area con il sinistro: para Maignan.20:30
86'
Ora il Salisburgo prova a spingere alla ricerca del gol della bandiera, approfittando della superiorità numerica.20:29
85'
Giocata male la punizione dai giocatori del Salisburgo, De Winter allontana.20:27
85'
Punizione dal limite per il Salisburgo.20:27
83'
ESPULSO TERRACCIANO! La partita del difensore rossonero dura solo sedici minuti. Contropiede degli austriaci con Vertessen che apre a sinistra per l'accorrente Schmid, Terracciano lo spinge al limite dell'area: rosso diretto!20:42
81'
SOSTITUZIONE SALISBURGO Fuori Leandro Morgalla, dentro Tim Drexler.20:24
81'
SOSTITUZIONE MILAN Amorim toglie Strahinja Pavlovic e regala l'esordio in maglia rossonera a Sankhoun Diawara.20:23
80'
OCCASIONE SALISBURGO! Diakité brucia Pavlovic e conclude sul primo palo, esterno della rete!20:23
77'
Contropiede di Jashari che resiste alla carica di Morgalla ma arriva in area stremato e conclude con un sinistro sul fondo.20:19
73'
DOPPIO CAMBIO SALISBURGO Escono Lindstrøm e Tabakovic, entrano Redzic e Camara.20:17
72'
GOL! Salisburgo-MILAN 0-4! RAMOS! Mazurek perde un pallone al limite della propria area, Jashari in pressione intercetta la sfera che finisce tra i piedi di Gonçalo Ramos che di prima batte ancora Zawieschitzky!
Tiro cross di Morgalla che si spegne sul fondo.19:51
47'
Ci prova subito Rabiot con un tiro da fuori area su passaggio di Bartesaghi: traiettoria centrale, para comodamente 'l'estremo difensore austriaco.19:49
45'
Inizia il secondo tempo! SALISBURGO-MILAN 0-2 (15’ e 32’ Cisse)!19:47
Le squadre stanno rientrando in campo.19:46
Positiva fino ad ora la prova di Tomori, reintegrato in rosa l'ultimo giorno di mercato dopo un'estate da epurato e all'esordio stagionale. Segnali positivi anche da Jashari e Hutchinson, che a destra sta rendendo la serata difficile a Schmid.19:43
Buon primo tempo dei rossoneri che vanno al riposo in vantaggio grazie alla doppietta di Alphadjo Cisse, al 15’ di testa su assist di Hutchinson e al 32’ di sinistro su assist di Bartesaghi.19:36
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. SALISBURGO-MILAN 0-2 (15’ e 32’ Cisse)!19:32
45'
Un minuto di recupero.19:31
40'
Cinque minuti più recupero alla fine del primo tempo.19:27
40'
CARTELLINO GIALLO per Valentin Zabransky che ferma in maniera irregolare Hutchinson.19:26
39'
Il Milan ora cerca di controllare il possesso palla e abbassare il ritmo.19:25
37'
Quinta rete stagionale per Cisse: due in campionato, uno con l'Under 21 e la doppietta di stasera.19:24
32'
GOL! Salisburgo-MILAN 0-2! CISSE! Lancio di Rabiot a sinistra, Bartesaghi mette in mezzo al volo per Cisse che di sinistro infila ancora Zawieschitzky!
Mezz'ora di gioco, Milan in vantaggio grazie alla rete di Cisse.19:17
27'
Grande giocata di Hutchinson a destra, ma poi il suo cross rasoterra non trova nessun compagno.19:13
25'
OCCASIONE SALISBURGO! Mazurek prova il destro da fuori area, palla che esce di poco a lato. 19:12
23'
RETE ANNULLATA AL SALISBURGO! Lindstrom serve Morgalla che mette in mezzo per Tobakovic che infila Maignan, ma il pallone aveva attraversato la linea di fondo prima del cross del terzino del Salisburgo.19:10
21'
AMMONITO Omari Hutchinson che atterra Mazurek.19:07
19'
Prima rete europea per Alphadjo Cisse.19:05
17'
OCCASIONE MILAN! Bella combinazione tra Rabiot e Loftus-Cheek, con l'inglese che a tu per tu con Zawieschitzky si fa ipnotizzare, poi la palla arriva ad Hutchinson che prova il tiro, Boma salva sulla linea!19:04
15'
GOL! Salisburgo-MILAN 0-1! CISSE! Hutchinson crossa con il destro a centro area, si inserisce Cisse che elude la marcatura di Morgalla e di testa infila Zawieschitzky!
