Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Sparta Prague - Lillestrøm è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Lillestrøm sarà Martin Matosa. Al VAR invece ci sarà Asmir Sagrkovic.

Attualmente lo Sparta Prague si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lillestrøm si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lillestrøm ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Sparta Prague e Lillestrøm è la prima che si affrontano in campionato.

Sparta Prague-Lillestrøm ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto in assoluto tra Sparta Praga e Lillestrøm; la squadra ceca è imbattuta nelle quattro partite (2V, 2N) giocate nelle grandi competizioni europee contro avversarie norvegesi che affronterà per la prima volta dal successo per 2-0, contro il Vålerenga, nell'ottobre 1984, in Coppa dei Campioni.

Il Lillestrøm non ha mai incrociato una squadra ceca in alcuna competizione europea. In Coppa UEFA/Europa League, si tratta della prima sfida tra una squadra della Repubblica Ceca e una norvegese, a partire dal pareggio per 2-2 tra Viking e Slavia Praga nel novembre 2005.

Lo Sparta Praga si è imposto per 4-1 nella prima partita di UEFA Europa League contro l'Ararat-Armenia, ma non vince le prime due gare di una grande competizione europea dalla stagione 2002-03.

Soltanto l'Olympiakos ha effettuato più tiri (26) del Lillestrøm (25) nella prima giornata di questa UEFA Europa League; si tratta del numero più alto di conclusioni per una squadra all'esordio assoluto nella competizione a partire dal settembre 2013, quando il Vitória Guimarães ne mise assieme 25 contro il Rijeka.

Vá ha mandato al tiro cinque volte i compagni di squadra del Lillestrøm nella prima giornata contro il Torreense, eguagliando il record per un giocatore angolano in una partita di UEFA Europa League, stabilito in precedenza da Mateus, con il CD Nacional, nel dicembre 2009, contro l'Austria Vienna.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: