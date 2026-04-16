Aston Villa-Bologna: 4-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Villa Park di Birmingham 16 Aprile 2026 ore 21:00
Aston Villa
4
Bologna
0
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
16'1-0Ollie Watkins
26'2-0Emiliano Buendía
39'3-0Morgan Rogers
89'4-0Ezri Konsa
0'
45'
90'
89'
Dopo il successo per 3-1 all'andata, l'Aston Villa stravince anche al ritorno e supera il turno battendo il Bologna con un risultato totale di 7-1. In semifinale, la squadra di Unai Emery affronterà il Nottingham Forest, che ha eliminato il Porto, in una sfida tutta inglese.
Tre gol nel primo tempo e uno a partita quasi finita per l'Aston Villa, che vince agevolmente. Dopo un primo quarto d'ora equilibrato, i Villans sbloccano la partita al 16' con il tap-in vincente di Watkins su assist di Rogers. Proprio quest'ultimo batte un calcio di rigore assegnato dopo l'on field review per fallo di mano di Vitik, ma Ravaglia riesce a parare. Sul fallo laterale successivo battuto da Digne, però, Buendia riceve alle spalle di Miranda, salta Moro e al 26' raddoppia calciando sul primo palo. Il 3-0 arriva 13 minuti più tardi con Rogers, che riceve da McGinn e stavolta batte un non perfetto Ravaglia calciando anche lui sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Italiano prova ad accorciare, ma nel finale subisce anche il 4-0, con una splendida girata volante di Konsa su un pallone alzato da Abraham.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Aston Villa-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Europa League.22:59
90'
FISCHIO FINALE: ASTON VILLA-BOLOGNA 4-0. La squadra di Emery è in semifinale di UEFA Europa League.22:50
89'
GOL! ASTON VILLA-Bologna 4-0! Rete di Ezri Konsa! Corner di Douglas Luiz alzato in area da Abraham. Il pallone finisce nella zona di Konsa che calcia a incrociare girandosi e trova un gran gol.22:59
88'
Sancho allarga per Bailey, che rientra sul sinistro e calcia, ma la sua conclusione viene ribattuta da Miranda.22:48
86'
DIGNE SALVA SU ORSOLINI! Sohm riceve sulla corsa da Rowe e dal fondo riesce a far passare un pallone per Orsolini, che calcia al volo a botta sicura, ma Digne riesce a deviare in corner.22:46
85'
Ultimi minuti in attacco per il Bologna, alla ricerca almeno di un gol.22:45
82'
Quinta sostituzione per il Bologna. Problema fisico per Nicolò Casale, minuti per Torbjørn Heggem.22:41
81'
RAVAGLIA PARA SU DIGNE! Azione personale di Bailey, che parte palla al piede e arriva fino al limite dell'area, dove scarica sulla sinistra per Digne. Conclusione sul primo palo, respinta da Ravaglia.22:40
78'
Quinta sostituzione per l'Aston Villa. Finisce la partita di Amadou Onana, al suo posto Lamare Bogarde.22:38
76'
Quarta sostituzione per il Bologna. Santiago Castro lascia spazio a Jens Odgaard.22:35
74'
Quarta sostituzione per l'Aston Villa. Esce Youri Tielemans, entra Douglas Luiz.22:33
74'
Terza sostituzione per l'Aston Villa. Fuori Morgan Rogers, dentro Jadon Sancho.22:33
71'
Sohm cerca uno strano cross di esterno, che finisce tra le mani di Martinez.22:30
68'
Conclusione da fuori di Moro, che non angola il tiro, bloccato da Martinez.22:27
67'
Cash prova a far correre Bailey, ma sbaglia la misura del passaggio, intercettato da Miranda.22:26
64'
Seconda sostituzione per l'Aston Villa. Richiamato in panchina Ollie Watkins, minuti per Tammy Abraham.22:23
64'
Prima sostituzione per l'Aston Villa. Finisce la partita di John McGinn, al suo posto Leon Bailey.22:23
61'
PILLOLA STATISTICA: Ollie Watkins è il terzo giocatore della Premier League a segnare 100 gol in tutte le competizioni da quando ha debuttato con l'Aston Villa (15 settembre 2020), dopo Mohamed Salah (159) ed Erling Haaland (157).22:21
58'
Intervento falloso di Casale su Rogers. Calcio di punizione per l'Aston Villa.22:17
55'
Orsolini cerca il tocco filtrante per Castro, anticipato dal recupero di Digne.22:14
52'
ORSOLINI SFIORA IL 3-1! Disturbato da Castro, Pau Torres rinvia male sui piedi di Orsolini, che controlla e prova a calciare sul primo palo, ma il suo tiro viene deviato e finisce a centimetri dal legno.22:11
