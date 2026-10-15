Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Torreense - Sunderland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Dr. Magalhaes Pessoa di Leiria.

Arbitro di Torreense - Sunderland sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Torreense si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sunderland si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torreense ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Sunderland ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Torreense e Sunderland è la prima che si affrontano in campionato.

Torreense-Sunderland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime 14 partite di UEFA Europa League tra squadre portoghesi e inglesi, si è registrata una sola vittoria per un club portoghese (8N, 5P), ovvero il successo per 1-0 del Braga contro il Nottingham Forest nel gennaio 2026.

Quella contro il Torreense è la sesta partita europea del Sunderland e la terza contro un'avversaria portoghese; i Black Cats hanno affrontato lo Sporting CP due volte nella Coppa delle Coppe 1973/74, vincendo 2-1 in casa e perdendo 2-0 in trasferta.

Il Torreense ha vinto la sua prima storica partita in una maggiore competizione europea battendo il Lillestrøm nella prima giornata. Lo Sporting Braga è l'unica squadra portoghese ad aver trovato il successo nelle sue prime due gare nelle maggiori competizioni europee, avendo battuto l'AEK Atene due volte nella Coppa delle Coppe 1966/67.

Il Sunderland ha vinto quattro delle sue cinque partite nelle maggiori competizioni europee (3V, 1P nella Coppa delle Coppe 1973/74, 1V in questa edizione di UEFA Europa League). Il record di minor numero di partite necessarie a un club inglese per raggiungere cinque vittorie europee è di sette, stabilito da West Ham, Ipswich e QPR.

Enzo Le Fée ha partecipato a quattro reti nelle sue sette gare da titolare in UEFA Europa League (1 gol, 3 assist), segnando il gol vittoria nella prima giornata contro l'AZ. Dennis Tueart rimane l'unico giocatore del Sunderland ad aver segnato più di un centro nelle maggiori competizioni europee (due nel 1973/74).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: