Gol! Shakhtar Donetsk 1, Rennes 0. Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.18:57

Tiro parato. Bohdan Mykhailichenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Zubkov.18:57

Fuorigioco. Adrien Truffert(Rennes) prova il lancio lungo, ma Arnaud Kalimuendo e' colto in fuorigioco.18:51

Fuorigioco. Bohdan Mykhailichenko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lassina Traoré e' colto in fuorigioco.18:48

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Rennes è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Shakhtar Donetsk nella fase a gironi ha incontrato Fenerbahçe e Dinamo Kiev superando il girone con 0 punti mentre Rennes ha incontrato AEK Larnaka, Dinamo Kiev e Fenerbahçe superando il girone con 12 punti.

Shakhtar Donetsk-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Shakthar Donetsk e il Rennes si sono incrociati soltanto una volta in Europa: nella fase a gironi della Coppa UEFA 2005/06. Elano segnò l’unico gol del match permettendo così agli ucraini di assicurarsi la vittoria per 1-0 in terra francese.

Il Rennes ha già vinto due incontri contro squadre ucraine in questa stagione, battendo la Dinamo Kiev nei due confronti nella fase a gironi di questo torneo, lo scorso ottobre.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso le ultime due partite giocate in Europa League; soltanto in un’occasione la squadra ucraina ha registrato tre sconfitte di fila in Europa League/Coppa UEFA: tra il 1980 e il 1999, contro Eintracht Francoforte e Roda JC.

Il Rennes ha perso solo uno degli ultimi 15 match (9V, 5N) in competizioni europee, restando imbattuto in questa stagione (3V, 3N).

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto soltanto uno dei precedenti 13 confronti (6N, 6P) giocati in Europa: quello in trasferta contro il Lipsia, lo scorso settembre.

