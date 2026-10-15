Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Real Sociedad sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Real Sociedad si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Real Sociedad ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Real Sociedad è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Saint-Gilloise non ha mai affrontato la Real Sociedad; l'unico precedente contro una squadra spagnola risale alla sconfitta per 3-1 contro l'Atlético de Madrid in UEFA Champions League, nel novembre 2025.

La Real Sociedad non ha mai battuto una squadra belga in tre precedenti tentativi nelle principali competizioni europee (1N, 2P); la sfida più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro l'Anderlecht in UEFA Europa League, nell'ottobre 2024.

L'Union Saint-Gilloise ha effettuato 13 tiri nello specchio nella prima giornata contro il Viktoria Plzeň, il dato più alto tra tutte le squadre. Dieci giocatori diversi hanno centrato lo specchio, appena la quarta volta che accade in una partita di UEFA Europa League (dal 2009/10).

La Real Sociedad è stata sconfitta 2-1 dal Bournemouth nella prima giornata, ma non inizia una stagione nelle principali competizioni europee con due sconfitte dalla UEFA Champions League 2013/14.

Con un'età media di 24 anni e 9 giorni, la Real Sociedad ha schierato nella prima giornata contro il Bournemouth il secondo undici titolare più giovane della sua storia in UEFA Europa League; il più giovane risale alla sfida contro il Manchester United del febbraio 2021 (23 anni e 282 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: