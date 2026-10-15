Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1.
Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1.20:37
Sostituzione, Real Sociedad. Orri Óskarsson sostituisce Mikel Oyarzabal.20:35
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).20:34
Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Tiro respinto. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.20:32
Jon Martín (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Sekou Keita (Union Saint-Gilloise).20:32
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Real Sociedad 1. Sekou Keita (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.20:31
Fallo di Pablo Marín (Real Sociedad).20:30
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sekou Keita sostituisce Mateo Biondic.20:27
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise).20:26
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).20:25
Fallo di Mamadou Sarr (Real Sociedad).20:23
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Sostituzione, Real Sociedad. Ander Barrenetxea sostituisce Gonçalo Guedes.20:21
Sostituzione, Real Sociedad. Pablo Marín sostituisce Job Ochieng.20:21
Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.20:18
Mamadou Sarr (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.20:17
Fallo di Mamadou Sarr (Real Sociedad).20:17
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:16
Igor Zubeldia (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).20:15
Fallo di Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).20:14
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru.20:14
Tentativo fallito. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gonçalo Guedes.20:13
Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Relebohile Mofokeng.20:11
Sostituzione, Real Sociedad. Takefusa Kubo sostituisce Luka Sucic.20:10
Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Besfort Zeneli.20:09
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Nohim Chibani.20:06
Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).20:06
Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Beñat Turrientes (Real Sociedad).20:04
Tentativo fallito. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Job Ochieng.20:04
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:01
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).20:01
Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58
Tiro respinto. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area.19:58
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sergio Gómez (Real Sociedad).19:56
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).19:56
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:54
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).19:52
Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.19:52
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Sarr (Real Sociedad) per infortunio.19:51
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 1. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:49
Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 0.19:48
Sostituzione, Real Sociedad. Beñat Turrientes sostituisce Yangel Herrera.19:48
Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Real Sociedad 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Yangel Herrera (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).19:31
Fallo di mano di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).19:29
Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:27
Job Ochieng (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:25
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:24
Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Relebohile Mofokeng.19:24
Tiro respinto. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.19:23
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).19:21
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Gonçalo Guedes (Real Sociedad).19:20
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).19:17
Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nohim Chibani.19:11
Fallo di Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).19:08
Mamadou Sarr (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).19:07
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tentativo fallito. Igor Zubeldia (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gonçalo Guedes.19:05
Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yangel Herrera con cross.19:05
Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Besfort Zeneli.19:01
Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:00
Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kamiel Van de Perre.19:00
Fallo di Gonçalo Guedes (Real Sociedad).18:59
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).18:57
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mateo Biondic.18:56
Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).18:55
Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Besfort Zeneli con cross in seguito a un calcio da fermo.18:54
Fallo di Job Ochieng (Real Sociedad).18:54
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Mamadou Sarr (Real Sociedad).18:53
Fuorigioco. Luka Sucic(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.18:52
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).18:49
Job Ochieng (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:49
Fallo di Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).18:47
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).18:46
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: King Power at Den Dreef Stadion
Città: Leuven
Capienza: 9016 spettatori17:36
Union Saint-Gilloise - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 18:45 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Real Sociedad sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Real Sociedad si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Real Sociedad ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Union Saint-Gilloise e Real Sociedad è la prima che si affrontano in campionato.
Union Saint-Gilloise-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Union Saint-Gilloise
|Real Sociedad
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|1
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|51.3
|61.7
|Numero totale di passaggi
|525
|587
|Numero totale di passaggi riusciti
|446
|493
|Tiri nello specchio della porta
|13
|5
|Percentuale di tiri in porta
|68.4
|45.5
|Numero totale di cross
|9
|27
|Numero medio di cross riusciti
|2
|4
|Duelli per partita vinti
|58
|61
|Duelli per partita persi
|51
|50
|Corner subiti
|5
|3
|Corner guadagnati
|1
|10
|Numero di punizioni a favore
|13
|13
|Numero di punizioni concesse
|11
|14
|Tackle totali
|23
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|47.8
|56.2
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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