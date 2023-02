(73) KOBBIE MAINOO (C)

Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jordi Alba.18:55

Fuorigioco. Luke Shaw(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Jadon Sancho e' colto in fuorigioco.18:55

PREPARTITA

Barcellona - Manchester United è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Il Barcellona nella fase a gironi ha incontrato Real Sociedad superando il girone con 0 punti mentre Manchester United ha incontrato Sheriff Tiraspol, Omonia Nicosia e Real Sociedad superando il girone con 15 punti.

Barcellona-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Barcellona e il Manchester United si sono affrontati 13 volte contando tutte le competizioni (sei vittorie per il Barcellona, tre per il Manchester United e quattro pareggi). I primi tre confronti sono avvenuti in Coppa delle Coppe, mentre i successivi 10 in Champions League.

Il Barcellona ha vinto gli ultimi quattro incontri contro il Manchester United; l’ultima volta in cui gli inglesi hanno perso cinque gare di fila contro una singola avversaria è stata contro il Liverpool tra il 2000 e il 2002.

Il Manchester United ha vinto le ultime cinque sfide giocate in Europa; soltanto in un’occasione i Red Devils hanno collezionato sei vittorie consecutive in competizioni europee: nei primi sei match della stagione 1965/66, in Coppa dei Campioni.

Il Barcellona ha perso cinque degli ultimi 11 confronti (2V, 4N) al Camp Nou in competizioni europee; le precedenti cinque sconfitte interne sono arrivate tutte nelle 101 partite disputate tra il 2002 e il 2020.

Robert Lewandowski ha realizzato 45 gol nelle ultime 37 gare in competizioni europee, mentre ha preso parte a nove reti nelle ultime tre gare contro squadre inglesi: due marcature contro il Tottenham, nell’ottobre 2019, un gol e due assist contro il Chelsea, nel febbraio 2020, e altre due reti e due passaggi vincenti contro il Chelsea, nell’agosto 2020. Questa sarà la prima volta che il polacco sfida il Manchester Utd.

Dove vedere Barcellona-Manchester United di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Barcellona-Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 febbraio.

Barcellona-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

