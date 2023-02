(56) MOHAMED NASSOH (C)

Tiro parato. Patrick van Aanholt (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:20

Nemanja Gudelj (Siviglia) e' ammonito per fallo.22:19

Gol! Siviglia 3, PSV Eindhoven 0. Nemanja Gudelj (Siviglia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lucas Ocampos da calcio d'angolo.22:15

Gol! Siviglia 2, PSV Eindhoven 0. Lucas Ocampos (Siviglia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Óliver Torres con cross.22:09

Sostituzione, Siviglia. Fernando sostituisce Loïc Badé per infortunio.21:17

Gara momentaneamente sospesa, Loïc Badé (Siviglia) per infortunio.21:15

Tiro parato. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luuk de Jong.21:11

PREPARTITA

Siviglia - PSV Eindhoven è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - PSV Eindhoven sarà Radu Marian Petrescu coadiuvato da Radu Adrian Ghinguleac e Mircea Grigoriu. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Siviglia nella fase a gironi ha incontrato Bodø/Glimt superando il girone con 0 punti mentre PSV Eindhoven ha incontrato Zürich, Arsenal e Bodø/Glimt superando il girone con 13 punti.

Siviglia-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto in assoluto in competizioni europee tra Siviglia e PSV. Gli spagnoli non hanno mai affrontato finora una squadra olandese in una sfida a eliminazione diretta.

Il PSV incrocia un’avversaria spagnola per la terza stagione consecutiva in Europa League, dopo il Granada, nel 2020-21, e la Real Sociedad, nel 2021-22; gli olandesi hanno vinto soltanto una di queste partite (1N, 2P): quella contro il Granada, in trasferta, nel dicembre 2020.

Comprese le finali, il Siviglia ha superato il turno in 22 delle ultime 24 gare a eliminazione diretta in Europa League; tuttavia, gli spagnoli sono stati eliminati nell'ultimo di questi confronti, contro il West Ham negli ottavi di questa competizione la scorsa stagione.

Il PSV ha perso le ultime tre trasferte nella fase a eliminazione diretta di Europa League, subendo 11 gol in totale (3.7 a partita).

Il Siviglia ha perso soltanto una delle ultime 24 partite casalinghe (21V, 2N) di Europa League - quella contro l'Athletic Bilbao, nell'aprile 2016 – tenendo la porta inviolata 15 volte nel periodo.