50'
Castro riceve da Sohm, si gira e calcia dal limite dell'area. Palla alta.22:09
50'
Vitik torna in campo e prova a proseguire la sua partita.22:08
49'
Riprende ora il gioco con il Bologna momentaneamente in dieci.22:08
47'
Problema fisico per Vitik, che ferma il gioco buttando il pallone in fallo laterale.22:06
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Aston Villa-Bologna. Tre cambi all'intervallo per Italiano, nessuno per Emery.22:05
46'
Terza sostituzione per il Bologna. João Mário lascia spazio a Nadir Zortea.22:04
46'
Seconda sostituzione per il Bologna. Esce Remo Freuler, entra Simon Sohm.22:04
46'
Prima sostituzione per il Bologna. Fuori Federico Bernardeschi, dentro Riccardo Orsolini.22:04
Missione ai limiti dell'impossibile, adesso, per il Bologna, che dovrebbe segnare 5 gol in 45 minuti per portare la gara ai supplementari. La squadra di Italiano proverà a segnare almeno un gol per rendere meno amaro il passivo al Villa Park.21:57
Dopo un primo quarto d'ora equilibrato, l'Aston Villa sblocca la partita al 16' con il tap-in vincente di Watkins, che segna il 100° gol con i Villans su assist di Rogers. Proprio quest'ultimo si presenta dal dischetto per battere un calcio di rigore assegnato dopo l'on field review per fallo di mano di Vitik, ma si fa parare il penalty da Ravaglia. Sul fallo laterale successivo battuto da Digne, però, Buendia riceve alle spalle di Miranda, salta Moro e raddoppia calciando sul primo palo. Il 3-0 arriva al 39' e porta la firma di Rogers, che riceve da McGinn e stavolta batte un non perfetto Ravaglia calciando sul primo palo.21:54
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: ASTON VILLA-BOLOGNA 3-0. Villans avanti con i gol di Watkins, Buendia e Rogers.21:49
45'
Concessi due minuti di recupero.21:47
42'
Corner a rientrare di Tielemans messo fuori da Vitik, bravo nell'anticipo su Watkins.21:44
39'
GOL! ASTON VILLA-Bologna 3-0! Rete di Morgan Rogers! McGinn riceve da Watkins e allarga sulla sinistra per Rogers, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo, soprendendo Ravaglia.21:42
38'
Rowe rientra sul destro e fa partire un cross molto pericoloso sul secondo palo, dove non riesce ad arrivare Castro.21:39
35'
Possesso palla del Bologna che cerca spazi.21:37
32'
Grande idea e grande lancio di Digne per l'inserimento di Rogers, che non trova però l'impatto con il pallone. Blocca Ravaglia.21:34
29'
AMMONITO Federico Bernardeschi per un fallo su Onana. Era diffidato, salterà la prossima gara europea.21:31
26'
GOL! ASTON VILLA-Bologna 2-0! Rete di Emiliano Buendía! Sul fallo laterale successivo al rigore parato da Ravaglia e battuto da Digne, Buendia parte alle spalle di Miranda, con un controllo salta Moro e batte Ravaglia sul primo palo. Ora punteggio totale sul 5-1 per la squadra di Emery.21:29
25'
RAVAGLIA PARA IL RIGORE DI ROGERS! Il numero 27 dell'Aston Villa incrocia con il destro, ma il portiere del Bologna intuisce e riesce a respingere.21:28
24'
CALCIO DI RIGORE PER L'ASTON VILLA! Dopo l'on field review, Sanchez sceglie di punire il tocco con il braccio di Vitik su cross di Digne.21:26
23'
Sanchez va all'on field review per rivedere il tocco con il braccio di Vitik.21:25
22'
Gioco fermo per un possibile fallo di mano di Vitik all'interno dell'area del Bologna. Check del VAR in corso.21:24
21'
BERNARDESCHI DA FUORI! Azione personale del numero 10 del Bologna, che parte dalla fascia destra, rientra verso il centro del campo lasciando indietro Digne e calcia forte ma centrale. Martinez respinge.21:23
19'
CI PROVA ROGERS! Contropiede dell'Aston Villa con Buendia che allarga per Rogers. Il fantasista inglese rientra sul destro e calcia sul secondo palo, trovando la risposta in tuffo di Ravaglia.21:21
16'
GOL! ASTON VILLA-Bologna 1-0! Rete di Ollie Watkins! Splendida azione a due tocchi della squadra di Emery, con Buendia che imbuca sull'esterno per Rogers. Tocco di prima per il tap-in vincente di Watkins, che segna il 100° gol con la maglia dei Villans.21:19
15'
Molti falli fischiati da Sanchez in questi primi 15 minuti. Gioco spezzettato al Villa Park.21:17
12'
Conclusione da molto lontano di Bernardeschi, che trova la porta ma anche le mani del Dibu Martinez.21:14
10'
Disimpegno complicato da parte del Bologna, con il pallone che viene deviato prima da Freuler e poi da Casale per Ravaglia, il quale rinvia male in fallo laterale.21:12
7'
A differenza di quanto ci si aspettava, Italiano ha invertito gli esterni difensivi: Miranda gioca a destra con Joao Mario a sinistra, entrambi a piede invertito.21:09
4'
Si riprende a giocare con Miranda regolarmente in campo.21:05
3'
Miranda resta a terra dopo un colpo subito da Buendia. Gioco fermo al Villa Park.21:05
CALCIO D'INIZIO! Comincia Aston Villa-Bologna. Primo pallone della sfida giocato dalla squadra di Italiano.21:02
Quasi tutto pronto al Villa Park di Birmingham. Tra pochi minuti l'arbitro spagnolo Josè Sanchez darà il via al match.20:49
Quattro assenze per Italiano, senza Skorupski, Lucumì, Dominguez e Dallinga. Dopo la panchina contro il Lecce, torna in porta Ravaglia, mentre Casale vince il ballottaggio con Heggem al centro della difesa. Moro viene preferito a Pobega in mezzo al campo, con il tridente che è lo stesso di una settimana fa: dentro Bernardeschi e Rowe, partono fuori sia Orsolini che Cambiaghi.20:49
Una sola assenza per Emery, che deve fare a meno di Kamara in mezzo al campo ma ritrova Martinez in porta, con Bizot che va in panchina. L'ex allenatore del Siviglia schiera la stessa formazione dell'andata, con Douglas Luiz che anche oggi parte fuori per lasciare spazio a Buendia, con Tielemans in mediana al fianco di Onana. In panchina anche Sancho, Bailey e Abraham.20:47
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-3-3: Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Zortea, Heggem, Lykogiannis, Pobega, Sohm, Odgaard, Orsolini, Cambiaghi, Castaldo.20:43
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Aston Villa si schiera in campo con il 4-2-3-1: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Garcia, Maatsen, Elliott, Douglas Luiz, Bogarde, Sancho, Bailey, Abraham.20:41
L'Aston Villa è reduce da quattro risultati utili consecutivi: il pareggio proprio contro il Nottingham di domenica scorsa dopo tre vittorie di fila, tra cui quella dell'andata contro il Bologna. La squadra di Emery è quarta in Premier League a quota 55 punti, gli stessi del Manchester United terzo. Momento diverso per il Bologna, che nelle ultime cinque partite ha collezionato due sconfitte e tre vittorie, di cui l'ultima domenica in campionato contro il Lecce. La squadra di Italiano è ottava in Serie A, a meno cinque dall'Atalanta settima.20:39
Al Villa Park di Birmingham si riparte dal 3-1 in favore dell'Aston Villa, maturato nel match del Dall'Ara disputato una settimana fa. All'andata, la squadra di Unai Emery si impose con il gol di Konsa e la doppietta di Watkins, mentre per il Bologna segnò Rowe. La vincente della doppia sfida tra il club inglese e quello guidato da Vincenzo Italiano affronterà una tra Porto e Nottingham Forest, che stasera si giocheranno il passaggio del turno al City Ground, dopo l'1-1 maturato in Portogallo.20:34
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Aston Villa-Bologna, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.20:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park Città: Birmingham Capienza: 42682 spettatori20:30
Formazioni Aston Villa - Bologna
Aston Villa
Bologna
TITOLARI ASTON VILLA
(23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
(12) LUCAS DIGNE (D)
(14) PAU TORRES (D)
(2) MATTY CASH (D)
(4) EZRI KONSA (D)
(24) AMADOU ONANA (C)
(7) JOHN MCGINN (C)
(8) YOURI TIELEMANS (C)
(10) EMILIANO BUENDÍA (C)
(27) MORGAN ROGERS (C)
(11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
(26) LAMARE BOGARDE (C)
(40) MARCO BIZOT (P)
(16) ANDRÉS GARCÍA (D)
(22) IAN MAATSEN (D)
(64) JAMES WRIGHT (P)
(9) HARVEY ELLIOTT (C)
(21) DOUGLAS LUIZ (C)
(31) LEON BAILEY (A)
(5) TYRONE MINGS (D)
(18) TAMMY ABRAHAM (A)
(19) JADON SANCHO (A)
(3) VICTOR LINDELÖF (D)
ALLENATORE ASTON VILLA
Unai Emery
TITOLARI BOLOGNA
(13) FEDERICO RAVAGLIA (P)
(17) JOÃO MÁRIO (D)
(33) JUAN MIRANDA (D)
(16) NICOLÒ CASALE (D)
(41) MARTIN VITÍK (D)
(6) NIKOLA MORO (C)
(19) LEWIS FERGUSON (C)
(11) JONATHAN ROWE (C)
(10) FEDERICO BERNARDESCHI (C)
(8) REMO FREULER (C)
(9) SANTIAGO CASTRO (A)
PANCHINA BOLOGNA
(20) NADIR ZORTEA (D)
(21) JENS ODGAARD (A)
(7) RICCARDO ORSOLINI (A)
(25) MASSIMO PESSINA (P)
(14) TORBJØRN HEGGEM (D)
(28) NICOLÒ CAMBIAGHI (A)
(4) TOMMASO POBEGA (C)
(23) SIMON SOHM (C)
(22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
(73) FRANCESCO CASTALDO (A)
(82) MATTEO FRANCESCHELLI (P)
ALLENATORE BOLOGNA
Vincenzo Italiano
PREPARTITA
Aston Villa - Bologna è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Aston Villa e Bologna si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Aston Villa ha vinto 2 volte, il Bologna non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Aston Villa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite casalinghe consecutive contro club italiani nelle maggiori competizioni europee – l'ultimo giocatore a segnare al Villa Park per una squadra italiana è stato Zbigniew Boniek nella vittoria per 2-1 della Juventus in Coppa dei Campioni nel marzo 1983.
Da quando ha battuto il West Brom per 3-1 al The Hawthorns nel marzo 1967, il Bologna ha perso le successive cinque trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni europee: in particolare, i rossoblù hanno perso contro il Leeds (1967, Coppa delle Fiere), il Fulham (2002, Coppa Intertoto), il Liverpool (2024, UEFA Champions League) e due volte contro l'Aston Villa (2024, UEFA Champions League e 2025, UEFA Europa League).
Dal 2023/24, solo Real Madrid (26) e Bayern Monaco (25) hanno vinto più sfide dell’Aston Villa nelle principali competizioni europee: 24 (al pari di Arsenal e Paris Saint-Germain) - il triplo del Bologna (otto).
L'Aston Villa ha vinto 15 delle sue ultime 17 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N 1P), In particolare, ha vinto le ultime otto di fila e cinque delle ultime sei gare nella fase a eliminazione diretta al Villa Park, perdendo solo contro l'Olympiakos, 4-2 a maggio 2024 in Conference League.
Il Bologna ha vinto tutte le cinque le partite in trasferta in UEFA Europa League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa dello scorso settembre. Nella storia della Coppa UEFA/Europa League, solo l'Amburgo nel 2008-09 e il Porto nel 2010-11 sono riuscite a vincere sei sfide fuori casa in una singola edizione della competizione.
L'Aston Villa ha vinto 10 delle sue prime 11 partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P), eguagliando il Chelsea e il Villareal che ci erano già riuscite rispettivamente nel 2018-19 e 2020-21; entrambe hanno poi vinto il torneo nelle rispettive edizioni.
La sconfitta 3-1 nel match di andata contro l'Aston Villa ha messo fine alla striscia di partite senza sconfitte più lunga per il Bologna in una delle principali competizioni europee (11 - 7V, 4N); i felsinei potrebbero perdere due match consecutivi in Europa per la prima volta da ottobre-novembre 2024 in UEFA Champions League (4P) mentre in una singola edizione di Coppa UEFA/UEFA Europa League non gli è mai successo.
Perdendo 3-1 il match di andata contro l'Aston Villa, il Bologna ha perso la sua seconda partita consecutiva in UEFA Europa League in cui ha subito tre gol – solo una delle 67 squadre che hanno perso la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione con 2 o più gol di scarto in casa è riuscita a qualificarsi: il Siviglia negli ottavi di finale del 2013-14 quando eliminò il Real Betis (0-2 in casa, 2-0 in trasferta, 4-3 ai rigori).
Ollie Watkins ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle maggiori competizioni europee e potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 10 (a nove anche John McGinn e Peter Withe); inoltre, l'attaccante inglese potrebbe anche essere il secondo Villan a segnare in tre presenze europee consecutive da titolare dopo John McGinn (serie di 4 tra aprile 2025 e marzo 2026).
Jonathan Rowe ha registrato il maggior numero di movimenti palla al piede di 5 o più metri terminati con un tiro nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League di questa stagione (8, 2 gol), oltre ad aver tentato (23) e completato (11) il maggior numero di dribbling in questa fase della competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: