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Torreense-Sunderland: 1-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Torreense
1
Sunderland
2
Partita finita
Arbitro: Enea Jorgji
  1. 37' 1-0 Volnei Feltes
  2. 67' 1-1 Jules Ahoka
  3. 90+3' 1-2 Noah Sadiki
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Torreense 1, Sunderland 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Torreense 1, Sunderland 2.20:40

  3. 90'+6'

    Fallo di mano di Enzo Le Fée (Sunderland).20:39

  4. 90'+5'

    Tentativo fallito. Luis Quintero (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mohamed Ali Diadie.20:39

  5. 90'+3'

    Gol! Torreense 1, Sunderland 2. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Granit Xhaka.20:37

  6. 90'+2'

    Omar Alderete (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Musa Drammeh (Torreense).20:36

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Torreense. Musa Drammeh sostituisce Malik Abubakari.20:35

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34

  11. 89'

    Decisione VAR: nessun rigore Sunderland.20:32

  12. 86'

    Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:29

  13. 85'

    Nordi Mukiele (Sunderland) e' ammonito.20:28

  15. 84'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:28

  16. 84'

    Volnei Feltes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  17. 84'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da David Bruno (Torreense).20:27

  18. 80'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:24

  19. 80'

    Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  21. 80'

    Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  22. 80'

    Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).20:23

  23. 79'

    Enzo Le Fée (Sunderland) e' ammonito per fallo.20:23

  24. 79'

    Fallo di Enzo Le Fée (Sunderland).20:23

  25. 79'

    David Bruno (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  27. 79'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).20:22

  28. 79'

    Dany Jean (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  29. 77'

    Tentativo fallito. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka in seguito a un contropiede.20:21

  30. 77'

    Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area.20:20

  31. 73'

    Sostituzione, Torreense. Luis Quintero sostituisce Karem Zoabi.20:17

  33. 73'

    Sostituzione, Torreense. Dany Jean sostituisce João Marques.20:17

  34. 73'

    Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:16

  35. 72'

    Fallo di Tymur Tutierov (Sunderland).20:16

  36. 72'

    Stopira (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  37. 71'

    Fallo di mano di Tymur Tutierov (Sunderland).20:15

  39. 71'

    Tiro respinto. Chris Rigg (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area.20:15

  40. 71'

    Tiro parato. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Granit Xhaka.20:15

  41. 71'

    Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.20:14

  42. 69'

    Tentativo fallito. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Reinildo Mandava.20:13

  43. 67'

    Gol! Torreense 1, Sunderland 1. Jules Ahoka (Sunderland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nordi Mukiele con cross.20:11

  45. 67'

    Tentativo fallito. Tymur Tutierov (Sunderland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Granit Xhaka con cross.20:11

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Jules Ahoka (Sunderland).20:09

  47. 66'

    Tiro respinto. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karem Zoabi.20:09

  48. 64'

    Jules Ahoka (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  49. 64'

    Fallo di Stopira (Torreense).20:08

  51. 63'

    Sostituzione, Torreense. David Bruno sostituisce Jonathan Mutombo.20:07

  52. 63'

    Sostituzione, Torreense. Stopira sostituisce Manu Pozo.20:07

  53. 61'

    Tentativo fallito. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nordi Mukiele.20:05

  54. 59'

    Sostituzione, Sunderland. Reinildo Mandava sostituisce Dayann Méthalie.20:02

  55. 59'

    Sostituzione, Sunderland. Nordi Mukiele sostituisce Trai Hume.20:02

  57. 58'

    Sostituzione, Sunderland. Granit Xhaka sostituisce Nilson Angulo.20:02

  58. 58'

    Sostituzione, Sunderland. Enzo Le Fée sostituisce Malick Fofana.20:02

  59. 57'

    Tiro parato. Omar Alderete (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Trai Hume con cross.20:01

  60. 57'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).20:01

  61. 57'

    Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:00

  63. 57'

    Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:00

  64. 57'

    Tiro parato. Nilson Angulo (Sunderland) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Rigg con cross.20:00

  65. 57'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).20:00

  66. 56'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).20:00

  67. 54'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).19:58

  69. 54'

    Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  70. 54'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).19:57

  71. 53'

    Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Trai Hume con cross in seguito a un calcio da fermo.19:57

