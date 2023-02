(10) EMAM ASHOUR (C)

Tiro parato. Emam Ashour (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustav Isaksen con cross.22:28

Emiliano Martínez (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:21

Fuorigioco. Nuno Santos(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Paulinho e' colto in fuorigioco.22:14

Gara momentaneamente sospesa, Henrik Dalsgaard (Midtjylland) per infortunio.21:29

Gara momentaneamente sospesa, Armin Gigovic (Midtjylland) per infortunio.21:16

PREPARTITA

Sporting Lisbona - FC Midtjylland è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - FC Midtjylland sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Sporting Lisbona nella fase a gironi ha incontrato Lazio e Feyenoord superando il girone con 0 punti mentre FC Midtjylland ha incontrato SK Puntigamer Sturm Graz, Feyenoord e Lazio superando il girone con 8 punti.

Sporting Lisbona-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sporting CP e FC Midtjylland si sono già affrontate una volta in Europa, nel 2001-02, in Coppa UEFA: in quel caso, i portoghesi superarono il primo turno con un punteggio complessivo di 6-2.

L’unica partita giocata in casa dello Sporting Lisbona dal Midtjylland è stata quella del settembre 2001, quando i danesi persero 3-2 a causa dell’autorete all’85’ di Søren Skriver, dopo essere andati sotto per 2-0 a fine primo tempo. Il Midtjylland ha perso tutti i quattro incontri fuori casa contro squadre portoghesi, compreso il più recente contro il Benfica proprio in questo torneo.

Lo Sporting Lisbona ha perso quattro delle 35 gare interne (23V, 8N) di Europa League, vincendo ciascuna delle ultime quattro.

Sette delle ultime otto vittorie del Midtjylland in competizioni europee sono arrivate in casa; la squadra danese non vince da sette trasferte consecutive (3N, 4P) in Europa.

Nessuno ha segnato più gol (due), fornito più assist (due) e portato a termine più dribbling (10) di Marcus Edwards con lo Sporting CP in competizioni europee in questa stagione; inoltre, Edwards è anche il giocatore dei portoghesi che conta più occasioni create (sei) e tocchi in area avversaria (16).

Dove vedere Sporting Lisbona-FC Midtjylland di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sporting Lisbona-FC Midtjylland si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 febbraio.

Sporting Lisbona-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

