PREPARTITA

Ajax - 1. FC Union Berlin è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Ajax nella fase a gironi ha incontrato Union Saint-Gilloise superando il girone con 0 punti mentre 1. FC Union Berlin ha incontrato Sporting Braga, Malmoe e Union Saint-Gilloise superando il girone con 12 punti.

Ajax-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incrocio tra Ajax e Union Berlino. Gli olandesi non perdono da quattro partite contro contro squadre tedesche, pareggiando due volte contro il Bayern Monaco nel 2018-19, prima di battere due volte il Borussia Dortmund nel 2021-22.

Tutte le sei partite dell'Union Berlin giocate in competizioni europee in questa stagione sono terminate 1-0; i tedeschi hanno perso le prime due, prima di vincere le successive quattro. Soltanto una squadra ha vinto cinque match di fila per 1-0 nella storia delle competizioni europee: la Juventus nel 2004-05, con la quinta sfida della serie arrivata contro l'Ajax.

L'Ajax ha perso le ultime due partite casalinghe in competizioni europee, contro Napoli e Liverpool in questa edizione della Champions League; gli olandesi hanno subito tre sconfitte interne di fila soltanto una volta in Europa (ottobre 2012), ma mai in una singola stagione.

Nelle ultime otto gare disputate dall’Union Berlino in competizioni europee, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol; nel periodo, i tedeschi hanno realizzato sei gol, subendone tre.

Mohammed Kudus ha preso parte a sei gol (quattro reti, due passaggi vincenti) in sei partite con l’Ajax in competizioni europee in questa stagione, andando a bersaglio e fornendo assist nell’ultima gara contro i Rangers.