Cross tagliato di Bartesaghi troppo lungo per Camarda.19:01
14'
Ci prova anche Hutchinson con iil mancino, palla fuori.18:59
13'
Combinazione tra Bartesaghi e Cisse a sinistra, ma il trequartista si allunga il pallone nello stop e la palla viene raccolta dall'estremo difensore austriaco.18:59
12'
Kitano prende palla in area e va a terra ma l'arbitro fa cenno di proseguire.18:58
11'
Baidoo salta Hutchinson e sinistra e crossa, ma il passaggio è troppo lungo e non viene raccolto da nessun compagno.18:57
9'
OCCASIONE MILAN! Gran lancio di Jashari a sinistra per Bartesaghi che stoppa e crossa in mezzo all'area per il destro dell'accorrente Rabiot: il tiro colpisce accidentalmente Camarda e finisce sul fondo!18:55
6'
Punizione dalla trequarti destra di Lindstrom, in prestito dal Napoli, che crossa al centro dell'area milanista: buona uscita di Maignan.18:52
3'
Grande ex della gara è Stahinja Pavlovic, che ha giocato nel Salisburgo prima di essere acquistato dai rossoneri.18:50
2'
Sono ventimila gli spettatori sugli spalti, con ben 1500 tifosi rossoneri in trasferta: settore ospiti tutto esaurito.18:47
Il Salisburgo indossa un completo da gioco blu mentre il Milan veste la classica casacca rossonera e pantaloncini bianchi.18:46
Alla Red Bull Arena di Salisburgo è tutto pronto. Comincia la sfida SALISBURGO-MILAN!18:46
Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.18:42
Dirige la sfida l’arbitro rumeno Horatiu Fesnic, coadiuvato dagli assistenti Alexandru Cerei e Alexandru Corb e dal quarto uomo Florin Andrei. Catalin Popa e Carlos del Cerro Grande al Var e Avar.18:42
Una delle grandi incognite è sul modulo che adotteranno i rossoneri: difesa a tre o a quattro? Amorim non ha fugato i dubbi dei cronisti lasciando intendere la fluidità del modulo, con Bartesaghi pronto a scendere sulla linea dei difensori e Hutchinson e Cisse pronti invece ad allargarsi sulle fasce, con Loftus-Cheek a sostegno di Camarda, in una sorta di 4-4-1-1.18:40
Il Milan deve fare a meno degli infortunati Saelemaekers, Gabbia e P. Terracciano. Anche Amorin stravolge la formazione rispetto alla gara contro il Sassuolo e cambia ben sette uomini: prima da titolare in Europa per Camarda e prima gara stagionale anche per Tomori.18:31
Il Salisburgo deve rinunciare agli indisponibili Veratschnig, Omoregie e Aguilar. Sei cambi per Rohl rispetto alla gara di campionato: tra i pali torna il promettente diciannovenne Zawieschitzky, reduce da un infortunio, mentre il peso dell’attacco viene affidato a Tabakovic, autore del gol vittoria a Sofia.18:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con il 3-4-2-1: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi – Loftus Cheek, Cisse – Camarda. A disposizione: Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, F. Terracciano, Musah, Torriani. All. Amorim.18:08
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Salisburgo si schiera con il 4-2-3-1: Zawieschitzky – Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid – Barry, Mazurek – Lindstrom, Kitano, Baidoo – Tabakovic. A disposizione: Fruchtl, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakité, Camara, Sarcevic. All. Rohl.18:02
Il Milan di Ruben Amorim ha invece steccato all’esordio in Europa League subendo un secco 0-2 dal Benfica a San Siro. I rossoneri sono inoltre reduci dal pareggio con il Sassuolo in campionato (1-1).17:56
Il Salisburgo ha tre punti in classifica grazie alla vittoria per 1-0 conquistata nella prima giornata sul campo del Levski Sofia. La squadra austriaca è invece seconda nel proprio campionato nazionale a tre lunghezze dalla capolista Rapid Vienna ed è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Grazer Athletiksport-Klub.17:54
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salisburgo e Milan, gara valida per la seconda giornata della UEFA Europa League.17:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg Città: Wals bei Salzburg Capienza: 30188 spettatori17:46
Formazioni Salisburgo - Milan
Salisburgo
Milan
TITOLARI SALISBURGO
(52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
(31) DOMINIK SCHMID (D)
(44) KÉVIN BOMA (D)
(39) LEANDRO MORGALLA (D)
(47) VALENTIN ZABRANSKY (D)
(20) EDMUND BAIDOO (C)
(15) BARTOSZ MAZUREK (C)
(35) JESPER LINDSTRØM (C)
(8) SOTA KITANO (C)
(32) ABUBAKR BARRY (C)
(9) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA SALISBURGO
(41) NIKOLA SARCEVIC (P)
(30) GAOUSSOU DIAKITE (A)
(33) ABOUBACAR CAMARA (C)
(4) JOHN MELLBERG (D)
(21) TIM DREXLER (D)
(23) DAMIR REDZIC (A)
(7) UMUT TOHUMCU (C)
(13) FRANS KRÄTZIG (D)
(11) YORBE VERTESSEN (A)
