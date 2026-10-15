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Sparta Prague-Lillestrøm: 1-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio epet ARENA di Praga
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Sparta Prague
1
Lillestrøm
1
Partita finita
Arbitro: Martin Matosa
  1. 56' 1-0 Josimar Alcócer
  2. 90+1' 1-1 Thomas Lehne Olsen
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Sparta Praga 1, Lillestrøm 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Sparta Praga 1, Lillestrøm 1.20:36

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36

  4. 90'+3'

    Henrik Melland (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.20:34

  5. 90'+1'

    Gol! Sparta Praga 1, Lillestrøm 1. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustav Nordh.20:32

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Sochurek.20:32

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  9. 88'

    Tiro parato. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.20:29

  10. 87'

    Tentativo fallito. Henrik Melland (Lillestrøm) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ylldren Ibrahimaj.20:28

  11. 86'

    Fallo di Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga).20:27

  12. 86'

    Stian Kristiansen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  13. 85'

    Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  15. 85'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).20:26

  16. 85'

    Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Lars Ranger in seguito a un contropiede.20:26

  17. 85'

    Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Andy Irving.20:25

  18. 81'

    Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Roman Macek.20:22

  19. 80'

    Tentativo fallito. Frederik Elkær (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Filip Ottosson.20:21

  21. 80'

    Tiro respinto. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thomas Lehne Olsen.20:20

  22. 79'

    Tentativo fallito. Viktor Vitályos (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andy Irving con cross in seguito a un calcio da fermo.20:20

  23. 78'

    Hugo Sochurek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  24. 78'

    Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).20:19

  25. 77'

    Roman Macek (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:18

  27. 77'

    Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).20:18

  28. 77'

    Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18

  29. 75'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).20:16

  30. 75'

    Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:16

  31. 73'

    Sostituzione, Lillestrøm. Gustav Nordh sostituisce Vá.20:14

  33. 73'

    Sostituzione, Lillestrøm. Frederik Elkær sostituisce Yaw Paintsil per infortunio.20:14

  34. 73'

    Gara riprende.20:14

  35. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Yaw Paintsil (Lillestrøm) per infortunio.20:13

  36. 72'

    Fuorigioco. Eric Kitolano(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Thomas Lehne Olsen e' colto in fuorigioco.20:12

  37. 70'

    Sostituzione, Lillestrøm. Henrik Melland sostituisce Gustav Nyheim.20:11

  39. 70'

    Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11

  40. 70'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).20:11

  41. 70'

    Tiro parato. Hugo Sochurek (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di John Mercado.20:10

  42. 68'

    Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hugo Sochurek.20:09

  43. 66'

    Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:07

  45. 65'

    Sostituzione, Lillestrøm. Thomas Lehne Olsen sostituisce Fredrik Gulbrandsen.20:06

  46. 65'

    Sostituzione, Lillestrøm. Eric Kitolano sostituisce Daniel Bassi.20:06

  47. 62'

    Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).20:03

  48. 62'

    Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  49. 61'

    Gara riprende.20:02

  51. 61'

    Sostituzione, Sparta Praga. Ki-Jana Hoever sostituisce Martin Suchomel.20:02

  52. 61'

    Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Matej Jurásek.20:02

  53. 61'

    Sostituzione, Sparta Praga. Roman Macek sostituisce Sivert Mannsverk per infortunio.20:02

  54. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.20:01

  55. 59'

    Fallo di Matej Jurásek (Sparta Praga).19:59

  57. 59'

    Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  58. 56'

    Gol! Sparta Praga 1, Lillestrøm 0. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.19:57

  59. 55'

    Jakub Surovcík (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  60. 55'

    Fallo di Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm).19:56

  61. 51'

    Fallo di Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga).19:52

  63. 51'

    Ruben Gabrielsen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  64. 51'

    Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).19:52

  65. 51'

    Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  66. 46'

    Gara riprende.19:47

  67. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, (Sparta Praga).19:47

  69. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Josimar Alcócer sostituisce Ebrima Singhateh.19:46

  70. Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 0, Lillestrøm 0.19:46

  71. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Sparta Praga 0, Lillestrøm 0.19:30

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  73. 45'

    Tiro parato. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vá.19:30

  75. 44'

    Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:28

  76. 44'

    Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  77. 42'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Gustav Nyheim (Lillestrøm).19:26

  78. 41'

    Fallo di Matej Jurásek (Sparta Praga).19:25

  79. 41'

    Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  81. 40'

    Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).19:24

  82. 40'

    Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  83. 39'

    Fallo di Hugo Sochurek (Sparta Praga).19:24

  84. 39'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  85. 36'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:20

  87. 35'

    Tiro parato. Tobias Guddal (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Jurásek con cross.19:19

  88. 34'

    Hugo Sochurek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  89. 34'

    Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).19:18

  90. 30'

    Ebrima Singhateh (Sparta Praga) e' ammonito.19:14

  91. 30'

    Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).19:14

  93. 30'

    Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  94. 28'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.19:13

  95. 28'

    Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  96. 28'

    Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).19:13

  97. 28'

    Tiro respinto. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ebrima Singhateh.19:12

  99. 26'

    Fuorigioco. Filip Ottosson(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Daniel Bassi e' colto in fuorigioco.19:10

  100. 24'

    Tiro parato. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Sochurek.19:08

  101. 20'

    Tentativo fallito. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tobias Guddal con suggerimento di testa.19:05

  102. 18'

    Martin Suchomel (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:03

  103. 18'

    Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).19:03

  105. 18'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  106. 17'

    Fuorigioco. Viktor Vitályos(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Ebrima Singhateh e' colto in fuorigioco.19:01

  107. 16'

    Viktor Vitályos (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  108. 16'

    Fallo di Daniel Bassi (Lillestrøm).19:00

  109. 13'

    Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andy Irving con cross da calcio d'angolo.18:57

  111. 13'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).18:57

  112. 12'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).18:56

  113. 10'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).18:54

  114. 7'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).18:51

  115. 7'

    Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:51

  117. 6'

    Tiro respinto. Martin Suchomel (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.18:50

  118. 3'

    Fallo di Yaw Paintsil (Lillestrøm).18:48

  119. 3'

    Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48

  120. Inizia il Primo tempo.18:45

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: epet ARENA
    Città: Praga
    Capienza: 20854 spettatori17:36

Formazioni Sparta Prague - Lillestrøm

Sparta Prague
Lillestrøm
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (6) TOBIAS GUDDAL (D)
  • (15) VIKTOR VITÁLYOS (D)
  • (19) ADAM SEVÍNSKY (D)
  • (2) MARTIN SUCHOMEL (D)
  • (38) HUGO SOCHUREK (C)
  • (18) ANDY IRVING (C)
  • (27) EBRIMA SINGHATEH (C)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (31) MATEJ JURÁSEK (C)
  • (14) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (7) JOSIMAR ALCÓCER (A)
  • (29) MATYÁS VOJTA (A)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (26) PATRIK VYDRA (C)
  • (47) KRISZTIÁN HEGYI (P)
  • (17) JOHN MERCADO (A)
  • (21) JOAO GRIMALDO (A)
  • (5) SANTIAGO ENEME (C)
  • (25) KI-JANA HOEVER (D)
  • (4) JAKUB MARTINEC (D)
  • (28) ROMAN MACEK (C)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (D)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
TITOLARI LILLESTRøM
  • (12) PONTUS DAHLBERG (P)
  • (28) RUBEN GABRIELSEN (D)
  • (26) YAW PAINTSIL (D)
  • (47) STIAN KRISTIANSEN (D)
  • (2) LARS RANGER (D)
  • (14) GUSTAV NYHEIM (C)
  • (29) YLLDREN IBRAHIMAJ (C)
  • (21) FILIP OTTOSSON (C)
  • (8) FREDRIK GULBRANDSEN (A)
  • (20) VÁ (A)
  • (22) DANIEL BASSI (A)
PANCHINA LILLESTRøM
  • (7) LINUS ALPERUD (C)
  • (16) HENRIK MELLAND (C)
  • (15) GUSTAV NORDH (A)
  • (3) STURLA OTTESEN (D)
  • (11) FREDERIK ELKÆR (D)
  • (5) SANDER FOSS (D)
  • (18) KEVIN KRYGÅRD (C)
  • (1) STEFAN HAGERUP (P)
  • (17) ERIC KITOLANO (C)
  • (10) THOMAS LEHNE OLSEN (A)
ALLENATORE LILLESTRøM
  • Hans Erik Ødegaard
PREPARTITA

Sparta Prague - Lillestrøm è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Lillestrøm sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente lo Sparta Prague si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lillestrøm si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lillestrøm ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Sparta Prague e Lillestrøm è la prima che si affrontano in campionato.

Sparta Prague-Lillestrøm ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Primo confronto in assoluto tra Sparta Praga e Lillestrøm; la squadra ceca è imbattuta nelle quattro partite (2V, 2N) giocate nelle grandi competizioni europee contro avversarie norvegesi che affronterà per la prima volta dal successo per 2-0, contro il Vålerenga, nell'ottobre 1984, in Coppa dei Campioni.
  • Il Lillestrøm non ha mai incrociato una squadra ceca in alcuna competizione europea. In Coppa UEFA/Europa League, si tratta della prima sfida tra una squadra della Repubblica Ceca e una norvegese, a partire dal pareggio per 2-2 tra Viking e Slavia Praga nel novembre 2005.
  • Lo Sparta Praga si è imposto per 4-1 nella prima partita di UEFA Europa League contro l'Ararat-Armenia, ma non vince le prime due gare di una grande competizione europea dalla stagione 2002-03.
  • Soltanto l'Olympiakos ha effettuato più tiri (26) del Lillestrøm (25) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; si tratta del numero più alto di conclusioni per una squadra all'esordio assoluto nella competizione a partire dal settembre 2013, quando il Vitória Guimarães ne mise assieme 25 contro il Rijeka.
  • Vá ha mandato al tiro cinque volte i compagni di squadra del Lillestrøm nella prima giornata contro il Torreense, eguagliando il record per un giocatore angolano in una partita di UEFA Europa League, stabilito in precedenza da Mateus, con il CD Nacional, nel dicembre 2009, contro l'Austria Vienna.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sparta PragueLillestrøm
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati41
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla58.667.0
Numero totale di passaggi475559
Numero totale di passaggi riusciti424486
Tiri nello specchio della porta86
Percentuale di tiri in porta53.337.5
Numero totale di cross3725
Numero medio di cross riusciti95
Duelli per partita vinti5238
Duelli per partita persi4651
Corner subiti22
Corner guadagnati1311
Numero di punizioni a favore1613
Numero di punizioni concesse1914
Tackle totali912
Percentuale di successo nei tackle33.350.0
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli01
Numero totale di cartellini rossi00

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