Tre gol nel primo tempo e uno a partita quasi finita per l'Aston Villa, che vince agevolmente. Dopo un primo quarto d'ora equilibrato, i Villans sbloccano la partita al 16' con il tap-in vincente di Watkins su assist di Rogers. Proprio quest'ultimo batte un calcio di rigore assegnato dopo l'on field review per fallo di mano di Vitik, ma Ravaglia riesce a parare. Sul fallo laterale successivo battuto da Digne, però, Buendia riceve alle spalle di Miranda, salta Moro e al 26' raddoppia calciando sul primo palo. Il 3-0 arriva 13 minuti più tardi con Rogers, che riceve da McGinn e stavolta batte un non perfetto Ravaglia calciando anche lui sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Italiano prova ad accorciare, ma nel finale subisce anche il 4-0, con una splendida girata volante di Konsa su un pallone alzato da Abraham.

Al Villa Park di Birmingham si riparte dal 3-1 in favore dell'Aston Villa, maturato nel match del Dall'Ara disputato una settimana fa. All'andata, la squadra di Unai Emery si impose con il gol di Konsa e la doppietta di Watkins, mentre per il Bologna segnò Rowe. La vincente della doppia sfida tra il club inglese e quello guidato da Vincenzo Italiano affronterà una tra Porto e Nottingham Forest, che stasera si giocheranno il passaggio del turno al City Ground, dopo l'1-1 maturato in Portogallo.20:34

L'Aston Villa è reduce da quattro risultati utili consecutivi: il pareggio proprio contro il Nottingham di domenica scorsa dopo tre vittorie di fila, tra cui quella dell'andata contro il Bologna. La squadra di Emery è quarta in Premier League a quota 55 punti, gli stessi del Manchester United terzo. Momento diverso per il Bologna, che nelle ultime cinque partite ha collezionato due sconfitte e tre vittorie, di cui l'ultima domenica in campionato contro il Lecce. La squadra di Italiano è ottava in Serie A, a meno cinque dall'Atalanta settima.20:39

Quattro assenze per Italiano, senza Skorupski, Lucumì, Dominguez e Dallinga. Dopo la panchina contro il Lecce, torna in porta Ravaglia, mentre Casale vince il ballottaggio con Heggem al centro della difesa. Moro viene preferito a Pobega in mezzo al campo, con il tridente che è lo stesso di una settimana fa: dentro Bernardeschi e Rowe, partono fuori sia Orsolini che Cambiaghi.20:49

Dopo un primo quarto d'ora equilibrato, l'Aston Villa sblocca la partita al 16' con il tap-in vincente di Watkins, che segna il 100° gol con i Villans su assist di Rogers. Proprio quest'ultimo si presenta dal dischetto per battere un calcio di rigore assegnato dopo l'on field review per fallo di mano di Vitik, ma si fa parare il penalty da Ravaglia. Sul fallo laterale successivo battuto da Digne, però, Buendia riceve alle spalle di Miranda, salta Moro e raddoppia calciando sul primo palo. Il 3-0 arriva al 39' e porta la firma di Rogers, che riceve da McGinn e stavolta batte un non perfetto Ravaglia calciando sul primo palo.21:54

PREPARTITA

Aston Villa - Bologna è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Aston Villa e Bologna si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Aston Villa ha vinto 2 volte, il Bologna non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Aston Villa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite casalinghe consecutive contro club italiani nelle maggiori competizioni europee – l'ultimo giocatore a segnare al Villa Park per una squadra italiana è stato Zbigniew Boniek nella vittoria per 2-1 della Juventus in Coppa dei Campioni nel marzo 1983.

Da quando ha battuto il West Brom per 3-1 al The Hawthorns nel marzo 1967, il Bologna ha perso le successive cinque trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni europee: in particolare, i rossoblù hanno perso contro il Leeds (1967, Coppa delle Fiere), il Fulham (2002, Coppa Intertoto), il Liverpool (2024, UEFA Champions League) e due volte contro l'Aston Villa (2024, UEFA Champions League e 2025, UEFA Europa League).

Dal 2023/24, solo Real Madrid (26) e Bayern Monaco (25) hanno vinto più sfide dell’Aston Villa nelle principali competizioni europee: 24 (al pari di Arsenal e Paris Saint-Germain) - il triplo del Bologna (otto).

L'Aston Villa ha vinto 15 delle sue ultime 17 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N 1P), In particolare, ha vinto le ultime otto di fila e cinque delle ultime sei gare nella fase a eliminazione diretta al Villa Park, perdendo solo contro l'Olympiakos, 4-2 a maggio 2024 in Conference League.

Il Bologna ha vinto tutte le cinque le partite in trasferta in UEFA Europa League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa dello scorso settembre. Nella storia della Coppa UEFA/Europa League, solo l'Amburgo nel 2008-09 e il Porto nel 2010-11 sono riuscite a vincere sei sfide fuori casa in una singola edizione della competizione.

L'Aston Villa ha vinto 10 delle sue prime 11 partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P), eguagliando il Chelsea e il Villareal che ci erano già riuscite rispettivamente nel 2018-19 e 2020-21; entrambe hanno poi vinto il torneo nelle rispettive edizioni.

La sconfitta 3-1 nel match di andata contro l'Aston Villa ha messo fine alla striscia di partite senza sconfitte più lunga per il Bologna in una delle principali competizioni europee (11 - 7V, 4N); i felsinei potrebbero perdere due match consecutivi in Europa per la prima volta da ottobre-novembre 2024 in UEFA Champions League (4P) mentre in una singola edizione di Coppa UEFA/UEFA Europa League non gli è mai successo.

Perdendo 3-1 il match di andata contro l'Aston Villa, il Bologna ha perso la sua seconda partita consecutiva in UEFA Europa League in cui ha subito tre gol – solo una delle 67 squadre che hanno perso la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione con 2 o più gol di scarto in casa è riuscita a qualificarsi: il Siviglia negli ottavi di finale del 2013-14 quando eliminò il Real Betis (0-2 in casa, 2-0 in trasferta, 4-3 ai rigori).

Ollie Watkins ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle maggiori competizioni europee e potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 10 (a nove anche John McGinn e Peter Withe); inoltre, l'attaccante inglese potrebbe anche essere il secondo Villan a segnare in tre presenze europee consecutive da titolare dopo John McGinn (serie di 4 tra aprile 2025 e marzo 2026).

Jonathan Rowe ha registrato il maggior numero di movimenti palla al piede di 5 o più metri terminati con un tiro nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League di questa stagione (8, 2 gol), oltre ad aver tentato (23) e completato (11) il maggior numero di dribbling in questa fase della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: