(27) OLEH OCHERETKO (C)

(29) EHOR NAZARYNA (C)

(17) NEVEN DJURASEK (C)

(34) IVAN PETRYAK (C)

(6) TARAS STEPANENKO (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(16) DMYTRO KRYSKIV (C)

(8) HEORHII SUDAKOV (C)

(48) ANTONI MILAMBO (C)

(30) EZEQUIEL BULLAUDE (C)

(25) MOHAMED TAABOUNI (C)

(20) MATS WIEFFER (C)

(10) ORKUN KÖKCÜ (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

PREPARTITA

Feyenoord - Shakhtar Donetsk è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Feyenoord nella fase a gironi ha incontrato Lazio, SK Puntigamer Sturm Graz e FC Midtjylland superando il girone con 8 punti mentre Shakhtar Donetsk ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Feyenoord-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Feyenoord non ha mai trovato la vittoria in nessuno dei tre precedenti nelle competizioni europee contro lo Shakhtar Donetsk (1N, 2P) – Gli olandesi, tuttavia, hanno evitato la sconfitta contro gli ucraini per la prima volta proprio nella gara di andata di questi ottavi di finale, segnando il gol del pareggio al minuto 88.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto soltanto uno dei tre incontri disputati in trasferta nelle coppe europee contro squadre olandesi (2P): quell successo è arrivato proprio contro il Feyenoord nella fase a gironi della Champions League 2017/18.

Il Feyenoord è imbattuto in casa da nove partite consecutive nelle principali competizioni europee (7V, 2N), segnando in tutto 25 gol nel parziale – Gli olandesi potrebbero toccare quota 10 gare senza sconfitte per la prima volta dal novembre 1992 (7V, 3N).

Lo Shakhtar Donetsk ha perso le ultime due partite di Europa League disputate in trasferta e potrebbe essere sconfitto in tre gare esterne di fila nella competizione per la prima volta nella sua storia.

Il Feyenoord ha totalizzato l’89% degli expected goals complessivi (xG) registrati nella gara di andata (2.03 contro lo 0.25 dello Shakhtar Donetsk) – L’unica partita con una squadra in grado di registrare una percentuale maggiore sul totale di xG senza riuscire a vincere in questa edizione dell’Europa League è stata Sporting CP (2.65) v Midtjylland (0.22) dello scorso febbraio (1-1 finale nonostante il 92% di xG per i portoghesi).

Dove vedere Feyenoord-Shakhtar Donetsk di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Shakhtar Donetsk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

Feyenoord-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

