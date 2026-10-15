Grazie per aver seguito la diretta scritta di Salisburgo-Milan 0-4 e arrivederci al prossimo appuntamento con la Uefa Europa League!20:47

90'+4' Finisce la partita! SALISBURGO-MILAN 0-4 (15’, 32’ e 49’ Cisse, 72’ Ramos)!20:36

90'+2' VERTESSEN! Il belga elude la marcatura di Diawara e ci prova con il destro, palla alta!20:34

90' Tre minuti di recupero.20:33

89' RAMOS! Il nove rossonero si libera e fa partire un sinistro potente, palla che esce di poco!20:31

88' Diakitè da fuori area con il sinistro: para Maignan.20:30

86' Ora il Salisburgo prova a spingere alla ricerca del gol della bandiera, approfittando della superiorità numerica.20:29

85' Giocata male la punizione dai giocatori del Salisburgo, De Winter allontana.20:27

85' Punizione dal limite per il Salisburgo.20:27

83' ESPULSO TERRACCIANO! La partita del difensore rossonero dura solo sedici minuti. Contropiede degli austriaci con Vertessen che apre a sinistra per l'accorrente Schmid, Terracciano lo spinge al limite dell'area: rosso diretto!20:42

81' SOSTITUZIONE SALISBURGO Fuori Leandro Morgalla, dentro Tim Drexler.20:24

81' SOSTITUZIONE MILAN Amorim toglie Strahinja Pavlovic e regala l'esordio in maglia rossonera a Sankhoun Diawara.20:23

80' OCCASIONE SALISBURGO! Diakité brucia Pavlovic e conclude sul primo palo, esterno della rete!20:23

77' Contropiede di Jashari che resiste alla carica di Morgalla ma arriva in area stremato e conclude con un sinistro sul fondo.20:19

73' DOPPIO CAMBIO SALISBURGO Escono Lindstrøm e Tabakovic, entrano Redzic e Camara.20:17

72' GOL! Salisburgo-MILAN 0-4! RAMOS! Mazurek perde un pallone al limite della propria area, Jashari in pressione intercetta la sfera che finisce tra i piedi di Gonçalo Ramos che di prima batte ancora Zawieschitzky!



Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos20:16

69' Ancora Hutchinson: cross per Pulisic che di testa mette a lato.20:12

68' OCCASIONE MILAN! Modric lancia Hutchinson che si accentra e conclude con il sinistro, miracolo di Zawieschitzky!20:10

67' SOSTITUZIONE MILAN Esce Fikayo Tomori ed entra Filippo Terracciano.20:11

62' Conclusione di Lindstrom completamente fuori misura.20:05

60' TRIPLA SOSTITUZIONE MILAN Amorim toglie Camarda, Cisse e Rabiot e mette Gonçalo Ramos, Pulisic e Modric.20:04

60' DOPPIO CAMBIO SALISBURGO Fuori Kitano e Baidoo, dentro Diakite e Vertessen.20:03

58' Ancora un tentativo da fuori area di Mazurek, tiro centrale e debole che Maignan controlla senza problemi.20:00

56' Incursione di Schmid in area rossonera, tiro murato da De Winter.19:58

53' RETE CONFERMATA! Il Var giudica regolare la rete del giovne trequartista italiano, tenuto in gioco con la punta del piede da Schmid.19:56

51' Controllo del Var sulla posizione di Cisse.19:52

49' GOl! Salisburgo-MILAN 0-3! ANCORA CISSE! Contropiede di Rabiot che da sinistra mette in mezzo per Cisse che di prima batte Zawieschitzky e firma la sua prima tripetta in carriera!



Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cisse19:54

49' GOL! Salisburgo-MILAN 0-3! ANCORA CISSE! 19:52

49' Tiro cross di Morgalla che si spegne sul fondo.19:51

47' Ci prova subito Rabiot con un tiro da fuori area su passaggio di Bartesaghi: traiettoria centrale, para comodamente 'l'estremo difensore austriaco.19:49

45' Inizia il secondo tempo! SALISBURGO-MILAN 0-2 (15’ e 32’ Cisse)!19:47

Le squadre stanno rientrando in campo.19:46

Positiva fino ad ora la prova di Tomori, reintegrato in rosa l'ultimo giorno di mercato dopo un'estate da epurato e all'esordio stagionale. Segnali positivi anche da Jashari e Hutchinson, che a destra sta rendendo la serata difficile a Schmid.19:43

Buon primo tempo dei rossoneri che vanno al riposo in vantaggio grazie alla doppietta di Alphadjo Cisse, al 15’ di testa su assist di Hutchinson e al 32’ di sinistro su assist di Bartesaghi.19:36

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. SALISBURGO-MILAN 0-2 (15’ e 32’ Cisse)!19:32

45' Un minuto di recupero.19:31

40' Cinque minuti più recupero alla fine del primo tempo.19:27

40' CARTELLINO GIALLO per Valentin Zabransky che ferma in maniera irregolare Hutchinson.19:26

39' Il Milan ora cerca di controllare il possesso palla e abbassare il ritmo.19:25

37' Quinta rete stagionale per Cisse: due in campionato, uno con l'Under 21 e la doppietta di stasera.19:24

32' GOL! Salisburgo-MILAN 0-2! CISSE! Lancio di Rabiot a sinistra, Bartesaghi mette in mezzo al volo per Cisse che di sinistro infila ancora Zawieschitzky!



Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cisse19:20

30' Mezz'ora di gioco, Milan in vantaggio grazie alla rete di Cisse.19:17

27' Grande giocata di Hutchinson a destra, ma poi il suo cross rasoterra non trova nessun compagno.19:13

25' OCCASIONE SALISBURGO! Mazurek prova il destro da fuori area, palla che esce di poco a lato. 19:12

23' RETE ANNULLATA AL SALISBURGO! Lindstrom serve Morgalla che mette in mezzo per Tobakovic che infila Maignan, ma il pallone aveva attraversato la linea di fondo prima del cross del terzino del Salisburgo.19:10

21' AMMONITO Omari Hutchinson che atterra Mazurek.19:07

19' Prima rete europea per Alphadjo Cisse.19:05

17' OCCASIONE MILAN! Bella combinazione tra Rabiot e Loftus-Cheek, con l'inglese che a tu per tu con Zawieschitzky si fa ipnotizzare, poi la palla arriva ad Hutchinson che prova il tiro, Boma salva sulla linea!19:04

15' GOL! Salisburgo-MILAN 0-1! CISSE! Hutchinson crossa con il destro a centro area, si inserisce Cisse che elude la marcatura di Morgalla e di testa infila Zawieschitzky!



Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cisse19:03

15' Cross tagliato di Bartesaghi troppo lungo per Camarda.19:01

14' Ci prova anche Hutchinson con iil mancino, palla fuori.18:59

13' Combinazione tra Bartesaghi e Cisse a sinistra, ma il trequartista si allunga il pallone nello stop e la palla viene raccolta dall'estremo difensore austriaco.18:59

12' Kitano prende palla in area e va a terra ma l'arbitro fa cenno di proseguire.18:58

11' Baidoo salta Hutchinson e sinistra e crossa, ma il passaggio è troppo lungo e non viene raccolto da nessun compagno.18:57

9' OCCASIONE MILAN! Gran lancio di Jashari a sinistra per Bartesaghi che stoppa e crossa in mezzo all'area per il destro dell'accorrente Rabiot: il tiro colpisce accidentalmente Camarda e finisce sul fondo!18:55

6' Punizione dalla trequarti destra di Lindstrom, in prestito dal Napoli, che crossa al centro dell'area milanista: buona uscita di Maignan.18:52

3' Grande ex della gara è Stahinja Pavlovic, che ha giocato nel Salisburgo prima di essere acquistato dai rossoneri.18:50

2' Sono ventimila gli spettatori sugli spalti, con ben 1500 tifosi rossoneri in trasferta: settore ospiti tutto esaurito.18:47

Il Salisburgo indossa un completo da gioco blu mentre il Milan veste la classica casacca rossonera e pantaloncini bianchi.18:46

Alla Red Bull Arena di Salisburgo è tutto pronto. Comincia la sfida SALISBURGO-MILAN!18:46

Le squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.18:42

Dirige la sfida l’arbitro rumeno Horatiu Fesnic, coadiuvato dagli assistenti Alexandru Cerei e Alexandru Corb e dal quarto uomo Florin Andrei. Catalin Popa e Carlos del Cerro Grande al Var e Avar.18:42

Una delle grandi incognite è sul modulo che adotteranno i rossoneri: difesa a tre o a quattro? Amorim non ha fugato i dubbi dei cronisti lasciando intendere la fluidità del modulo, con Bartesaghi pronto a scendere sulla linea dei difensori e Hutchinson e Cisse pronti invece ad allargarsi sulle fasce, con Loftus-Cheek a sostegno di Camarda, in una sorta di 4-4-1-1.18:40

Il Milan deve fare a meno degli infortunati Saelemaekers, Gabbia e P. Terracciano. Anche Amorin stravolge la formazione rispetto alla gara contro il Sassuolo e cambia ben sette uomini: prima da titolare in Europa per Camarda e prima gara stagionale anche per Tomori.18:31

Il Salisburgo deve rinunciare agli indisponibili Veratschnig, Omoregie e Aguilar. Sei cambi per Rohl rispetto alla gara di campionato: tra i pali torna il promettente diciannovenne Zawieschitzky, reduce da un infortunio, mentre il peso dell’attacco viene affidato a Tabakovic, autore del gol vittoria a Sofia.18:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con il 3-4-2-1: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi – Loftus Cheek, Cisse – Camarda. A disposizione: Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, F. Terracciano, Musah, Torriani. All. Amorim.18:08

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Salisburgo si schiera con il 4-2-3-1: Zawieschitzky – Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid – Barry, Mazurek – Lindstrom, Kitano, Baidoo – Tabakovic. A disposizione: Fruchtl, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakité, Camara, Sarcevic. All. Rohl.18:02

Il Milan di Ruben Amorim ha invece steccato all’esordio in Europa League subendo un secco 0-2 dal Benfica a San Siro. I rossoneri sono inoltre reduci dal pareggio con il Sassuolo in campionato (1-1).17:56

Il Salisburgo ha tre punti in classifica grazie alla vittoria per 1-0 conquistata nella prima giornata sul campo del Levski Sofia. La squadra austriaca è invece seconda nel proprio campionato nazionale a tre lunghezze dalla capolista Rapid Vienna ed è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Grazer Athletiksport-Klub.17:54

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salisburgo e Milan, gara valida per la seconda giornata della UEFA Europa League.17:46

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