  72. 52'

    Luke O'Nien (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  73. 52'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:56

  75. 51'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:55

  76. 50'

    Tentativo fallito. Nilson Angulo (Sunderland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Fofana con cross.19:54

  77. 49'

    Tentativo fallito. Omar Alderete (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:52

  78. 47'

    Fallo di mano di Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:51

  79. 46'

    Fallo di mano di Noah Sadiki (Sunderland).19:50

  81. Inizia il Secondo tempo Torreense 1, Sunderland 0.19:49

  82. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Torreense 1, Sunderland 0.19:32

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  84. 45'

    Trai Hume (Sunderland) e' ammonito.19:31

  85. 45'

    Fallo di Trai Hume (Sunderland).19:31

  87. 45'

    Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  88. 44'

    Fallo di Luke O'Nien (Sunderland).19:30

  89. 44'

    Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  90. 43'

    Jonathan Mutombo (Torreense) e' ammonito per fallo.19:29

  91. 43'

    Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  93. 43'

    Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:29

  94. 42'

    Fallo di Nilson Angulo (Sunderland).19:28

  95. 42'

    Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  96. 41'

    Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  97. 41'

    Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:27

  99. 40'

    Fallo di Luke O'Nien (Sunderland).19:26

  100. 40'

    Karem Zoabi (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  101. 37'

    Gol! Torreense 1, Sunderland 0. Volnei Feltes (Torreense) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Amine Oudrhiri.19:23

  102. 36'

    Chris Rigg (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  103. 36'

    Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).19:22

  105. 32'

    Fallo di Jules Ahoka (Sunderland).19:18

  106. 32'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  107. 30'

    Tymur Tutierov (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

  108. 30'

    Fallo di Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:16

  109. 27'

    Fallo di mano di Volnei Feltes (Torreense).19:13

  111. 27'

    Fallo di Malick Fofana (Sunderland).19:13

  112. 27'

    Karem Zoabi (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  113. 26'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:12

  114. 25'

    Trai Hume (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  115. 25'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:11

  117. 24'

    Fallo di Trai Hume (Sunderland).19:10

  118. 24'

    Javi Vázquez (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  119. 22'

    Tiro respinto. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area.19:08

  120. 21'

    Fuorigioco. Dayann Méthalie(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Noah Sadiki e' colto in fuorigioco.19:07

  121. 19'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Jules Ahoka (Sunderland).19:04

  123. 18'

    Fuorigioco. Mohamed Ali Diadie(Torreense) prova il lancio lungo, ma Malik Abubakari e' colto in fuorigioco.19:04

  124. 17'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).19:03

  125. 17'

    Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  126. 15'

    Fuorigioco. Jonathan Mutombo(Torreense) prova il lancio lungo, ma João Marques e' colto in fuorigioco.19:01

  127. 10'

    Malick Fofana (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  129. 10'

    Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).18:56

  130. 8'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  131. 8'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).18:54

  132. 8'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).18:53

  133. 5'

    Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).18:51

  135. 5'

    Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  136. 4'

    Tentativo fallito. Luke O'Nien (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Rigg con cross da calcio d'angolo.18:50

  137. 3'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).18:49

  138. 3'

    Tiro respinto. Noah Sadiki (Sunderland) un tiro di destro da fuori area.18:49

  139. Fallo di Malick Fofana (Sunderland).18:47

  141. Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  142. Inizia il Primo tempo.18:46

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Dr. Magalhaes Pessoa
    Città: Leiria
    Capienza: 23500 spettatori17:37

