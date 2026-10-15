Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad: 1-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven
15 Ottobre 2026 ore 18:45
Union Saint-Gilloise
1
Real Sociedad
1
Partita finita
Arbitro: Goga Kikacheishvili
  1. 46' 0-1 Beñat Turrientes
  2. 88' 1-1 Sekou Keita
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1.20:37

  3. 90'+2'

    Sostituzione, Real Sociedad. Orri Óskarsson sostituisce Mikel Oyarzabal.20:35

  4. 90'+2'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).20:34

  5. 90'+2'

    Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  7. 90'

    Tiro respinto. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.20:32

  9. 89'

    Jon Martín (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  10. 89'

    Fallo di Sekou Keita (Union Saint-Gilloise).20:32

  11. 88'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1. Sekou Keita (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.20:31

  12. 87'

    Fallo di Pablo Marín (Real Sociedad).20:30

  13. 87'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30

  15. 84'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sekou Keita sostituisce Mateo Biondic.20:27

  16. 84'

    Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  17. 84'

    Fallo di Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise).20:26

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).20:25

  19. 80'

    Fallo di Mamadou Sarr (Real Sociedad).20:23

  21. 80'

    Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  22. 79'

    Sostituzione, Real Sociedad. Ander Barrenetxea sostituisce Gonçalo Guedes.20:21

  23. 79'

    Sostituzione, Real Sociedad. Pablo Marín sostituisce Job Ochieng.20:21

  24. 76'

    Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.20:18

  25. 74'

    Mamadou Sarr (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.20:17

  27. 74'

    Fallo di Mamadou Sarr (Real Sociedad).20:17

  28. 74'

    Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  29. 73'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:16

  30. 73'

    Igor Zubeldia (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  31. 73'

    Fallo di Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).20:15

  33. 71'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).20:14

  34. 71'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  35. 71'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru.20:14

  36. 71'

    Tentativo fallito. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gonçalo Guedes.20:13

  37. 68'

    Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Relebohile Mofokeng.20:11

  39. 68'

    Sostituzione, Real Sociedad. Takefusa Kubo sostituisce Luka Sucic.20:10

  40. 67'

    Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Besfort Zeneli.20:09

  41. 64'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Nohim Chibani.20:06

  42. 63'

    Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).20:06

  43. 63'

    Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06

  45. 62'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Beñat Turrientes (Real Sociedad).20:04

  46. 61'

    Tentativo fallito. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Job Ochieng.20:04

  47. 58'

    Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:01

  48. 58'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  49. 58'

    Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).20:01

  51. 56'

    Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58

  52. 56'

    Tiro respinto. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area.19:58

  53. 54'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sergio Gómez (Real Sociedad).19:56

  54. 53'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).19:56

  55. 51'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54

  57. 51'

    Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:54

  58. 50'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  59. 50'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).19:52

  60. 49'

    Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.19:52

  61. 49'

    Gara riprende.19:52

  63. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Sarr (Real Sociedad) per infortunio.19:51

  64. 46'

    Gol! Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 1. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:49

  65. Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 0.19:48

  66. 45'

    Sostituzione, Real Sociedad. Beñat Turrientes sostituisce Yangel Herrera.19:48

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 0.19:32

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  70. 45'

    Yangel Herrera (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  71. 45'

    Fallo di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).19:31

  72. 43'

    Fallo di mano di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).19:29

  73. 42'

    Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  75. 42'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:27

  76. 40'

    Job Ochieng (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  77. 40'

    Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:25

  78. 39'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24

  79. 39'

    Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:24

  81. 38'

    Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.19:24

  82. 38'

    Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.19:23

  83. 36'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).19:21

  84. 36'

    Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  85. 34'

    Fallo di Gonçalo Guedes (Real Sociedad).19:20

  87. 34'

    Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  88. 31'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).19:17

  89. 26'

    Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nohim Chibani.19:11

  90. 22'

    Fallo di Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).19:08

  91. 22'

    Mamadou Sarr (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  93. 22'

    Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).19:07

  94. 22'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  95. 19'

    Tentativo fallito. Igor Zubeldia (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gonçalo Guedes.19:05

  96. 19'

    Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yangel Herrera con cross.19:05

  97. 16'

    Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Besfort Zeneli.19:01

  99. 15'

    Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:00

  100. 15'

    Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kamiel Van de Perre.19:00

  101. 14'

    Fallo di Gonçalo Guedes (Real Sociedad).18:59

  102. 14'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  103. 12'

    Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).18:57

  105. 12'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  106. 11'

    Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mateo Biondic.18:56

  107. 9'

    Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).18:55

  108. 9'

    Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  109. 9'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Besfort Zeneli con cross in seguito a un calcio da fermo.18:54

  111. 8'

    Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).18:54

  112. 8'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

  113. 7'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).18:53

  114. 6'

    Fuorigioco. Luka Sucic(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.18:52

  115. 3'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).18:49

  117. 3'

    Job Ochieng (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49

  118. 2'

    Fallo di Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).18:47

  119. 2'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  120. Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).18:46

  121. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46

  123. Inizia il Primo tempo.18:46

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: King Power at Den Dreef Stadion
    Città: Leuven
    Capienza: 9016 spettatori17:36

Formazioni Union Saint-Gilloise - Real Sociedad

Union Saint-Gilloise
Real Sociedad
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (12) HERVÉ KOFFI (P)
  • (29) MASSIRÉ SYLLA (D)
  • (55) NIKKI HAVENAAR (D)
  • (4) NOHIM CHIBANI (D)
  • (28) DARIUS OLARU (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (C)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (23) BESFORT ZENELI (C)
  • (9) MATEO BIONDIC (A)
  • (38) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (20) DYLAN AQUINO (A)
  • (43) DANIEL TSHILANDA (D)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (39) YOUSSEF HAMOUTAHAR (A)
  • (32) SEKOU KEITA (A)
  • (18) GIORGI KAVLASHVILI (P)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
TITOLARI REAL SOCIEDAD
  • (13) UNAI MARRERO (P)
  • (5) IGOR ZUBELDIA (D)
  • (6) JON MARTÍN (D)
  • (17) SERGIO GÓMEZ (D)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (12) JOB OCHIENG (C)
  • (21) YANGEL HERRERA (C)
  • (11) GONÇALO GUEDES (C)
  • (4) JON GORROTXATEGI (C)
  • (10) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (24) LUKA SUCIC (A)
PANCHINA REAL SOCIEDAD
  • (3) AIHEN MUÑOZ (D)
  • (29) ALEX MARCHAL (A)
  • (15) PABLO MARÍN (C)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
  • (22) HÉCTOR FORT (D)
  • (8) BEÑAT TURRIENTES (C)
  • (23) ARSEN ZAKHARYAN (C)
  • (7) ANDER BARRENETXEA (A)
  • (16) JON PACHECO (D)
  • (18) CARLOS SOLER (C)
  • (14) TAKEFUSA KUBO (A)
  • (1) ÁLEX REMIRO (P)
ALLENATORE REAL SOCIEDAD
  • Pellegrino Matarazzo
PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Real Sociedad sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Real Sociedad si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Real Sociedad ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Real Sociedad è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Union Saint-Gilloise non ha mai affrontato la Real Sociedad; l'unico precedente contro una squadra spagnola risale alla sconfitta per 3-1 contro l'Atlético de Madrid in UEFA Champions League, nel novembre 2025.
  • La Real Sociedad non ha mai battuto una squadra belga in tre precedenti tentativi nelle principali competizioni europee (1N, 2P); la sfida più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro l'Anderlecht in UEFA Europa League, nell'ottobre 2024.
  • L'Union Saint-Gilloise ha effettuato 13 tiri nello specchio nella prima giornata contro il Viktoria Plzeň, il dato più alto tra tutte le squadre. Dieci giocatori diversi hanno centrato lo specchio, appena la quarta volta che accade in una partita di UEFA Europa League (dal 2009/10).
  • La Real Sociedad è stata sconfitta 2-1 dal Bournemouth nella prima giornata, ma non inizia una stagione nelle principali competizioni europee con due sconfitte dalla UEFA Champions League 2013/14.
  • Con un'età media di 24 anni e 9 giorni, la Real Sociedad ha schierato nella prima giornata contro il Bournemouth il secondo undici titolare più giovane della sua storia in UEFA Europa League; il più giovane risale alla sfida contro il Manchester United del febbraio 2021 (23 anni e 282 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Union Saint-GilloiseReal Sociedad
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati31
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.02.0
Percentuale possesso palla51.361.7
Numero totale di passaggi525587
Numero totale di passaggi riusciti446493
Tiri nello specchio della porta135
Percentuale di tiri in porta68.445.5
Numero totale di cross927
Numero medio di cross riusciti24
Duelli per partita vinti5861
Duelli per partita persi5150
Corner subiti53
Corner guadagnati110
Numero di punizioni a favore1313
Numero di punizioni concesse1114
Tackle totali2316
Percentuale di successo nei tackle47.856.2
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi00

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio