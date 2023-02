(44) ELIESSE BEN SEGHIR (C)

(41) SOUNGOUTOU MAGASSA (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(17) CALLUM HUDSON-ODOI (C)

(32) AYMAN AZHIL (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

Amine Adli (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:24

Mohamed Camara (Monaco) e' ammonito per fallo.22:24

Tentativo fallito. Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amine Adli in seguito a un contropiede.22:23

Gol! Bayer Leverkusen 2, Monaco 1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amine Adli.22:20

Sostituzione, Bayer Leverkusen. Amine Adli sostituisce Moussa Diaby per infortunio.22:17

Tiro parato. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nadiem Amiri.22:15

Tiro parato. Krépin Diatta (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aleksandr Golovin.21:44

Gara momentaneamente sospesa, Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:40

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.21:14

Tiro parato. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Andrich.21:12

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Monaco è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Monaco sarà Orel Grinfeeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Roi Reinshreiber.

Bayer Leverkusen nella fase a gironi ha incontrato Ferencvarosi e Trabzonspor superando il girone con 0 punti mentre Monaco ha incontrato Stella Rossa, Trabzonspor e Ferencvarosi superando il girone con 10 punti.

Bayer Leverkusen-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la quarta stagione differente in cui Bayer Leverkusen e Monaco si affrontano in competizioni europee: tutte le precedenti gare sono andate in scena in Champions League, nel 1997-98, 2014-15 e 2016-17. I tedeschi hanno vinto soltanto una delle sei sfide (2N, 3P) giocate finora contro i monegaschi; tuttavia, questo successo è arrivato nel match più recente, del dicembre 2016 (3-0).

Il Monaco ha perso le ultime tre partite contro squadre tedesche, comprese le due più recenti in casa e in trasferta contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi della Champions League 2018-19.

Il Bayer Leverkusen ha vinto soltanto una delle ultime nove sfide (2N, 6P) in competizioni europee, restando a secco di gol in sei di queste.

Il Monaco ha tenuto la porta inviolata soltanto in una delle 10 trasferte disputate in Europa League, ovvero nella prima gara della fase a gironi di questa stagione contro la Stella Rossa (vittoria per 1-0).

Wissam Ben Yedder, del Monaco, ha segnato 21 gol in 35 match tra Champions League ed Europa League, andando a bersaglio con il 32% delle conclusioni totali.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Monaco di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 febbraio.

Bayer Leverkusen-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League