(1) CHRISTIAN FRÜCHTL (P)
(22) STEFAN LAINER (D)
ALLENATORE SALISBURGO
Danny Röhl
TITOLARI MILAN
(16) MIKE MAIGNAN (P)
(23) FIKAYO TOMORI (D)
(5) KONI DE WINTER (D)
(31) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
(12) ADRIEN RABIOT (C)
(33) DAVIDE BARTESAGHI (C)
(30) ARDON JASHARI (C)
(20) OMARI HUTCHINSON (C)
(8) RUBEN LOFTUS-CHEEK (A)
(73) FRANCESCO CAMARDA (A)
(70) ALPHADJO CISSE (A)
PANCHINA MILAN
(13) SANKHOUN DIAWARA (D)
(14) LUKA MODRIC (C)
(28) CHRISTIAN COMOTTO (C)
(96) LORENZO TORRIANI (P)
(42) FILIPPO TERRACCIANO (D)
(22) DIEGO MOREIRA (A)
(34) MARIO GILA (D)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
(80) YUNUS MUSAH (C)
(21) SAMUEL CHUKWUEZE (A)
(2) PERVIS ESTUPIÑÁN (D)
(11) CHRISTIAN PULISIC (C)
ALLENATORE MILAN
Ruben Filipe Marques Diogo Amorim
PREPARTITA
Salisburgo - Milan è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg. Arbitro di Salisburgo - Milan sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente il Salisburgo si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Salisburgo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il Milan ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
Salisburgo e Milan è la prima che si affrontano in campionato.
Salisburgo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Salisburgo non ha mai battuto il Milan nei quattro precedenti incontri (1N, 3P) in grandi competizioni europee, tutti disputati in UEFA Champions League; contro nessuna avversaria, gli austriaci hanno giocato più partite senza mai vincere: quattro anche contro il Bayern Monaco (1N, 3P) e l'Inter (4P).
Il Milan ha vinto nove delle 13 partite (3N, 1P) disputate contro squadre austriache nelle grandi competizioni europee; questa sarà la prima sfida dei rossoneri contro queste avversarie, a partire dal successo per 4-0 contro il Salisburgo, in UEFA Champions League, nel novembre 2022.
Il Salisburgo ha vinto per 1-0 contro il Levski Sofia nella prima giornata di questa UEFA Europa League; gli austriaci non conquistano due successi consecutivi nelle grandi competizioni europee dall'ottobre 2021, mentre l'ultima volta in cui ci sono riusciti tenendo anche la porta inviolata in entrambe le occasioni risale all'ottobre 2017.
Dopo lo 0-2 interno contro il Benfica alla 1ª giornata, il Milan potrebbe perdere entrambe le prime due sfide stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta nella propria storia. In generale, i rossoneri hanno sempre vinto almeno una delle prime due partite in una singola annata disputata nella competizione.
Solo due squadre hanno registrato più tocchi nell'area avversaria rispetto al Milan (40) nella prima giornata di questa UEFA Europa League, nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Benfica; si tratta del dato più alto per i rossoneri in un match, nelle grandi competizioni europee, senza segnare, dal 2009/10.
Il Milan è stata una delle due formazioni che hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nella 1ª giornata di questa Europa League: 24 (al pari dell'Hapoel Be'er Sheva), nove delle quali si sono concluse con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria - record nel primo turno del torneo in corso.
Nel primo turno dell'Europa League 2026/27, Milan (16.1 secondi) e Salisburgo (13.1) sono state due delle cinque squadre le cui sequenze su azione sono durate in media più a lungo - Celta Vigo (17.4), NEC (14.5) e Hapoel Be'er Sheva (14.1) le altre.
Ruben Amorim ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League (la finale del 2025 con il Manchester United e la prima giornata di questa stagione con il Milan contro il Benfica): tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 21 gare messe assieme nella competizione (12V, 7N).
Nessun giocatore ha completato più dribbling di Bartosz Mazurek nel corso del primo turno dell'Europa League 2026/27: cinque, al pari di John Mercado dello Sparta Praga. In generale, il polacco classe 2007 è stato il giocatore che ha vinto più duelli fino ad ora nel torneo in corso (14).
Il primo gol in trasferta di Samuel Chukwueze con la maglia del Milan è arrivato proprio nelle coppe europee, il 13 dicembre 2023 contro il Newcastle in Champions League; attualmente, quella è anche l'ultima rete siglata dal nigeriano in competizioni continentali. Nel corso della 1ª giornata, il classe 1999 ha creato quattro occasioni su azione per i propri compagni: record tra i rossoneri e meno solo delle cinque create da Vá del Lillestrøm e Gelson Martins dell'Olympiakos.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: