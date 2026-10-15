Incontro terminato, Sparta Praga 1, Lillestrøm 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sparta Praga 1, Lillestrøm 1.
Secondo tempo terminato, Sparta Praga 1, Lillestrøm 1.20:36
Tiro parato. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36
Henrik Melland (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.20:34
Gol! Sparta Praga 1, Lillestrøm 1. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustav Nordh.20:32
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Sochurek.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Tiro parato. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.20:29
Tentativo fallito. Henrik Melland (Lillestrøm) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ylldren Ibrahimaj.20:28
Fallo di Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga).20:27
Stian Kristiansen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).20:26
Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Lars Ranger in seguito a un contropiede.20:26
Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Andy Irving.20:25
Tentativo fallito. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Roman Macek.20:22
Tentativo fallito. Frederik Elkær (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Filip Ottosson.20:21
Tiro respinto. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thomas Lehne Olsen.20:20
Tentativo fallito. Viktor Vitályos (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andy Irving con cross in seguito a un calcio da fermo.20:20
Hugo Sochurek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).20:19
Roman Macek (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).20:18
Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).20:16
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:16
Sostituzione, Lillestrøm. Gustav Nordh sostituisce Vá.20:14
Sostituzione, Lillestrøm. Frederik Elkær sostituisce Yaw Paintsil per infortunio.20:14
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Yaw Paintsil (Lillestrøm) per infortunio.20:13
Fuorigioco. Eric Kitolano(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Thomas Lehne Olsen e' colto in fuorigioco.20:12
Sostituzione, Lillestrøm. Henrik Melland sostituisce Gustav Nyheim.20:11
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).20:11
Tiro parato. Hugo Sochurek (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di John Mercado.20:10
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hugo Sochurek.20:09
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).20:07
Sostituzione, Lillestrøm. Thomas Lehne Olsen sostituisce Fredrik Gulbrandsen.20:06
Sostituzione, Lillestrøm. Eric Kitolano sostituisce Daniel Bassi.20:06
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).20:03
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Gara riprende.20:02
Sostituzione, Sparta Praga. Ki-Jana Hoever sostituisce Martin Suchomel.20:02
Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Matej Jurásek.20:02
Sostituzione, Sparta Praga. Roman Macek sostituisce Sivert Mannsverk per infortunio.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.20:01
Fallo di Matej Jurásek (Sparta Praga).19:59
Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Gol! Sparta Praga 1, Lillestrøm 0. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonatan Braut Brunes.19:57
Jakub Surovcík (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm).19:56
Fallo di Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga).19:52
Ruben Gabrielsen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).19:52
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Gara riprende.19:47
Gara momentaneamente sospesa, (Sparta Praga).19:47
Sostituzione, Sparta Praga. Josimar Alcócer sostituisce Ebrima Singhateh.19:46
Inizia il Secondo tempo Sparta Praga 0, Lillestrøm 0.19:46
Primo tempo terminato, Sparta Praga 0, Lillestrøm 0.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vá.19:30
Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).19:28
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Gustav Nyheim (Lillestrøm).19:26
Fallo di Matej Jurásek (Sparta Praga).19:25
Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).19:24
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Hugo Sochurek (Sparta Praga).19:24
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).19:20
Tiro parato. Tobias Guddal (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matej Jurásek con cross.19:19
Hugo Sochurek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).19:18
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) e' ammonito.19:14
Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).19:14
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Gustav Nyheim (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.19:13
Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).19:13
Tiro respinto. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ebrima Singhateh.19:12
Fuorigioco. Filip Ottosson(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Daniel Bassi e' colto in fuorigioco.19:10
Tiro parato. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Sochurek.19:08
Tentativo fallito. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tobias Guddal con suggerimento di testa.19:05
Martin Suchomel (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.19:03
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).19:03
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fuorigioco. Viktor Vitályos(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Ebrima Singhateh e' colto in fuorigioco.19:01
Viktor Vitályos (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Daniel Bassi (Lillestrøm).19:00
Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Andy Irving con cross da calcio d'angolo.18:57
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).18:57
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lars Ranger (Lillestrøm).18:56
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Yaw Paintsil (Lillestrøm).18:54
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).18:51
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:51
Tiro respinto. Martin Suchomel (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.18:50
Fallo di Yaw Paintsil (Lillestrøm).18:48
Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: epet ARENA
Città: Praga
Capienza: 20854 spettatori17:36
Sparta Prague - Lillestrøm è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.
Arbitro di Sparta Prague - Lillestrøm sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.
Attualmente lo Sparta Prague si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lillestrøm si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lo Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lillestrøm ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Sparta Prague e Lillestrøm è la prima che si affrontano in campionato.
Sparta Prague-Lillestrøm ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sparta Prague
|Lillestrøm
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|58.6
|67.0
|Numero totale di passaggi
|475
|559
|Numero totale di passaggi riusciti
|424
|486
|Tiri nello specchio della porta
|8
|6
|Percentuale di tiri in porta
|53.3
|37.5
|Numero totale di cross
|37
|25
|Numero medio di cross riusciti
|9
|5
|Duelli per partita vinti
|52
|38
|Duelli per partita persi
|46
|51
|Corner subiti
|2
|2
|Corner guadagnati
|13
|11
|Numero di punizioni a favore
|16
|13
|Numero di punizioni concesse
|19
|14
|Tackle totali
|9
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|33.3
|50.0
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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