Formazioni Torreense - Sunderland

Torreense
Sunderland
TITOLARI TORREENSE
  • (1) LUCAS PAES (P)
  • (23) JAVI VÁZQUEZ (D)
  • (5) MOHAMED ALI DIADIE (D)
  • (45) JONATHAN MUTOMBO (D)
  • (4) VOLNEI FELTES (D)
  • (6) AMINE OUDRHIRI (C)
  • (11) MANU POZO (C)
  • (8) ALEJANDRO ALFARO (C)
  • (33) JOÃO MARQUES (C)
  • (19) KAREM ZOABI (C)
  • (27) MALIK ABUBAKARI (A)
PANCHINA TORREENSE
  • (86) GUSTAVO RIJO (C)
  • (2) STOPIRA (D)
  • (75) MARCO SILVA (C)
  • (44) SILAS BJERRE (P)
  • (29) LUIS QUINTERO (A)
  • (17) MUSA DRAMMEH (A)
  • (14) JORGE AGUIRRE (A)
  • (31) ADRIEL (P)
  • (53) RODRIGO GUERREIRO (D)
  • (3) JUAN MARÍA ALCEDO (D)
  • (7) DANY JEAN (A)
  • (22) DAVID BRUNO (D)
ALLENATORE TORREENSE
  • Luís Miguel Valado Tralhão
TITOLARI SUNDERLAND
  • (22) ROBIN ROEFS (P)
  • (6) DAYANN MÉTHALIE (D)
  • (13) LUKE O'NIEN (D)
  • (15) OMAR ALDERETE (D)
  • (32) TRAI HUME (D)
  • (29) JULES AHOKA (C)
  • (27) NOAH SADIKI (C)
  • (11) CHRIS RIGG (C)
  • (39) MALICK FOFANA (C)
  • (10) NILSON ANGULO (C)
  • (57) TYMUR TUTIEROV (A)
PANCHINA SUNDERLAND
  • (28) ENZO LE FÉE (C)
  • (9) BRIAN BROBBEY (A)
  • (17) REINILDO MANDAVA (D)
  • (19) HABIB DIARRA (C)
  • (48) JENSON JONES (D)
  • (20) NORDI MUKIELE (D)
  • (40) JACK WHITTAKER (C)
  • (47) TREY SAMUEL-OGUNSUYI (A)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (77) TOM PROCTOR (C)
  • (34) GRANIT XHAKA (C)
  • (21) SIMON MOORE (P)
ALLENATORE SUNDERLAND
  • Régis Le Bris
PREPARTITA

Torreense - Sunderland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.
Arbitro di Torreense - Sunderland sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Torreense si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sunderland si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Torreense ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Sunderland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Torreense e Sunderland è la prima che si affrontano in campionato.

Torreense-Sunderland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nelle ultime 14 partite di UEFA Europa League tra squadre portoghesi e inglesi, si è registrata una sola vittoria per un club portoghese (8N, 5P), ovvero il successo per 1-0 del Braga contro il Nottingham Forest nel gennaio 2026.
  • Quella contro il Torreense è la sesta partita europea del Sunderland e la terza contro un'avversaria portoghese; i Black Cats hanno affrontato lo Sporting CP due volte nella Coppa delle Coppe 1973/74, vincendo 2-1 in casa e perdendo 2-0 in trasferta.
  • Il Torreense ha vinto la sua prima storica partita in una maggiore competizione europea battendo il Lillestrøm nella prima giornata. Lo Sporting Braga è l'unica squadra portoghese ad aver trovato il successo nelle sue prime due gare nelle maggiori competizioni europee, avendo battuto l'AEK Atene due volte nella Coppa delle Coppe 1966/67.
  • Il Sunderland ha vinto quattro delle sue cinque partite nelle maggiori competizioni europee (3V, 1P nella Coppa delle Coppe 1973/74, 1V in questa edizione di UEFA Europa League). Il record di minor numero di partite necessarie a un club inglese per raggiungere cinque vittorie europee è di sette, stabilito da West Ham, Ipswich e QPR.
  • Enzo Le Fée ha partecipato a quattro reti nelle sue sette gare da titolare in UEFA Europa League (1 gol, 3 assist), segnando il gol vittoria nella prima giornata contro l'AZ. Dennis Tueart rimane l'unico giocatore del Sunderland ad aver segnato più di un centro nelle maggiori competizioni europee (due nel 1973/74).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorreenseSunderland
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla33.044.8
Numero totale di passaggi281383
Numero totale di passaggi riusciti211300
Tiri nello specchio della porta35
Percentuale di tiri in porta50.031.2
Numero totale di cross1125
Numero medio di cross riusciti66
Duelli per partita vinti5157
Duelli per partita persi3845
Corner subiti115
Corner guadagnati212
Numero di punizioni a favore1413
Numero di punizioni concesse1414
Tackle totali1616
Percentuale di successo nei tackle56.268.8
Fuorigiochi totali01
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi10

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