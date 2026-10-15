Incontro terminato, Torreense 1, Sunderland 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Torreense 1, Sunderland 2.
Secondo tempo terminato, Torreense 1, Sunderland 2.20:40
Fallo di mano di Enzo Le Fée (Sunderland).20:39
Tentativo fallito. Luis Quintero (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mohamed Ali Diadie.20:39
Gol! Torreense 1, Sunderland 2. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Granit Xhaka.20:37
Omar Alderete (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Musa Drammeh (Torreense).20:36
Sostituzione, Torreense. Musa Drammeh sostituisce Malik Abubakari.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34
Decisione VAR: nessun rigore Sunderland.20:32
Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:29
Nordi Mukiele (Sunderland) e' ammonito.20:28
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:28
Volnei Feltes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da David Bruno (Torreense).20:27
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:24
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).20:23
Enzo Le Fée (Sunderland) e' ammonito per fallo.20:23
Fallo di Enzo Le Fée (Sunderland).20:23
David Bruno (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:22
Dany Jean (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Tentativo fallito. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka in seguito a un contropiede.20:21
Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area.20:20
Sostituzione, Torreense. Luis Quintero sostituisce Karem Zoabi.20:17
Sostituzione, Torreense. Dany Jean sostituisce João Marques.20:17
Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:16
Fallo di Tymur Tutierov (Sunderland).20:16
Stopira (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di mano di Tymur Tutierov (Sunderland).20:15
Tiro respinto. Chris Rigg (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area.20:15
Tiro parato. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Granit Xhaka.20:15
Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.20:14
Tentativo fallito. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Reinildo Mandava.20:13
Gol! Torreense 1, Sunderland 1. Jules Ahoka (Sunderland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nordi Mukiele con cross.20:11
Tentativo fallito. Tymur Tutierov (Sunderland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Granit Xhaka con cross.20:11
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Jules Ahoka (Sunderland).20:09
Tiro respinto. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karem Zoabi.20:09
Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Fallo di Stopira (Torreense).20:08
Sostituzione, Torreense. David Bruno sostituisce Jonathan Mutombo.20:07
Sostituzione, Torreense. Stopira sostituisce Manu Pozo.20:07
Tentativo fallito. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nordi Mukiele.20:05
Sostituzione, Sunderland. Reinildo Mandava sostituisce Dayann Méthalie.20:02
Sostituzione, Sunderland. Nordi Mukiele sostituisce Trai Hume.20:02
Sostituzione, Sunderland. Granit Xhaka sostituisce Nilson Angulo.20:02
Sostituzione, Sunderland. Enzo Le Fée sostituisce Malick Fofana.20:02
Tiro parato. Omar Alderete (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Trai Hume con cross.20:01
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).20:01
Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:00
Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:00
Tiro parato. Nilson Angulo (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg con cross.20:00
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).20:00
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).20:00
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).19:58
Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).19:57
Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Trai Hume con cross in seguito a un calcio da fermo.19:57
Luke O'Nien (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:56
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:55
Tentativo fallito. Nilson Angulo (Sunderland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Fofana con cross.19:54
Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:52
Fallo di mano di Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:51
Fallo di mano di Noah Sadiki (Sunderland).19:50
Inizia il Secondo tempo Torreense 1, Sunderland 0.19:49
Primo tempo terminato, Torreense 1, Sunderland 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Trai Hume (Sunderland) e' ammonito.19:31
Fallo di Trai Hume (Sunderland).19:31
Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Luke O'Nien (Sunderland).19:30
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Jonathan Mutombo (Torreense) e' ammonito per fallo.19:29
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:29
Fallo di Nilson Angulo (Sunderland).19:28
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:27
Fallo di Luke O'Nien (Sunderland).19:26
Karem Zoabi (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gol! Torreense 1, Sunderland 0. Volnei Feltes (Torreense) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Amine Oudrhiri.19:23
Chris Rigg (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).19:22
Fallo di Jules Ahoka (Sunderland).19:18
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tymur Tutierov (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:16
Fallo di mano di Volnei Feltes (Torreense).19:13
Fallo di Malick Fofana (Sunderland).19:13
Karem Zoabi (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:12
Trai Hume (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:11
Fallo di Trai Hume (Sunderland).19:10
Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tiro respinto. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area.19:08
Fuorigioco. Dayann Méthalie(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Noah Sadiki e' colto in fuorigioco.19:07
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Jules Ahoka (Sunderland).19:04
Fuorigioco. Mohamed Ali Diadie(Torreense) prova il lancio lungo, ma Malik Abubakari e' colto in fuorigioco.19:04
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).19:03
Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fuorigioco. Jonathan Mutombo(Torreense) prova il lancio lungo, ma João Marques e' colto in fuorigioco.19:01
Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).18:56
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).18:54
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).18:53
Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).18:51
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tentativo fallito. Luke O'Nien (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Rigg con cross da calcio d'angolo.18:50
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).18:49
Tiro respinto. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di destro da fuori area.18:49
Fallo di Malick Fofana (Sunderland).18:47
Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Dr. Magalhaes Pessoa
Città: Leiria
Capienza: 23500 spettatori17:37
Torreense - Sunderland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.
Arbitro di Torreense - Sunderland sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Attualmente il Torreense si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sunderland si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Torreense ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Sunderland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Torreense e Sunderland è la prima che si affrontano in campionato.
Torreense-Sunderland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Torreense
|Sunderland
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|33.0
|44.8
|Numero totale di passaggi
|281
|383
|Numero totale di passaggi riusciti
|211
|300
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|31.2
|Numero totale di cross
|11
|25
|Numero medio di cross riusciti
|6
|6
|Duelli per partita vinti
|51
|57
|Duelli per partita persi
|38
|45
|Corner subiti
|11
|5
|Corner guadagnati
|2
|12
|Numero di punizioni a favore
|14
|13
|Numero di punizioni concesse
|14
|14
|Tackle totali
|16
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|68.8
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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